    Перекрёсток мнений

Аноним, 10-05-2023 #2[ru]

Послушал выступление Путина на параде. Слова, конечно, хорошие, правильные. Но ведь сейчас время уже дел, а не слов. А поскольку дела анонсированы не были, то и разочарование неизбежно. Люди ведь в глубине души надеялись: «Ну вот сейчас он, родненький, что-то объявит, что-то предпримет – и после этого сразу всё хорошо станет, войска тут же пойдут в наступление и наконец-то победят врага!» Не сбылось. Опять все эти бесконечные «священная память», «Долгоруков и Донской, Минин и Пожарский», «взвейтесь» да «развейтесь»...

Аноним, 10-05-2023 #4[ru]

Краткий смысл спича Путина на Красной площади: «Уже год Россия героически сопротивляется вероломному нападению Авдеевки и Бахмута, которые хотели захватить Нечерноземье, Кубань и Сибирь, и разделить их между собой! Не выйдет!»

Аноним, 10-05-2023 #5[ru]

Великий геополитик сегодня высказался на параде: «Против нашей Родины вновь развязана настоящая война»... Он фактически пересказал Александра Галича, написавшего в 1968 году в связи со вторжением советских войск в Чехословакию: «Граждане, Отечество в опасности! Наши танки на чужой земле!»

Аноним, 10-05-2023 #6[ru]

Владимир Путин на параде Победы на Красной площади сидел рядом с двумя ветеранами. Однако оказалось, что ни один из них не воевал против фашистских войск. Один из ветеранов (98-летний Юрий Двойкин) в составе НКВД боролся с подпольем в Украине, второй (Геннадий Зайцев родился в 1934 году и не воевал в Великой Отечественной войне) – участвовал в подавлении «Пражской весны». https://t.me/nexta_live/52155 Рядом с подельниками сидеть комфортнее.

Аноним, 12-05-2023 #7[ru]

«Власти ЮАР просят Путина принять участие в саммите БРИКС по видеосвязи, так как при личном участии им придется его арестовать». Как же стремительно растет международный престиж Владимира Владимировича! От великого геополитика до того, кого просят не приезжать, а просто позвонить...

Аноним, 10-05-2023 #1[ru]

Россия – страна возможностей. Только в ней Бузова может стать певицей, Кадыров – академиком, а Путин – президентом!

Аноним, 13-05-2023 #7[ru]

Враг коварно напал на наши самолеты, мирно бомбившие его города!

Аноним, 10-05-2023 #1[ru]

Чпокерт сейчас остатки денег по ИПСЭР своему дружбану Богусову раскассирует...

Аноним, 10-05-2023 #2[ru]

Деньги по ИПСЭР распределял еще при КШВ лично Чпокерт. С него и спрос, как говорится!

Аноним, 10-05-2023 #6[ru]

Шесть российских регионов остались без денег на счетах. Всё ушло на войну? Как сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитиков «Эксперт РА», в частности, у республики Тыва в резервах «не осталось ничего»...

Аноним, 11-05-2023 #7[ru]

Чпокерт все бабки разворовал и распределил между своими выкормышами. Других адекватных людей игнорировал! Посмотрим, как его прижмут и схватят за жопу. Ничего хорошего и лучшего ему не видать. И в дальнейшем его ожидает, либо тюрьма, либо сырая земля...

Аноним, 11-05-2023 #9[ru]

Криминальная парочка гейчпокерт и алкаш богусов очень часто находятся вместе. Кто «крышует» и возглавляет «Богусовтаптар», уже видно не вооруженным глазом. Местным работу они давать не хотят, а вот всяким приезжим и деграданту Богусову запросто и без вопросов. Тесная связь чиновника и криминального предпринимателя вызывает бурю негодования у общественности. Коррупция дошла до предела.

Аноним, 11-05-2023 #10[ru]

Чмокерт + Богусов = чмогусов

Аноним, 11-05-2023 #14[ru]

В Туве идет полный развал во всех направлениях. Все в ступоре, ничего не контролируется. Коррупция, криминал, бомжи, собаки... Полный трэш...

