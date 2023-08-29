    Перекрёсток мнений

Аноним, 23-08-2023 #2[ru]

Обращение президента РФ Владимира Путина с изменённым голосом показали на деловом форуме стран БРИКС. Видео опубликовал кремлёвский пул РИА Новости. «Путин обратился к деловому совету БРИКС по видеосвязи. И не своим голосом», – отметило госагентство, не объяснив причины. Может, никакого Путина и нет давно, а нам его конструирует искусственный интеллект? Дипфейк + генератор речи.

Аноним, 23-08-2023 #5[ru]

Владимир Путин: «Наши действия на Украине продиктованы только одним – прекратить войну, развязанную Западом и их сателлитами». Отжать у соседа комнату в квартире, еще одну поджечь, а потом пригнать цистерну бензина и пытаться им тушить пожар, который уже перекинулся на твою квартиру? Отличная логика...

Аноним, 24-08-2023 #6[ru]

Мы видим, что Путин последовательно «стрижет» партию тотальной войны. Но для чего? Чтобы продвинуть свой «договорнячок» или для того, чтобы занять освободившееся место? Это нам предстоит узнать уже в недалеком будущем.

Аноним, 25-08-2023 #7[ru]

В офигительной стране живём, товарищи! Может статься так, что мы узнаем о том, как президент демонстративно убивает своего противника, сбивая ракетой его самолёт. И все такие: «Ну а что вы хотели? Этого следовало ожидать!»

Аноним, 23-08-2023 #1[ru]

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев: «России выпала важная и необходимая роль – спасти мир от безумия, продвигаемого Западом». Пациенту психиатрической клиники всегда кажется, что главные сумасшедшие тут – лечащий врач и санитары...

Аноним, 23-08-2023 #3[ru]

Власти Дагестана продолжают неравный бой со стадионом, названным в честь Елены Исинбаевой. Победоносно снята вывеска! Только тысячи жителей Махачкалы не увидят этот триумф, потому что у них, как обычно, отключили электричество...

Аноним, 24-08-2023 #4[ru]

Сергей Миронов: «Евгений Пригожин мешал слишком многим. Число врагов достигло критической точки. В случае с Пригожиным смерть наметили конкретные мрази. Твой подарок, Женя, над которым так любит зубоскалить холуйская мелкота, всегда будет напоминать мне, что дело не сделано, что надо бороться!» Ну, таким образом Путина даже самые отъявленные враги России не называют, Сергей Михайлович! Жму руку за смелость, не летайте на самолетах, не пейте чай с Луговым и не носите синие трусы!

Аноним, 24-08-2023 #2[ru]

Похоже, и в самом деле мы скоро увидим, как красноярские гастарбайтеры начнут осваивать тувинский бюджет...

Аноним, 24-08-2023 #3[ru]

Димка Крапивин возомнил себя великим строителем – это очень смешно! После его изнасилования за бугром он испытал приятное удовлетворение!!! Дима уже сорвался и ищет интимных связей с мужчинами. И, возможно, заразился ВИЧ.

Аноним, 25-08-2023 #5[ru]

Успеет ли «Схематозник» реализовать свои схемы и при этом не сесть? Вот в чем вопрос. Щас время такое... Могут и расстрелять на месте!

Аноним, 23-08-2023 #3[ru]

В последние десять лет Роскосмос – это, фактически, кодовое слово для обозначения коррупции и воровства государственных денег. Даже по официальным результатам расследований, по приговорам и выводам Счётной палаты, это был крупнейший центр нецелевого использования и хищения государственных средств.

Аноним, 23-08-2023 #4[ru]

В «лунном позоре» сконцентрировано слишком много смыслов и символов. Он лишний раз доказал неспособность России трезво оценивать свой катастрофически низкий уровень развития. «Луна» – стала очередным «киевзатридня».

Аноним, 23-08-2023 #5[ru]

На севере Бурятии река Холодная разрушила дамбу, потоки воды уничтожили рельсы БАМа. Движение поездов остановлено. Катастрофа? Да пустяки, дело житейское. Страна-то большая. Пока одна часть её в ужасе взрывается и горит, другая спокойно тонет. Ущерб? Ничего страшного! На СВО в Украине всё равно наскребем.

