«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
№41, 11 ноября 2025 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотПовсюду распахнутся наши клетки,
Свобода воцарится у народов –
Не ранее, чем все марионетки
Послать посмеют на хрен кукловодов.
Игорь Губерман

* * *

Депутат Шолбан Кара-оол, не придумав, что бы ещё запретить, просто пнул собаку.

