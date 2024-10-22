Людмила Нарусова: «Граждане республики должны пользоваться теми результатами, которые даёт развитие экономики»

Людмила Борисовна – многолетний, с октября 2002 года, представитель Республики Тыва в Совете Федерации Федерального Собрания России. Персона в России весьма узнаваемая и даже, более того – знаковая. Известна своей принципиальностью и твёрдостью в отстаивании своей жизненной позиции. Это она в своё время резонансно голосовала против отмены выборов губернаторов и принятия пенсионной реформы. Жизнь показала, кто был прав. Выборы губернаторов снова вернули, а экономия в 360 млрд. рублей в год на увеличении пенсионного возраста оказалась смешной, поскольку в связи с СВО дополнительные траты из бюджета составляют триллионы рублей, и бюджет от этого пока не треснул.

Экс-главе республики Ш.Кара-оолу настолько не понравилась её чрезвычайная, вопиющая на его взгляд, самостоятельность как сенатора, что он пытался прекратить её сенаторские полномочия. Однако прошло совсем немного времени, и Л.Нарусова вновь продолжила представлять исполнительные органы республики в Совете Федерации. Больше ни о каких попытках диктовать ей манеру поведения известий не поступало.

Тем не менее, в республике отношения сенатора и власти продолжают оставаться непростыми из-за принципиальной позиции сенатора по различным вопросам. В СМИ время от времени по поводу неё возникали различные скандальные фейки, которые на поверку оказываются вымыслом. Но, судя по всему, никакая ложь в СМИ в её адрес не способна вывести Людмилу Борисовну из себя.

Все эти годы Л.Нарусова неоднократно прилетала в Туву, а со времён коронавируса ежемесячно проводит приём граждан по видеосвязи. 14 октября 2024 года сенатор Л.Нарусова прилетела в Кызыл, где провела личный приём.

16 октября она любезно согласилась дать интервью независимой газете «РИСК», ответив на вопросы, которые интересуют читателей газеты.

Хочется отметить поразительную пунктуальность сенатора, а это сейчас большая редкость. Людмила Борисовна во время интервью была собрана, остро реагировала на вопросы и не пыталась уйти от тех из них, которые ей могли не понравиться. Внешне она также выглядела великолепно. Само интервью давалось в свободной форме, и оно достаточно большое. Поэтому приводим его с некоторыми незначительными сокращениями, не меняющими смысл вопросов и ответов.

Для начала Людмила Борисовна поздравила через газету граждан республики с восьмидесятилетием вхождения Тувы в состав Советского Союза, этот праздник широко отмечался буквально на днях. Она пожелала им благополучия и здоровья. А также, чтобы замечательная, богатая людьми и ресурсами республика вышла, наконец, из унизительного дотационного состояния.

Затем она ответила на вопросы Конвиза С.С.

С.Конвиз: Людмила Борисовна! Так уж в республике повелось, что с некоторых пор (с 2007-08 годов) результаты выборов в Туве не очень отражают реальные взгляды людей. Как Вы это оцениваете?

Л.Нарусова: Начну с того, что я не принадлежу ни к одной из политических партий и поэтому могу быть объективной.

Давайте признаем, что подобная тенденция у нас в стране совсем не оригинальна. И Тува исключением из правила не является. По сути, в настоящее время итоги выборов стали настолько предсказуемыми, без реальной картины того, какие настроения есть у населения, что это грустно.

Знаете, я помню, какие были настроения против введения Пенсионной реформы. Я сама не голосовала за неё с учётом этих настроений. Однако на ближайших же к этой реформе выборах большинство проголосовало именно за ту партию, которая её инициировала – «Единую Россию». Понять такое, конечно, трудно. Объяснить – ещё труднее. Но это лишний раз подтверждает, что результаты выборов не отражают реальные умонастроения граждан.

С.К.: У нас в республике складывается впечатление, что эта ситуация сложилась так трагически, потому что республика полным ходом набирает обороты по пути к выборам Главы республики, которые должны состояться в 2026 году. Вот именно в сфере таких будущих событий, под эту призму происходящего всё и просматривается. Поэтому я просто Вам хотел сказать, как человек местный, находящийся в гуще этих событий: Вы на это не очень обращайте внимания, потому что оно не отражает реального положения.

Л.Н.: К сожалению, это не только «тувинская» проблема. Это проблема федеральная.

С.К.: Людмила Борисовна, Вы уже много времени представляете Туву в Москве. Как Вам видится прошлое, настоящее и особенно – будущее республики?

