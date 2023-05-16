Куда катится республика?

При анализе Отчёта Правительства Республики Тыва за 2022 год было отмечено, что в отчётном году в регионе ещё более обострилась проблема бедности. Такой вывод был сделан исходя из официальных данных Отчёта. Однако правительственные чиновники пытаются скрыть реальное катастрофическое положение в республике и утаивают информацию о реальном состоянии социально-экономического развития республики, тем самым подставляя главу республики. Не исключено, что на самом деле В.Ховалыг находится в счастливом неведении, в какое состояние его правительство завело экономику Тувы. А на самом деле фактическая ситуация действительно гораздо сложнее: в Туве устойчиво закрепилась тенденция падения доходов граждан и роста нищеты. Но самое главное, выхода из данного положения не видно, так как Правительство РТ не только не хочет видеть, но и своими действиями ещё более усугубляет ситуацию.

Парадоксально, что при таком положении экономики Правительство РТ сокращает в 2022 году численность граждан, нуждающихся в материальной помощи из бюджета. Из Отчёта следует, что помощь оказана 63 тыс. граждан вместо 73 тысяч в 2021 году. Таким образом, количество граждан, получающих государственную поддержку, сократилось на 10 тысяч человек. Под сокращение попали в первую очередь многодетные, малоимущие и неполные семьи, которые пострадали наиболее остро не только из-за лишения их государственной поддержки, но и в связи с ростом цен на продукты питания, фактический уровень которых в разы превышает отчётные показатели официальной статистики и органов власти.

Решение органов власти и их отчёты основаны на информации статистических органов. Начиная с середины 2022 года статорганами стали скрываться многие данные по показателям социально-экономического развития. Они перестали публиковать, в частности, данные по исполнению бюджета региона, сведения, характеризующие уровень доходов населения, и много другой информации. А в целом публикуемые сведения вызывают недоверие. Видимо, засекретив данные статистики, чиновники думают, что никто не узнает о реальной ситуации. Однако нашим чиновникам всё должно быть хорошо известно.

Газета «РИСК» проводит постоянный мониторинг цен на основные продукты питания, реализуемые через торговую сеть г. Кызыла. Сравнение цен на основные продукты питания за 2021 и на май 2023 года показывает, что фактическое повышение цен оказалось гораздо выше, чем Правительство РТ докладывает в своих отчётах, опираясь на данные Красноярскстата.

Согласно отчёту правительства республики индекс потребительских цен в 2022 году составил 111,6%, а за первый квартал 2023 года – 107,5%. То есть потребительские цены с начала прошлого года выросли почти на 20%. Однако, как показало сравнение цен на основные виды продуктов питания за этот период, фактический рост цен на основные продукты питания в 2-3 раза превышает показываемый в отчётах уровень.

Мониторинг проводился по шести наиболее посещаемым торговым точкам. Не станем сравнивать всю линейку цен, подлежащих мониторингу, остановимся на основных. Цены по ним отличаются. Средние уровни цен показывают следующее. К примеру, в 2021 году молоко в магазинах Кызыла стоило в среднем 62 рубля за литр. Сейчас – 112 рублей. Рост – 83%. Мука с 36 рублей за кг «подросла» до 92 рублей, то есть почти втрое. Яйцо подорожало на 35%, сливочное масло – на 80%, мясо – на 20%, сахар – на 78%, лук – втрое, помидоры – на 37%, крупа гречневая – на 24%, рис – на 128%, макаронные изделия – на 131%.

Как видите, эти цифры никак не корреллируются с теми, что озвучивает правительство Тувы, которое утверждает, что «потребительские цены с начала прошлого года выросли почти на 20%».

Состав потребительской корзины жителей Тувы существенно отличается от других регионов. Дело в том, что согласно официальным данным за 2021 год (за 2022 год эти данные до сих пор не опубликованы), численность населения со среднедушевыми денежными доходами до 10 000 рублей в месяц составляет 23,8% (около 80 тыс. человек). То есть, это та категория людей, которые не имеют возможности обеспечить себе нормальное полноценное питание. Их нужно относить, скорее, к категории нищих. А почти половина из них находится в крайней нищете.

Раньше для подсчёта уровня бедности в России Росстат считал количество людей с доходами ниже прожиточного уровня. Начиная с 2021 года, используется новая методика, где стали использовать показатель – граница бедности. Базовые границы бедности будут определяться с учётом уровня прожиточного минимума, который определяется на основе медианной зарплаты и медианного дохода, а также учитывается индекс потребительских цен.

Правительством РТ на вторую половину 2022 года утверждён прожиточный минимум в размере 14 059 рублей. Как известно, по ранее действовавшему положению люди, имеющие среднедушевые денежные доходы ниже прожиточного минимума, считались бедными. По данным статистики за 2021 год в Туве 41,8% населения имели доходы ниже уровня прожиточного минимума, а до 19 000 рублей – 59,9%. Реально с учётом фактического роста уровня цен на продукты питания размер прожиточного минимума можно оценивать в сумме не ниже 20 000 рублей. Исходя из этого, в категорию нищих и бедных может быть причислены до 70% (!) населения республики.

Это косвенно подтверждает и сама статистика. По данным Красноярскстата, в 2021 году модальное значение среднедушевого денежного дохода населения составило 10 303 рублей в месяц. Для справки: модальным среднедушевым денежным доходом называется значение среднедушевого денежного дохода, наиболее часто встречающееся в распределении населения по величине среднедушевых денежных доходов. Что это означает? Статистика говорит о том, что в Туве самым распространённым уровнем денежных доходов является 10 303 рублей при МРОТе в 23 тыс. рублей. Из этого следует, что больше половины населения Тувы находится в унизительной нищете.

Такая катастрофическая ситуация в Туве у органов региональной власти, к сожалению, не вызывает никакой тревоги. Представленный Отчёт, нарисованный в «розовых» тонах, получил высокую оценку у законодателей. У которых, видимо, нет никакого понимания, как можно прожить месяц, имея доход в 10 303 рублей.

Мы понимаем, что глава республики В.Ховалыг – не экономист. Да и по магазинам, скорее всего, сам не ходит. Ну, разве что только в собственный, находящийся по ул. Оюна Курседи, заглядывает, чтобы проверить, не воруют ли. Кстати, это один из самых «дорогих» магазинов в Кызыле. И цены в нём – самые «крутые». Ни для кого не секрет, как и почему Ховалыг оказался в начальственном кресле. Поэтому он вынужден учиться управлению регионом «на ходу». Тем не менее, чиновники экономического блока правительства просто обязаны уметь считать. Пора бы им проснуться и взять на себя ответственность за состояние дел в республике. А то вожделенное кресло губернатора в одночасье может приглянуться кому-то другому.

Аналитическая группа газеты «РИСК»