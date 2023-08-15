День строителя в Туве – грустный праздник

В Туве наступило некоторое межсезонье, когда никаких пикантных новостей нет. Оппозиционная группировка Иргита–Кара-оола–Тунёва, пытающаяся реанимировать политический труп спецслужбиста в отставке Артура Дирчина с целью замены им действующего главы республики, до сих пор не выработала стратегии борьбы за главное кресло в республике.

СИЛОВОЙ РЕСУРС В МЕЖЭЛИТНЫХ ВОЙНАХ

Шолбан Кара-оол всегда отличался своей несамостоятельностью и страстью исполнения пожеланий нашего замечательного земляка. Сейчас ситуация вокруг Шойгу складывается таким образом, что ему точно не до Тувы. Окружение министра обороны находится под прессом со стороны СКР. Ими занимается лично А.Бастрыкин. А его возможности весьма велики.

Чтобы меня поняли, приведу один простой пример. В Томске разгорается скандал вокруг бывшего мэра И.Кляйна, который владеет контрольным пакетом акций Томского пивзавода. Чтобы «подвинуть» Кляйна и заставить его отказаться от пивзавода, в отношении него было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий (затем суд переквалифицировал дело на статью о злоупотреблении полномочиями) при разрешении земельного вопроса.

А суть интриги в том, что некий предприниматель Ренат Аминов владел земельным участком, на котором до банкротства был расположен радиозавод. Затем он обратился в мэрию с заявлением об изменении статуса земельного участка с промышленного на земли, предназначенные для строительства жилья. Однако получил отказ, поскольку эти земли входят в 300-метровую санитарную зону томского пивзавода. Вот за это решение Кляйна и судили, назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

Кляйн совершенно обоснованно полагает, что его уголовное дело является заказным, поскольку в подобном случае предпринимателю следовало идти не в СКР, а в прокуратуру или суд, чтобы там оспаривать отказ в изменении статуса земельного участка. К тому же этот Аминов – это, похоже, обыкновенный спекулянт, который намерен разжиться на своих связях с СКР. И затеял всю эту кутерьму он лишь только для того, чтобы с выгодой перепродать земельный участок какому-нибудь реальному застройщику, поскольку за ним самим никаких масштабных строек не числится.

А теперь это дело разваливается, поскольку, как все понимают, Кляйн, который шесть раз избирался областным депутатом от «Единой России», а затем стал мэром Томска – гражданин далеко не из подворотни. У него тоже имеются влиятельные покровители. Да и материальное положение Кляйна весьма солидное – во время обыска у него дома следователи изъяли сведения о наличии у семьи мэра банковских счетов более чем на 6 млрд. рублей.

Это уголовное дело прецедентное. Если с такой меркой подходить к оценке деятельности сегодняшних мэров и глав регионов, ставленников «Единой России», то можно пересадить чуть ли не всех их. По крайней мере, таким, как наш экс-глава Кара-оол, точно лет по 10-15 придётся валить лес в местах не столь отдалённых. Так что в сегодняшней ситуации у Кара-оола остался только один ресурс – это федеральные думские партии, через которые он постарается провести в новый состав Верховного Хурала Тувы своих людей. Но и тут ситуация не совсем благополучная.

ГРЯЗНЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ЗА ХАКАСИЮ

На наших глазах разрастается конфликт на выборах главы Хакасии, где действующий глава Валентин Коновалов борется с кандидатом от «Единой России» Сергеем Соколом. На стороне гастарбайтера Сокола административный ресурс Кремля, а коммунист Коновалов опирается на население республики.

Депутата Госдумы от «Единой России» Сокола сейчас обвиняют в том, что он в борьбе за кресло главы региона использует административный ресурс и правоохранительные органы, что напрямую запрещено законом. Гастарбайтер в прошлом известен тем, что он с 2007 года безуспешно пытается возглавить то Туву, то Красноярский край, то Иркутскую область, а теперь – и Хакасию. Эти его метания в поисках начальственной должности негативно воспринимаются населением республики. И даже нахождение Сокола на Украине не принесло ему никаких дивидендов. По крайней мере, до сих пор ничего не было слышно о его каких-то подвигах на линии боевого соприкосновения. Это порождает слухи о том, что он якобы полгода ошивался в штабах, «отрабатывая номер».