Л.Н.: Что до прошлого – его не изменить. Оно как есть, так и есть. А вот что касается будущего Тувы, то я в этом направлении действую. Так уж случилось, что я работала практически со всеми председателями правительства, начиная с Ш. Ооржака. Мне кажется, что не надо ориентироваться на конкретную личность. Потому что далеко не всё зависит от должности, пусть даже самой главной в регионе. Мне видится, что проблема в другом – люди утратили чувство хозяев своей республики. А ведь у нас в Конституции записано: народ является источником власти. Люди должны проникнуться этим чувством. И понимать, что независимо ни от какого давления, независимо от какого-то страха, от интересов той или иной группы людей, нужно выбирать ту власть, которую они считают нужной и полезной людям. Пока этого не произойдёт, у нас и будут такие выборы.

Давайте скажем прямо: честно говоря, с пистолетом к виску никто на избирательных участках к избирателям не подходит. Да, им могут делать какие-то привилегии или угрозы, но в данном случае избиратель заходит в кабинку, остаётся наедине с бюллетенем – и вопрос, как голосовать – это вопрос личный, его совести, его гражданской ответственности. И от него зависит, какой знак он в бюллетени поставит. Так что прежде чем предъявлять какие-то претензии власти, избиркому и т.д., нужно начинать с себя. Каждый сам должен определить свою судьбу, свое развитие. Для этого у него есть ручка, избирательный бюллетень и воля. Но такое быстро не делается. Я понимаю, что это требует особой политической культуры, политической грамотности и даже порой гражданского мужества. Но в данном случае я говорю об ответственности граждан за свою собственную судьбу.

Это первое. Второе: как я вижу будущее? Я считаю, что это унизительное дотационное положение Тувы в основном связано с управленческими решениями. Потому как в тувинской земле зарыта вся таблица Менделеева. В регионе столько богатейших месторождений, которые можно и нужно разрабатывать. И это должно дать хорошо оплачиваемые рабочие места и высокие темпы развития республики. Но делается всё это как-то ни шатко, ни валко. А попытки олигархов, которые действительно имеют интерес к месторождениям, зайти на тувинскую землю, о чем говорит? Следует осознавать: они хотели бы работать исключительно на себя. Такова природа бизнеса. И задача властей – заставить работать их в интересах населения, живущего на этой территории.

С.К.: Конечно, с этим не поспоришь. Правильно выстраивать отношения с бизнесом – это задача властей республики. Они должны так формировать свой пакет запросов, чтобы от их деятельности в регионе была обоюдная выгода и бизнесу, и населению. А то, как в случае с олигархом Прохоровым, «играли в одни ворота», хотя Минфин РФ осчастливил олигарха почти на миллиард долларов – а толку «ноль».

Л.Н.: Ещё пример: скоро месторождение лития будут передавать в Ростех. И тут принципиальный вопрос: что республика и её население с этого будет иметь? Да, конечно, литий нужен для производства аккумуляторов, для импортозамещения. Однако нельзя забывать об интересах простых людей. И в этом плане властям нужно проявлять большую настойчивость в том, чтобы не только были освоены высокие технологии производства, но и главное, чтобы в Туве появились новые дороги и новые высокооплачиваемые рабочие места. Должна вокруг этого быть для граждан республики создана соответствующая современная инфраструктура. Это главная задача для руководства Республики – проявлять твёрдость в отстаивании интересов людей, а не каких то «групп».

С.К.: Скажите, а как Вы сами видите, какие вопросы население Тувы больше всего интересуют? И как Вы решением этих вопросов занимаетесь?

Л.Н.: Я уже сказала, что каждый месяц провожу приём граждан и очень хорошо понимаю, что людей беспокоит.

Прежде всего, я не отказалась от идеи, которую я озвучила ещё в 2006 году о необходимости строительства железной дороги в Туву. Ещё в 19 веке замечательный министр финансов Российской империи Витте сказал, что железная дорога – это кровеносные сосуды, без которых ни один организм не может функционировать. Тогда мне удалось пробить соответствующий Указ президента о строительстве ж/д «Кызыл – Курагино» в связке с разработкой Элегестинского месторождения коксующихся углей. Затем было дано задание на проектирование, на что ушло года три.

Но когда Элегестинское месторождение перешло к Байсарову на принципах государственно-частного партнёрства, выяснилось, что бизнесмен в реализации этого проекта не заинтересован. Его интересовало уникальное месторождение жирных коксующихся углей ковшового залегания, которое можно разрабатывать без всяких шахт, черпать его экскаватором и вывозить. Что он, собственно, благополучно и начал делать. И тогда необходимость в железной дороге отошла на второй план. А затем и вовсе по его лоббированию проект был заморожен.

