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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 31, 22 августа / Перекрёсток мнений
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№31, 22 августа 2023 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 16-08-2023 #1[ru]

Владимир Владимирович очень последовательный политик. Он 23 года боролся с бедностью. Правда, бедных становилось все больше. Он 23 года говорил о борьбе с коррупцией. Однако Россия становилась одной из самых коррумпированных стран. И вот он решил бороться с фашизмом...

Аноним, 17-08-2023 #3[ru]

«Путин абсолютно не тот. Это Путин уже в квадрате... Путин просто более мобилизован, хитрее и мудрее. Это наши противники должны знать», – заявил Александр Лукашенко. Если мобилизован – то почему не в окопе?!

Аноним, 19-08-2023 #4[ru]

«Истинно великих людей определяет, кроме всего прочего, и то, что они терпят рядом с собой инакомыслящих. Гитлер и Сталин по этой статье не проходят туда» (Василий Шукшин).

Свежий анекдот

Аноним, 16-08-2023 #1[ru]

25.03.2022. Генштаб: уничтожены практически вся авиация, ПВО и флот Украины. 29.03.2022. Шойгу заявил о существенном уроне армии Украины. 01.11.2022. Шойгу заявил о снижении военного потенциала Украины. 15.08.2023. Шойгу: военный ресурс Украины почти исчерпан.

– Сергей Кужугетович. А зачем вы памятник Т-34 с постамента снимаете? – Неважно. Главное, что военный потенциал Украины исчерпан! – А берданка для чего? – Ответ тот же! Хватит болтать, помогли бы лучше!

Аноним, 16-08-2023 #3[ru]

Ковальчук: на Западе искусственные матки. Путин: на Западе трансформаторы. Медведев: на Западе биосубстанции. Нарышкин: на Западе биомеханоиды. В нормальном мире их поместили бы в отдельные палаты. В России они руководят страной.

Аноним, 17-08-2023 #6[ru]

#2 – Нарышкин заявил, что в Европе расплодилось столько разного рода извращений, что нормальному человеку «туда приезжать страшно». Сын главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина живёт в Будапеште и имеет ВНЖ в Венгрии. Зарегистрирован сын Нарышкина в центре Будапешта на Bécsi ut. Владельцы дома связаны с пророссийским премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Аноним, 18-08-2023 #7[ru]

В Псковской области священник освятил памятник Сталину. «Да, церковь пострадала во времена правления Иосифа Виссарионовича, но благодаря этому у нас теперь есть много новомучеников» – аргументировал иерей. Логика примерно та же, как если бы в Израиле ставили памятники Гитлеру за то, что евреи теперь могут вспоминать жертв Холокоста.

День строителя в Туве – грустный праздник

Аноним, 16-08-2023 #3[ru]

Депутат Госдумы Сергей Сокол, баллотирующийся на пост главы Хакасии, отказался от предвыборных дебатов по радио. Об этом Сокол написал в своем телеграм-канале, объяснив свое решение «плотным графиком». – Очень плотный график встреч, ждут на предприятиях, ждут в муниципалитетах, – написал Сокол. Ну да, ждут...

Аноним, 17-08-2023 #7[ru]

На президентских выборах неожиданно мощно могут выступить представители системной оппозиции – в первую очередь КПРФ и «Новые люди». Для этого им достаточно будет поставить в центр кампании обещание децентрализовать систему управления страной – то есть, передать властные полномочия и финансы на муниципальный и региональный уровень. В этом случае за них реально проголосует до половины российских избирателей. Путин получит в полтора-два раза меньше.

Аноним, 17-08-2023 #8[ru]

Власти решили окончательно разгромить «Голос» (организация признана российскими властями иностранным агентом). Думаю, что связано это не столько с теми выборами, которые предстоят в сентябре, сколько с теми, что ждут нас в марте. Просто если приступить к уничтожению «Голоса» осенью, то общественное мнение очевидным образом свяжет происходящее с начинающейся президентской кампанией. Вот они, мол, как к выборам Путина готовятся. Поэтому Кремль и решил сделать всё сейчас – в рамках завершающегося электорального цикла. С тем, чтобы начинающийся был запятнан по минимуму. А вообще, чем хуже у властей обстоят дела на фронте и в экономике, тем большее внимание они вынуждены уделять чистоте выборных процедур. Чистоте не столько в том смысле, что всё должно быть честно, сколько в том, что не должно быть никого, кто бы мог указать на нарушения.

