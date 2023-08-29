    Свежий анекдот

Пути добра с путями злаТак перепутались веками,Что и чистейшие делаТворят грязнейшими руками.

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А вы хоть понимаете, что нам выпало жить во времена, когда Гиркин стал политическим заключённым, а Пригожин – жертвой режима?

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– В Москва-Сити врезался беспилотник.– Да что вы всё одно и то же? Вы новости, новости давайте!