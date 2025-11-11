«Потёмкинские деревни» Ховалыга не привлекли московское начальство

ОДИНОЧЕСТВО ПРОКАЖЁННОГО

В начале ноября 2025 года должно было состояться долгожданное мероприятие – в пгт. Каа-Хем Кызылского района собирались ввести в эксплуатацию «Спортивно-Культурный Центр в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна». Было анонсировано: на мероприятие в Кызыле высадится представительный столичный десант. Ховалыг, по крайней мере, озвучивал фамилии председателя Совета Федерации России В. Матвиенко, первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ С. Кириенко и министра спорта РФ М. Дегтярёва. Однако в обозначенный срок никакого торжества не случилось, так как никто из сановных персон в республику почему-то не прибыл. А само торжество пришлось отложить на более поздний срок.

Эта досадная неприятность подорвала и без того ухудшающееся положение главы республики В. Ховалыга, который хотел бы приездом московского начальства подправить свой пикирующий имидж внутри республики. Указанное мероприятие планировалось правительством Тувы как неоспоримый факт того, что, несмотря на слухи о его скорой отставке, Ховалыг до сих пор имеет федеральную поддержку и рассматривается Кремлём в качестве главного претендента на коронование в 2026 году. И действительно: в случае прибытия в республику хотя бы одного из названных чиновников федерального уровня у него могла возникнуть реальная возможность продемонстрировать поддержку Москвы теряющего доверие тувинского лидера, срок полномочий которого стремительно тает.

В то же время другим знаковым событием стало посещение Путиным Самары, где он вживую принял в эксплуатацию спортивный комплекс, а также в режиме онлайн поучаствовал в пуске в эксплуатацию пяти спортивных объектов в разных регионах страны. Но в этом плане показательным является то, что среди этих регионов не оказалось Тувы... И такое случайным не назовёшь.

Неявка вельможных персон могла быть скрашена присутствием в республике экс-главы Тувы Ш. Кара-оола, ныне обретающегося в роли девятого заместителя председателя Госдумы. Но это – вовсе не утешение для Ховалыга, поскольку Кара-оол прибыл в Кызыл совсем не по поручению президента страны, а в отпуск по случаю перерыва в заседаниях российского парламента. К тому же отношения между бывшим и действующим руководителем республики трудно назвать дружескими.

Так и не состоялся запланированный в качестве триумфального праздник по такому невзрачному поводу. Он ярко высветил плачевное положение Владислава Ховалыга. У него к окончанию полномочий главы не оказалось в загашнике не только никаких покровителей, но и просто знаковых людей, способных хотя бы косвенно поддержать его в непростой ситуации.

На фоне этого события заявления главы о том, что он намерен идти на второй срок и у него якобы имеются некие договорённости с какими-то важными персонами федерального масштаба, смотрятся как жалкие попытки удержаться на плаву до объявления решения Центра в отношении его дальнейшей судьбы. Впрочем, и без такого сигнала было очевидно, что серьёзных политических перспектив у Ховалыга теперь нет. Пока он демонстрирует на публике бодрый дух и осознание собственной значимости, по Кызылу распространяются слухи о том, что он пытается остаться «на плаву», закрепившись во власти путём перевода на должность заместителя какого-нибудь министра федерального ведомства. В такую версию его будущего вполне верится, учитывая, что он якобы согласен перейти на работу хоть в Минобразование РФ, хоть в Минкультуры РФ, хоть в Минспорта РФ. Учитывая кадровую политику в стране, подобное назначение Ховалыга воспринимается как более-менее реалистичное. Хотя вообще-то Ховалыг по образованию – юрист. Но по специальности после окончания педагогического ВУЗа он ни дня не работал.

Косвенно на такое положение Владислава Товарищтайовича указывает и внезапно обострившиеся разногласия в семье главы с его властной самовлюблённой супругой Айланой. И конфликт со своим заместителем Ананьиным по поводу какой-то профурсетки, которую Ховалыг хотел бы пристроить в правительство. И усложнившиеся отношения с заместителем председателя правительства Сынаа, который, по мнению Ховалыга, не справляется с поставленной перед ним задачей изоляции оппонентов правительства.

