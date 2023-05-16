    Обзор прессы

ЛУКАВАЯ СТАТИСТИКА

Правительственная газета с гордостью сообщила об очередном успехе тувинской экономики. Оказалось, что, согласно расчётам статистики, «Тува вышла на второе место в России по росту оборота розничной торговли». Если верить данным Крайстата, «оборот розничной торговли в Туве вырос в первом квартале на 4,6%». Так что по этому показателю «республика оказалась на втором месте в стране». Заметьте, не с конца, а с первых рядов! Это ли не показатель мудрости экономической политики кабинета главы Ховалыга? Но в любом случае можно смело радоваться за тувинскую экономику, которая, превозмогая унизительное отставание от Москвы, С.-Петербурга и ещё 83 регионов страны, вышла в лидеры по росту розничного товарооборота! А кто же оказался первым по этому показателю, как Вы думаете? Москва? Новосибирск? Красноярск? Или далёкий Владивосток? Да нет, впереди нас оказался другой аутсайдер экономического развития России – сосед по карте – «Алтай». Там рост составил «по сравнению с январём – мартом 2022 года» аж целых «5%»!

Известна поговорка по Марку Твену, что «существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика». Но не будем априори отбрасывать эти выводы о росте розничной торговли в Туве и проанализируем объективные данные. Обратимся к официальным данным правительства Тувы, в котором имеется ссылка на данные Крайстата по Туве. Согласно отчёту правительства республики индекс потребительских цен за первый квартал 2023 года составил 107,5%. При этом, как сообщает «ТП» со ссылкой на тот же Крайстат, «оборот розничной торговли в Туве вырос в первом квартале на 4,6%». Сравните цифры «4,6%» и «7,5%». Первая указывает на рост товарооборота, а вторая – на рост цен. И рост цен опередил темп роста товарооборота на 2,9%. И что это значит? А значит, фактический товарооборот в Туве в реальном физическом измерении в первом квартале 2023 года не вырос, а упал почти на 3%. И чем тут гордиться, скажите мне? Падением платёжеспособности населения? Вот это действительно достижение!

Однако глава республики Ховалыг, полный оптимизма, уверяет: «Рост торговли свидетельствует о том, что земляки стали чуть больше зарабатывать». Сразу возникает закономерный вопрос: а почему тогда Крайстат зафиксировал по Туве падение доходов населения? Или он такие отчёты не читает? Тогда и болтать про то, что «земляки стали чуть больше зарабатывать», уже не стоит. Но, несмотря на это, глава делает глубокомысленный вывод: значит, «программы и проекты, реализуемые властью и бизнесом, приносят реальные плоды». Это он про кого? Про Богусова и Доржу? Тут уж так: или верить всем данным статистики, или не верить никаким.

Единственное утешение: как сообщается в публикации, «по стране розничная торговля «просела» по отношению к первому кварталу предыдущего года на 7,3%». Но дело даже не в этом. Крайстат сообщил, что рост цен в Туве в первом квартале составил 7,5%. А мониторинг цен, который на постоянной основе ведёт газета с 2019 года, говорит, что цены в среднем выросли, как минимум на 27%. И такой показатель полностью соответствует показателю роста бедности в республике за этот период – 6,6%. Вот и скажите, кого обманывает правительство РТ и её официальный пропагандистский орган – газета «ТП»: себя, нас, Москву?

А теперь проанализируем структуру и объём товарооборота в республике. Ни для кого не секрет, что основную часть непродовольственных товаров – одежды, бытовой электроники, мебели, парфюмерии, автомобилей и строительных материалов граждане республики закупают за Саянами, где цены значительно ниже, чем в Туве. И они подсчёту статистики не подлежат. Значительная часть продуктов питания оптом закупается там же. Что касается винно-водочных изделий, то благодаря глупейшим запретам продажи этих напитков в республике население запасается такими товарами в ближайших от Тувы городах – Минусинске и Абакане. Эти объёмы также не подлежат мониторингу Крайстата по Туве. И вот на таких убогих данных правительство Тувы делает какие-то далеко идущие выводы? Очень странная позиция. Уважаемые читатели, не читайте по утрам газет, финансируемых тувинским правительством. Лучше уж ничего не читать, чем читать откровенную ерунду. Если нечего читать – читайте сборник детских сказок! Там вранья на порядок меньше.

