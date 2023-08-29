Сергей Конвиз: Август в России оправдывает ожидания

В России уже стало славной традицией ожидать в августе каких-нибудь серьёзных событий. Правда, подобные ожидания сбываются не всегда. Но нынешний август в полной мере оправдывает такого рода опасения. Начнём с космических новостей.

РОССИЙСКИЙ ЛУНОХОД ПРИЛУНИЛСЯ. НО ЕСТЬ НЮАНС...

Ни для кого не является секретом, что состояние космонавтики в современной России хуже некуда. Разного рода высокопоставленные приближённые к Кремлю барыги фактически разворовали целую отрасль, которую когда-то с нуля создал гениальный конструктор Сергей Павлович Королёв. Нужно было как-то реагировать на сложившуюся тяжёлую ситуацию перед началом лунной экспедиции, и Путин по-тихому избавился от прожектёра и популиста Рогозина, который ещё в 2014 году пообещал построить на Луне «первую в мире обитаемую инопланетную лабораторию».

Сам проект «Луна-25» стартовал в далёком 1997 году. Изначально запуск планировался в 2000 году, но многократно срывался из-за недостатка финансирования, аварии космического аппарата «Фобос-Грунт» и западных санкций. В частности, от соучастия в миссии отказалось Европейское космическое агентство (ЕКА) из-за ситуации вокруг СВО России в Украине. По подсчётам независимых журналистов, бюджету РФ проект «Луна-25» обошёлся не менее чем в 12,6 млрд. рублей.

Для справки: началом исследования Луны считается запуск станции «Луна-1» (Е-1 №4 «Мечта»), который произвели 2 января 1959 года. Более полувека назад. Сегодня же власти и новый руководитель отрасли не сомневались, что нас ожидает блестящий космический триумф, как и в 1976 году, когда последняя советская автоматическая межпланетная станция «Луна-24» сумела доставить на Землю 170 грамм лунного грунта. Старт ракетоносителя и последующие шаги российской лунной экспедиции стали достоянием широкой общественности. Всё говорило о «железобетонной» уверенности в безусловном успехе нового лунного проекта.

Миссия «Луна-25» стартовала с космодрома «Восточный» в Амурской области 11 августа 2023 года. Предполагалось, что она прилунится 21 августа, а затем проведёт исследования и разведку ресурсов в южной приполярной области Луны. Однако 20 августа неожиданным стало известие о том, что первая в современной истории России лунная миссия скандально провалилась: межпланетная автоматическая станция «Луна-25» разбилась, столкнувшись с поверхностью спутника Земли.

Если бы миссия состоялась, «Луна-25» могла бы стать первой в истории человечества станцией на южном полюсе Луны, опередив индийскую миссию «Чандраян-3». Индия запустила свой аппарат следом – 14 августа. Посадка на Луну индийской миссии была запланирована на 23 августа – через два дня после российской. Но российский аппарат при посадке разбился.

Как пояснил руководитель «Роскосмоса» Борисов, причиной катастрофы стала нештатная работа двигателя прилунения, который вместо 83 секунд почему-то отработал в полтора раза больше – 127 секунд. Что, собственно, и стало причиной неудачного прилунения аппарата. Точная причина аварии пока неизвестна, однако специалисты вполне обоснованно полагают, что причиной аварии стали санкции в отношении РФ, из-за которых ЕКА вышло из проекта и отказалось поставлять «Роскосмосу» свои приборы, которые должны были обеспечить штатное прилунение аппарата. И вот результат – полное фиаско.

Не успели прийти в себя организаторы провала лунной миссии, как 23 августа индусы блестяще посадили свой аппарат как раз туда, где разбился российский аппарат с луноходом. На успешную реализацию лунного проекта индусам потребовалось менее 15 лет.

Всем понятно, что Индию сложно отнести к фаворитам космических программ. Но в этот раз получилось так, что все убедились: ни о каком мировом лидерстве России в сфере космонавтики уже не может быть речи, если наш аппарат разбивается там, где успешно прилуняется индийский. Несмотря на то, что история нашей космонавтики начиналась в 1957 году запуском искусственного спутника Земли, а первого в мире космонавта Юрия Гагарина мы запустили более 60 лет назад. В апреле 1961 года. А Индия сумела успешно пройти этот путь за пару десятилетий. Хотя ещё совсем недавно индус стал космонавтом на российском космическом корабле.

