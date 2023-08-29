Что по чём
Цены на продукты питания по состоянию на 28 августа 2023 года (в рублях)
|
№ п/п
|
Наименование продукта
|
Хороший
|
Батон
|
45 Магазин
|
Добрый
|
Рыба/Мясо
|
Ярче
|
1.
|
Мука
|
в/с, 1 кг
|
35
|
50 (+5)
|
92
|
57 (-22)
|
70 (-30)
|
38
|
«Алейка», 1 кг
|
-
|
47
|
64
|
50
|
60
|
36
|
2.
|
Сахар
|
песок, 1 кг
|
75 (+5)
|
-
|
105 (+6)
|
91
|
115
|
85
|
3.
|
Яйца
|
1 кат., 10 шт.
|
75 (-5)
|
84
|
89
|
75 (+5)
|
-
|
61
|
4.
|
Масло растительное
|
|
130
|
95
|
178
|
166
|
120
|
125 (+13)
|
5.
|
Масло сливочное
|
«Крестьянское», 1 кг
|
750
|
626
|
856 (+176)
|
744 (+42)
|
780 (+60)
|
760 (+96)
|
6.
|
Сыр
|
«Российский», 1 кг
|
770
|
667
|
730 (+97)
|
765
|
900
|
660 (-100)
|
7.
|
Молоко
|
«Простоквашино»
|
-
|
83
|
118
|
99 (-6)
|
110
|
102
|
«Литвиновское»
|
-
|
-
|
89 (-4)
|
92 (+7)
|
-
|
76
|
«Семёнишна»
|
73 (-2)
|
74
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8.
|
Мясо говядина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
-
|
420
|
-
|
650
|
-
|
9.
|
Мясо свинина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
-
|
350
|
-
|
380
|
-
|
10.
|
Курица (цыплёнок)
|
бройлер, 1 кг
|
220
|
295 (+85)
|
265 (-45)
|
- (301)
|
340 (+20)
|
255
|
11.
|
Хлеб
|
|
40
|
25 (-7)
|
32
|
36
|
40
|
33
|
12.
|
Картофель
|
1 кг
|
50 (-10)
|
63
|
40 (-2)
|
39 (-14)
|
-
|
95
|
13.
|
Капуста
|
1 кг
|
- (60)
|
53 (+1)
|
65
|
39 (-36)
|
-
|
85
|
14.
|
Свекла
|
1 кг
|
50 (-5)
|
53 (-10)
|
60 (-10)
|
78 (-20)
|
-
|
65
|
15.
|
Морковь
|
1 кг
|
80 (-17)
|
79 (+1)
|
65 (-5)
|
52 (-33)
|
-
|
65
|
16.
|
Лук
|
1 кг
|
50 (-10)
|
84
|
50 (-35)
|
47 (-18)
|
-
|
75
|
17.
|
Крупа гречневая
|
1 кг
|
50
|
-
|
84
|
70
|
100
|
54
|
18.
|
Рис
|
1 кг
|
100 (+14)
|
105
|
121 (-4)
|
101
|
130 (-20)
|
99
|
19.
|
Лапша «Ролтон»
|
|
20
|
20 (-7)
|
28
|
28
|
-
|
20
|
20.
|
Лапша «Доширак»
|
|
- (22)
|
-
|
35
|
32
|
-
|
22
|
21.
|
Макаронные изделия
|
1 кг
|
36
|
48 (+1)
|
63 (+1)
|
45
|
55
|
49
Цены на автомобильное топливо по состоянию на 28 августа 2023 года (в рублях)
|
АЗС
|
ТТК
|
Эне-Сай
|
Фортуна
|
Джокер
|
АИ-92
|
57
|
59,5 (+1)
|
- (57,5)
|
56 (+2)
|
АИ-95
|
60,4 (+0,4)
|
62,5 (+1)
|
- (60,4)
|
59 (+2)
|
ДТ
|
66 (+4)
|
68 (+4)
|
- (64)
|
62 (+2)
* В скобках указано изменение цены по сравнению с ценами на 14 августа 2023 года.
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