И вот теперь я снова предпринимаю меры, чтобы железнодорожный проект реанимировать. Перспективы этого стали более осязаемыми после недавнего визита президента в Туву и Монголию. Теперь идёт разговор о том, что эту дорогу нужно вести на Монголию. И это непременно даст большее развитие республике. Я недавно разговаривала по этому поводу с Валентиной Ивановной Матвеенко. Разговор получился конструктивный. Так что на следующей неделе у нас будет заседание Сибирской комиссии по развитию, на котором будет стоять этот вопрос. Для его положительного решения потребуется большая работа. Необходимо разморозить этот проект, замороженный правительством РФ до 2025 года. А, если получится, то добавить к нему новый – с железной дорогой до Монголии.

Я помню и понимаю, что этот проект далеко не всем в республике нравился. Кого-то устраивает замкнутость региона, его удалённость и недоступность. Надеюсь, Вы меня понимаете... Но железная дорога Туве нужна! Это необходимо, если мы хотим динамичного взрывного развития республики.

Однако вынуждена повторить: решение таких проблем должно быть связано с интересами граждан. А то у нас бывает по-всякому. К примеру, та же самая железная дорога «Кызыл – Курагино». По настоянию Байсарова её собирались строить так, что она была нужна только для грузоперевозок. Тогда я ставила вопрос: а почему не предусмотреть, чтобы жители республики могли по ней ездить, где пассажирские перевозки? Но тогда многие исходили из того, что главное – это вывозить уголь. А я уверена: такого быть не должно. Главное, это не уголь, а интересы населения! Сейчас я в этом убеждена. И на том стою, хотя уже набила на этом «шишек». Однако уверяю Вас: меня это не останавливает. Граждане республики должны пользоваться теми результатами, которые даёт развитие экономики. Нельзя ничего реализовывать в ущерб интересам людей.

С.К.: А всё же, Людмила Борисовна, что Вы можете сказать о перспективах реализации этого проекта? Это дело далёкого времени или близкого? Как помнится, разговоры про этот железнодорожный проект начались где-то в 2002 году. Уже минуло 22 года. А воз и ныне там.

Л.Н.: Я думаю, что это дело ближайшего десятилетия. Очень важно, что реализация проекта связана с Монголией – это тоже стало реально. Потому что сейчас вообще экономика России поворачивается в Азию, на Восток. Сейчас посчитали и поняли: прежний проект «Кызыл – Курагино» в связке с Элегестинским месторождением, себя уже исчерпал. А если возвращаться к этому вопросу, то только в связи с веткой на Монголию.

С.К.: Скажу Вам прямо: в республике в этот проект уже мало верят. Тогда, в 2011 году случилось знаменательное событие: в республику прилетел сам Путин и забил «золотой костыль». А потом всё заглохло.

Л.Н.: Давайте честно: костыль тот не был золотым. А заглохло – потому что интересы бизнеса стали выше интересов граждан республики. Вот всё и заглохло. Теперь нужно начинать всё с начала.

Но что мы всё о «железке» да о «железке». В настоящее время главным драйвером развития Тувы должно стать традиционное для республики ремесло – сельское хозяйство. Никто же не станет спорить, что это как раз то, чем хотят, умеют и любят заниматься жители республики? Это – традиционное для тувинцев занятие. И необходимо использовать этот ресурс.

На сей счёт у меня есть конкретное предложение, которое я озвучила в правительстве – строительство в Туве большого современного мясоперерабатывающего комбината. Чтобы перерабатывать баранину и говядину. Республика всегда славилась тем, что здесь это всё экологически чистое, что в мире является уже редкостью. Такая продукция очень востребована. В том числе, кстати, и для нужд армии в виде тушёнки.

Я уже три года занималась с министерством сельского хозяйства РФ, чтобы добиться строительства такого комбината, работающего на региональном сырье. Мне тогда министр (сейчас он – вице-премьер правительства) Д. Патрушев посоветовал съездить, посмотреть завод в Карачаево-Черкесии. Действительно, я не пожалела времени и съездила, посмотрела. Удивилась: такой образцово-показательный завод!

Там с большим пониманием отнеслись к проекту строительства такого завода в Туве. Руководители сказали мне, что они готовы этот готовый проект нам передать, чтобы не затягивать с проектированием. А там предусмотрено и разработано всё, включая как холодильные установки, так и всю технологию производства.

В настоящее время специалисты прорабатывает вопрос, достаточно ли скота в самой Туве, чтобы загрузить производство на такие объёмы, которые заложены в проект. Как я полагаю, руководителя республики этот вопрос тоже должен интересовать.

Окончание следует.