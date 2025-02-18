Валерий Салчак: «Сейчас важно не допускать повторения ошибок прошлого»

Послание Главы Тувы на 2025 год (в части экономической политики правительства), на мой взгляд, отличается от предыдущих тем, что впервые Глава Тувы обозначил в своём выступлении приоритетность развития сельского хозяйства республики: «Приоритетной задачей правительства республики является развитие сельскохозяйственного комплекса. От этого зависит сохранение села, повышение доходов сельских жителей и обеспечение продовольственной безопасности региона», – заявил он.

Безусловно, это решение Главы республики в случае успешной его реализации может положить начало новой стратегии в экономической политике правительства в пользу развития традиционной отрасли экономики Тувы. Хочется верить, что Глава республики начинает понимать, что без возрождения села и развития сельского хозяйства и всего агропромышленного комплекса не решить вопросы занятости населения, повышения его благосостояния и обеспечения продовольственной безопасности республики. Думаю, что это – единственно верный выход из нынешнего сложного социально-экономического положения республики.

Особую тревогу вызывает положение дел в сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе республики, где наблюдаются нарастание негативных тенденций, связанных со снижением поголовья скота и объёмов сельскохозяйственной продукции. Снижение поголовья скота наблюдается по всем его видам, а по поголовью овец и коз за последние три года сокращение составило почти 30%, или на 346 тыс. голов (по статистическим данным за январь-ноябрь 2024 года). Валовый сбор зерна и зернобобовых культур снизился по сравнению с 2021 годом в 4(!) раза. В такой ситуации в сельском хозяйстве нет альтернативы принятому решению о приоритетности развития сельского хозяйства.

Указ Главы Республики Тыва «О мерах по реализации государственной политики в интересах развития агропромышленного комплекса в Республике Тыва на 2025-2030 годы» предусматривает три приоритетные направления развития отдельных отраслей, на реализацию которых, видимо, будут направлены основные объёмы средств Индивидуальной программы развития республики, предусмотренные на развитие АПК. Это восстановление и развитие мелиоративного комплекса, создание системообразующих региональных производственных, перерабатывающих, снабженческих и сбытовых предприятий, а также развитие овцеводства и козоводства.

Как я понимаю, речь идёт о создании крупных современных сельскохозяйственных комплексов, перерабатывающих предприятий и мелиорации земель. Бесспорно, эти направления имеют перспективу. Сейчас по этому пути развивается сельскохозяйственное производство в большинстве стран. Однако мы должны наряду с этими направлениями развития сельского хозяйства учитывать специфику нашей республики.

Указом Главы республики поручено Министерству сельского хозяйства и продовольствия РТ разработать комплекс мер по развитию сельского хозяйства. От предложенных министерством мер будут зависеть будущее сельского хозяйства, что накладывает на специалистов министерства большую ответственность. Это требует от министерства проведения объективного анализа нынешней ситуации на селе и в агропромышленном комплексе, без которого невозможно определить причины негативных тенденций и первоочередные задачи агропромышленного комплекса республики. Сумеет ли министерство дать объективную оценку нынешней ситуации в сельском хозяйстве и предложить оптимальные решения по развитию сельского хозяйства? Мне кажется, без привлечения к разработке плана мероприятий специалистов и ветеранов сельскохозяйственного производства, которые имеют большой опыт работы в сельском хозяйстве, это сделать будет трудно. Такие специалисты в республике пока есть, мне даже известны их имена, и могу их предложить, если будет востребовано.

Я сам не специалист по сельскому хозяйству. Но как экономист, имеющий практический стаж работы на государственных должностях в республике, в 2022 году разработал и направил в адрес Главы республики предложение в виде программы «Возрождения села», в которой предусматривается комплекс мер по социально-экономическому развитию сельских населённых пунктов и развития всего агропромышленного комплекса. Ключевым моментом предложенной мною программы было принятие властями республики решения о приоритетном развитии села, создание фонда развития села и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержку сельского хозяйства, агропромышленности и социально-экономического обустройства сельских населённых пунктов. Но эта программа по неизвестной мне причине была оставлена правительством республики без рассмотрения и внимания.

В связи с тем, что сельское хозяйство в Послании Главы республики Верховному Хуралу РТ на 2025 год объявлено приоритетным направлением, надеюсь, что министерство изучит мои предложения и учтёт при разработке плана мероприятий. Тем более, положения предложенной мною программы стыкуются с озвученными предложениями Главы республики.

В декабре 2024 года была утверждена новая Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Тыва на 2025-2030 годы, в соответствии которой выделяются средства из федерального бюджета в объёме 6 млрд. рублей, часть которых будет направлена на сельское хозяйство. Хочется надеяться, что очередная предоставленная федеральным правительством финансовая поддержка будет использована во благо республики и не повторит судьбу предыдущей программы.

Как мне известно, принятая в 2020 году Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы не достигла своей цели. Можно даже сказать, что она была провалена. Предусмотренные в программе основные целевые показатели не выполнены: по созданию новых рабочих мест задание исполнено менее чем на 30%, а по отчислениям в консолидированный бюджет республики – и того меньше. Причины известны: не реализованы в полном объёме предусмотренные проекты и пункты программы. А реализованные проекты не дали ожидаемого эффекта, хотя все предусмотренные в программе средства были выделены республике и освоены в полном объёме.

Сейчас важно не допускать повторения ошибок прошлого. А для этого необходимо сделать правильные выводы, руководствуясь интересами республики и её народа.

Валерий Салчак,

Ветеран труда