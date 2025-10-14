Если следить только за официальными средствами массовой информации, то может возникнуть мысль, что мы живём в эпоху максимального рассвета самой лучшей страны мира. Каждый день у нас сплошные победы и очередные великие достижения, по поводу чего мы ежедневно что-то празднуем и отмечаем. Правда, если немного сойти с оживлённого проспекта, по которому круглосуточно проходят победные парады с оглушительными бравурными маршами, то где-то в тени можно расслышать совсем другие звуки. Звуки треска напряжённой страны, находящейся под огромным давлением, на теле которой возникают всё новые трещины, проходящие по застарелым проблемам, десятилетиями не решаемыми властями. Давайте послушаем эти зловещие звуки вместе.

Крупнейший в России производитель сельхозтехники приготовился к падению производства на 30%

Крупнейший в России производитель сельскохозяйственной техники «Ростсельмаш» по итогам 2025 года сократит производство на 30% год к году, сообщил «Ведомостям» совладелец компании Константин Бабкин. По его словам, всего за год будет выпущено 2700 комбайнов и 800 тракторов, почти столько же планируется продать. В связи с резким сокращением производства предприятие с августа работает только три дня в неделю. Бабкин подчеркнул, что высокая ключевая ставка Центробанка и низкие доходы аграриев не позволяют наращивать объемы выпуска техники, а программы господдержки в полной мере не компенсируют выпадающий спрос.

На этом фоне в «Ростсельмаше» приняли решение отказаться от долгосрочных инвестиций, в частности, от строительства завода гидростатических трансмиссий и модернизации завода точного литья. Общий объем вложений в оба проекта оценивается в 17 млрд. руб. При этом работа по разработке новых моделей зерноуборочной техники, тракторов, погрузчиков и экскаваторов продолжается, уточнил совладелец предприятия.

В начале лета 2025 года вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко предупредила, что «Ростсельмашу» придется приостановить деятельность и отправить сотрудников в неоплачиваемые отпуска, если компания не продаст 2500 комбайнов и тракторов в этом году.

Производители одежды и обуви массово уходят из России

Ретейлеры одежды и обуви продолжают сворачивать деятельность в России на фоне финансовых проблем, сообщила президент Союза производителей изделий легкой промышленности, основатель «Леди Шарм» Валентина Миронова. «Уход с нашего рынка компаний всех размеров, как малых, так и средних и крупных, идет с нарастающими темпами. В 2025 году закрылись такие известные компании, как I’m studio, Mellow, Incity, Deseo, Just Clothes, Inspire Girls, замечательный бренд детской одежды Orby и другие», – заявила она РБК.

По словам Мироновой, основными причинами стали высокая фискальная нагрузка, постоянный рост аренды и издержек, конкуренция с маркетплейсами и серым импортом. Тенденция к закрытию – полному или частичному – сохраняется, «минимум 30% предприятий работают в минус», подчеркнула она. «На нашем рынке ситуация жуткая: в производстве одежды убытки растут, рентабельность к активам (0,8%) практически нулевая. В кожевенной отрасли ситуация еще хуже – в прошлом году там закрылось 15 крупных производственных компаний (Francescj Donni, Romer, Obuv и др.), не говоря о множестве мелких», – констатировала Миронова.

В 30 регионах России возникла нехватка свалок

Законодатели заявили о нехватке в 30 регионах России мусорных полигонов и предложили продлить еще на три года срок эксплуатации несанкционированных свалок, который ранее уже продлевали с 2023-го до 2026 года. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на внесенный в Госдуму заксобранием Омской области проект соответствующего законопроекта.

Согласно пояснительной записке, дефицит мощностей для вывоза мусора имеет место на «удаленных и труднодоступных территориях», включая Амурскую область, Якутию, Камчатский и Красноярский края и др. Там «зачастую полностью отсутствуют объекты размещения отходов», а из-за суровых природных условий строительство новых полигонов затратно по деньгам и времени. «Закрытие в 2026 году старых свалок ТКО, введенных в эксплуатацию до 2019 года и не имеющих документации, может привести к мусорному коллапсу», – заявил замглавы комитета Совфеда по аграрно-промышленной политике и природопользованию Игорь Зубарев.

Глава Минсельхоза сообщила о бегстве работников из агропрома

Из российского агропромышленного комплекса (АПК) каждый год уходят 150 000 сотрудников, что мешает выполнять планы по наращиванию производства. Об этом заявила глава Минсельхоза Оксана Лут, которая до этого просила Минтруд помочь с рекламой работы в российской сельхозотрасли, страдающей от падения урожайности из-за метеорологических сюрпризов и отсутствия более качественного семенного материала из-за рубежа.

«Кадровый дефицит [в АПК] есть, нам нужно 160 тысяч человек в год для обновления отрасли, потому что 150 тысяч человек в год уходят, 10 тысяч нам надо для обновления отрасли, для достижения указанных показателей», – подчеркнула Лут на международной выставке «Золотая осень-2025». Она добавила, что президент Владимир Путин потребовал к 2030 году увеличить по сравнению с 2021-м объемы производства сельского хозяйства на 25%, а экспорт – в 1,5 раза.

