2024 год в Туве: У нас тут своя атмосфера!

Вот и подходит к своему логическому концу непростой для России и мира 2024 год. Год продолжения военных действий в Украине, кровавого теракта в «Крокус-сити», последствий похода Пригожина на Москву, сдачи Сирии, продолжения санкционного давления на страну, сравнительно низкой официальной инфляции при диком росте доллара и ценников на продукты питания. А также избрания нового президента США, который нам обещает мир, и крушения от вероятной ракетной атаки в небе Грозного азербайджанского лайнера с пассажирами на борту. Как видите, даже простого перечисления событий уходящего года достаточно, чтобы понять: год выдался урожайный на значительные события.

Но Тува – особенный регион. И мировые события, даже касающиеся военных действий в Украине, не особо интересуют местное население. Тут больше значения придают кровавой бойне в ресторане с применением огнестрельного оружия обезумевших депутатов от правящей партии во главе со спикером тувинского парламента.

Часто вспоминают краткосрочный без видимых результатов визит российского президента в Кызыл, его обещания льготной ипотеки и телефонному поздравлению от президента нашему главе республики. И даже погромы с поджогами торговых точек «понаехавших» в Кызыл узбеков, таджиков и киргизов очень быстро исчезли из повестки дня. Видимо, потому что в результате учинённых беспорядков с участием спикера тувинского парламента, призвавшего своих сторонников собраться возле парадного крыльца Верховного Хурала для встречи с ним и обсуждения проблемы «чужаков», никого чужого так и не зарезали. Поскольку из Москвы и окрестных городов нагнали сотни омоновцев, которые с азартом «винтили» собравшихся у парламента и пачками увозили их в горотдел полиции. Там, кстати, их убеждали подписать протоколы, согласно которым они якобы были связаны с заграницей, откуда ими руководили неизвестные враги Родины, обещая денежное вознаграждение. Потом версию «иностранного вмешательства» в тувинские беспорядки активно продвигали прокурор республики Дябкин и глава Ховалыг. Но, похоже, без особого успеха. Потому что тогда пришлось бы привлекать к уголовной ответственности за измену Родине спикера тувинского парламента единоросса Кан-оола Даваа.

СПЕЦОПЕРАЦИЯ ПО НИЗЛОЖЕНИЮ МЭРА КЫЗЫЛА

На фоне искусственно раздутых беспорядков заметным событием стало заявление главы Кызыла Казанцевой к мэру столицы Сагаан-оолу с предложением «добровольно» по соглашению сторон оставить кресло градоначальника и уйти восвояси, поскольку он, по её мнению, со своими обязанностями не справляется.

Конечно, зная бывшую учительницу труда Казанцеву, оказавшуюся в начальственном кресло только благодаря своей нетитульной национальности, её безынициативность и отсутствие какого-либо авторитета в городе, трудно представить, чтобы ей пришла в голову идея начать процедуру отстранения мэра столицы. Тем более общеизвестно, что он поставлен с учётом пожелания самого Сергея Шойгу. И это подкреплено официальной рекомендацией Генерального Совета партии «Единая Россия». Безусловно, в этой истории Казанцева – это безвольная, ничего не понимающая пешка, которой управляют кукловоды. А за ними отчётливо просматривается заинтересованность заместителя председателя правительства Тувы А.Чюдюка и заместителя главы города сильно пьющего единоросса А.Лопсана, который спит и видит, как он будет расти по карьерной лестнице, складывая в свой карман подати с горожан. Это очевидно хотя бы потому, что если начнётся «движуха» в городских коридорах власти и мэром решат назначить русского (иначе увольнение тувинца-единоросса, поддержанного самим Шойгу и Генсоветом ЕР, объяснить будет очень трудно), то следом Казанцева лишится своей должности, поскольку двое русских во главе тувинской столицы станет явным перебором. А поскольку Казанцева научилась только тому, чтобы подписывать поздравительные открытки и памятные адреса, использование ее в другой должности маловероятно.

