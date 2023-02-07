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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 5, 7 февраля / Перекрёсток мнений
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№5, 7 февраля 2023 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 01-02-2023 #2[ru]

Все – правда. Все подтвердилось. Кремль намерен всерьез играть в Медведчука, конструировать из него «президента русской Украины». Бюджет затеи астрономический. В АП организован целый отдел. Самому Медведчуку придано подразделение ФСО. Путин действительно верует в эту затею. Мда. Хаймарсы – это прекрасно. Абрамсы – великолепно. Но самым радостным и оптимистическим фактором все же остаётся «непобедимая и легендарная» упёртость Кремля.

Аноним, 01-02-2023 #3[ru]

Послание президента Федеральному собранию может состояться в двадцатых числах февраля, пишет ТАСС со ссылкой на источник в Госдуме. Очевидно, дата выбрана с учетом российского наступления, в успехе которого Путин не сомневается.

Аноним, 02-02-2023 #6[ru]

Путин 25 февраля 2022 года – ВСУ: «Берите власть! Нам с вами легче будет договориться, чем с наркоманами в Киеве». Путин 1 февраля 2023 года: «Необходимо не допускать обстрелов российских регионов со стороны Украины. Это задача Минобороны». Ну что, «Спецоперация точно идёт по «по плану»?

Свежий анекдот

Аноним, 01-02-2023 #1[ru]

– А официальный представитель Далай-ламы им чем не угодил? – Говорят, он молился так: на благо всех живых существ, вплоть до самых малых букашек-таракашек. Кроме Путина.

Аноним, 01-02-2023 #3[ru]

Удивительный факт: после удара по заводу иранских беспилотников «Шахед» остановился выпуск российских беспилотников «Герань».

Аноним, 02-02-2023 #4[ru]

По числу детей-сирот, приходящихся на каждые 10 тысяч детского населения, Россия занимает первое место в мире. По количеству разводов Россия занимает четвёртое место в мире. Если спросить у россиян, что такое семейные ценности и что им противоречит, то выяснится, что никакие геи, аборты, ЛГБТ, которыми озабочены в Госдуме, тут ни при чём. Ну и ещё: хранить семейные ценности нам завещает человек с кучей внебрачных детей и любовниц – это точно ценности, а не глумление?

Аноним, 03-02-2023 #7[ru]

Путин приехал в Волгоград, который на несколько дней переименован в Сталинград по случаю юбилея Сталинградской битвы. Долгий и извилистый путь проделали фашисты, чтобы, наконец, взять Сталинград!

Аноним, 03-02-2023 #8[ru]

Географический факт: памятник Сталину, открытый пару дней назад в Волгограде к приезду Путина, находится всего в сотне метров от памятника жертвам политических репрессий. Вот это я и называю бл**ским цирком.

Зачем психически больному человеку власть?

Аноним, 01-02-2023 #1[ru]

Кара-кака-кола бренд отравы-тувы

Аноним, 01-02-2023 #2[ru]

Действительно. очень странно: почему до сих пор ходит на свободе этот подонок Иргит, хотя его место только в тюрьме?

Аноним, 01-02-2023 #4[ru]

КШВ – самый худший правитель Тывы. При нем Тыва вкусила все прелести коррупции и разрухи.

Аноним, 02-02-2023 #7[ru]

Столько афер и махинаций с бюджетными деньгами провернул этот Иргит, сотни миллионов украдено было только в сельском хозяйстве, строительстве, ИПСЭР. И ни за одну копейку или рубль не привлекли этого оборзевшего вора?!

Аноним, 02-02-2023 #8[ru]

Представьте себе: если бы не было всего этого грязного черного ворья в республике, которое грабило на протяжении 14 лет свой народ, какой бы прорыв в экономике мог бы произойти? Уровень жизни был бы на порядок выше. Но, увы, все эти мрази, грабившие регион, даже не наказаны. И продолжают дальше орудовать.

Аноним, 02-02-2023 #9[ru]

Вот видите, все всё знают! Все!!! Ну кроме прокуратуры, МВД, следственного комитета, ФСБ, администрации президента, профильных министров и целых ведомств и конечно же – Росгвардии. И т.д. и т.п. Во как! Опять скажут, обманули «НАС», надули!.. Ну, что с ними поделаешь, у-у-у какие они нехорошие обманщики!

Аноним, 02-02-2023 #13[ru]

При Кара-ооле стоимость м2 на первичном рынке была 50-60 тысяч за кв.м. При Ховалыге стала 150 тысяч за кв.м. Круто, однако, для беднейшей республики страны!!!