Аноним, 18-08-2023 #10[ru]

После эпохи Кара-оола началось масштабное строительство жилья. Кто все это будет обслуживать? Сейчас элементарно старый жилфонд не обслуживается, а тут еще десятки тысяч квадратных метров добавятся.

Аноним, 19-08-2023 #15[ru]

Попался на глаза августовский журнал «Вокруг света» от 2021 г. Листаю, а там министр обороны Шойгу в качестве президента Русского географического общества про кроликов рассказывает. У него на основе этого ушастого целая философия получается: «Ты добыл одного кролика – и будешь сыт. Но когда у тебя 10 тушек, тебе уже нужен холодильник, иначе мясо пропадет. Чтобы холодильник работал, необходима электроэнергия. Для этого требуется сжечь топливо. А его нужно вначале добыть... Но зачем тебе эти 10 кроликов?!»

Надо же, думаю, как глубоко Кужугетыч копает. А ежели 100 кроликов, то нужно уже 10 холодильников! А как ты 10 холодильников в доме уместишь?! Никак! Значит, вместо дома нужны хоромы. Стало быть, нужен не участочек в 6 соток, а минимум гектар с гаком! И охрана вокруг. Люди-то у нас какие – всех кроликов разворуют. Тут-то у меня глаза и отворились! Вот, оказывается по какой причине у Сергея Кужугетовича и его соратников по руководству Россией такие огромные поместья под Москвой – кролиководством занимаются...

Два года прошло, а как резко вся жизнь поменялась. Вспомнишь, и грусть накрывает... Эх, лучше бы они продолжали кроликов разводить.

Коротко

Аноним, 16-08-2023 #1[ru]

Десять самолётов в год НАЧИНАЯ С 2025 ГОДА будет производить Ростех. И это, безусловно, прорыв! Для сравнения: Европейская группа Airbus в прошлом году, поставила 661 самолет. Её американский конкурент Boeing, в свой не самый лучший год, поставил «всего» 480 машин.

Аноним, 16-08-2023 #3[ru]

Пострадавшим из-за наводнения жителям Приморья выплатят 25 тысяч рублей, если они полностью утратили своё имущество. А если частично, то только 15 тысяч. Нормально: выпить один раз хватит.

Аноним, 16-08-2023 #5[ru]

Какое место в новом едином учебнике по истории занимают события (общее число строк): Мюнхенская речь Путина – 45 строк. Теракт в Беслане – 2 строки. Теракт на Дубровке – 1 строка. Крушение подлодки «Курск» – 0 строк. Взрывы домов в Москве – 0 строк. Разгром НТВ – 0 строк. Марши несогласных – 0 строк. Убийство Немцова – 0 строк. Убийство Политковской – 0 строк. Протесты на Болотной площади – 0 строк. Покушение на Алексея Навального – 0 строк.

Аноним, 16-08-2023 #6[ru]

Пока во всём мире число новых миллионеров только падает, в России за 2022 год их стало больше – сразу на 56 тысяч, следует из отчёта холдинга UBS (Швейцария). Так, если в 2021 году в России было 350 тысяч человек с доходами в миллионы долларов, то за минувший год – уже 408 тысяч. Россия также заняла шестую строчку в списке стран с самым большим количеством сверхбогатых граждан. Ну, хоть у кого-то всё хорошо.

Аноним, 17-08-2023 #7[ru]

Не успели мы оправиться от беды, которую летописцы назовут «майонезный голод», как подоспели ещё более ужасающие новости: подорожает не только жизненно необходимый белый нектар, но на 10% в цене вырастет и кетчуп. На наших глазах кетчунес превращается из продукта для гурманов в соус только для вполне себе состоятельных людей. Всё это прекрасно укладывается в концепцию сценария мирового закулисья по уничтожению среднего класса!

