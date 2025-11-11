    Коротко

Туве подобрали нового прокурора в Югре

Президент РФ Владимир Путин решил назначить прокурором Тувы Евгения Ботвинкина. Об этом сообщил глава комитета Совфеда РФ по конституционному строительству Андрей Клишас. Верхняя палата парламента «проведёт консультации» по этому назначению 11 ноября.

Напомним, что в 2020 году после масштабного изменения Конституции Путин получил не только возможность остаться на новые сроки, но и лично назначать прокуроров регионов России. Прежде их утверждал генеральный прокурор России по согласованию с региональными парламентами.

Прежнего прокурора Тувы Сергея Дябкина Путин перевёл на аналогичный пост в Якутию.

Евгений Ботвинкин родился в 1965 году в Магнитогорске Челябинской области. Учился в Свердловском юридическом институте, начинал стажёром в прокуратуре Орджоникидзевского района Магнитогорска. Долгое время работал в районных прокуратурах этого города, в том числе на руководящих должностях.

В 2006 году назначен заместителем прокурора Ханты-Мансийского автономного округа. В 2015-м его сделали главой прокуратуры ХМАО, в 2020-м продлили полномочия в этой должности.

Горсовет Кызыла отправил мэра-единоросса в отставку

Хурал представителей Кызыла (горсовет) досрочно отправил мэра Карима Сагаан-оол («Единая Россия»). Решение было принято на прошедшей сессии.

Депутаты разорвали контракт с мэром на основе решения суда по иску спикера хурала Ирины Казанцевой («ЕР»), вступившего в силу в середине октября.

В администрации Кызыла утверждали, что Карим Сагаан-оол оспорит решение Верховного суда Тувы из-за процессуальных нарушений. Чиновники администрации пока никак публично не прокомментировали решение депутатов.

Горсовет также объявил конкурс на назначение нового мэра. Он запланирован на 25 ноября.

Врио мэра назначен глава земельного департамента Вячеслав Судер-оол.

Россия вошла в топ стран мира с самым высоким НДС

Второе за последние 7 лет повышение ставки НДС, которое состоится в 2026 году, выведет Россию в топ-20 стран мира по уровню этого налога, пишут эксперты Института Гайдара.

Ключевой налог, который зашит в стоимость всех продаваемых в стране товаров и услуг и который обеспечивает почти 40% доходов федеральной казны, будет увеличен до 22% с текущих 20%.

В результате НДС выше российского будут иметь лишь несколько государств Евросоюза, либо страны, входящие в единый рынок ЕС, указывают в Институте Гайдара: 27% в Венгрии, 25% в Дании, Хорватии и Швеции, 24% в Финляндии, Эстонии и Греции, 23% в Словакии и Ирландии.

В крупнейших экономиках ЕС НДС будет ниже, чем в России: 20% во Франции, 19% в Германии. А среди стран вне Европы Россия займет первое место по уровню НДС и будет делить его с Уругваем, отмечают эксперты Института.

Для сравнения: Китае, например, НДС составляет лишь 13%, в Японии – 10%, а в ОАЭ – 5%.

С помощью налоговой реформы Минфин рассчитывает собрать в бюджет 1,4 трлн. рублей. Однако следствием повышения НДС станут рост цен, сжатие потребительского спроса и снижение покупательной способности как бизнеса, так и населения, пишут эксперты Института Гайдара. В результате бюджет может недополучить 600 млрд. рублей по самому НДС, а также столкнуться с просадкой других доходов – налога на прибыль, дивидендных выплат, НДФЛ и страховых взносов.

Краснов назвал недопустимым влияние губернаторов и полпредов президента на судей

Новый председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов в интервью государственным «Российской газете» и ТАСС напомнил о формальной независимости судебной власти в России.

«На недавно проведенном мною совещании с председателями федеральных судов я напомнил всем судьям о принесенной ими присяге. В своих решениях суды должны ориентироваться исключительно на закон и практику Верховного суда России, а не на губернаторов, полномочных представителей и федеральных инспекторов», – заявил Краснов.