Аноним, 23-08-2023 #8[ru]

Топливный кризис, оказывается, не только в Крыму. Регионы юга России один за другим заявляют о дефиците бензина на АЗС. Пересохли шланги в Астраханской, Волгоградской областях и Калмыкии. Проблема наблюдаются в Саратовской, Рязанской и Новосибирской областях. Зато Путин уже вошел в пятерку крупнейших экономик мира. Правда, без страны.

Аноним, 23-08-2023 #10[ru]

Тем временем посадочный модуль индийской лунной станции «Чандраян-3» успешно сел на поверхность Луны. Сама по себе посадка аппарата на лунном полюсе не является ничем экстраординарным или сенсационным. Это не марсоход, и даже не «Хаббл». По нынешним временам это норматив технической и научной зрелости страны, которая просится в компанию «космических» стран. Следует отметить, что успешный «Чандраян» обошелся в $46 млн., а провальная «Луна-25» – в $200 млн.

Аноним, 25-08-2023 #1[ru]

«ЗИМА НАГРЯНЕТ НЕЖДАННО» – самое главное это то, что ничего с долгами они не сделают. Не то время. Не те люди. Эти долги используют на выборах. Будем наблюдать...

Аноним, 23-08-2023 #1[ru]

Не успели прийти в себя от фокусов Пригожина, снова чудит Кадыров. Пятнадцатилетний пацан, который с отцом-сатрапом пришел в тюрьму, чтобы избить заключенного – это совсем уже трэш. Такого, прошу прощения, даже при Сталине не было.

Аноним, 23-08-2023 #2[ru]

При Сталине и министр обороны не мотался по стране с дочкой отдохнуть за казенный счет. А наш великий земляк может себе такое позволить. Наплевал на всё и всех. А барражирующие каждодневно вертолеты в небе над Тувой уже не вызывают никакого удивления.

Аноним, 23-08-2023 #4[ru]

В сравнении с 2012 годом количество дел о секс-преступлениях военных увеличилось в 4,5 раза. А за последние пять лет выросло на 115%. При этом за неполный 2023 год военные суды в России получили уже не менее 64 подобных дел. Чаще других жертвами военных насильников становились дети...

Аноним, 23-08-2023 #5[ru]

Запомните, дети: протест народа на Майдане в Украине – это неконституционный захват власти. Военный захват власти в Нигере – освободительная операция, которую нужно поддерживать всей российской пропагандой. Такими темпами совсем скоро может появиться учебник истории от Мединского, благодаря которому мы узнаем, что Российская Федерация проистекает из Нигерийской Руси.

Аноним, 23-08-2023 #8[ru]

Октябрь 2022. Единым командующим «СВО» назначен генерал Суровикин. Путин лично поздравляет Суровикина с днём рождения. Пропаганда ликует. Пропаганда называет Суровикина «генералом Армагеддон». Пропаганда каждую неделю берёт у Суровикина интервью. Пропаганда разгоняет тему, что к концу зимы Суровикин будет у ворот Киева. Январь 2023. Суровикин перестал быть командующим «СВО». Июнь 2023. Суровикин исчез. Август 2023. Суровикин снят с поста командующего ВКС России.

А пропаганда уже два месяца упорно делает вид, что никакого «великого русского военачальника» Суровикина никогда и не было.

Аноним, 23-08-2023 #11[ru]

Кстати, теперь можно увольнять Шойгу с Герасимовым. Сейчас уже никто не скажет, что это сделано под давлением Пригожина. Хотя, конечно, их увольнение послужит очевидным доказательством того, что дела на фронте идут совсем не «по плану», но это ведь в принципе всем и без того понятно.

Аноним, 23-08-2023 #12[ru]

Начался новый этап во внутренней политике России. Начинается «смутное время» с многочисленными смертями...