Замеры общественного мнения избирателей региона свидетельствуют о том, что в настоящее время 70% опрошенных готовы отдать свои голоса за действующего главу региона. Сокол пытается изменить ситуацию и перебороть грамотно отстроенную агитацию оппонента. В связи с чем его обвиняют в административном нажиме на членов избирательного штаба Коновалова. К примеру, в квартиру пресс-секретаря главы Хакасии Яне Тамаровской в Саяногорске ночью пришла полиция по явно надуманному поводу в связи с имеющейся у них информацией о том, что на кухне пресс-секретаря ведутся неподобающие разговоры о ходе СВО в Украине.

Но и это ещё не всё – супруга главы Республики Хакасия Светлана Коновалова была привлечена к административному наказанию за неповиновение требованию сотрудника полиции. Оказалось, что у женщины отсутствовал полис ОСАГО.

Не брезгует гастарбайтер и другими способами борьбы с оппонентом. Хоть и далеко не новыми. Так, к примеру, Центральная избирательная комиссия России удовлетворила жалобу некоего Владимира Грудинина, выдвинутого региональным отделением партии «Коммунистическая партия Коммунисты России», и зарегистрировала его кандидатом на пост главы Хакасии, сообщает 10 августа ЦИК. По всей видимости, это отзвук российской президентской кампании 2018 года, в ходе которой Павел Грудинин от КПРФ (не путать с Владимиром Грудининым от Коммунистов России!) занял второе место, набрав 18,46% голосов. Видимо, Сокол надеется, что двойник известного кандидата оттянет на себя часть голосов избирателей, пять лет назад поддержавших кандидата-коммуниста Павла Грудинина.

Но, думается, такие способы «борьбы» вряд ли помогут Соколу. И тут дело в том, что в Хакасии уже отсутствует практика массовых фальсификаций итогов голосования. Именно поэтому пять лет назад Коновалову и удалось победить на выборах. «Единая Россия» все последние 30 лет именно этим и побеждала своих соперников. А теперь Коновалов, которому позарез для победы нужны честные выборы, вряд ли позволит, чтобы кто-то мухлевал в пользу его оппонента. К тому же у министра обороны Шойгу руки заняты спецоперацией. Ему не до фабрикации победы единоросса Сокола. Так что борьба на выборах предстоит не шуточная. И у избирателей региона есть реальный шанс получить того главу Хакасии, за которого проголосует большинство.

ДЕНЬ ПАМЯТИ О БЫЛЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ

Но вернёмся к тувинским реалиям. Когда верстался этот номер, наступил День Строителя. В Туве с некоторых пор стали вяло праздновать это событие. Видимо, в связи с плачевным состоянием строительного комплекса республики в целом, разваленным во времена правления Шолбана Кара-оола.

Конечно, можно было бы вспомнить, как в Туве строились градообразующие комбинаты «Тувакобальт» и «Туваасбест», от которых теперь остались одни воспоминания. Для работающих там было возведены современные комфортные для проживания город Ак-Довурак и посёлок Хову-Аксы. Можно вспомнить, как был отстроен город Шагонар. Возведены Кызылская ТЭЦ, проложены дороги с твёрдым покрытием, сооружены мосты через Енисей и другие реки республики. Один трест «Тувинстрой» возводил жилья больше, чем все работающие в республике строительные организации в настоящее время.

Да, республика переживает не самые лучшие времена. Коррупция семьи Кара-оола нанесла по комплексу удар, компенсировать который придётся ещё долго. Но и сейчас невозможно не вспомнить флагманов строительства, работающих в Туве: ООО «Восток» Сергея Уюсова, ООО «Ресурс» Анатолия Купцова, ООО «Бастион» Сергея Богусова, ООО «Сугу» Роберта Доржу, ООО «Сельстрой» Сергея Сафрина, ООО «Трансстрой» Владислава Андрианова, ООО «Бенконс» Сардар Гулу Оглы Халилова и ООО «Олчей» Оскал-оола Кысыгбая. Это их усилиями в республике возводятся жильё, школы, детские сады и дороги. Да, конечно, они вряд ли смогут полнокровно заменить строительные возможности такого монстра, как «Главкрасноярскстрой», мощностей трестов «Тувинсельстрой», «Тувинводстрой» и других рангом поменьше. Но следует отметить, что они сегодня стараются решать проблемы недостатка жилья, мест в детских садах и школах.

ЗАСТАРЕЛЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕФИЦИТА ШКОЛ

Не секрет, что Тува лидирует в России по актуальности проблемы мест в школах. Когда-то в 2007 году глава республики Кара-оол, заступив на должность, обещал решить проблему дефицита школ путём строительства новых школ. Под это обещание он даже кастрировал парламент республики, низведя его с позиции представительного органа республики до роли обслуживающей исполнительную власть безвольной служанки. В результате чего сегодня мы не имеем ни авторитетного парламента республики, ни достаточных мест в школах. Более того, все эти проблемы при Кара-ооле только обострились – вместо двух смен в школах появились третьи смены.

Но проблему необходимо решать. Именно поэтому в Туве на данный момент ведётся строительство сразу 10 школ, в том числе четырёх школ в Кызыле: в микрорайонах «Спутник» и «Монгун», на ул. Бай-Хаакской и на Вавилинском затоне. Также две школы строятся в Кызылском районе – в Сукпаке и пгт. Каа-Хем. Две школы – в Тандинском районе в селах Балгазын, Бай-Хаак. А также школы в Чаадане и в Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского района. Если планы будут реализованы, в Туве до 2024 года будет создано 1,5 тысячи новых рабочих мест для педагогических работников, за парты новых школ сядут до 5 тысяч учеников.

Правда, кроме проблем со сроками вводов школ не решена проблема учителей – уже сейчас министерство бьёт тревогу о дефиците по крайней мере 180 учителей русского языка и литературы, физики, информатики и математики. Кстати, в целом вопрос образования в Туве – один из самых болезненных. Не случайно мы наблюдаем такую чехарду со сменой министров образования.

КТО ВИНОВАТ В ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ НА ЖИЛЬЁ?

Да и с жильём в республике ситуация тревожная. Некоторые телеграм-каналы активно возмущаются по поводу роста стоимости кв. метров жилья в Кызыле. Они обвиняют в этом правительство. Но с этим нужно разбираться профессионально.

С одной стороны, стоимость квартир на вторичном рынке никто не регулирует. Она складывается на рынке жилья самостоятельно. А вот что касается роста стоимости кв. метра при строительстве нового жилья, то тут следует иметь в виду, что в республике практически разрушен строительный комплекс. Практически отсутствует база стройиндустрии. Шолбан Кара-оол в погоне за личным благосостоянием довёл ситуацию до того, что в Кызыле обанкротился и закрылся последний завод ЖБИ «Сардана». Теперь железобетон выпускают только два предприятия – ООО «Восток» и «Бастион». Но для того, чтобы стимулировать развитие строительных организаций, которые я перечислил выше, необходимо в сметы строительства жилья закладывать средства для роста материальной базы: приобретения башенных и мобильных кранов, самосвалов, тягачей, мощностей карьеров песка и щебня, а также РБУ, другой строительной техники. И повышенный тариф за этот кв. метр жилья – это плата за развал отрасли, случившийся при Кара-ооле. А без этого строительную отрасль республики не поднять.

То же самое случилось и со строительством школ. В процессе «выдавливания» со строительного рынка неугодных подрядных организаций типа «Кызылстрой» или «Сельстрой», правительство загнало сметную стоимость возводимых школ до немыслимо низкого уровня. До уровня, когда за эти деньги можно качественно построить в лучшем случае только половину школы. Но произвольно поднять стоимость строительства школы по государственному заказу невозможно – за этим следит прокуратура. Поэтому перед сегодняшним правительством Тувы стоит очень серьёзный вопрос – как вернуть нормативную стоимость строительства школ до уровня, когда эта цена будет реальной.

Вот приблизительно в такой обстановке республика отмечает свой День Строителя. Тем не менее поздравляю строителей Тувы с праздником и желаю им успехов в их непростом труде и благополучия их семьям.

Кондрат Пчёлкин