Аноним, 03-02-2023 #16[ru]

За 2 года ХВТ так и не смог создать свою команду в правительстве. А те, что есть – это профнепригодные экземпляры. В основном это бывшие портфеленосцы, и прочая там всякая челядь. Да непонятные мутные личности из за Саян. В общем, беда сплошная. А тут еще одного пиздельника себе добавил – Бартына-заде. Так и варится вся эта каша по непонятным правилам.

Аноним, 03-02-2023 #20[ru]

КШВ со своими друзьями изуродовали облик Кызыла.

Аноним, 03-02-2023 #22[ru]

Депутат Госдумы Хамзаев (брат Шолбана Кара-оола по разуму) заявил РИА Новости, что считает необходимым принудительно «чипировать» любящих отдыхать за границей чиновников. Депутат предлагает оснастить их спутниковыми датчиками – «для их же собственной безопасности», поскольку «международная контрразведка работает профессионально». Умные мысли преследовали депутата, но он оказался быстрее.

Аноним, 03-02-2023 #23[ru]

Кара-оолы наплодили всех этих пережегиных, ленделов и прочих прохиндеев, а мучится приходится простому народу. Сколько еще будет таких экспериментов-экскрементов???

Аноним, 04-02-2023 #25[ru]

Карлакола от компании отравы Тувы – самое достойное название сего говняного напитка.

Коротко

Аноним, 01-02-2023 #3[ru]

«Патрушев заявил об остром дефиците инженеров в России». Да ладно: десятилетиями пестовали гэбистов, ментов, прокуроров, судей. Зарплаты им по 200 тысяч, безвозвратные ссуды на жилье, всяческие преференции... Вот пусть они вам теперь технологические прорывы и устраивают!

Аноним, 03-02-2023 #13[ru]

«Около четырех миллионов граждан болеют в РФ онкологическими заболеваниями» – Минздрав. Добавьте сюда еще эпидемию ВИЧ и прочие болячки, которые никто не лечит. Россия вымирает благодаря чиновникам, которые выжимают всё из недр и из народа, а своих детей пристраивают за границу жить. Знают, что после них останется выжженная земля и выжженный народ.

Обзор прессы

Аноним, 01-02-2023 #1[ru]

Болтуна-садист – весьма странное назначение. Еще больше компромата и негатива разного формата теперь прибавится с его приходом. В общем, глупейшее назначение, бестолковая кадровая политика.

Аноним, 02-02-2023 #3[ru]

Нет больше никакого доверия такому правительству, когда там сидят такие как бартына и ему подобные. Одна сплошная фальшь и обман.

Сергей Конвиз: События в Украине переходят рубикон

Аноним, 01-02-2023 #1[ru]

Если вы думаете, что у России закончатся ракеты – и конец [Роскомнадзору], вы ошибаетесь. Закончатся ракеты – будут скидывать бомбы. Закончатся бомбы – в ход пойдут камни. Закончатся камни – будут говно перекидывать через границу. А уж, поверьте, говно в России не закончится никогда!

Аноним, 01-02-2023 #4[ru]

По оценкам демографов, Россия на фоне СВО в ближайшем времени может пробить «дно» рождаемости конца 90-х. Уровень рождаемости будет падать неизбежно – горизонт планирования семей разрушается, и эффект этот будет тем сильнее, чем дольше продлится мобилизация. Путин решил подсуетиться и требует от чиновников за две недели придумать, как заставить россиянок больше рожать ему «пушечное мясо».

Аноним, 01-02-2023 #5[ru]

Патриарх Кирилл заявил, что стремление сохранить жизнь – чуждая России ложная ценность. Он заявил о ложных ценностях, которые насаждались молодому поколению россиян и осудил тех, кто покинул РФ из-за мобилизации.

Мы будем рассказывать, как ценна жизнь каждого эмбриона. И даже будем демонстрировать женщинам сердцебиение плода на УЗИ. Но вот ценность жизни взрослого человека – это фигня, навязанная гнилым Западом...

Аноним, 01-02-2023 #6[ru]

Патриарх Кирилл: «Россия всё больше и больше становится похожей на остров свободы». Какой свободы? От здравого смысла?

Аноним, 01-02-2023 #9[ru]

В США сняли фильм о «GR8» (Великая Восьмёрка). Это об Овечкине, который уже признан великим хоккеистом всех времен и народов. Но проявил он себя, заметьте, вовсе не на родине, в прекрасной России, а почему-то в Штатах. То же с нобелевскими лауреатами по физике 2010 года Андреем Геймом и Константином Новоселовым. Учились, работали в РФ, но графен открыли, когда уехали работать за границу. При этом в одном из интервью Гейм честно сказал, что в РФ это было бы практически невозможно: «шансы его создания были 1 из 1000 – по сравнению с тем, что можно было сделать за границей».