Аноним, 17-08-2023 #8[ru]

Индия стала главным покупателем российской нефти после бойкота со стороны ЕС. Но есть одна проблема: получить деньги за неё очень сложно. Принимать платежи приходится в индийских рупиях, а вывести их за рубеж нельзя из-за ограничений местного законодательства. Покупать же в Индии на рупии, кроме чая и дешёвых таблеток, считай, и нечего. В результате на счетах российских компаний в этой стране зависли в рупиях уже $39 млрд., а сделать с ними практически ничего нельзя, сообщает Reuters.

Сергей Конвиз: Конфигурация противостояния России и Украины изменилась

Аноним, 16-08-2023 #2[ru]

5 октября 2022. Премьер ДНР Хоценко: аэропорт Мариуполя восстановим в 2023-м. 5 июня 2023. Глава Минтранса Савельев: аэропорт Мариуполя восстановим в 2025‑м. 14 августа 2023. Вице-премьер Хуснуллин: аэропорт Мариуполя восстанавливать не будем.

Они умеют только уничтожать.

Аноним, 16-08-2023 #5[ru]

После вчерашнего окрика из администрации президента, Центральный банк России повысил ключевую процентную ставку до 12% (с 8,5%). Видимо, символизм имеет значение – кому-то нужно, чтобы 1 доллар стоил меньше 100 рублей. Такой скачок не может остановить общую тенденцию ослабления рубля.

Аноним, 16-08-2023 #6[ru]

Ясно одно. Мозгов у Шойгу критически мало. И он готов на любую глупость. Сегодня он заявил, что «целью спецоперации – является освобождение тех военнопленных, которые стали военнопленными по причине проведения спецоперации». Заявление Шойгу забавно совпало с материалами The Economist и подтверждающей статистикой: 80% русских военнопленных умоляет их не обменивать и не возвращать «в СВО».

Аноним, 16-08-2023 #7[ru]

Главная задача СВО – это выдумка новых главных задач СВО! Шойгу: «освобождение солдат России из плена является одной из главных задач СВО». Интересно, а Шойгу проведет серьезное расследование и выйдет на тех, из-за кого солдаты оказались в плену?

Аноним, 16-08-2023 #10[ru]

«Владимир Путин проведет совещание по валютному контролю в России после падения курса рубля». Если раньше была надежда, что доллар по 150 увидим ещё не очень скоро, то сейчас вообще без вариантов, рубеж будет взят, причём в самое ближайшее время. Твёрдо и чётко!

Аноним, 16-08-2023 #12[ru]

Меньше всего теперь удивляют новости о том, как вернувшиеся «герои СВО» кого-то там ограбили, изнасиловали или убили. Уже рутина, да...

Аноним, 18-08-2023 #14[ru]

«Специальная операция – не надо ничему удивляться», – председатель комитета ГД по обороне Картаполов об атаке БПЛА на Москву. «Понимаете, «Москва-Сити» – хороший ориентир, потому что это высокие неподвижные объекты. По ним легче попасть тем же самым беспилотникам», – ответил Картаполов на вопрос, почему Москва-Сити третий раз становится целью атак.

Аноним, 19-08-2023 #16[ru]

Минувшей ночью РФ-президент Владимир Путин провел совещание в штабе группировки спецоперации в Ростове-на-Дону, в ходе которого заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки, сообщил Кремль. Министр обороны С. К. Шойгу на совещании отсутствовал. Он скоропостижно, срочно и экстренно отдыхает в Туве.

Аноним, 19-08-2023 #17[ru]

В.В. Путин стремится доказать, что он никак и ничем не хуже Е.В. Пригожина. Тоже может прибыть в Ростов-на-Дону и занять штаб. Не пора ли ему устроить мятеж с целью замены военного руководства РФ?

Простые решения вечной проблемы в условиях кризиса

Аноним, 16-08-2023 #2[ru]

31 марта в УМВД России по г. Кызылу поступило заявление от продавца одного из ювелирных салонов о том, что посетительница похитила золотую подвеску... Личность подозреваемой установлена – ею оказалась ранее не судимая жительница с. Хову-Аксы 1988 года рождения, РАБОТАЮЩАЯ В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ. Вместе с программой обучения нужно менять и персонал школ. Правда, менять-то не на кого... Будущее Тувы уже известно, раз такие люди учат детей уму разуму.

Аноним, 18-08-2023 #4[ru]

Бутлегер борется с пьянством, полнейший сюр.

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В Иваново бордель считается градообразующим предприятием.

Шутка 2010 года

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