Специалисты отмечают, что индийская миссия обошлась в 6,1 млрд. рупий ($75 млн.). Это меньше половины стоимости российского межпланетной программы «Луна-25», оценённой в $200 млн.

САММИТ СТРАН БРИКС: ХОРОВОД ВОКРУГ КИТАЯ

Другим значимым и важным событием в международной жизни на прошедшей неделе явился саммит стран БРИКС, который состоялся в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа. Это был пятнадцатый саммит в его истории. БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, это экономический клуб, имеющий собственный банк. Главными задачами этого саммита были расширение БРИКС путём включения в его число новых участников, заявки которых в количестве 20 штук поступили руководству, и создание собственной валюты в противовес американскому доллару.

Скандальный окрас саммита состоял в том, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России В.Путина. А поскольку организатор саммита ЮАР входит в МУС, она обязана исполнить ордер на арест в случае, если Путин там появится. В связи с этим в ЮАР развернулась живая полемика на эту тему, в результате чего президент ЮАР Рамафоса вынужден был подтвердить, что решение МУСа будет исполнено, если Путин прибудет в ЮАР. В связи с чем ключевой игрок на саммите Владимир Путин вынужден был участвовать в саммите по телевизору, в то время как в Йоханнесбург прибыли лично все первые руководители стран БРИКС – Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, глава КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Россию представлял министр иностранных дел Лавров.

Как комментируют итоги саммита эксперты, встреча прошла с почтением к КНР, без критики России и против доллара. Глава МИД ЮАР Пандор сообщила, что «пятёрка» по итогам встречи приняла Йоханнесбургскую декларацию. Президент ЮАР Сирил Рамафоса отметил, что Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия войдут в БРИКС в следующем году.

Впрочем, это решение трудно оценить однозначно. Эксперты полагают, что это решение об увеличении БРИКС на руку в основном Китаю, который расширяет экономическую экспансию в мире. Уже сегодня на один Китай приходится около 70% общего ВВП стран БРИКС.

Для России это решение не будет иметь последствий, поскольку она находится под западными санкциями, в связи с чем банк БРИКС никаких взаимоотношений с нами не имеет, опасаясь вторичных санкций США и ЕС. Другой деятельности по части военно-политического взаимодействия страны БРИКС не осуществляют принципиально. Но Путин положительно воспринимает итоги прошедшего без его участия саммита хотя бы потому, что БРИКС не высказал в отношении РФ никакой критики в связи с событиями в Украине. На саммите не было ничего негативного сказано ни о «семёрке», ни о «двадцатке» стран. БРИКС готов укреплять сотрудничество для продовольственной безопасности. Также страны отметили укрепление международных мер по борьбе с коррупцией.

Участники саммита внимательно прослушали выступление по видеосвязи российского президента В.Путина. Он подробно объяснился по поводу неизбежности СВО России в Украине и о его желании завершить спецоперацию как можно быстрее. Он пытался убедить руководителей «пятёрки» в том, что именно Запад развязал против мирных граждан Донбасса эту войну. Он также пояснил, что он – за многополярный мир, но у концепции многополярного мироустройства есть враги. А ещё он отметил важность решения вопроса создания единой расчётной валюты БРИКС, чтобы не зависеть от американского доллара.

Эксперты отмечают рыхлость БРИКСа, у которого нет ни штаб-квартиры, ни устава. Что же до вопроса расширения числа стран БРИКС, то нужно иметь в виду, что в БРИКС все решения принимаются консенсусом всех стран-участниц. И если хоть одна страна выступит «против» какого-то решения, оно принято не будет. Поэтому перед странами БРИКС встаёт дилемма: или не расширяться, или каждый раз при голосовании покупать лояльность стран, которые не согласны. В этом плане показателен пример ЕС, в котором также все решения принимаются единогласным голосованием. Это позволяет таким странам, как Венгрия или Болгария торговаться при принятии решений ЕС. Особенно таких решений, как санкции в отношении России.

ЗАКОНОМЕРНЫЙ ИТОГ: ГИБЕЛЬ РУКОВОДСТВА ЧВК «ВАГНЕР»

Но новости из ЮАР и новости из космоса не смогли занять мировую новостную повестку, поскольку вечером 23 августа, аккурат через два месяца после того, как Евгений Пригожин поднял мятеж, на границе Тверской и Новгородской областей случилась авиакатастрофа с лайнером, в котором летел основатель ЧВК «Вагнер» со своей командой.