Российские региональные авиакомпании проверят на безопасность полётов из-за резкого роста авиапроисшествий

Авиационные власти России проведут проверку 51 региональной авиакомпании из-за роста авиапроисшествий вдвое. Это следует из поручения правительства Ространснадзору, с проектом которого ознакомились «Известия». В ходе контрольных мероприятий инспекторы должны будут выяснить уровень безопасности полетов и поддержания летной годности самолетов, а также подготовки специалистов. Поводом для проверок стало крушение в июле Ан-24 авиакомпании «Ангара» и риски повторения подобной катастрофы. По данным Ространснадзора, количество авиапроисшествий в 2024 году выросло до 17 против восьми в 2023-м, а число погибших – до 37 против 12-ти. С начала 2025 года было зафиксировано четыре авиационных происшествия, в том числе две аварии и две катастрофы, в результате которых погибли 53 человека.

В пояснительной записке к проекту поручения правительства о проверках авиакомпаний негативная динамика связывается «в первую очередь с нарушениями воздушного законодательства, допускаемыми коммерческими авиакомпаниями». В частности, как утверждается в документе, авиаперевозчики не соблюдают обязательные требования по техобслуживанию самолетов, а персонал компаний не проходит должную подготовку. Также у перевозчиков отсутствует система управления безопасностью полетов и реагирования на авиасобытия. Кроме того, фиксируются отклонения от требований эксплуатационной документации. Среди авиакомпаний, которые планируется проверить – «Азимут», «Алроса», «Аврора», «Ижавиа», «ИрАэро», «Амур», «Ангара», «Аэро-Братск», «Борус», «Камчатское авиационное предприятие», «РусЛайн», «Авиапредприятие «Северсталь», «Тайга» и другие.

Более 130 угольных предприятий подали заявки на господдержку

Заявку на получение общесистемных мер поддержки подали 137 угольных предприятий, передает ТАСС. «У нас 137 [угольных] предприятий, которые получили льготу по налогам и страховым взносам. В Министерство энергетики нам подают компании заявки, мы принимаем решение, включаем [в список], по ним делаем приказ и передаем ФНС и Минтруд. Это почти 90% от всей добычи Российской Федерации», – рассказал журналистам замминистра энергетики Дмитрий Исламов.

Подкомиссия Минфина уже одобрила индивидуальные меры поддержки для 42 предприятий.

«И обсуждаем вопросы реструктуризации задолженностей. То есть подкомиссия в целом смотрит, полностью анализирует финансовую модель, в зависимости от цен, от расходов предприятия и так далее. Вырабатываем план финансового оздоровления», – уточнил Исламов.

Ранее правительство РФ поддержало предоставление отсрочки по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря всем угольным компаниям, этот срок может быть продлен. Речь также идет о предоставлении адресных субсидий угольным компаниям, чтобы компенсировать часть стоимости логистических затрат при экспорте угля на дальние расстояния. Еще одно решение касается предоставления компенсации в 12,8% от величины тарифа на экспорт угля в северо-западном и южном направлениях сибирским угольным компаниям. Кроме того, предприятиям угольной отрасли РФ, испытывающим серьезную долговую нагрузку, признано целесообразным дать возможность реструктуризировать кредитную задолженность.

В Кузбассе, добывающем более половины угля в стране, ранее сообщалось, что из 151 предприятия отрасли 30 находятся в «красной» зоне (то есть имеют экономические проблемы), работа 18 приостановлена.

Также на пресс-конференции губернатор Илья Середюк заявлял, что бюджет области недополучил 12 млрд. рублей за восемь месяцев 2025 года. По итогам года падение составит почти втрое больше.

В России началось обвальное падение производства стройматериалов

На российском рынке стройматериалов фиксируется резкое падение производства в связи с проблемами в строительной сфере, пишет «Коммерсант». Заметнее всего это сказывается на изготовлении строительного кирпича, которое, согласно подсчетам консалтинговой компании Neo, по итогам года может сократиться на 7,3% год к году, до 1,81 млрд. условных штук. Согласно прогнозу аналитиков, к 2030 году производство этого материала может обвалиться на 43,2% к уровню 2025 года, до 1,02 млрд. единиц. По оценке исполнительного директора СМПРО Евгения Высоцкого, выпуск керамического и силикатного кирпича в 2025‑м также снизится на 7,3% в годовом выражении.

Падение производства коснется и других базовых видов стройматериалов. Выпуск железобетонных изделий по итогам текущего года сократится на 16,7%, а товарного бетона – на 3,7%, оценили в СМПРО. По расчетам Neo, производство бетона пока лишь замедлится: с роста в 3,9% по итогам 2024 года до увеличения на 3,6%, до 72,2 млн. тонн, в 2025-м. Помимо кирпича и бетона падение выпуска затронуло цемент, а также кровельные и керамические материалы, сказал президент ГК «Основа» Александр Ручьев. Ключевой фактор сокращения производства – это замедление строительной активности, считают в Neo.

Российские промышленные гиганты начали экономить на персонале

Сотрудников отправляют в неоплачиваемые отпуска, переводят на четырёхдневку или сокращают.

По данным Reuters, с этим столкнулись работники РЖД, «АвтоВАЗа», ГАЗа, КАМАЗа, «Мечела», «Алросы» и других компаний. Причинами являются падение внутреннего спроса, сокращение экспорта и замедление экономики. На РЖД снижается выручка из-за уменьшения поставок угля, металлов и нефти. «Цемрос» и «АвтоВАЗ» перешли на сокращённую рабочую неделю, а «Алроса» урезала фонд оплаты труда и приостановила работы на нерентабельных месторождениях. В угольной промышленности с начала года уволили 19 тысяч человек.

Экономисты отмечают, что компании вынуждены идти на «тихие сокращения» из-за высоких ставок, санкций и дешёвого импорта из Китая.