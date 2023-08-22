    Обзор прессы

ЗИМА НАГРЯНЕТ НЕЖДАННО

«ТП» сообщала, что «в Туве продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону», который уже по традиции наступает внезапно. Если верить публикации, «готовность объектов ТЭК, ЖКХ и социальной сферы Тувы оценивается в 70%». Это «на 9% выше, чем фиксировалось в это же время в прошлом году». Предприятия, которые ведут подготовку к отопительному сезону, ссылаются по привычке в первую очередь на финансовые трудности. Указывают на то, что «по-прежнему остаётся стабильно высокая сумма долгов за оказанные коммунальные услуги». А «неоплаченные платежи – это недостаток финансирования работ на объектах жизнеобеспечения». Как следствие – «затягивание сроков завершения ремонта и невозможность обновления оборудования».

Как сообщается, «на август задолженность потребителей республики по всем видам коммунальных услуг составляет 1 870,421 млн. рублей». Из них «1 358 млн. рублей – задолженность населения». «760 млн. рублей потребители Тувы должны за тепловую энергию и горячее водоснабжение, 180,7 млн. рублей – за холодное водоснабжение и водоотведение, свыше 55 млн. – за обращение с ТКО, 1,3 – за газоснабжение». 83 млн. задолжали муниципальные организации, 26 млн. – республиканские. При этом «хуже всего обстоят дела с оплатой за потреблённую электроэнергию». За год «энергоснабжающая организация Тувы недополучила более 874 млн. рублей».

По информации Минтопэнерго Тувы самые большие долги числятся за «жителями Тес-Хемского, Сут-Хольского, Чаа-Хольского, Овюрского и Эрзинского районов». Там долги составляют «по 6-8 тыс. рублей» за домохозяйство. Практически – в размере «годовой оплаты». В Кызыле «средняя задолженность за свет одного абонента составляет 2300 рублей». В связи с этим «в отношении граждан, не оплачивающих вовремя счета, теперь в 5 раз чаще будет применяться ограничение подачи электричества». И с «1 сентября работа с должниками будет усилена».

ШКОЛЫ ТУВЫ В ЗОНЕ РИСКА

Газета сообщила, что «по последним данным Минобразования Тувы, после капитального обновления к открытию на сегодня готовы семь из 13 школ». В связи с этим «тема готовности школ, в которых проводится капитальный ремонт, обсуждалась накануне на совещании с участием секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака и министра просвещения РФ Сергея Кравцова».

Как выяснилось, «Тыва была отмечена среди субъектов, где в нескольких школах была выявлена необходимость проведения непредвиденных работ». А они требуют дополнительных финансов. «Андрей Турчак сообщил, что вопрос с финансированием внеплановых работ в тувинских школах решается». И этот вопрос «находится на контроле Генсовета партии». Причём тут партии, когда это – обычный хозяйственный вопрос, непонятно.

Что касается тувинских властей, то сообщается: «качество выполнения работ в школах Тувы, где ведётся капитальный ремонт, находится на личном контроле Главы региона Владислава Ховалыга». Он «выезжает в районы, где обновляются и строятся школы, встречается со строителями, к коллективами школ и местными жителями».

При этом автор публикации отмечает, что «Федеральная программа капитального ремонта школ не ограничивается ремонтными работами». Она подразумевает «масштабное развитие школ: закупку оборудования и повышение квалификации учителей». А вместе всё это «это должно создать комфортную и современную образовательную среду».

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ТУВЫ ПРОИЗОШЛО ОБНОВЛЕНИЕ

Сказать, что увольнение засидевшегося зампреда правительства Брокерта явилось событием для жителей республики, было бы большим преувеличением. У всех давно сложилось впечатление, что от этого бюрократа в республике ничего не зависит. Он просто занимает место. И вот – новое назначение: на место Александра Брокерта поставлен Олег Лукин. Не тот Антон Лукин, что руководит «Тываэнерго», а бывший чиновник среднего звена в Красноярске Олег Лукин. Он будет курировать энергетику и строительство.

