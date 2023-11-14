Остановить разграбление Тувы!

Нынешний экономический курс Правительства Республики Тыва ориентирован преимущественно на широкомасштабное освоение минерально-сырьевых ресурсов, целесообразность и эффективность которого вызывают большие сомнения у значительной части населения республики.

Этот курс закреплён в утверждённой Стратегии развития социально-экономического развития Республики Тыва до 2035 года. Все основные месторождения полезных ископаемых Тувы включены в официальные программные документы Сибирского федерального округа и России. Сырьевая специализация Тувы чётко зафиксирована в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года, который был утверждён Постановлением Правительства России в октябре 2023 года. Таким образом, Туве отведена роль поставщика угля, цветных металлов и золота. Она постепенно превращается в сырьевой придаток крупных международных компаний, главной целью которых является извлечение максимальной прибыли.

Никто не против того, чтобы наши минерально-сырьевые ресурсы служили народу, способствовали развитию республики и повышению благосостояния жителей республики. Однако опыт других регионов страны показывает, что модель сырьевой экономики не обеспечивает стабильного экономического развития территорий. Скорее наоборот – приводит их развитие в тупик. Об ошибочности этого курса я писал неоднократно в своих статьях в газете.

Особую тревогу у жителей Тувы вызывает то, что всё это делается правительством без учёта мнения граждан и духовно-исторических особенностей республики. Очевидно, что массовое разорение природного богатства республики создаёт реальную угрозу для жизни и деятельности наших будущих поколений. Согласно Конституции Республики Тыва «Земля, недра и другие природные ресурсы на территории Республики Тыва используются в качестве основы жизни и деятельности народа Республики Тыва».

Полагаю, Главе Тувы, как гаранту Конституции Республики Тыва, следовало бы дать поручение своим министрам подготовить экспертные заключения обо всех положительных и негативных последствиях политики массового освоения природных ресурсов. При этом предлагаю обратить особое внимание на следующие моменты.

Во-первых, нужно разобраться, в чём необходимость и целесообразность вовлечения в хозяйственный оборот практически всех месторождений за относительно короткие сроки – в течение 20-35 лет. Такие сроки предусматриваются в программах правительства для деятельности горнорудных компаний. По предложениям Правительства РТ, все известные и разведанные месторождения полезных ископаемых включены во все стратегические документы: федеральные, СибФО и республиканские. Таким образом, уже подготовлена правовая база на проведение аукционов для продажи месторождений Тувы, часть из них уже продана. По планам Правительства РТ в республике будут созданы 23 горно-обогатительные предприятия на территории практически всех районов республики. После исчерпания запасов полезных ископаемых предприятия будут непременно закрыты. Останутся лишь отвалы производства, карьеры и разграбленная земля, как это уже случилось после остановки работ на комбинатах «Тувакобальт» и «Туваасбест». Таких масштабных планов освоения природных ресурсов на территории одного региона нигде не наблюдается. По крайней мере, мне это неизвестно.

Сегодня на базе месторождений полезных ископаемых созданы и действуют горнорудные предприятия: китайская компания ООО «Лунсин» на Кызыл-Таштыгском месторождении полиметаллических руд, золотоизвлекательная фабрика ООО «Тардан Голд», входящая в группу компаний Auriant Mining (Швеция), ООО «Межегейуголь», ООО «Тувинская горнорудная компания» и золотодобывающие артели на территориях Тоджинского, Каа-Хемского и Тере-Хольского кожуунов.

Если верить информации Мин­эконом­развития и промышленности РТ, в 2025 году начнёт добычу руды ООО «Голевская горнорудная компания», проектная мощность которой составляет 24 млн. тонн руды в год. Это в 24 раза больше, чем мощность китайской компании на Кызыл-Таштыгском месторождении. ООО «Тардан Голд» в 2026 году перейдёт на разработку Кара-Бельдирского месторождения рудного золота в Каа-Хемском районе, которое является одним из крупнейших месторождений в регионе. Уже известно, что структура Ростеха «Эльбрусметалл» выиграла аукцион на разведку и добычу лития на Тастыгском месторождении, которое находится на территории Эрзинского района. Выставлено на продажу право на использование «Баянкольского месторождения» нефелиновых руд, расположенного на территории Тере-Хольского района, и «Кара-Сугского» месторождения редкоземельных металлов, расположенного на территории Чаа-Хольского района. «Баянкольское месторождение» выставлено на продажу повторно, так как в 2021 году аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок. Сейчас многократно снижен стартовый разовый платёж: с 8,1 млрд. рублей в 2021 году до 643 млн. рублей. В 2024 году предусматривается выставить на продажу права на пользование Улуг-Танзекским месторождением тантала и ниобия, Солчурским месторождением свинцово-цинковых руд в Овюрском районе, Кызык-чадырским золото-медно-молибденовым месторождением в Пий-Хемском районе, Деспенском и Алдан-Маадырским золоторудными узлами.

Известно, что все крупные и доступные угольные месторождения Улуг-Хемского бассейна были проданы до 2010 года. Сегодня региональная власть уже не может по своему усмотрению распоряжаться многомиллиардными ресурсами угля в интересах своей республики и её народа. Уголь уже давно стал недоступен многим нашим гражданам. Правительству приходится субсидировать стоимость угля многим семьям и вступать в конфликтную ситуацию с производителями.

