Под крышей Кара-оола онаружился «гадюшный клубок»

В республике продолжают развиваться события, связанные с арестом Евгении Хертек, которую следственные органы подозревают в вымогательстве у Министерства земельных и имущественных отношений Тувы 12 га очень привлекательной земли, пригодной для строительства индивидуального жилья, но которая считает себя невиновной. И всю вину перекладывает на блогера Аллу Донгур-оол. Но странное дело. Обычно узники следственных органов у обычных людей вызывают сочувствие. Однако в этом случае всё происходит с точностью до наоборот. Население больше волнует, когда закончится это разбирательство и все виновные в земельных махинациях будут наказаны. А личность главного персонажа этого уголовного дела – Евгении Хертек у большинства жителей республики вызывает отвращение хотя бы потому, что она в основном известна в качестве земельной «жучилы» с караооловской «крышей» и со связями в правоохранительных органах. Число жертв этой авантюристки только в Кызыле давно перевалило за несколько сотен. При этом неприкасаемость Евгении породила в ней чувство безнаказанности до такой степени, что она в неукротимом стремлении завладеть лакомыми кусками земли в столице взялась за чиновников самого высокого уровня вплоть до министра.

Но всех интересует, почему вся эта грязная история с земельными участками выплыла на свет божий только сейчас, хотя такими делами Хертек под прикрытием Кара-оола занималась давно. Но никогда дело не доходило до уголовного преследования и посадок фигурантов в СИЗО. На самом деле «ларчик просто открывался». Всё дело в том, что Евгения Хертек – весьма близкий к экс-главе республики Шолбану Кара-оолу человек. И всегда она была «при нём». И в Афганском братстве, и на выборах, и в руководстве водочной компании. А затем она «мутила» земельные дела с его братом Юрием. В результате этой крепкой дружбы у многих в республике укрепилась вера в то, что Евгения Хертек своё слово сдержит и, в конце концов, украденную у государства землю легализует. Так было много лет. Землю захватывали, межевали, продавали, а затем задним числом либо в Минземимуществе РТ, либо в суде оформляли надлежащим образом. И решающая роль в этом принадлежала нашему непотопляемому экс-главе, который и министерству мог отдать приказ, и в суде похлопотать.

Однако схема незаконной приватизации земельных участков сломалась, как только В.Путин уволил главу региона Ш.Кара-оола. Потому прикрывать Е.Хертек и её тёмные земельные делишки стало некому. А когда она в целях незаконного завладения землёй с помощью известной в республике блогерши «наехала» на министра земельных и имущественных отношений, у власти кончилось терпение, и за ней пришли люди в погонах и с наручниками. Одновременно суды начали принимать решения о сносе самовольных строений. Пока сносили первые дома, следствие кое-как через пень-колоду материалы уголовного дела подбила и готовится на днях передать дело в суд. Так что Евгении Хертек по совокупности может грозить до 15 лет. И, судя по всему, сидеть ей есть за что.

В рассматриваемом случае Хертек продала где-то 87 земельных участков и получила с поверивших ей граждан под видом заключения договоров займа или проведения кадастровых работ до 200 млн. рублей, часть из которых, по всей видимости, осела у её покровителя. В итоге люди заплатили большие деньги за право строиться, однако их дома находятся на этой земле «на птичьих правах». И теперь эти люди, объединённых ушлой Хертек в кооператив, сообща пытаются сформировать в свою пользу общественное мнение в республике и заставить-таки власть закрепить за ними самовольно занятые земельные участки, на которых находятся самовольно построенные дома. Они к этой пропагандистской кампании кого только не привлекали: от Аллы Донгур-оол и компании «Человек и Закон» до президента страны В.Путина. Ситуацию они обрисовывают таким образом, как будто самозахватчики несколько лет тому назад обратились к министру земельных и имущественных отношений Тувы с просьбой выделить им земельные участки под строительство жилья. И якобы получили от него соответствующие гарантии того, что впоследствии эта земля за ними будет закреплена. А потом министр почему-то коварно передумал и вместо выделения земли обратился в суд, требуя сноса самовольно построенного жилья. Его, кстати, они возвели, взяв в банке кредиты. В общем, они настаивают на том, что все эти люди – типичные жертвы бюрократического произвола. А подозреваемые совсем не мошенницы, обманом выманившей у них миллионы. В общем, люди попали в беду по своей наивности и просят президента как гаранта Конституции защитить их права на жильё. В конце концов, всё у нас народное, земли – немерено. Так что страна не обеднеет, если государство разрешит 87 гражданам остаться на земельных участках, где они так опрометчиво отстроили себе нехилое жильё.

Думается, что надежда на высшую власть, которая поймёт их и пойдёт навстречу, у этих самозахватчиков по-тувински наивная. Судите сами. Люди незаконно по дешёвке, в обход публичных процедур воровским способом захватили очень дорогие земельные участки в элитном районе столицы, где уже имеется вся инженерная инфраструктура. Затем, не имея на землю никаких правоустанавливающих документов, они, по всей видимости, за откаты, получили кредиты в банке и отстроили себе нехилые коттеджи. При этом землю они приобрели по весьма низкой нерыночной цене, поскольку покупали заведомо ворованное у человека, который на неё не имел никаких прав и при покупке не показывал им никаких документов.

