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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 32, 29 августа / Свежий анекдот
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№32, 29 августа 2023 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотПути добра с путями зла
Так перепутались веками,
Что и чистейшие дела
Творят грязнейшими руками.
Игорь Губерман

* * *

А вы хоть понимаете, что нам выпало жить во времена, когда Гиркин стал политическим заключённым, а Пригожин – жертвой режима?

* * *

– В Москва-Сити врезался беспилотник.
– Да что вы всё одно и то же? Вы новости, новости давайте!

(прочитано 62 раза)

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