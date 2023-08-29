    Коротко

Сотрудники ФСИН получили реальные сроки по громкому делу об изнасиловании тувинского заключённого в иркутском СИЗО

Иркутский областной суд признал экс-начальника оперативного отдела СИЗО-1 Максима Вольфа, старшего оперуполномоченного Андрея Мелентьева, младшего инспектора дежурной группы Максима Данчинова, дежурного помощника начальника изолятора Евгения Шадаева и ещё одного сотрудника ФСИН Андрея Москвитина виновными в организации пыток заключенного Кежика Ондара. Об этом сообщили участники процесса и правозащитник Пётр Курьянов.

Тюремщикам вменяли превышение полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК). Процесс по сотрудникам ФСИН делали закрытым под предлогом «государственной тайны», сообщал иркутский правозащитник Святослав Хроменков.

Дело вёл судья Олег Ляховецкий. Он приговорил Вольфа к 5 годам колонии общего режима, остальные фигуранты получили по 4 года колонии общего режима.

Адвокат Дмитрий Дмитриев заявил, что следствие так и не смогло установить всех причастных к пыткам сотрудников ФСИН. Судья также отказался рассматривать гражданский иск о возмещении вреда его подзащитному, Ондару Кежику.

«Сейчас уже очевидно, что приговор мягкий. Они [бывшие сотрудники ФСИН] отреагировали на приговоры довольно спокойно, потому что суд удовлетворил ровно то, что просил государственный обвинитель, отягчающие обстоятельства не учел. Вину они не признавали, говорили, что там происходило – их не касается. Что это сами заключенные друг над другом издевались, били. Вольф говорил, что изнасилований там вообще не происходило», – заявил Дмитриев.

В мае «разработчики» (заключённые, которые сотрудничают с администрацией), пытавшие Ондара, Николай Курбатов, Сергей Непомнящих, Антон Оленников, Илья Гагарин и Алексей Славгородский получили от 10 до 11 лет колонии по ч.3 ст.111 (причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц), пункт «а» ч.2 ст.132 (насильственные действия сексуального характера группой лиц) и ч.1 ст.122 УК (заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией).

Власти Тувы обещают не допустить дефицита угля и роста цен на него

Глава республики Тыва Владислав Ховалыг распорядился изыскать в бюджете дополнительные средства на компенсацию затрат, связанных с транспортировкой угля, в связи с подорожанием бензина и дизтоплива. Он сообщил, что дал поручение произвести соответствующие расчеты и точно определить, на сколько рост цен отразится на стоимости транспортировки угля до топливных складов в районах. Возникшую разницу правительство будет компенсировать из республиканского бюджета.

С восьми государственных складов в Туве отпускается уголь по льготной цене, и ещё шесть таких площадок дополнительно откроют в этом году. На них уже завозится топливо. Поставки угля будут производиться в течение всего отопительного сезона, чтобы всегда сохранялся необходимый запас. По информации регионального Минтопэнерго, до марта суммарно завезут более 200 тыс. тонн угля.

Годовой рост цен на продовольственные товары в Туве ускорился

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в республике увеличился. В основном это связано с тем, что из-за ослабления рубля производители и поставщики перенесли в цены увеличившиеся издержки. Под влиянием этого фактора возросла стоимость поставок импортных овощей и фруктов в республику. В результате подорожали яблоки, в годовом выражении замедлилось снижение цен на картофель.

В целом инфляция в Туве в июле ускорилась до 6%.

«В ближайшие месяцы инфляция по стране продолжит повышаться. Это связано с нарастанием ценового давления и выходом из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов летнего периода 2022 года», – подчеркнул заместитель управляющего Отделением Банка России в Туве Владислав Сырыгин.

В России рекордно сократилось количество пенсионеров

По итогам первых шести месяцев 2023 года общая численность получателей пенсий в стране упала на 404 200 человек, следует из данных Социального фонда, которые публикуют «Ведомости». Если на 1 января 2023 года в России было 41,78 млн. пенсионеров, то на 1 июля – уже 41,38 млн. Это минимум с 2014 года.