Наспех ознакомившись с ситуацией в отрасли, О.Лукин заявил: «активизация строительной отрасли в Туве требует квалифицированных кадров». И сделал вывод о том, что «основная проблема отрасли – нехватка квалифицированного персонала». Особенно «на завершающей стадии, когда начинаются отделочные работы». В Туве острая нужда в «штукатурах и электромонтёрах».

Лукин заметил, что «в Туве строится 11 школ. 4 из них должны сдать до конца года». Что не совсем точно. Следовало сказать «должны были быть сданы». А то, что они будут сданы – большой вопрос. Тем не менее, Лукин авторитетно заявил, что «четыре школы, которые в Туве планируют сдать до конца текущего года, имеют высокую степень готовности. Сроки по ним выставляют вполне реальные, опасений они не вызывают». Думается, это – опрометчивое заявление. Но ему простительно: «ранее Лукин занимал руководящие посты в ряде электросетевых компаний. Сейчас он принимает дела и знакомится со строительной отраслью, которую (а также энергетику) будет курировать в правительстве республики».

Судя по всему, в строительстве Лукин разбирается пока слабо. Оно и понятно: по образованию он – железнодорожник. Потому никогда строительством специально не занимался. Поэтому он так смело обещает, что строители школы в Балгазыне до конца года справятся с объёмами работ, хотя пока «компания «Олчей» – завершает прокладку трубопровода и достраивает водозабор, котельную, теплотрассу и гараж». В самом здании школы «ведут отделочные работы». А когда рабочие «достроят третий этаж, приступят к внешней отделке». Кроме того следует выполнить работы на «монтаже перекрытий и кровли». И всё это «подрядчик обещает завершить до конца августа», что, безусловно, нереально. На строительстве школы «работают 88 человек, что по оценке вице-премьера – недостаточно».

Как сообщается в публикации, «Минстрою Тувы поручено во взаимодействии с УФСИН проработать возможность привлечения заключённых к строительству школ». Но это совсем не дела ближайшего будущего. Пока чиновники будут согласовывать свои взаимоотношения, год закончится. А пока Лукин предупредил, что «если будет необходимо, он намерен привлекать рабочую силу из других регионов». Так что вся надежда – на гастарбайтеров из Красноярска. Где-то мы об этом уже слышали...

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ – ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

Цели и задачи жилищно-коммунального хозяйства всегда были объектом пристального внимания. Но сколько бы внимания этим проблемам не оказывалось, всегда находились нерешённые проблемы. Оно и понятно. Ведь ЖКХ – это отрасль, которая у людей на виду всегда. Поэтому всех порадовало, когда вновь назначенный глава республики Ховалыг первым делом воссоздал министерство жилищно-коммунального хозяйства, выведя его из подчинения Минстроя, «в котором приоритетную роль в основном уделяли строительству».

Все осознавали: «в отрасли жилищно-коммунального хозяйства проблемы накапливались годами, и состояние дел в нём подошло к критической черте». Одна из «больных» тем – состояние с реализацией «мусорной реформы». По условиям аукциона право вывозить и утилизировать твёрдые бытовые отходы выиграла красноярская фирма «СТ-ТБО», у которой отсутствовали коррупционные связи с главой республики Кара-оолом и его семьёй. В связи с этим нормально работать ей не дали. Год борьбы с оператором обернулся для республики большими потерями. К примеру, к строительству завода по переработке мусора «СТ-ТБО» даже не приступил, поскольку им отказали в выделении земельного участка под него. Вся республика, и особенно её столица, оказалась заваленной бытовыми отходами. Повсеместно прогуливались стаи бездомных собак, готовых за мусор вцепиться в ногу любого гражданина.