Важно отметить, что сам Путин в это время находился в Курске, а министр обороны отдыхал с дочерью в далекой Туве. Как описывают в СМИ, «жители тверского села Куженкино увидели, как «в небе засверкало». Через несколько минут на землю упало несколько «железок», от которых пошёл чёрный дым. Это были обломки самолёта, в котором летели основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин и командир наёмников Дмитрий Уткин».

Однако для наёмников ЧВК это не стало какой-то неожиданностью. «Мы все этого ждали, – заявил один из наёмников ЧВК. – Вопрос был только «когда?» Я думал, что его хлопнут в Африке – а хлопнули так. Он этим маршем подписал себе приговор: тут либо надо было идти до конца, либо не начинать вообще».

Впрочем, далеко не все верят в то, что Пригожин погиб в авиакатастрофе. Погибли 10 человек, трое из них – члены экипажа. По данным Росавиации, в списке пассажиров значились и сам Евгений Пригожин, и командир наёмников Дмитрий Уткин. Официально причина произошедшего неизвестна.

Сразу после катастрофы все медийные ресурсы РФ взяли паузу и никак не высказывались о личности Пригожина. Для них было непонятно: сожалеть по поводу авиакатастрофы или радоваться? Но тут через сутки после авиакатастрофы выступил президент Путин, который выразил соболезнования в связи со смертью основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его приближённых, признал, что «знал Пригожина с начала 1990-х гг.», и высказался: «Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьёзные в жизни. И добивался он результатов нужных – и для себя, и тогда, когда я его просил об этом... Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране, и с результатом работал, но и за границей, в Африке, в частности». Только тогда все прокремлёвские пропагандисты вдруг ожили и принялись комментировать смерть основателя ЧВК, на время «забыв», что в соответствии с российским законодательством ЧВК – незаконное формирование профессиональных убийц, а сам Пригожин – организатор мятежа.

ВЕРСИИ УБИЙСТВА ПРИГОЖИНА – ВЫБОР НА ЛЮБОЙ ВКУС!

Как сейчас известно, 23 августа Пригожин и его ближайшие соратники возвращались в Санкт-Петербург из Африки на самолёте Embraer Legacy 600, сделав пересадку в Москве. Двумя днями ранее Пригожин именно из Африки записал своё последнее видеообращение. Он заявил, что ЧВК «Вагнер» сделает Россию «ещё более великой на всех континентах». Это его заявление было связано с тем, что после неудавшегося мятежа людей Пригожина в Африке пытались заменить сразу две структуры: ЧВК «Конвой», созданная главой Крыма Аксёновым, и ЧВК «Редут», подконтрольная российскому Минобороны. Пригожин якобы пытался помешать этим планам, чему и была посвящена последняя командировка бизнесмена в Мали. По этой версии самолёт взорвали за то, что Пригожин «лез в Африку без спроса».

Руководство ЦАР, где позиции пригожинских структур были наиболее сильными, чем в других африканских странах, устами министра по стратегическим инвестициям, после предполагаемой гибели бизнесмена уже успело заявить, что не видит в этом проблемы: «Наше партнёрство – с российским государством».

Структуры ЧВК «Вагнер» ведут деятельность в 10 странах Африки как минимум с 2018 года. На континенте дислоцированы около 5 тысяч наёмников ЧВК «Вагнер». Компании бизнесмена предоставляют африканским диктаторам услуги охраны, поставляют вооружения и ведут политическое консультирование в обмен на доступ к природным ресурсам и право добычи полезных ископаемых.

По мнению военного журналиста из Израиля Сергея Ауслендера, сообщения о том, что в самолёте вместе с Пригожиным находилась вся военная верхушка ЧВК «Вагнер», говорят о том, что их, скорее всего, «ликвидировали». Таким образом «Вагнер» «полностью обезглавлен и выведен из игры». Профессор международных отношений Инсбрукского университета в Австрии Герхард Манготт также склоняется к тому, что «с высокой долей вероятности произошло заказное убийство». Он недвусмысленно намекает, по чьёму приказу.