Аноним, 01-02-2023 #13[ru]

Глава Забайкалья утвердил премии военным из бюджета за каждый подбитый Leopard и Abrams: от 500 тысяч до 3 млн. рублей. 2016 год: Чита попала в семерку худших городов России для жизни. 2019 год: самый грязный воздух России оказался в Чите. 2020 год: Чита заняла последнее место по качеству жизни в рейтинге городов РФ. 2021 год: Городом с самым худшим качеством жизни стала столица Забайкалья Чита. Бюджет региона на 2023 год принят с дефицитом в 7,3 миллиарда рублей. Ну, теперь хотя бы понятно, что во всем были виноваты натовские Leopard и Abrams.

Аноним, 01-02-2023 #17[ru]

Дмитрий Песков осудил атаки на военную инфраструктуру Ирана. Атаки путинских ракет на жилые дома Украины и убийство мирных жителей соседней страны он не осудил.

Аноним, 01-02-2023 #18[ru]

Детям, закончившим год на одни пятёрки, российский солдат пообещал привезти в подарок с фронта ухо «азовца», которое отрежет его товарищ. Сами е**утые и детям не оставляют никаких шансов. https://t.me/slvn_pomet/4729

Аноним, 02-02-2023 #22[ru]

Путин поручил правительству разработать «программы наставничества молодёжи с привлечением участников СВО». Понимаете? Ваших детей теперь будут наставлять педофилы и насильники из числа боевиков Пригожина.

Аноним, 02-02-2023 #23[ru]

#14, бойцы из «Ахмата» избили оператора НТВ и изнасиловали корреспондентку. Это произошло в тылу. В ресторане. При гостинице. На глазах посетителей. С провластными пропагандистами (потому и узнали). Представляете, что эти персонажи делают в Украине с обычными людьми?

Аноним, 02-02-2023 #27[ru]

Президент Союза адвокатов России, профессор Игорь Трунов призвал регламентировать заморозку генетического материала бойцов СВО и забор спермы военными медиками у солдат, ПАВШИХ НА ПОЛЕ БОЯ – во время «репродуктивного окна», в течение 48-72 часов, можно ещё извлечь «жизнеспособные гаметы». В средние века зубы для протезов на полях сражений собирали, сейчас – сперму... Представили, как ходят по полю боя деловитые спермозаборники и забирают семя у покойников? Это же полный хичкок. Но главное – чтобы потом не начали принудительно осеменять всех подряд этим «материалом».

Операция «Сукакараолуходи» и другие приключения Адисовны

Аноним, 01-02-2023 #1[ru]

Да, автор в чем то прав! Конечно, Светлана Адисовна – с амбициями. Но почему бы не дать ей порулить? Чем чаще меняются руководители, тем проще сравнивать, кто из них лучше! Ну а то, что она имеет сходство не только внешнее, но и по характеру тоже похожа (она всегда Кара-оола внешне поддерживала, а на самом деле палки вставляла – это было видно всем кроме слепых дураков! Хотя сам Кадыр-оол мог этот план разработать по замене и согласовать с Шойгу! Да и Бичелдей всегда умел мягким голоском напустить туману и вовлечь кого угодно. Мало кто мог устоять от его ласковых слов и обещаний! Одно слово – голубой (грубо нельзя, иначе оштрафуют газету)! Только те, кто знает, кто он, смогли устоять или послать его подальше! Но пока Тува не изгонит таких людей, так и будет перебиваться в нищете!

Вы уж сами выбирайте: или вам нужен правитель-тувинец, или нормальный тот, кто вам даст нормальную жизнь! Если вы за нормальную жизнь – то тогда не цепляйтесь за это старье! Надо искать молодых, креативных. И чтобы соображал быстро. И мог принимать решения новые – и без оглядки на начальство! А кто он: тувинец или инопланетянин, не важно – важно чтобы для Тувы работал!

Аноним, 01-02-2023 #2[ru]

Бича – вор и чмо.

Аноним, 02-02-2023 #3[ru]

Бича – духовный педераст Тывы.

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risk-inform.ru/article_10429.html

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Материал входит в раздел тематического архива:

Навальный, конечно, в конец бездуховный человек! Ему про память предков, а он всё своё «пенсии ветеранам поднимите» заладил.

Шутка 2021 года

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