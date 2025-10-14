Свежий анекдот
Россия полностью в порядке,
И ждать не надо новостей,
Пока вверху – не хрипы схватки,
А хруст поделенных костей.
Игорь Губерман
– Что, – спрашиваю, – погода неважная?
– Да при чём тут погода, – говорит. – Цены на глазах растут, а тут ещё в магазине впереди к кассе две женщины рассказывают про коммуналку со следующего года...
– Так ты телевизор-то включи, – советую. – Послушай, что в Европе без нашего газа творится, и полегчает.