«Какое-либо внешнее влияние на судей должно быть исключено», – добавил бывший генпрокурор страны.

Путин подписал закон о круглогодичном призыве в армию

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении круглогодичного призыва в армию.

Согласно документу, который с 28 октября утвердила Госдума, а 29 октября – Совфед, с 2026 года мероприятия по отбору в армию будут проходить с 1 января по 31 декабря, не только во время сезонных кампаний, как сейчас.

Отправлять новобранцев в войска будут по-прежнему – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря – во время весеннего и осеннего призыва. Однако призывные комиссии и врачебные комиссии в военкоматах будут работать круглый год.

Также закон устанавливает предельный срок явки в военкомат после размещения электронной повестки в реестре – 30 суток.

Путин утвердил закон о призыве резервистов

Глава Российского государства Владимир Путин подписал закон, который позволяет привлекать граждан из мобилизационного резерва для обеспечения безопасности на территории РФ.

Согласно законопроекту, который 28 октября был сразу в трех чтениях принят Госдумой, а затем одобрен Совфедом, резервистов будут направлять на «специальные сборы для защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения». В это понятие, как пояснял начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский, входят в том числе объекты энергетики, транспорта и нефтеперерабатывающие заводы. Последние подвергаются регулярным атакам дронов ВСУ начиная с июля.

Утильсбор для техники: Правительство готовит новый налог на импортные товары, чтобы залатать бюджет

Российские власти готовят дополнительное повышение налоговой нагрузки на экономику, чтобы наполнить федеральный бюджет, который на ближайшие три года сведен с дефицитом более 10 трлн. рублей.

Вслед за повышением НДС до 22% правительство РФ рассматривает возможность введения «технологического сбора» на импорт и производство отдельных товаров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с поправками в Налоговый кодекс, которые предложил Минфин.

По словам собеседника агентства, новый налог будет работать по аналогии с утильсбором на автомобили. Перечень товаров, которые попадут под «техсбор», а также его размер будет устанавливать правительство. Предполагается, что он заработает с 1 сентября 2026 года.

Дерипаска раскритиковал правительство за рост цен на электроэнергию

Основатель компании «Русал» Олег Дерипаска раскритиковал российские власти за повышение цен на электроэнергию. В своем блоге он сослался на пример Китая, где правительство, напротив, снижает тарифы для компаний, строящих дата-центры, чтобы стимулировать развитие национального бизнеса и цифровую экономику. Китайские власти оказывают поддержку технологическим гигантам – ByteDance, Alibaba и Tencent.

«Что делаем мы? Конечно, наоборот – всеми возможными способами повышаем. Успех точно не за горами... P.S. В РФ уже не хватает около 60 ГВт доступных энергомощностей», – написал Дерипаска.

В 2024 году тарифы на электроэнергию в России были проиндексированы на 8%, с июля 2025 года – еще на 14%, а в ряде регионов повышение цен составило десятки процентов. По прогнозу Минэкономразвития, стоимость электроэнергии для промышленности к 2028 году может вырасти на 35-50%, а к 2042-му, по оценкам Минэнерго, – удвоиться.

Шойгу предложил убедить россиян «добровольно и с радостью» ехать в Сибирь

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время визита в Красноярск заявил о необходимости «сибиризации» России. «В Российской империи и в советское время государство стремилось создать такие условия, чтобы граждане добровольно и с радостью ехали в Сибирь строить и развивать народное хозяйство», – подчеркнул он. Так он отреагировал на предложение иркутского губернатора Игоря Кобзева включить Приангарье в предполагаемый «кластер по переработке редкоземельных металлов» в Ангаро-Енисейском макрорегионе.

По словам Шойгу, из всех национальных проектов, так или иначе касающихся переработки цветных и редкоземельных металлов, транспортной инфраструктуры и генерации, «сейчас выделяем средства для того, чтобы скомпоновать их в единый центр и, как сказал Сергей Александрович Караганов, начать сибиризацию России».

«Я считаю, что это очень правильное и такое емкое выражение – „сибиризация“. Давно надо было это сделать», – сказал Шойгу.

