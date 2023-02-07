Как Москва видит «развитие» Сибири: больше добычи ископаемых, меньше внимания к экологии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о стратегии «социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года».

Одно из главных отличий от стратегии развития Сибири до 2020 года, подписанной в 2010-м тогда еще премьер-министром Владимиром Путиным – отсутствие отдельного положения об экологических проблемах региона. Если в прежней стратегии был отдельный пункт «Решение экологических проблем», то в новой его просто нет, а проблемы загрязнения упоминаются лишь походя общими словами.

«Ключевым элементом развития кластера является обеспечение максимально полной переработки лесных ресурсов. Указанная задача наилучшим образом решается при строительстве двух целлюлозно-бумажных комбинатов – одного в бассейне Енисея, другого в бассейне Ангары, – сказано про «лесной кластер». – Вместе с тем в Сибирском федеральном округе существуют недоиспользованный ресурсный потенциал и возможность расширения цепочки производства в сторону более глубоких переделов».

Правительство также прямо пишет о планах на увеличение объемов добычи драгоценных, цветных, редкоземельных, а также драгоценных металлов, в частности золота. Но конкретных показателей не приводится.

Также власти предлагают увеличивать добычу нефти и газа в Красноярском крае, Иркутской, Томской и Омской областях. При этом в «стратегии» нет упоминаний о международных санкциях в отношении российского сырья. Хотя даже вице-премьер РФ Александр Новак в декабре 2022 года признал, что добыча нефти в стране может снизиться из-за неопределенности в будущих поставках на фоне потолка цен в $60, инфляции и ужесточения монетарной политики, считает Новак. Более того, добыча газа в РФ в 2022 году, по данным «Коммерсанта», уже снизилась на 11,8%. О сокращении добычи сразу на 20% публично заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«В Сибирском федеральном округе до сих пор отсутствует полная газификация, – при этом признают в правительстве РФ. – В Красноярском крае уровень газификации достигает 17,5%. Уровень газификации в Иркутской области составляет 1,1%, Республика Тыва и Республика Хакасия не газифицированы».

Наконец, кластер под названием «Уголь». Регионы Сибири дают три четверти всего российского угля. И это не только Кузбасс, но еще и Красноярский край, Тува, Хакасия, Иркутская, Новосибирская и Омская области. Перспективы развития этой отрасли федеральные власти связывают с Таймырским угольным бассейном и инвестпроектами «в части добычи и обогащения энергетических и коксующихся углей».

«Вместе с тем существует необходимость расширения железнодорожной инфраструктуры под вывоз угля ввиду нехватки провозной способности железных дорог», – кратко признали большую проблему в кабмине.

Новосибирский губернатор Андрей Травников уже раскритиковал документ. «Такое ощущение, что судьба Сибири – копать недра и переплавлять их в металлы на первом этапе передела. Поэтому мне кажется, что стратегия не очень актуальная», – сказал он.

«Тува должна и может заявить о себе практически по всем индустриальным кластерам, которые вошли в стратегию социально-экономического развития Сибири, а по некоторым и вовсе занять ведущие позиции. Лес, металлы, туризм, сельское хозяйство и многие другие направления», – поспешил написать в телеграме глава республики Владислав Ховалыг.

Другие губернаторы пока не спешат что-то говорить.

Тайга.Инфо