Аноним, 24-08-2023 #15[ru]

Убийство Пригожина укрепит позиции Путина в среде элит и ослабит их в глазах общественного мнения. Вот такой двоякий результат. Истеблишмент сейчас убедился, что выступить против Путина и остаться в шоколаде не получится. Путин в достаточной степени силён и способен мстить. Как говорится, «жив курилка».

Аноним, 24-08-2023 #17[ru]

Многие провагнеровские каналы пишут, что Пригожин «будет лучшим в Аду». А я думаю, он там будет главным лохом. Типа будет подходить условный Гитлер к его котлу и говорить: ты правда поверил Путину? Я много ошибок совершил, но такой тупости даже я бы не сделал.

Аноним, 24-08-2023 #18[ru]

#16 – Легендарный В.Р. Соловьёв: «самолёт Е.В. Пригожина с боссами ЧВК «Вагнер» на борту ликвидировали спецслужбы Украины. Это их почерк и стиль». Не сеет ли пропагандист панику в РФ-элитах? Если украинские спецслужбы сумели уничтожить прославленных Героев РФ в 50 км от резиденции В.В. Путина? Что же дальше?

Аноним, 24-08-2023 #19[ru]

Главным итогом вчерашнего происшествия стало то, что российское государство окончательно оформило себя как террористическое. Раньше «патриотическая» общественность могла тешить себя иллюзиями, что режим безжалостно уничтожает чужих, но по отношению к своим он более справедлив, более честен, более лоялен. Теперь стало очевидно, что по настоящему своим для него является только сам Путин, для всех остальных правила у него одинаковые: тот, кто отказывается безоговорочно подчиняться, будет уничтожен. «Патриот» человек или нет – не имеет значения. Классическая тирания без всяких идеологий.

Аноним, 24-08-2023 #21[ru]

№18, по логике пропаганды – ПВО Тверской области напрямую подчиняются ГУР и выполняют команды Буданова. Они и определяют, какой пассажирский самолет в центре России следует сбить, а какой – помиловать. Версия же «внутреннего» подрыва пригожинского борта предполагает абсолютный контроль ГУР Украины всех систем безопасности аэропорта «Шереметьево». Сам же Путин застенчиво молчит.

Аноним, 24-08-2023 #23[ru]

Моторола, Мозговой, Беднов, Дрёмов, Гиви, Захарченко, Стремоусов, Дугина, Татарский, Уткин, Пригожин. У них две общих черты: 1. Они все были большими любителями «русского мира». 2. Этот «русский мир» их всех и убил.

Аноним, 25-08-2023 #25[ru]

Они реально сделали это – мемориал из цирка, в воротах которого два месяца назад стоял бандитский танк. Вагнер очень повеселил Ростов тогда! Загнали в подвалы всех этих супер-профессионалов из ФСБ, героев полиции и заплечных дел мастеров из центра «Э». Омон и губернатор до 6 часов вечера нос на улицу не высовывали. Не знаю, что там поминают в других городах, а Ростову есть за что помнить негодяев. Они показали, как труслива и ничтожна власть. На каких соплях держится российское государство. Кровавых соплях. Это уже очевидно.

Аноним, 25-08-2023 #26[ru]

В Самарской области сравняли с землей кладбище «вагнеровцев», обелиск на котором открывал Пригожин. Один из наёмников показал место, где раньше были могилы, а теперь там «дорожка», а кресты и венки от могил просто свалены в кучу. С момента убийства Пригожина не прошло и двух дней...

Аноним, 26-08-2023 #27[ru]

Скорее всего, снос кладбищ «Вагнера» связан с сильными эмоциями Путина. Его буквально пучит от нелюбви к Пригожину. Несколько слов из себя в адрес последнего он, конечно, выдавил – надо же было как-то свою непричастность к убийству продемонстрировать, – но это всё, дальше, видимо, память о «Вагнере» должна исчезнуть. Всему, что о нём напоминает, предстоит буквально быть стёртым с лица земли. Плакать, конечно, не приходится, но сам факт зафиксировать стоит. Такая иррациональная ненависть, скорее всего, связана со страхом. Очень уж сильно его два месяца назад тряхнуло. Теперь мстит...