НЕ САМАЯ ЧЕСТНАЯ ПАРТИЯ ИЗБАВИЛАСЬ ОТ УБИЙЦЫ

«ТП» сообщила, что «Региональное отделение «Единой России» исключило из партии депутата», поскольку «обвинительное заключение в отношении депутата Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Эчис-Балдира Нурзата по факту причинения смерти жителю Эрзинского кожууна» утверждено прокурором. Сообщается, что «президиумом регионального Политсовета Партии «Единая Россия» Нурзат исключён из партии за несоблюдение требований закона, общепринятых норм морали и нравственности, за действия, дискредитирующие партию «Единая Россия».

Это далеко не первый единороссовец, осуждённый за совершение уголовно наказуемого деяния. Как известно, в 2015 году депутат Верховного Хурала Республики Тыва единоросс Эдуард Дагба-Лама был осуждён за хранение и перевозку наркотиков – 98 брикетов гашиша. Отделался двумя годами колонии. Дагба-Лама работал в руководстве региональной службы по обеспечению госмонополии на алкогольную продукцию. Ещё до него попался с 2 кг гашиша брат зам. спикера Госдумы Леонид Кара-оол, за что отмотал на зоне из причитающихся ему трёх лет один год. Также осуждён за экономические преступления другой депутат парламента видный единоросс Чингис Каминов. Ранее он руководил кызылским районным отделением партии «Единая Россия». По такой же причине лишился депутатского мандата его партнёр по партии Станислав Оюн. А ещё один видный депутат-единоросс директор комбината благоустройства г.Кызыла Артур Чаш-оол находится под домашним арестом сразу по двум уголовным делам. По первому его обвиняют в хищении бюджетных средств путём приписок выполненных работ по благоустройству города, а по второму – за хищение двух автобусов. В парламенте заседают и другие депутаты с криминальным прошлым. Например их однопартиец Эрес Хуурак имеет условный срок за хищение средств, отпущенных на строительство водопровода в с.Хову-Аксы. Да и в городском хурале Кызыла без уголовников-единороссов не обошлось. К примеру, депутат Владимир Елсуков был осуждён за злостное неисполнение решения суда и выведен из состава горсовета. На днях скончался другой видный единоросс – экс-министр строительства РТ Владимир Сат, которому пришлось отмотать на зоне часть из 8-летнего срока за получение взятки.

А в целом криминальный состав тувинского парламента и правительства является подтверждением клейма, приклеенного оппозиционером Навальным, который назвал ЕР «партией жуликов и воров». Следует отметить, что все перечисленные уголовники – родня или друзья экс-главы республики Шолбана Кара-оола. Он бы, наверное, тоже сидел сейчас на скамье подсудимых или чалился на зоне, но Шойгу пристроил его девятым заместителем спикера Госдумы РФ Володина. Так что пока он для правоохранителей недосягаем.

ЧТО-ТО СНИЖАЕТСЯ, А ЧТО-ТО РАСТЁТ

«ТП» отмечает, что «в регионе в начале года отмечено общее снижение преступлений». Это преподносится как большой успех правоохранителей, о чём говорилось «в Правительстве Тувы на межведомственном совещании по рассмотрению вопроса состояния преступности». «В числе значимых причин снижения общего числа правонарушений Дябкин назвал реальное исполнение мероприятий комплексного плана по декриминализации республики». Правда, ситуацию подпортили данные о детской преступности, являющейся зеркалом состояния общества. Было отмечено: «несовершеннолетними или при их участии совершено на 81,1% больше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года». К тому же зафиксировано «увеличение роста преступности в отдельных районах республики, в частности, на территории Бай-Тайгинского кожууна на 36,4%. По числу преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, Тува также лидирует среди регионов России. В Тес-Хемском кожууне число подобных преступлений возросло на 118%».

