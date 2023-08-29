Свежий анекдот
Пути добра с путями зла
Так перепутались веками,
Что и чистейшие дела
Творят грязнейшими руками.
Игорь Губерман
– Да что вы всё одно и то же? Вы новости, новости давайте!
Так перепутались веками,
Что и чистейшие дела
Творят грязнейшими руками.
Игорь Губерман
* * *А вы хоть понимаете, что нам выпало жить во времена, когда Гиркин стал политическим заключённым, а Пригожин – жертвой режима?
* * *– В Москва-Сити врезался беспилотник.
– Да что вы всё одно и то же? Вы новости, новости давайте!
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