Всё это говорит о том, что происходит отторжение Ховалыга как главы республики за его некомпетентность, непоследовательность, коварство и безответственность большей частью тувинского общества. К этому добавляется очевидная изоляция в федеральных коридорах власти, разлады в семье и правительственной команде. Атмосфера отчуждения создает для него весьма сложные, практически неустранимые условия работы, учитывая его неустойчивую психику и склонность к внезапным паническим атакам. Ветераны политических войн в Туве отмечают, что такой ситуации ранее в тувинской системе управления народным хозяйством в постсоветской истории никогда не случалось.

ОБЕЩАНИЯ В СТИЛЕ ПРОЖЖЁННОГО МОШЕННИКА

Понять федеральный Центр можно, поскольку Кара-оол и Ховалыг за последние 20 лет полностью дискредитировали власть в республике грандиозными несбыточными обещаниями. В этом плане поддержка откровенно маниловских планов со стороны нашего замечательного звёздного земляка Шойгу, придававшему налёт реалистичности десятилетнему использованию «заманухи» в виде строительства железной дороги в Туву и далее до Китая, Индии и Пакистана, тоже сыграла свою роль. Но что там Шойгу и Кара-оол – эти политики уже на излёте своей карьеры. А вот Ховалыг ещё на что-то надеется. Хотя, если честно, его десятилетнего пребывания в должности мэра столицы Тувы, города Кызыла достаточно, чтобы прийти к выводу о его безответственности и никчемности как руководителя.

Как пример можно вспомнить предвыборную кампанию «Кызыл-2012», которую он возглавлял. Чтобы удержаться в кресле мэра, чего только Ховалыг не наобещал избирателям Кызыла к 2017 году. От одного перечисления объектов захватывало дух. Ховалыг гарантировал: если население поддержит на выборах его и «Единую Россию», то вопрос возведения множества объектов с помощью Шойгу будет решён положительно. Ладно бы Ховалыг ограничился обещаниями строительства в столице таких социально значимых объектов, как «Детская поликлиника», «Станция скорой помощи», «Республиканский центр «Антиспид», «Школа-интернат для глухих детей», «Библиотека им. Пушкина» или «Спортивный комплекс». Нет. Видимо, этого Ховалыгу оказалось недостаточным, чтобы склонить избирателей столицы в свою сторону. И тут, как говорится в романе Ильфа и Петрова, «Остапа (в смысле Ховалыга) понесло». И он в предвыборном раже заодно наобещал избирателям строительство в Кызыле таких диковинных объектов, как «Аквапарк», «Зоопарк», «Очистные сооружения», «Домостроительный комбинат», а также «Мясо-молочный и кирпичный заводы». А кроме того, много-много других важных серьёзных объектов, без которых Кызыл и столицей региона назвать трудно.

Сейчас на дворе уже даже не 2017‑й, а 2025 год. С момента дачи обещаний прошло более 13 лет. Ховалыг благодаря таланту раздавать пустые обещания, теперь не мэр Кызыла, а целый глава региона. А воз, как говорится, и ныне там. Метод привлечения симпатий путём раздачи пустых обещаний у него до сих пор на вооружении. И он не унывает. Готовится к новым торжественным обещаниям.

Он уже пообещал Путину и жителям республики всеобщую газификацию и железную дорогу в Китай. А всего за свою историю лжи он наобещал такое изобилие, которого в Туве не было, нет и никогда не предвидится. При этом Ховалыг врёт, как дышит. В результате этого ни одного из перечисленных нашим героем объектов не только нет в наличии, но и нет в проектах. Всё, что обещал Ховалыг кызылчанам, на деле вылилось в откровенную лапшу на ушах избирателей. Более того, теперь уже достоверно известно, что ничего из перечисленных объектов никто никогда в Кызыле строить не собирался. И даже не попытался сформировать на этот счёт необходимый пакет проектно-сметной документации.

КАК ИЗЛЕЧИТЬ БОЛЬНУЮ ВЛАСТЬ В ТУВЕ?

На фоне этой ситуации начинают вызывать доверие сообщения о том, что в Кремле считают более жизнеспособной такую конфигурацию власти в Туве, когда отправленного в отставку главу временно на период выборов заменит согласованный с госкорпорацией «Ростех» человек. Именно его президент назначит врио главы до проведения выборов в сентябре 2026 года. Сейчас обсуждения касаются двух возможных кандидатов на это кресло. Называть их пока рано. Но и не в этих людях суть решения проблемы. По утечкам, которые доходят до Тувы, этот врио должен провести выборы главы и остаться при новом главе республики в качестве первого заместителя председателя правительства с расширенными полномочиями. Затем он будет курировать экономику и финансы, а также представлять в правительстве интересы предприятий госкорпорации «Ростех», которые будут в Туве заниматься весьма сложной деятельностью, связанной с добычей полезных ископаемых.