В сентябре 2025 года руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, член Совета по правам человека при президенте РФ Сергей Караганов предложил выслать участников боевых действий в Украине на территорию Сибири. Об этом он написал в колонке для правительственной «Российской газеты» под названием «Cверхочевидна потребность создания и развития каркаса логистических путей „Север – Юг“».

Караганов утверждает, что вместе с «сообществом учёных, общественных деятелей, бизнесменов» уже 1,5 года разрабатывает проект «Восточный поворот 2.0, или Сибиризация России» и «Кодекс россиянина в XXI веке», который якобы «призван стать идеологическим обоснованием дальнейшего развития нашей страны-цивилизации».

«Бойцы, которые будут возвращаться с [СВО] с Западом на Украине, должны не только пополнить управленческий класс, но и получить перспективную высококвалифицированную и высокооплачиваемую работу, строя новую инфраструктуру Сибири, – утверждает Караганов. – Многие из них останутся там, станут сибиряками, как это было при строительстве Транссиба и БАМа».

На строительстве БАМа государство, в частности, использовало труд заключённых.

Главу организации по защите семейных ценностей арестовали за торговлю детьми

Председатель межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей «Содружество семей, семей с детьми и социально-незащищенных слоев населения» Ирина Рудницкая арестована по делу о торговле детьми, сообщил ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Рудницкой вменяется статья 127.1 УК РФ, максимальное наказание по которой составляет 10 лет лишения свободы. Столичный суд отправил Рудницкую в СИЗО до 22 ноября по уголовному делу, возбужденному в августе.

Вместе с Рудницкой арестованы еще два человека. По данным ТАСС, это предприниматель из Московской области и женщина, чей ребенок мог быть продан в другую семью.

Участник боевых действиях получил три года за истязание детей в новосибирском военном центре

Бердский городской суд признал руководителя новосибирского военно-спортивного центра «Альфа» Данила Шаргана виновным в истязании детей. Он избивал их, в том числе палками.

Во время процесса он продолжал проводить с детьми «спортивно-патриотические занятия» и баллотировался в горсовет. Он же называл себя «ветераном СВО с двумя командировками».

Незадолго до приговора Шарган утверждал, что воспитанники его клуба тоже участвовали в боевых действиях. Он же любил писать про «либерастов», «иноагентов» и «петухов».

Российские чиновники договорились лечить Северную Корею

Москва и Пхеньян подписали соглашение о расширении сотрудничества в области здравоохранения. Документ предусматривает подготовку северокорейских медицинских специалистов, а также поставки российских лекарств и медоборудования. Договорённости были достигнуты во время визита министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в Пхеньян. Его переговоры с северокорейским коллегой Чон Му Римом проходили в конце недели, об этом сообщило российское посольство.

Во время поездки Мурашко посетил несколько медучреждений, включая Пхеньянскую больницу и клинику в Вонсане, а также встретился с представителями фармацевтических компаний КНДР. Российские специалисты, сопровождавшие делегацию, ознакомились с производственными площадками и аптечными сетями, обсудив возможности совместного выпуска препаратов для северокорейского рынка.

Правительство ограничит россиянам доступ к высшему образованию в 232 вузах

Государство продолжает усиливать контроль над российским высшим образованием. В будущем учебном году из-за новых правил Минобрнауки более двухсот российских вузов могут лишиться права принимать абитуриентов на платные места по ряду направлений, подсчитали журналисты.

Речь идет о новой методике расчета лимитов на платный прием, которую ведомство представило накануне. Согласно инициативе, в 2026/27 учебном году вузы не смогут зачислять на платной основе на те направления, где при предыдущем приеме средний балл ЕГЭ был ниже 50. По оценке журналистов на основе цифр приема за 2024 год, это коснется порядка 232 вузов, в которых есть группы специальностей со средним баллом абитуриентов-платников меньше 50. Среди них – 22 московских и подмосковных университета (22% вузов региона, о которых есть данные), 14 петербургских учебных заведений (33%), 10 – ростовских (50%).