Вступив в должность, «Глава Тувы Владислав Ховалыг принял решение о создании специализированного государственного унитарного предприятия». Он поручил «министерству ЖКХ Тувы зарегистрировать ГУП, а также выделил необходимые финансовые ресурсы для покупки специализированной техники». К предприятию, конечно, имеется масса претензий, но в целом «с началом работы ГУПа «ТСП» вывоз твёрдых бытовых отходов упорядочился», началась ликвидация «стихийных свалок в Тес-Хемском и Улуг-Хемском районах и г. Ак-Довураке».

Более того, министр Мынын-оол не упустил возможность и организовал силами предприятия частный бизнес по вывозу угля на «угольные склады» в районах республики. А теперь он бьётся над проблемой «объединения работы угольных складов по всей республике и основного поставщика угля региона – Тувинской горнорудной компании – в единую информационную систему». Если раньше «торги по «северному завозу» выигрывали разные ИП», то теперь все они достанутся Мынын-оолу. Всё это «стало возможным в результате системных решений Главы Тувы Владислава Ховалыга в сфере регионального управления и рационального использования финансовых ресурсов», – заключает автор.

ПРОКУРАТУРА НЕ ДРЕМЛЕТ!

У нас в республике к прокуратуре отношение неоднозначное. Ещё свежо в памяти, как бывший прокурор республики Боровков нещадно преследовал строителей, тем самым фактически обескровив целую отрасль. Последствия прокурорского произвола в Туве ещё долго будут сказываться на квалификации строительных кадров. К счастью суды республики не всегда шли на поводу у обезумевшего прокурора, развернувшего в Туве репрессии почище сталинских.

Парадокс, но под прокурорский топор тогда попали даже те руководители строительных организаций и те руководители государственных органов, которые не нарушали законов и не работали на свой карман. А были обыкновенными, немного наивными людьми. Как директор ООО «Титан» Э.Бабкин, который построил жильё, но по дурости прокурора и иже с ним попал под прокурорский молох. Но, к счастью, был реабилитирован судом.

Аналогичный случай произошёл и с сельхозпроизводителем Оюном, на которого по заданию главы республики Кара-оола «наехал» прокурор Боровков. Неудачно. В настоящее время в судах заканчивается рассмотрение дела о взыскании уже с прокуратуры 600 тыс. рублей в связи с рассмотрением в суде необоснованного иска прокурора Боровкова к фермеру.

И вот на днях «в прокуратуре РТ под председательством прокурора республики Сергея Дябкина подвели итоги деятельности за первое полугодие 2023 года». Как сообщает. «ТИ», итоги блестящи. Если не считать сломанных судеб людей, попавших под каток прокурорских репрессий. Но на этот раз уже новый прокурор Дябкин «потребовал от подчинённых не допускать формализма и добиваться реального и своевременного устранения нарушений закона в республике».

Кстати, если формально смотреть на итоги деятельности прокуратуры, то создается впечатление о серьёзной грандиозной работе ведомства, стоящего на страже интересов граждан. В частности, с января по июль текущего года «прокуроры выявили свыше 9,6 тыс. нарушений федерального законодательства, внесли 4,3 тыс. представлений, более 1,2 тыс. протестов, направили в суды 1,3 тыс. исков и заявлений. Свыше 2,5 тыс. лиц привлекли к административной и дисциплинарной ответственности, возбудили 23 уголовных дела, восстановлены трудовые права более 4 тыс. работников». От таких показателей может закружиться голова.

По протесту прокурора «власти Тувы дополнительно выделили из регионального бюджета 52 млн. рублей. На эти средства 42 сироты и лица из их категории приобрели жильё». Всё это выглядит вроде солидно, если не знать, что сироты, которым государство обязано предоставить жильё, в Туве исчисляются тысячами. Многие умирают, так и не дождавшись от государства положенного им по закону бесплатного жилья.

А в целом тувинская прокуратура на высоте. Она всегда готова отчитаться о своём героическом труде на благо трудящихся во имя закона. Только вот странно: почему этих прокуроров так не любят простые люди? Что они им сделали такого, что к ним в народе такое отношение? А может, потому, что работают эти прокуроры, как правило, для «галочки», а не для людей?