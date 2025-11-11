«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 41, 11 ноября / Звуки треска
№41, 11 ноября 2025 года.
    Звуки треска

Число улучшивших жилищные условия россиян упало до минимума за девять лет

Число российских семей, которые улучшили жилищные условия, сократится второй год подряд: оно будет ниже прошлогодних 3,45 млн. и минимальным с 2016 г., когда таких семей было менее 3 миллионов. Такой вывод можно сделать из прогноза до 2030 г., сделанного близким к властям аналитическим центром ЦМАКП.

Четверть медицинского оборудования в российских госклиниках отработала свой срок

Доля изношенного медицинского оборудования в государственных больницах и поликлиниках по итогам 2024 года составила 24,8%. Это следует из данных Минздрава, которые приводят «Известия».

В России с 2022 года заменили всего около 25-30% старого медоборудования, говорит председатель комиссии по обращению медицинских изделий «Опоры России» Станислав Гольдберг. По его словам, это связано с тем, что заменить некоторые виды техники сложно из-за отсутствия отечественных аналогов. «При этом новое оборудование в последние годы в стране появляется. Например, рентгеновские и УЗИ аппараты. Но не теми темпами, как хотелось бы», – отметил Гольдберг.

В Госдуме заявили, что дефицит врачей в России достигает 80%

Нехватка медицинских кадров в России доходит до 80%, в особенности за пределами крупных городов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Страна у нас большая. Во многих центральных районных больницах, особенно сельских, не хватает врачей и среднего медицинского персонала Сегодня до 80% доходит дефицит кадров, особенно в небольших сельских районах», – сказал он.

На космодроме Восточный отключили электричество из-за долгов

ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) ограничила поставки электричества на стройплощадку второй очереди космодрома «Восточный» «в целях защиты интересов энергосистемы региона», сообщила ДЭК. Причина – долг генподрядчика объекта – ООО «ПСО «Казань» за поставленную электроэнергию на более чем 51 млн. рублей.

98% производителей одежды в России оказались фейковыми компаниями

Подавляющее большинство или 98% компаний легкой промышленности не смогли подтвердить наличие производства по адресам, указанным в документах, сообщил заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов.

Он рассказал, что эксперимент по выявлению фейковых производителей одежды проводился в течение 1,5 лет совместно с Роспотребнадзором. В выборку вошли 107 предприятий. Собственное производство подтвердилось лишь у двух. По остальным адресам специалисты не обнаружили ни оборудования, ни персонала, ни складов сырья или готовой продукции – в основном в заявленных местах располагались жилые дома, гостиницы или пустыри.

Российские фермеры заявили о невозможности вырастить бройлеров без чешских яиц

Фермеры Ленинградской области сообщают о резком падении качества бройлеров из-за исчезновения инкубационного яйца породы Cobb 500, пишет «Фонтанка». Вместо стандартных 4 кг взрослые птицы достигают лишь 2-2,3 кг, что делает их разведение экономически невыгодным. Cobb 500 – высокопродуктивная порода, выведенная в Чехии и широко применяемая в Европе и США благодаря высокой выживаемости и быстрому набору массы при низком расходе кормов.

Трудности начались после того, как Россельхознадзор в 2025 году запретил ввоз чешских инкубационных яиц. На рынке остались в основном турецкие аналоги, которые, по утверждению производителей, не обеспечивают стабильных показателей. С учётом роста издержек себестоимость куриного мяса может увеличиться на 130% – с 350 до 800 рублей за кг, что фактически сделает продукцию неконкурентоспособной.