Аноним, 12-05-2023 #20[ru]

Особые заслуги Сергея Богусова простыми словами – это откаты за земельные участки. Исследовать эти заслуги предстоит правоохранительным органам.

Аноним, 12-05-2023 #21[ru]

Близкая дружба Чпокерта и Богусова заключается не только в распиле бюджетных денег и земельных участков, но и еще совместные посиделки в саунах с женщинами с пониженной социальной ответственностью. С последующими фотосессиями порнографического характера. В общем, аморалка и откровенное б***ство...

Аноним, 12-05-2023 #22[ru]

Богусов хвастается всем, что у него есть компромат на чпокерта, поэтому он все для него сделает, любую бумажку подпишет. Как говорится, дружба дружбой – а деньги врозь.

Аноним, 12-05-2023 #24[ru]

Оргии с девочками в саунах, компромат на чиновников, откаты, взятки, вымогательство и шантаж – вот краткая характеристика некоего типа по фамилии Богусов.

Аноним, 12-05-2023 #42[ru]

«Богусовтаптар» – это целый воровской синдикат, возглавляемый Герчпокертом

Аноним, 12-05-2023 #44[ru]

Малообеспеченные слои населения, у которых не позволяет бюджет, не должны требовать своими орами деньги. Вам никто ни миллиона, ни даже рубля не даст. Ничего вам не дадут. И вы за эти годы ни один тендер не выиграете. И будете должны строить на отшибе левобережных дач одноэтажные или трехэтажные сооружения. Хватит лаять, кусайте локти!

Аноним, 13-05-2023 #60[ru]

Редакция должна вывести на чистую воду весь этот «Богусовтаптар», всех этих мразей, подонков, которые грабят народ республики.

Аноним, 13-05-2023 #62[ru]

Деньги по ИПСЭР в основном были разворованы или использованы не по назначению. Одно предприятие Восток сумело организовать производство, которое эффективно работает. У остальных грантополучателей или конь не валялся, или дырка от бублика.

Аноним, 13-05-2023 #76[ru]

В Тувинской Коза Ностре «Богусовтаптар» началась грызня. Неужели деньги не поделили?

Аноним, 10-05-2023 #1[ru]

«Осторожно, герои бродят по улицам наших городов!» Новости о наёмниках, которые совершают тяжкие преступления, появляются каждый день... И во всех этих историях важно отдавать себе отчет в том, что это ещё даже не начало великого возвращения «дембелей». Во-первых, основная часть ещё на фронте, а во-вторых, у тех, кто вернулся, ещё не успели закончиться полученные за службу деньги. А вот когда они обнаружат свои вновь пустые карманы, отсутствие перспектив и большое количество бывших подельников рядом, тогда начнутся даже не 90-е, потому что в 90-е и близко не было такой термоядерной смеси, которая в российском обществе замешивается сегодня. И вот тогда наступит что-то совершенно иное и совершенно точно очень страшное.

Аноним, 13-05-2023 #3[ru]

В Иркутской области похоронили «героя», задушившего пенсионерку шнуром от утюга из-за трёхсот рублей, которые он потратил на самогон. Всего у него было четыре судимости – за кражи, разбои и убийство. А скоро такие нечаянно выжившие «освободители» вернутся в города и сёла...

Аноним, 10-05-2023 #1[ru]

Террориста взяли, когда из леса выходил. Полицейские спрашивают, чего делал, а он, говорит, у пруда куропаток ловил. А полицейские местные оказались, знали, что куропатки не водоплавающие и в прудах не водятся. Да и прудов здесь ваще нет. Доставили в отделение, и он через 15 минут признался, как мины противотанковые по заданию СБУ на дороге к дому писателя зарывал. Ну, дальше ниточку потянули, и разумеется Госдеп...

Аноним, 10-05-2023 #4[ru]

Парадокс ситуации состоит в том, что за эти две недели Пригожин наговорил фейков о российских вооруженных силах на два пожизненных срока. Но поскольку он сейчас «памятник», кто ж его посадит? Думаю, ему будут слать иные сигналы. Впрочем, это вряд ли его остановит. Он стал наемным революционером не от хорошей жизни. Операция под Бахмутом, как и вся СВО, зашла в непроходимый тупик. Кто-то должен быть назначен стрелочником, и Пригожин отчаянно борется за то, чтобы этим стрелочником не стал он сам.