Несмотря на имеющийся негативный опыт, Правительство РТ решительно настроено реализовать стратегию распродажи всего национального богатства Тувы, в этих целях даже созданы механизмы стимулирования будущих хозяев природных ресурсов: льготные налоговые режимы, снижение стартовых платежей и даже субсидируются некоторые проекты по созданию горнорудных компаний из бюджета. Трудно даже поверить, что всё это делается руками нашего тувинского правительства. Многие наши люди ещё не верят в то, что все месторождения полезных ископаемых будут вовлечены в оборот. Они глубоко ошибаются. Судя по тому, как ударно и целеустремленно работают наши чиновники по продвижению этих планов, лично у меня нет сомнений в том, что правительственная стратегия будет реализована.

Во-вторых, мне кажется, что наблюдается демонстративное игнорирование со стороны наших властей мнения, обращения жителей по вопросам использования природных ресурсов. Об этом свидетельствует реакция органов государственной власти республики на обращения граждан, принимаемых на сходах граждан, также публикации в средствах массовой информации, и даже на результаты опросов населения, проводимых некоторыми политическими партиями.

Так, жители Тере-Хольского кожууна на народном сходе приняли решение запретить у себя разведку и добычу россыпного золота на месторождении Чактыг. Это территория традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера. Поданный иск местного Хурала представителей Тере-Хольского кожууна не нашёл поддержки в Арбитражном суде Красноярского края.

Против проведения аукциона на право пользования Тастыгского месторождения лития на территории Эрзинского кожууна выступали и жители района. Однако вопреки требованиям жителей, месторождение было продано.

В 2006 году Тувинский республиканский комитет КПРФ проводил референдум по 8 вопросам, в числе которых стоял вопрос о строительстве железной дороги в Туву. Из 12 тысяч граждан, принявших участие в референдуме, поддержали строительство железной дороги только 32% граждан. Главная причина такого отношения жителей Тувы к строительству железной дороги была связана с вопросами сохранения уникальной природы республики для будущих поколений. Поскольку главной целью строительства железной дороги как раз и является массовая разработка месторождений полезных ископаемых. Что, без сомнения, приведёт к масштабному разграблению природного богатства и превращению территории Тувы в зону экологического бедствия. Об этом было сообщено в газете «Араттын созу».

Власть явно игнорирует мнение народа, не обращает на него никакого внимания. А ведь, согласно Конституции РТ, именно народ является носителем власти. Разве такое отношение власти к мнению своего народа не является нарушением одного из основных принципов Конституции республики?

И ещё один парадокс. Тува относится к регионам, где большинство её жителей исповедует буддизм. Ни для кого не секрет, что в основе буддизма лежат принципы сострадания, неприменения насилия, бережного отношения к окружающей природе. Буддисты поклоняются духам природы, стараются жить в гармонии с окружающим миром. Полномасштабное освоение недр всегда сопровождается массовым уничтожением флоры и фауны, обмелением рек, и как итог – экологическими катастрофами. На мой взгляд, в республике создалась уникальная ситуация, когда в регионе, где основная часть населения являются буддистами, основа государственной экономической политики региональной власти строится на принципах, противоречащих вере и традициям жителей региона. Уважение к вере и традициям своего народа – это фундамент процветания и благополучия республики. Без поддержки рядовых граждан и согласия в обществе никакие стратегии, программы и планы не будут реализованы. Более того: они обречены на провал. Тем более, если эти планы противоречат интересам народа и положительно не воспринимаются многими гражданами республики.

В-третьих, массовая распродажа природного богатства и его полное освоение создает реальную угрозу для жизни будущих поколений. Реализуя стратегию полномасштабной разработки всех месторождений, мы рискуем оставить нашим потомкам разграбленную землю и разрушенную природу. Лишаем их права распоряжаться ресурсами своей земли и недр в своих интересах. Сегодня наша молодёжь, наши дети ещё не понимают того, что происходит с национальным богатством республики. Просто у них ещё нет жизненного опыта. Но придёт время, и они обязательно спросят нас: почему мы оставили им разорённую землю, не сохранили для них богатства земли, природу Тувы, которые нам оставили наши предки? Мы обязаны подумать о наших будущих поколениях, прежде всего это касается наших депутатов, министров и руководителей местных администраций, которым народ предоставил большие полномочия, соответственно, и ответственность за будущее республики и её народа ложится на них.

Вопрос очень серьёзный, если даже сегодня мы проигнорируем его, то, всё равно, рано или поздно, он встанет, но, возможно, даже в более острой форме, чем сейчас. Сегодня вся ответственность лежит на Правительстве РТ. Но ситуация складывается таким образом, что без активного вмешательства общественности остановить запущенный процесс массового разорения природного богатства Тувы будет весьма трудно. Сейчас будущее Тувы во многом зависит от граждан республики, от нашей позиции и гражданской ответственности за наших детей и внуков.

Валерий Салчак,

Ветеран труда.