Как явствует из обращения к гаранту, министр им якобы что-то обещал, но слово своё не сдержал. В такое откровенно не верится по нескольким основаниям. Во-первых, Министерство земельных и имущественных отношений республики – это совсем не торговая лавка, где что-то покупают или продают. Оно не наделено правами самостоятельно распределять земельные участки. Минземимущество РТ вправе лишь готовить документы и объявлять аукцион, на котором желающие только и могут на законном основании приобрести права на землю. А всё остальное вокруг земли – это сплошные мошенничество и коррупция, доставшиеся нам со времён кара-ооловского беспредела. Во-вторых, в те времена, о которых заявляют просители землицы, сегодняшний министр не работал. И потому апеллировать к его совести неосновательно и бессмысленно. Ну, а в-третьих, доподлинно известно, что сегодняшний министр лично не был знаком ни с одним из тех, кто купил у Хертек ворованную землю. Да и с тем министром, что работал два-три года назад, о котором заявляют халявщики, вероятно, они знакомы не были, поскольку имели дело только с Евгенией Хертек. Да и сама Хертек, судя по всему, также не может представить общественности никаких доказательств того, что ей какой-то чиновник что-то обещал. Ну, может быть, кроме Шолбана Кара-оола. Скорее всего, это была обычная мошенническая схема, рассчитанная на то, что впоследствии покровитель Хертек глава республики Кара-оол ситуацию «разрулит» и относительно законно, в конце концов, «за долю малую» землю за «халявщиками» закрепит. Однако внезапное скоропалительное увольнение Шолбана Кара-оола от должности главы региона расстроило все их планы. И потому организатор земельного беспредела теперь находится в СИЗО, а земельные «халявщики» взывают к жалости властей.

Но давайте разберём случай вокруг кражи земельных участков по полочкам.

Представьте себе такую ситуацию. К примеру, у какого-то хозяина имелся автомобиль, который у него украли и по дешёвке без документов продали желающему покататься, но не имеющему достаточных средств, чтобы законно приобрести новое авто. Но случилось неожиданное: хозяин автомобиля обнаружился. А затем предъявил свои права на похищенное и перепроданное авто. И вот уже тогда любитель халявы, почувствовав, что с приобретённым сомнительным образом имуществом придётся расстаться, начал бить во все колокола, взывая к сочувствию, поясняя в своё оправдание, что авто ему нужно, чтобы возить на дачу семерых детей и больную бабушку. К тому же он изрядно потратился, когда взял кредит на ремонт машины. Поэтому просит власть оставить авто за ним, так как он без машины не видит себя цивилизованным человеком.

Интересная ситуация, не правда ли? И как вы думаете, пойдут этому скупщику краденого навстречу? Конечно же, нет. Облагораживание ворованного не приводит к праву его владения. И вообще государство (и президент страны – тем более!) не могут поощрять воровство как таковое. Тем более – казённого имущества. Кстати, за скупку краденого в соответствии с УК РФ халявщику полагается наказание. А самозахватчики, приобретая у Хертек весьма недорого земельные участки без документов, не могли не осознавать, что покупают краденое. И в этом плане они не столько жертвы мошенничества, сколько соучастники преступления.

Есть и ещё один аспект этого дела. Не секрет, что получить ипотечный кредит в банке – дело весьма сложное. У потенциального заёмщика требуют столько документов, подтверждающих право на получение денег, что собрать их простому смертному весьма проблематично. А у тех, кто строит сейчас из себя жертву чиновного произвола, никаких правоустанавливающих документов на получение кредита не было. И не могло быть в принципе. Но кредиты они почему-то всё же получили... Вопрос: как это могло случиться? Наверное, такое без взяток и коррупции было бы невозможно. Но полицейское следствие эта сторона дела почему-то совсем не интересует...

И тут невольно вспоминаешь про прокурорских, судейских и полицейских, имеющих неформальные сношения с Хертек, о чём сообщалось в предыдущих номерах. Более того, на днях стало известно, что всё, связанное с Евгенией Хертек, очень интересует главного блюстителя порядка в регионе – прокурора республики С.Дябкина. Будем надеяться, что этот интерес вызван не лояльностью к потенциальным преступникам, а только дружескими отношениями прокурора и заместителя председателя Государственной Думы РФ Шолбаном Кара-оолом, который в своё время приложил руку к его карьерному росту.

А чтобы всем было понятней, что на самом деле является двигателем прогресса в этом уголовном деле, сообщу некоторые детали. Нашёлся один из прокурорских, который обратился с просьбой «отрегулировать» ситуацию с закреплением 5 из 87 земельных участков, в которых лично заинтересованы прокурорские чины. Тогда они, мол, отступятся и не будут создавать проблем. А Хертек в этом случае останется одинока перед законом. А потом проявился другой такой же «доброхот», который попросил теперь уже за троих полицейских... Думается, что на этом вереница доброжелателей не закончится. Но всё это вместе говорит о том, что уголовное дело по вымогательству разворошило гадюшный клубок, в котором сплелись интересы большого числа влиятельных персон.

Так что, как говорится, продолжение следует.

Наш корр.