Но вернёмся к проблеме увольнения мэра. Здесь ситуация такая. Если верить разговорам в к окружении главы республики, то два года назад до очередного назначения мэра Кызыла, которым, по задумке Чюдюка, должен был стать Лопсан, за час до сессии городского хурала главе позвонил Шойгу. И тот в категоричной форме сказал приблизительно следующее: там у Вас сегодня будут подводить итоги конкурса на должность мэра. И если Сагаан-оол не станет мэром, он станет следующим главой республики. Кому и какие указания тогда давал Ховалыг, неизвестно. Достоверно знаем только то, что Лопсан немедленно снял свою кандидатуру. А депутаты единогласно с чувством исполненного долга проголосовали за Сагаан-оола.

Однако, по всей видимости, своекорыстные Чюдюк и Лопсан своей затеи «оседлать» столицу Тувы не оставили. И под конец 2024 года решили свой план реализовать. Правда, они, скорее всего, рассчитывали, что Сагаан-оол не станет упираться и кресло освободит без разборок и скандалов. Но не вышло. Чувствуя за собой поддержку, Карим Сагаан-оол на шантаж не поддался. Тогда Казанцевой подсунули заявление в суд с требованием считать контракт с мэром расторгнутым.

И тут реально началась «движуха». Какие-то никому не известные боты, скорее всего, проплаченные правительственным пиарщиком Грицюком, принялись обливать грязью мэра, приписывая ему недостатки в работе, к которым он не имеет никакого отношения. Ведь это правительство при непротивлении со стороны городских депутатов и главы города Казанцевой отобрало почти все муниципальные полномочия у городской власти, управляя городом напрямую. Распределение земельных участков, уборка и вывоз мусора, организация работы общественного транспорта, отлов бродячих собак и многое другое уже при этом городском хурале вместе с бюджетным финансированием оказались в руках правительства Тувы.

За кызылским хуралом остались лишь полномочия по изменению назначения земельных участков, но и эти полномочия прибрал к своим рукам Лопсан, при попустительстве правоохранителей, вероятно, при случае приторговывая ими. Этим депутатам собраться бы на сессию да и заняться решением проблемы полномочий муниципальных властей, прописанных в законодательстве... А они вместо этого решили спросить с Сагаан-оола, почему он не готовит земельные участки под ИЖС и не проводит аукционов по их продаже населению. А также не отлавливает бездомных собак, не обеспечивает своевременный вывоз мусора и не организовывает работу общественного транспорта, хотя всё это прописано в законе и на это должны быть выделены бюджетные средства.

Кстати говоря, бюджет города утверждают те же самые депутаты во главе с Казанцевой. И потому они должны отчётливо понимать, на что они деньги в бюджет заложили, а на что – нет. Впрочем, я тут немного размечтался о грамотности наших городских «народных избранников», подобранных Чюдюком. На самом деле многие из них даже понятия не имеют, за какой бюджет они голосовали. И даже вряд ли им достоверно известно, какие муниципальные полномочия правительство вместе с финансированием у города отняло и перетянуло на себя. Да и не в этом, в конце концов, дело – до сих пор ни один из городских депутатов не взял на себя смелость дать оценку работе мэра. Его осуждают бывшая городская депутатка от ЛДПР да некие анонимные засаянские блогеры.

Впрочем, не стану строить из себя знатока деятельности мэрии и судить о её работе. Думаю, дело в другом. С одной стороны, в городе и республике реально нет денег, чтобы исполнять все полномочия. Денежный поток по понятным причинам сокращается. Но, думается, городские депутаты «молчат в тряпочку» и не вешают всех собак на мэра Сагаан-оола, потому не знают, чем всё это может закончиться. Они осознают, что Шойгу однажды пообещал Ховалыгу в случае, если Сагаан-оол не будет мэром, то должность главы республики в ближайшем будущем вполне может ему подойти. И это будущее наступит даже очень скоро – уже в сентябре-октябре следующего года. Похоже, во властных коридорах Тувы об этом не подумали, иначе бы они не стали так резко обострять отношения с номенклатурным выдвиженцем «Единой России» и Сергея Шойгу. Вот и получается: пытаясь загодя вывести его из борьбы за губернаторское кресло, они, наоборот, невольно создают для него лучшие стартовые позиции на грядущих губернаторских выборах...