Эта область деятельности сама по себе не проста. Но главное – она сопряжена с риском для экологии региона, чем наверняка захочет воспользоваться сепаратистски настроенная часть элиты республики, включая бывшего и ныне действующего глав региона, известного русофоба Бичелдея и подобных им. Они уже начали свой поход на компании, связанные с добычей полезных ископаемых. Первая «проба пера» состоялась в воспрепятствовании деятельности золотодобывающей артели «Ойна» и китайской компании «Лунсин». И это – только начало. Когда компании «Ростеха» начнут работать в республике в полную силу, сопротивление их деятельности только усилится. Видимо, поэтому «Ростех» и озаботился проблемой эффективного руководства республикой.

Как предполагается, в полномочиях такого зампреда правительства и его сфере влияния должны стать золотодобыча, разработка Ак-Сугского медно-порфирового месторождения, Тастыгского месторождения лития в Эрзине и других, о которых мы скоро услышим. И это будет чиновник, облачённый доверием Центра и имеющим самые широкие полномочия что-то типа председателя правительства Тувы. С такой конфигурацией власти Тува раньше уже сталкивалась, когда первым секретарём тувинского Обкома КПСС был слабо разбирающийся в экономике учитель Г. Ширшин, а промышленностью, энергетикой и транспортом занимался секретарь Обкома Г. Долгополов. Именно тогда под патронажем энергичного честного профессионала Григория Николаевича Долгополова в регионе возникли такие предприятия, как «Тувакобальт», «Туваасбест», «Кызылская ТЭЦ» и другие объекты энергетики. Была принята союзная программа экономической помощи Туве 17 регионами страны. Судя по всему, подобным решением Центр, достаточно уставший от работы дилетантов-жуликов из команд Кара-оола и Ховалыга, намеревается взять ситуацию в Туве под жёсткий контроль. При такой конфигурации системы управления республикой Москва, по всей видимости, постарается больше внимания уделять развитию производительных сил республики с реальной переориентацией на добычу полезных ископаемых, коими республика по-настоящему богата.

МОНУМЕНТ МАСШТАБНОГО ВОРОВСТВА

Наверное, такой поворот во взаимоотношениях Тувы и Кремля не всем в республике понравится. В сепаратистских кругах, близких к Бичелдею, Кара-оолу и Ховалыгу, могут начаться брожения и попытки дестабилизации обстановки. В этом свете очень убедительным будет выглядеть вариант продвижения в главы республики силовика, о чём уже не раз обсуждалось на страницах газеты и о чём много пересудов в тувинском обществе. Скорее всего, главным в деятельности нового главы республики будет сохранение баланса интересов различных элитных групп тувинского общества, борьба с коррупцией и латентной преступностью, а также выявление и подавление сепаратистски настроенных групп общества. Но об этом – как-нибудь в следующий раз.

А сейчас хотелось бы вернуться к эпизоду ввода в эксплуатацию СКЦ в пос. Каа-Хем. Кто бы что ни говорил, а строительство этого объекта – прямой итог дружного грабежа, в котором сошлись интересы проходимцев из Краснодара, нашего замечательного земляка и двух последних руководителей республики.

Всё началось с того, что проектирование объекта было поручено ООО «Водный мир» печально известного в республике криминального проходимца М. Пережогина. Инициатором строительства СКЦ был наш неутомимый экс-глава республики Кара-оол, который все 14 лет пестовал в республике латентную преступность, создавая различные спортивные объекты, в которых было бы удобно готовить «пацанов» для криминальных структур. И вот, 23 декабря 2013 года зародился государственный контракт №78, сторонами которого стали ГКУ РТ «Госстройзаказ» и ГБУ РТ «УКС». При этом планировалось построить и сдать в эксплуатацию объект стоимостью 1 512 796 762 рубля до 30.12.2014 года. То есть фактически – за год с небольшим.

Все, конечно, понимали, что в данном случае УКС – это не тот застройщик, который будет сам своими силами возводить спортивный комплекс. УКС в этом раскладе заранее задумывался проходимцем Иргитом как некая «прокладка», позволяющая в дальнейшем без проведения конкурентных процедур заключить контракт с той строительной компанией, которая пообещает больший откат. А далее подряд был передан на исполнение по договору субподряда №387-СП некой никому не известной в Туве сомнительной конторе с философским названием «Арго», которая «освоила» аванс в размере 395 826 300 рублей – и «слилась», сославшись на прекращение финансирования строительства.