Аноним, 10-05-2023 #5[ru]

Шойга чей министер? Чей бы не был, но не наш. Вовин? Но не страны России. Чёрт.

Аноним, 10-05-2023 #9[ru]

Пригожин обвинил счастливого дедушку в нехватке снарядов. И заодно обозвал дедушку полным мудаком – потому что тот копит снаряды на складах, а не выдаёт их «Вагнеру». Ждём реакцию дедушки.

Аноним, 10-05-2023 #11[ru]

«Ничего особенного», – так сухо Путин ответил на прилёт дронов в Кремль. О его реакции на атаку написал журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников. Ранее Путин публично её не комментировал. На закрытой встречи со СМИ его спросили про дрон, на что он ответил, что «ничего особенного» в нём нет, он сделан из проволоки, а подобные самоделки залетали раньше на базу Хмеймим в Сирии: «Там всего-то, кажется, 400 г тротила». При этом, несмотря на то, что атака дронов Путина не испугала, меры безопасности на параде 9 мая в Москве были «беспрецедентными» – у зрителей отбирали даже электронные сигареты и конфеты.

Аноним, 11-05-2023 #14[ru]

Четко прослеживается запрос на применение ядерного оружия против Украины. То есть это уже не разговоры, не допущение, а четко оформленное требование к властям: «Доколе и когда уже?». То есть обыватель совершенно уверовал в то, что ядерное оружие – это такая «штучка», которую можно применить совершенно безнаказанно, не получая «ответки» и оставаясь в полной безопасности...

Аноним, 11-05-2023 #16[ru]

Рогозин: нужна вторая волна мобилизации, так как в армии «проблемы с личным составом». 1. На Украину зашла 200-тысячная армия. 2. Потерь не было. 3. Потом мобилизовали ещё 300 тысяч. 4. И опять потерь не было. 5. Но с личным составом проблемы. Куда же делись полмиллиона солдат?

Аноним, 12-05-2023 #20[ru]

Евгений Пригожин продолжает троллить Шойгу. На этот раз глава ЧВК «Вагнер» пригласил министра обороны на линию фронта формулировкой «учитывая сложную оперативную ситуацию, а также ваш многолетний опыт ведения боевых действий, прошу вас прибыть на территорию н.п. Бахмут, находящуюся под контролем военизированных подразделений РФ, и самостоятельно оценить сложившуюся обстановку», – написал глава ЧВК в письме в адрес главы Минобороны РФ. Трудно избавиться от мысли, что публичную политику в страну вернул человек, создавший символ внесудебной казни из кувалды...

Аноним, 12-05-2023 #21[ru]

А тем временем, пока военкоры рисуют коричневые полосы на фронте, зять Шойгу, блогер Алексей Столяров хвастается перед подписчиками, что наел в ресторане на 42 тысячи рублей. https://t.me/chtddd/63534

Аноним, 12-05-2023 #22[ru]

Почему-то многие усмотрели в письме тов. Е. Пригожина, будто он троллит министра обороны. А мне кажется, что в письме всё серьёзно и почтительно. И генерал Армии, конечно, не испугается и посетит Бахмут. Он давеча даже по Красной площади не испугался в открытой машине ездить.

Аноним, 13-05-2023 #24[ru]

Российское Минобороны признало отступление севернее Бахмута. На сегодняшнем брифинге Конашенков заявил, что российская армия «заняла новый рубеж» у Берховского водохранилища «с учётом его выгодных условий». По факту это означает отступление в районе Богдановки. Но паники нет – это выгодное, полезное отступление. Министерство обороны врать не будет. Это план такой! Такой план – и точка!

Аноним, 13-05-2023 #27[ru]

Лукашенко три дня не выходит на связь. За один день навернулись сразу четыре российских воздушных судна, Пригожин пошел в разнос. Военкоры ноют. «Интерконтиненталь» горит. А так «всё идет по плану»!