На совещании почему-то не прозвучало анализа снижения общей преступности и рост подростковой. А ларчик просто открывался: большое число неблагополучных молодых людей, склонных к правонарушениям, отправлено на Украину в зону СВО. Теперь остаётся ждать, когда они с оружием и боевыми навыками вернутся домой. И тут правоохранителям мало не покажется. Впрочем, как и всему гражданскому населению.

Также из тревожных показателей «на общем фоне снижения преступности в республике – рост на 47% дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 22 человека. 18 автоаварий – со смертельным исходом». Как подчеркивалось на совещании, большое значение имеет профилактика, в которой должны быть задействованы все заинтересованные ведомства и институты.

В прокуратуре республики тревожное настроение – «на уровне Главы Тувы Владислава Ховалыга пройдёт координационное межведомственное совещание с участием заместителя прокурора России Дмитрия Демешина и представителей всех органов профилактики региона». Общественность республики планирует довести до замгенерального прокурора данные про реальное состояние борьбы с коррупцией в регионе и роли в этом прокурора Тувы Дябкина.

ПОКА ВЛАСТИ ОБЕЩАЮТ СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ, ЛЮДИ СТРАДАЮТ В ТЁМНОМ НАСТОЯЩЕМ

Еженедельник выпустил статью, посвящённую тяготам людей, имеющим родственников-инвалидов, которые вынуждены пользоваться услугами кызылского аэропорта. «Каждые полгода Ульяна Кара-Сал с ребёнком, страдающим ДЦП, отправляются на лечение в российские клиники. Такое путешествие простым не назовёшь, даже с учётом того, что авиакомпании и аэропорты для путешественников с ограниченными возможностями здоровья делают полёты более доступными». По мнению мам особенных детей, в случае с нашим аэропортом о доступности и условиях для инвалидов говорить не приходится. Конечно, сравнивать воздушную гавань Кызыла с другими аэропортами как-то некорректно. «Но какие-то жизненно необходимые блага цивилизации, особенно для людей с нарушением здоровья, должны присутствовать» и у нас. Людям хотелось бы, чтобы туалет располагался не на втором этаже, а на первом. Чтобы там же было помещение, где могли ожидать вылета пассажиры-инвалиды. «А в аэропорту просто некому помочь маме тягать коляску с ребёнком». Да и, к примеру, «комнату матери и ребёнка на втором этаже, по понятным причинам, мамы особенных детей не особо жалуют». Да и в целом «комната не приспособлена для детей с нарушением здоровья».

Однако начальство успокаивает: «После реконструкции ФКП «Аэропорт Кызыл» станет более доступным для маломобильных людей». Такое слышим не первый год, а воз и ныне там. Прежний директор аэропорта Каминов уже осуждён, следующего, наверное, ждёт та же судьба. Поэтому он на посулы щедрый. К примеру, «для обеспечения удобной и безопасной посадки на борт самолёта для людей с ограниченными физическими возможностями нужна специальная машина – амбулифт». Штука несложная и относительно недорогая. Однако «пока наши инвалиды-колясочники вместе со всеми пассажирами «поднимаются» по трапу, точнее, их поднимают сотрудники аэропорта». Вот и вся «забота о людях».

«ТИ» сообщил, что «в рамках целевой федеральной программы аэропорт в ходе реконструкции приводят в соответствие с международными стандартами». Идёт второй этап реконструкции – строительно-монтажные работы воздушного грузопассажирского пункта пропуска через Государственную границу России. В здании международного терминала оснащают помещения для проведения пограничного, таможенного контроля на первом и втором этажах. Всё это рекламировалось ещё прежним губернатором Кара-оолом. Но его уже нет в республике третий год, а перемены пока только на словах. В пункте пропуска будет «установлено пять кабин паспортного контроля. Пропускная способность составит 100 пассажиров в час. Одна из кабин предназначена для маломобильных групп граждан». Всё это, конечно, хорошо. Только чрезвычайно медленно. Сообщается, что «параллельно реконструкции ведутся разрешительные процедуры по началу работы объекта в международном статусе». Тоже неплохо. Только кого и куда будут возить эти международные рейсы? Кто-нибудь понимает, в каком состоянии находится российская авиация? И какова платёжеспособность граждан республики, на которых рассчитана эта международная канитель? Похоже, очередная маниловщина.