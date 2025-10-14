«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 37, 14 октября / Свежий анекдот
№37, 14 октября 2025 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотРоссия полностью в порядке,
И ждать не надо новостей,
Пока вверху – не хрипы схватки,
А хруст поделенных костей.
Игорь Губерман

* * *

Вернулась жена. За продуктами ходила. Тоскливая такая.
– Что, – спрашиваю, – погода неважная?
– Да при чём тут погода, – говорит. – Цены на глазах растут, а тут ещё в магазине впереди к кассе две женщины рассказывают про коммуналку со следующего года...
– Так ты телевизор-то включи, – советую. – Послушай, что в Европе без нашего газа творится, и полегчает.

Остальные материалы номера 37:

Уже давно не сенсация, что очередной друг, зять, родственник Путина – является миллиардером. Сенсацией станет, когда найдут друга не миллиардера...

Шутка 2016 года