Тогда вместо «Арго» контракт достаётся другой, не менее ушлой строительной компании. Её вынули из запасников нашего замечательного земляка С. Шойгу. 25 декабря 2017 года между ГКУ РТ «ГСЗ» и ООО «Строительный Холдинг Тезис» был заключён государственный контракт №123-17 на выполнение указанных выше строительных работ на сумму 1 271 202 081 рубль и сроком исполнения работ до 30.12.2019 года. До этого ООО «Строительный Холдинг Тезис» возводил в Туве здание «Терапии». При этом строительстве одни скандалы случались за другими. Компания судилась и с прокуратурой, и с заказчиком, и дважды – с газетой «РИСК». Однако успеха не имела. Но заработала репутацию подрядчика ненадёжного и непрофессионального. Но это почему-то не помешало ей стать подрядчиком на строительстве СКЦ. При этом даже плановый срок строительства «вырос» в два раза – до двух лет, хотя аванс в размере 395 млн. рублей был вроде как отработан. А затем, невзирая на очевидное неисполнение условий договора, правительство «кормило» ООО «Строительный Холдинг Тезис» бюджетными деньгами, превращая республику в «дойную корову».

Новый глава республики Ховалыг, выполняя какие-то обязательства перед Шойгу, продолжил финансировать эту бюджетную «бездну». За это время смета строительства чудодейственным образом «выросла» более чем в два раза. Мало того: в конце концов, и эти деньги закончились. И в 2025 году Ховалыг согнал на строительство СКЦ всех строителей республики, не имеющих к этой стройке никакого отношения. Они более полугода своими силами, материалами и механизмами завершали строительство за ООО «Строительный Холдинг Тезис».

Поскольку весь объект закончить даже путём привлечения к этому тувинского строительного колхоза не удалось, мошенники решили подготовить два помещения в роли «Потёмкинских деревень» и представить их московским гостям. Впрочем, и это не помогло. Теперь Ховалыг готовится организовать «показуху» на СКЦ в конце ноября т.г. Хотя уже сейчас известно, что внутриквартальные сети водопровода и канализации на объекте отсутствуют до сих пор. Как подрядчик за это рассчитается с Ховалыгом – пусть выясняет прокуратура. Однако факт остаётся фактом: объект с нормативным сроком строительства чуть более года, начатый в декабре 2013 году, пытаются завершить только в ноябре 2025 года. То есть спустя почти 12 лет. При этом государство понесло на этом воровстве миллиардные убытки, за которые никто так и не ответил. Это ли показатель масштабного воровства, царящего в республике? Все же понимают, что сроки и стоимость строительных работ по государственному заказу – это основа контракта. И изменяться в большую сторону по желанию чиновников они не могут.

К тому же не нужно думать, что строительство СКЦ и его окончание силами строительных организаций, не имеющих никакого отношения ни к подрядчику, ни к этому объекту и к тому же за свой счёт – это как бы некое исключение из правил. Ничего подобного. Достаточно вспомнить завершение строительства школы в деревне Чодураа. Там также многомесячную «барщину» отрабатывали многие строительные компании республики.

Кто-то может сказать: ну и пусть они работают даром – кому какое дело? Но нужно понимать, что такие «неформальные» отношения главы республики с руководителями строительных компаний как раз и создают коррупционную среду в республике. Все же понимают, что строительные компании «работают на дядю» не потому, что они – идиоты. Такие отношения, какие выстраивает Ховалыг с руководством подрядных организаций, работающих на государственных ресурсах, нельзя признать иначе, чем коррупционные, поскольку Ховалыг в итоге всё равно какими-то государственными ресурсами со строителями рассчитывается. Кому-то даёт субсидию из средств ИПСЭР, кому-то земельные участки по бросовой цене или вообще задаром, а кому-то и государственную собственность. Вот так он республику и разоряет.

Но в этом деле имеется ещё один аспект. В деревне Чодураа числится менее 800 жителей. В реальности проживает 500 человек. И население продолжает «таять». Новая школа рассчитана на 170 детей. Осенью в школу в 11 классов пошло 105 учеников – в среднем менее чем по 10 учеников в класс. Скажите: для кого Ховалыг построил эту школу?

Более подробно остановимся на этой теме в следующих публикациях.

Кондрат Пчёлкин