Тренд на сокращение численности пенсионеров в России начался в 2019 году, когда был повышен возраст выхода на пенсию в рамках реформы после переизбрания президента РФ Владимира Путина.

Согласно закону о бюджете Пенсионного фонда на 2023 год, число получателей страховой пенсии должно сократиться на 938 тыс. человек, а общая численность пенсионеров – на 868 тыс.

Перевозка грузов железной дорогой в Китай на Дальнем Востоке увеличилась почти на 20%

За семь месяцев 2023 года в экспортно-импортном сообщении через погранперегоды Дальнего Востока железной дорогой отправлено более 8 млн. тонн грузов. Как сообщает телеграм-канал РЖД, перевозки выросли на 19,4%.

Наибольший объем передан через погранпереход Гродеково (РФ) – Суйфэньхэ (КНР) – 4,8 млн. тонн (+3,2%). Хорошую динамику здесь показали уголь (рост в 1,4 раза), руда (рост в 1,3 раза) и хлебные грузы (рост в 3,5 раза).

По новому железнодорожному мосту в Китай (Нижнеленинское – Тунцзян) перевозки превысили 1,6 млн. тонн: 1,1 тонн угля и более 480 тыс. тонн руды.

Россия в обход санкций импортирует запчасти для самолётов

С мая 2022 года по июнь 2023 российские авиакомпании закупили западные комплектующие более чем на 1,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters, опираясь на данные таможни.

Среди приобретенного оборудования были устройства американской компании Northrop Grumman, клапаны давления в кабине, шасси, а также кофеварки, телефонные трубки бортпроводников и сиденья для унитазов.

Запчасти попали в Россию через посредников в таких странах, как Таджикистан, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турция, Китай и Кыргызстан.

Сумма в 1,2 миллиарда долларов не отражает общую стоимость поставленных в Россию авиазапчастей, поскольку Reuters изучило только поставки, предназначенные российским авиакомпаниям или их подразделениям по техобслуживанию.

Санкции, введённые против российской авиаотрасли после широкомасштабного вторжения в Украину, предусматривают запрет на поставки в Россию авиатехники, а также запрет на полёты российских самолётов в страны, которые ввели санкции, и закрытие для них воздушного пространства.

Также были отозваны сертификаты страхования, а самолёты, которые были приобретены в лизинг, от российских авиакомпаний потребовали вернуть, что они не сделали. Из-за этого большинство российских самолётов сейчас могут летать за рубеж только в ограниченное число стран.

На развитие путинской «пионерии» выделили более 19 млрд. рублей

Годовой бюджет организации детей и молодёжи «Движение первых» составил более 19 миллиардов рублей. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил председатель правления движения Григорий Гуров. Это в пять раз больше, чем на производство лекарств.

По словам Гурова, почти 10 миллиардов выделенных средств планируется направить в регионы, 4 миллиарда – на обеспечение работы центрального аппарата движения и еще 2 – на различные гранты.

Отмечается, что выделенные на развитие «Движения первых» средства в пять раз превышают бюджет, выделенный на госпрограмму «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» (3,7 млрд. рублей). Ее власти запустили, чтобы заменить зарубежные препараты, которые перестали поставлять в Россию на фоне санкций, введенных из-за СВО.

Организация «Движение первых» была создана под эгидой государства в декабре прошлого года. Она якобы должна заняться воспитанием молодёжи и сформировать им «ценностные ориентации» и мировоззрение на основе «традиционных российских духовных и нравственных ценностей». Стать участниками движения могут дети от 6 до 18 лет.

В апреле 2023-го президент России Владимир Путин предложил участникам организации «подумать» о том, чтобы вернуться к названию «пионеры».

Пионерами называли членов Всесоюзной пионерской организации, созданной в СССР в начале 1920-х годов по образцу движения бойскаутов, однако с привнесением коммунистической идеологии. Сначала она носила имя Спартака, затем – Владимира Ленина. В пионеры принимали подавляющее большинство детей в возрасте 10-14 лет, работой организации руководил комсомол – молодёжная коммунистическая организация. Массовая пионерская организация просуществовала до распада СССР в 1991 году.