    Свежий анекдот

Россия полностью в порядке,И ждать не надо новостей,Пока вверху – не хрипы схватки,А хруст поделенных костей.

* * *

Вернулась жена. За продуктами ходила. Тоскливая такая.– Что, – спрашиваю, – погода неважная?– Да при чём тут погода, – говорит. – Цены на глазах растут, а тут ещё в магазине впереди к кассе две женщины рассказывают про коммуналку со следующего года...– Так ты телевизор-то включи, – советую. – Послушай, что в Европе без нашего газа творится, и полегчает.