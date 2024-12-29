    Коротко

Аналитики составили рейтинг доступности новостроек в регионах России. Тува на последнем месте

Аналитики Key Capital составили рейтинг доступности новостроек, сравнив доходы жителей и стоимость квадратного метра. Среднестатистический россиянин на свой годовой заработок может купить четыре квадратных метра жилья (если не тратить деньги больше ни на что). Самыми недоступными оказались новостройки в Туве (2,9 кв. м), самыми посильными для приобретения – в Чечне (13 кв. м). Москвичи в состоянии приобрести на годовой доход 4,7 «квадрата», петербуржцы – 4,1.

Эксперты объясняют различия в доступности жилья уровнем доходов и стоимостью недвижимости. В Чечне, например, относительно невысокая цена на квадратный метр (40 тыс. руб.) сочетается с умеренными доходами. В Ямало-Ненецком автономном округе высокие доходы компенсируют высокую стоимость жилья. В регионах с перегретыми рынками, таких как Тува или Крым, доступность жилья остаётся минимальной из-за низкой экономической активности и ограниченного количества рабочих мест.

Тува и «Голевская ГРК» расторгают соглашение о взаимодействии

Тува расторгает соглашение о взаимодействии и участии в социально-экономическом развитии региона с ООО «Голевская горнорудная компания» («Голевская ГРК»). Соответствующее постановление республиканского правительства издано 25 декабря.

Соглашение было заключено в 2020 году и было рассчитано до 2028 года. Тогда стороны подписали его в связи со строительство «Голевской ГРК» горно-обогатительного комбината на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении. Как писал «Коммерсант-Сибирь», в 2024 году Роснедра отозвали у компании лицензию на разработку месторождения. Новый аукцион выиграла структура «Ростеха». 20 декабря глава Тувы Владислав Ховалыг и гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов подписали соглашение о сотрудничестве.

В постановлении правительства Республики Тыва указывается, что «Голевская ГРК» выполнила финансирование первого этапа технологического присоединения энергопринимающих объектов будущего комбината. Она заплатила «Россетям» 14 млрд. руб., выделенных в качестве субсидии по соглашению с министерством топлива и энергетики региона. «Стороны взаимных претензий... друг к другу не имеют», – отмечается в постановлении правительства.

В Туве с сифилисом всё стабильно

В республике за последние 11 месяцев показатель заболеваемости сифилисом составил 56,3 на 100 тыс. населения, сообщает Минздрав Тувы.

В сравнении с 2023 годом изменения незначительные – 57,4 на 100 тыс. населения. В ряде районов отмечается рост, а в городе Кызыле фиксируется снижение на 33,3%. Основная часть заболевших – безработные.

Путин призвал готовиться к замедлению российской экономики

Российскую экономику в 2025 году ждет замедление темпов роста примерно вдвое, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

В этом году, по словам Путина, российский ВВП прибавит «под 4%, а в следующем рост замедлится до 2-2,5%, по оценкам Минэкономразвития. «Мы не планируем, что он (экономический рост – ТМТ) будет таким же, как в этом году. Как это ни странно прозвучит, с учетом реалий макроэкономического характера, нам такой рост пока и не нужен», – заявил Путин (его цитирует «Интерфакс»).

Он добавил, что ключевой задачей на следующий год для властей станет «стабилизация инфляции», которая разогналась до максимума почти за два года (9,7%, по последним данным МЭР), несмотря на повышение ставки ЦБ РФ до рекордного за 20 лет уровня. «Конечно, чем больше – тем лучше, казалось бы, – сказал Путин, имея в виду экономический рост. – Но это все должно происходить в рамках соблюдения макроэкономических параметров, иначе наступают какие-то перекосы в экономике, что в конечном итоге, при игре вдолгую, может нанести нам ущерб».

По плану правительства, вставшая на военные рельсы экономика вновь начнет ускоряться уже в 2026 году: темпы роста ВВП достигнут 2,6%, затем 2,8% – в 2027-м и по 3% в среднем в 2028-30 гг.

«Не нужно нам ничего иностранного». Пропагандисты начали распространять ролик со сбитым ракетой над Кремлём Санта-Клаусом

Российские пропагандисты выпустили «социальный ролик», в котором система ПВО сбивает Санта-Клауса. На это обратили внимание «Осторожно, новости». В видеозаписи показано, как Санта-Клаус, летящий на санях над Красной площадью, становится целью противовоздушной обороны. В финале ролика российский Дед Мороз, сидящий рядом с оператором ПВО, заявляет: «Все, цель уничтожена. Не нужно нам ничего иностранного в нашем небе. С Новым годом!».

Ролик распространяют пропагандистские телеграм-каналы, такие как «Пул N3». Авторы также пытались разместить видео через сервис предложений канала «Осторожно, новости». Запись появилась в интернете на фоне авиакатастрофы в Актау. По данным западных СМИ, включая Euronews, и некоторых азербайджанских политиков, таких как член парламента Азербайджана Расим Мусабеков, причиной крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) стало применение российскими военными систем противовоздушной обороны вблизи Грозного.

Актером, сыгравшим оператора ПВО, оказался Дмитрий Мельников. В беседе с «Осторожно, новости» он сообщил, что не может раскрыть авторов видео из-за договора о неразглашении (NDA). По словам артиста, ролик не имеет отношения к трагедии в Актау, так как был снят еще до декабря и оказался в публичном доступе только сейчас.

«Товарищ, вы большой учёный»: Путин назначил Шойгу председателем научно-экспертного совета безопасности

Президент РФ Владимир Путин создал Научно-экспертный совет безопасности России под руководством секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу. Указ об этом появился на портале правовой информации.

Документ одновременно с образованием нового органа ликвидирует Научный совет при Совете безопасности. Кроме того, утверждается персональный состав созданного Научно-экспертного совета во главе с Шойгу. В состав его президиума, помимо руководителя, вошли 13 человек.

Научно-экспертный совет сформирован «в целях повышения эффективности научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности Совета безопасности и его рабочих органов».