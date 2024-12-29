После успешного отражения атаки дронов потерпел крушение гражданский самолёт

25 декабря 2024 года в 8 часов 55 минут при подлёте к казахстанскому аэропорту Актау, что на берегу Каспийского моря, потерпел крушение самолёт Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный рейсом 8432, с 62 пассажирами и 5 членами экипажа на борту. При этом как минимум 38 человек погибли, 29 человек выжили, в том числе два стюарда, но многие из них находятся в тяжёлом состоянии. На борту находились 16 россиян, из которых 9, летевших в хвостовой части салона, чудом выжили

Случай, конечно, беспрецедентный. Эксперты едины в том, что часть пассажиров остались живыми исключительно благодаря прочности самолёта и высшей квалификации пилотов. Над останками самолёта и выжившими пассажирами сейчас «колдуют» казахстанские авиаспециалисты, пытаясь установить причинно-следственную связь крушения лайнера, действий экипажа и внешних факторов, которые могли привести к крушению самолёта. В Казахстан прилетели специалисты из Бразилии.

Что же до причин авиакатастрофы, то тут мнения специалистов разнятся. Поначалу «гуляла» версия, что всему виной плотный туман над Грозным. Затем стали утверждать, что причиной аварии является стая птиц, попавшая в самолёт на подлёте к аэропорту Грозного, которую заменили на украинские беспилотники. Но вскоре большинство остановилось на версии, что «самолёт был сбит на территории России, в небе над Грозным ракетой ПВО комплекса Панцирь-1С». Позже глава Росавиации Дмитрий Ядров подтвердил, что Грозный в момент посадки самолёта подвергался атаке украинских дронов.

Кстати говоря, депутаты парламента Азербайджана уверены, что крушение лайнера явилось следствием атаки на самолёт российского ПВО. И уже предупреждают: «Те, кто совершил это, должны быть привлечены к уголовной ответственности, и необходимо выплатить компенсации за гибель людей и пострадавшим. Если не будет этого, то отношения перетекут в другую плоскость». Но ни от российских властей, ни от чеченских и тем более от Минобороны ничего внятного об этом инциденте добиться оказалось невозможно.

Казалось бы, крушение самолёта произошло при очевидных обстоятельствах, днём, часть пассажиров выжили, а также бортпроводники. Более того: в Интернете для всеобщего внимания размещены видеоматериалы, объясняющие ситуацию во время ЧП как внутри салона, так и снаружи. К тому же диспетчера Грозного наверняка всё досконально знают. Но молчат или придумывают новые версии. Они не коррелируются с показаниями очевидцев и видео и фотосъёмкой. Как следствие, у блогеров возникли резонные вопросы, ответы на которые пока не слышны.

Как известно, борт летел из Баку в Грозный. Потом с ним что-то случилось, и он почему-то оказался на другом краю Каспийского моря в другой стране. Хотя рядом с Грозным находятся как минимум четыре хорошо оборудованных аэропорта, где можно было совершить вынужденную посадку: Махачкала, Минводы, Нальчик и Владикавказ, где более комфортные условия для посадки терпящего крушение самолёта, чем заштатный городишко Актау... Но российские диспетчеры почему-то погнали терпящий бедствие самолёт в тмутаракань за тридевять земель через море, где заведомо неисправному самолёту в случае чего будет очень сложно приземлиться. В связи с этим многие журналисты, не доверяющие российским властям, полагают, что это было сделано целенаправленно, чтобы попытаться скрыть факт атаки российских ПВО по азербайджанскому самолёту, если борт не дотянет до Актау и утонет в Каспийском море.

Но вряд ли теперь возможно скрыть причины крушения – борт азербайджанский, аэропорт казахстанский, специалисты прибыли из Бразилии. К тому же в Интернете выставлены фото и видео, на которых видно, что происходило в самолёте до крушения и как повреждён хвост самолёта осколками, очень похожими на поражающие элементы ракеты. Также немаловажно, что выжила часть пассажиров, некоторые из них почти не пострадали. И они уже дают казахским следователям показания.

Хотя уже сейчас очевидно, что официальные власти Казахстана тоже могут быть заинтересованы в сокрытии правды: журналист, который первым прибыл на место крушения, многое не только заснял, но и разместил в Интернете. За это его арестовали казахстанские власти на 10 суток «за неповиновение властям». В общем, локальное ЧП вполне в состоянии перерасти в межгосударственный конфликт, если российскую сторону уличат во лжи.

Впрочем, казахские власти понимают истинное положение вещей и приостановили полёты местной авиакомпании в Россию на месяц. Так же поступили власти Азербайджана и Израиля «в связи с событиями в воздушном пространстве России».

Тем временем глава Чечни Рамзан Кадыров наградил медалью своего племянника, секретаря Совбеза республики Хамзата Кадырова, который отчитался об уничтожении всех целей над регионом в день крушения Embraer-190...

Наш корр.