По мнению экспертов, изучивших опубликованные в СМИ видеоматериалы, это был либо взрыв на борту, либо поражение зенитной ракетой. В первом случае ответственность за катастрофу может лечь на ФСБ, во втором – на Минобороны. В обоих случаях это может бросить тень на президента В.Путина, у которого в ходе мятежа осложнились отношения с Пригожиным, которого он публично заклеймил как изменника Родины и предателя.

Хотя, безусловно, желающих перехватить тему использования ЧВК «Вагнера» для решения бизнес-проблем наверняка могло найтись предостаточно. Поговаривают о намерениях олигархов и друзей Путина Тимченко и Ковальчука. Имеет свои интересы в Африке и министр обороны Шойгу. Ведь Пригожин в Африке весьма успешно занимался силовой поддержкой местных диктаторов в обмен на алмазы, золото, редкоземельные материалы, лес и уран.

По мнению американских и западных официальных лиц, как пишет газета «The New York Times», основной версией катастрофы стал взрыв. По их словам, причиной взрыва могла стать бомба или другое устройство, заложенное на борту, хотя рассматриваются и другие версии, например, фальсифицированное топливо. Но в любом случае, по их мнению, приказ уничтожить самолёт с Пригожиным, скорее всего, мог отдать Владимир Путин. С такими выводами не согласился пресс-секретарь президента РФ Песков. Он отверг заявления представителей западных стран, утверждающих, что основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин был убит по приказу Кремля.

Аналогичной точки зрения придерживается и президент Беларуси Александр Лукашенко. Поначалу батька таинственно молчал, а потом как бы между прочим заявил: «Я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина». А кроме этого, он сообщил, что Путин предупреждал через него об опасности теракта в отношении Пригожина. Впрочем, об этом знал и сам Пригожин, поэтому он всегда летал сразу на двух самолётах, чтобы не было достоверно известно, на каком из них находится он.

Сейчас сообщается, что за два часа до вылета взорванного борта на нём побывали какие-то таинственные «покупатели», которым самолёт показывал второй пилот, погибший в воздухе. Кроме того, на борт принесли некую коробку с винами. Не исключено, что это и были предметы, которые взорвались в воздухе.

ВСЁ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ВПЕРЕДИ

Многие эксперты заметили, что кто-то очень тщательно «зачищает» политическое поле России от ярых «патриотов». Так на днях после долгого отсутствия в медиапространстве уволен с должности герой СВО командующий ВКС генерал Суровикин. Арестован герой Донбасса экс-министр обороны ДНР Стрелков. Теперь подошла очередь Пригожина. Все эти фигуры – знаковые.

Впрочем, погиб ли Пригожин, точно не известно. Результатов генетической экспертизы на момент заявления Путина ещё не было. К тому же все родственники Пригожина после катастрофы тут же покинули Россию. Как Путин мог узнать, что на борту лайнера был именно Пригожин – большой вопрос... Кстати, никакого траура по безвременно погибшим героям России в стране не объявлялось.

Сергей Ауслендер ясно высказался относительно судьбы бойцов ЧВК «Вагнер». По его словам, Пригожин был хозяином большого отряда наёмников: «А сейчас хозяина нет. Жив он или нет, мы не знаем, но фактически его нет». Однако «не надо недооценивать десятки тысяч наёмников, хорошо обученных, подготовленных, умеющих воевать, имеющих богатый боевой опыт». С ними, говорит эксперт, поступят по старому доброму принципу «разделяй и властвуй»: одних отдадут в аренду белорусам, других – Минобороны РФ, третьих отправят в Африку, кого-то ликвидируют. «Эти люди ничего не умеют, кроме как профессионально убивать. И, значит, нужно их к этому делу срочно приспособить, иначе они этим начнут заниматься самостоятельно», – считает он.

Впрочем, не один он сомневается, что Пригожин мёртв. В связи с этим многие вспоминают авиакатастрофу в Африке в 2019-м году и артобстрел расположения «вагнеровцев» в Попасной в 2022-м, после которых Евгения Викторовича объявляли погибшим. Но каждый раз он появлялся на публике как ни в чём не бывало. Тогда также по обоим фейкам про гибель Пригожина были конкретные протоколы: где размещать информацию и как её подавать.

Так что будем ждать новых сообщений.

Сергей Конвиз