Другая версия – это месть К. Сагаан-оолу за родство и поддержку экс-главы республики Ш.Кара-оолу. Версия спорная. С одной стороны, наскучавшийся по бюджетным деньгам экс-глава давно уже сам вынашивает планы возвращения в насиженное кресло. В этом плане для него Сагаан-оол – один из конкурентов. С другой стороны, глядя, как развиваются события вокруг незаконно строительства АЗС в районе «Востока» и по ул.Титова г.Кызыла, очевидно, что по этому вопросу между Кара-оолом и Сагаан-оолом понимания нет. А зная исключительную меркантильность и злопамятность экс-главы, можно представить себе его отношение к мэру.

Но, тем не менее, кто-то ускоряет рассмотрение гражданского дела по увольнению мэра в суде. Об этом, в частности, говорит картотека, согласно которой Определение о приёме заявления Казанцевой и подготовке дела к рассмотрению было принято судьёй 20 декабря 2024 года в 7 часов 59 минут, хотя суд начинает работу только в 9 часов. Первое судебное заседание по делу провели на 26 декабря, но перенесли рассмотрение на 14 января 2025 года. Так ускорено рассматривают в нашем неспешном суде только дела изменников Родины и оппозиционеров. Интересно посмотреть на физиономию этого судьи, когда вдруг Сагаан-оол сядет в кресло губернатора. А заодно и на карьеру этого судьи. В этом плане нелишне вспомнить, как когда-то судья вынес решение об аресте Конвиза на основании справки МВД о том, что он – гражданин Бахрейна и учредитель секты пятидесятников в Чадане. Прошло совсем немного времени, и начальник УР, и судья остались без работы...

ЗАКАЗНОЕ ДЕЛО ПРОТИВ ИЗВЕСТНОЙ БЛОГЕРШИ ЗАВИСЛО

Но вернёмся к текущим делам в республике. Как помнится, было много шума по поводу возбуждения уголовного дела за вымогательство и ареста 2 мая двух фигурантов – Евгении Хертек и Алефтины Донгур-оол. С того времени минуло более семи месяцев, но воз и ныне там. Целой бригаде следователей СУ МВД Тувы за весь этот срок так и не удалось состряпать удобоваримое уголовное дело, в котором заинтересована верхушка власти в Туве. Газета неоднократно обращала внимание на очевидную глупость людей в погонах, которые не видят очевидного мошенничества в действиях Хертек, которое очень просто доказывается, и придумывают основания для предъявления обвинений в вымогательстве у блогера. Насколько известно, следствие по этому делу курирует лично министр Кондрашов, который организовывал безуспешный обыск в редакции газеты «РИСК» в поисках каких-то доказательств по делу. Но то ли у него ума на это не хватило, то ли следователей подобрал совсем никудышних и тупых, но уголовное дело уже побывало в суде и вернулось назад в следствие. Что косвенно указывает на правоту тех, кто считает уголовное дело заказным и откровенно надуманным. Поскольку проще, чем доказывать вымогательство, и дела-то не бывает. И обычно, если нет специального заказа на посадку определённых лиц, уголовное дело возбуждается только при наличии достаточных доказательств вины. А тут чуть ли не год следователи ходят вокруг да около, не зная, что придумать.

Впрочем, не будем спешить. В сети недавно появилась одна очень примечательная фотография, на которой жизнерадостная Евгения Хертек стоит в обнимочку со своей не менее радостной подружкой – заместителем прокурора г. Кызыла Ириной Ховалыг. Конечно, любой вправе фотографироваться, где захочет и с кем он захочет. Однако эта фотография проливает свет на то, какая обстановка царит в тувинской прокуратуре и частично объясняет, почему полицейское следствие никак не может запихать в суд это уголовное дело.

А тем временем две немолодые женщины сидят в СИЗО в условиях, далёких от цивилизованных. В связи с чем у тюремщиков появились сомнения в их психическом и физическом здоровье.

Вот, пожалуй, и все наиболее значительные события уходящего года. В первом номере Нового года я постараюсь поподробнее проанализировать год ушедший.

Да встречи.

Всегда с Вами, Кондрат Пчёлкин.