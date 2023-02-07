    Коротко

Глава Тувы потребовал проверить видео-жалобу мобилизованных из Тувы

«Получил видеосообщение от наших мобилизованных, находящихся в Донецкой Народной Республике. Готовлю подробное обращение к руководству министерства обороны России, – говорится в телеграм-канале главы Тувы Владислава Ховалыга. – <...> Созвонился с председателем правительства ДНР Виталием Хоценко. Попросил его проверить законность действий народной милиции, упоминаемой в видеосообщениях. В срочном порядке направляю в Донецкую Народную Республику своих представителей для непосредственного разбирательства на месте».

Видеообращение на тувинском языке и его перевод на русский язык появилось в телеграм-каналах. В нем люди в военной форме утверждают, что с 29 сентября они три месяца проходили подготовку в Новосибирской области. При этом солдатам обещали, что они будут служить в комендантском батальоне. В конце декабря мобилизованных привезли в «ДНР», часть из них участвует в боях на передовой. По их словам, из-за проблем с документами они формально не прикреплены ни к какому подразделению Минобороны, у них «нет командования», но воевать они не отказываются.

«4 февраля 2023 года к нам пришли военные ДНР. Они стреляли в нас автоматами, заставляли отжиматься, говорили нам, что мы отсюда живыми не уйдем, говорили, что мы относимся к ДНР», – утверждает мужчина на видео.

«Со всей страны в рамках частичной мобилизации отцы, мужья, сыновья отправились защищать Отечество, выполнять задачи специальной военной операции, – говорится в заявлении Владислава Ховалыга. – Это вопиющий случай, дискредитирующий положение мобилизованных».

Россия всё больше приобретает черты диктатуры

По итогам 2022 года Россия опустилась со 124-го на 146-е из 167 мест в рейтинге «Индекс демократии», который ежегодно составляет аналитическое подразделение британского журнала TheEconomist.

«Россия продемонстрировала наибольшее падение [в рейтинге] среди всех стран мира. Ее вторжение в Украину сопровождалось тотальными репрессиями и цензурой внутри страны. Россия давно находится на траектории отхода от демократии и сейчас приобретает многие черты диктатуры», – заявили составители рейтинга, не уточняя, о каких именно чертах идет речь.

По их словам, самый большой регресс в России заметен в таких категориях как гражданские свободы и участие граждан в политике.

В 2022 году к полноценным демократиям авторы рейтинга отнесли 24 страны; в которых живут 8% населения Земли; к несовершенным демократиям – 48 стран, в которых живут 37% населения; к гибридным режимам – 36 стран, в которых живут 18% населения; к авторитарным режимам – 59 стран, на которые приходится 37% населения планеты.

К последней категории относятся в том числе Россия и Китай. Украина классифицирована как гибридный режим. В рейтинге демократии она занимает 87-е из 167 мест. Возглавляют рейтинг Норвегия, Новая Зеландия и Исландия, замыкают КНДР, Мьянма и Афганистан.

Тува оказалась в числе субъектов РФ, где отмечается значительный уровень заболеваемости сифилисом

Такие данные приводятся в докладе Росстата о социально-экономическом положении в РФ за январь-октябрь 2022 года.

В целом ситуация с сифилисом по стране оценивается ведомством как «относительно благополучная». При этом в ряде регионов в прошлом году уровень заболеваемости сифилисом был значительным. В число таких регионов попали Москва, где уровень был превышен в 4,6 раза по отношению к среднероссийскому, Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Санкт-Петербург, Амурская, Калужская, Тверская и Томская области. В этих регионах уровень заболеваемости сифилисом был в 1,3-3,3 раза выше, чем в среднем по России.

Сифилис – это системное венерическое заболевание. Оно провоцирует развитие очагов специфического воспаления на кожных покровах, слизистых оболочках и внутренних органах, а также поражает костно-суставную систему человека. Считается болезнью неблагополучных слоев населения.

Второй в России случай заражения «кракеном» выявлен в Туве

Специалисты выявили второй в России случай заражения подвариантом XBB.1.5 или «кракен» штамма коронавируса «омикрон». Об этом 3 феврали сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Лабораторией Роспотребнадзора в рамках мониторинга изменчивости штаммов COVID-19 выявлен второй случай заражения подвариантом «омикрона» XBB 1.5 «кракен». Материал для секвенирования получен из Республики Тыва», – говорится в сообщении.

«Надо отделять мух от котлет». Мэр Петрозаводска объяснил, почему зэков можно отправлять воевать, но нельзя брать на работу чиновниками

Пенсионерка спросила у Владимира Любарского, почему на пост общественного помощника нужна справка об отсутствии судимости. По ее мнению, требование предоставлять такие справки дискриминирует людей, которые понесли наказание и встали на путь исправления. Тот ответил, что не хочет видеть в мэрии «человека, который убил семью из четырёх человек» (кстати, именно такой недавно отслужил в «ЧВК Вагнера» и вышел на свободу).

Когда женщина возмутилась, почему зэков тогда вербуют на СВО, чиновник ответил: «Мы [в мэрии] не даём им в руки автомат. Это разные вещи. Если кто-то хочет видеть в этом дискриминацию – ради бога. Как говорил наш главнокомандующий, надо отделять мух от котлет».

«Яндекс» признал прослушку пользователей «умной колонки»

«Яндекс» после утечки фрагментов кода сервисов компании признал, что «умная колонка» «Алиса» прослушивает пользователей, даже когда они не называют ее имя. Об этом сообщает пресс-служба «Яндекса».

В компании признали, что сотрудники могли удаленно включать микрофоны на «Алисе» на несколько секунд. Представители «Яндекса» заявляют, что такая настройка применяется в бета-версии колонки и используются для «проверки корректности работы сервисов».

В «Яндексе» заявляют, что прослушивающий алгоритм использовался только внутри компании, чтобы, к примеру, улучшить качество активации ассистента и уменьшить количество ложных срабатываний.

После утечки фрагментов кода, в одном из которых был прослушивающий механизм, компания принесла извинения пользователям и заявила, что нарушила принципы честности и прозрачности.

Не более 3% IT-компаний России удалось заменить иностранный софт на отечественный

Не больше 3% российских компаний из числа системообразующих предприятий заменили иностранные операционные системы и системы управления базами данных (СУБД) на отечественные. Предположительно, на «полную адаптацию» потребуется до 5 лет, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследования разработчика решений для кибербезопасности «СерчИнформ».

За период исследования с сентября по ноябрь 2022 года авторы опросили 1,1 тысячи IT-специалистов из различных отраслей. «Полностью завершили импортозамещение системного софта (ОС и СУБД) только 3% системообразующих предприятий и 1,7% организаций критической информационной инфраструктуры. В процессе перехода находятся 23% опрошенных. В большинстве компаний – 53% – переход только планируют. «Системное ПО поддается замещению сложнее всего, дело не только в трудозатратах, но и в необходимости переобучать сотрудников, адаптировать имеющийся софт», – комментирует итоги опроса глава отдела аналитики «СерчИнформ» Алексей Парфентьев.