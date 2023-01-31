    Обзор прессы

ПРИНЦИПИАЛЬНО БЕСПРИНЦИПНОГО ВЕЧНОГО БЕЗДЕЛЬНИКА ПРИСТРОИЛИ ПРИСМАТРИВАТЬ ЗА ПРАВООХРАНИТЕЛЯМИ

«ТП» сообщила, что бывший начальник ГУВД «Тимур Куулар стал спецпредставителем Главы Тувы по СВО». Должность эта новая и, скорее всего, временная, поскольку Россия вряд ли намерена бесконечно продлевать боевые действия в Украине. И ситуация там, что называется, «пан – или пропал». Или Путин одолеет Запад, или Запад поставит Путина на колени и заставит вывести войска с территории соседа. А бесконечно проливать кровь людей, разрушая единство общества и состояние экономики России, укрепляя единство западной коалиции дорого и бесперспективно. Но, как говорится, свято место пусто не бывает. В освободившееся кресло теперь сядет и будет координировать работу правоохранительных органов и правительства РТ известный в республике хамелеон и бездельник Виталий Бартына-Сады, ранее занимавший должность синекуры – в ранге «полномочного представителя Главы Тувы обеспечивал взаимодействие Правительства с Верховным Хуралом».

Следует отметить, что в некотором роде Бартына-Сады – личность легендарная. Не достигнув никаких успехов в борьбе с наркотрафиком, он в перерывах яростной борьбы отгрохал себе в Кызыле огромный коттедж на неизвестно откуда (скорее всего, на сколоченные с Леонидом Кара-оолом с реализации травки) взявшиеся доходы, сей прохиндей умудрился стать депутатом тувинского парламента от партии «Единая Россия». Но вскоре, как только стало очевидно, что эта партия очередные выборы проиграет, он шустро перебежал из команды Ооржака в команду набирающего политический вес Оюна, круто сменил партийность и уже под флагом «Партии Жизни» снова стал депутатом. Но тут на горизонте появился финансово состоятельный московский авантюрист Василий Урбан с толстой мошной. И перспективами разграбления бюджетных денег, проходящих через зону затопления Саяно-Шушенской ГЭС посредством махинаций вокруг агентства «Тываэнергоинвест». Но украсть эти деньги оказалось затруднительным без соответствующей поддержки правительства. И Бартына-Сады тут же «кинул» Василия Оюна и встал под хорошо знакомые по улуг-хемским конопляным полям знамёна братьев Кара-оолов. И служил им верой и правдой более 10 лет, пытаясь улучшить своё благосостояние и занять видную должность. Трудился он в разных ипостасях. В том числе заместителем председателя правительства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Тувы. Бартына-Сады показал и свою хозяйственную хватку. В СМИ и Интернете про него подробно рассказано, как семейство видного единоросса Бартына-Сады с привлечением судей, прокуроров и криминалитета отжало у предпринимателя баню в микрорайоне «Южный».

Но всё когда-нибудь заканчивается. Пришёл к концу и век главы республики Кара-оола. 7 апреля 2021 года президент Путин отправил его в отставку. Но, если верить информации из телеграм-канала, эта новость не убила карьериста-хамелеона. Как сообщается, уже поздно вечером этого же дня он якобы позвонил в Саяногорск своему хорошему знакомому по «Партии Жизни», с которым они ранее «осваивали бюджет» через зону затопления, и сообщил, что «его брат» назначен на должность главы республики и попросил у него «темы и схемы» для получения денег из бюджета.

Нужно отметить, что Бартына-Сады хоть и не отличался порядочностью и трудолюбием, зато всегда проявлял тягу к карьерному росту. Будучи депутатом, он сделал несколько попыток сесть в кресло министра МВД Тувы. А когда не вышло, поначалу пытался сесть в кресло регионального руководителя Росгвардии. Затем пришла пора смирить гордыню и попытаться стать главным приставом республики. Ну, а когда не выгорело и это, попытался занять должность главы республики, на чём и погорел – отношения с покровителем Кара-оолом резко пошли по нисходящей. Так что его отставка ему была как раз к месту.

Сейчас, после назначения зампредом правительства, он, скорее всего, попробует «подвинуть» действующего главу Ховалыга, с которым его якобы связывает родство. Это, скорее всего, вымысел самого Бартына-Сады, поскольку он – деддомовец без роду и племени. Тувинцы считают его русским, а русские – выдающимся подлецом и негодяем. Люди, знающие ситуацию изнутри, очень сомневаются, что ФСБ и Администрация Президента дадут «добро» на такое назначение.

ЕСЛИ ВЕРИТЬ СТАТИСТИКЕ, ПРЕСТУПНОСТЬ В ТУВЕ ПОШЛА НА СПАД

МВД Тувы 26 января провело коллегию «по подведению итогов оперативно-служебной деятельности за 2022 год». В ней принял участие «глава Тувы Владислав Ховалыг». Из доклада министра можно подумать, что «проведённая во взаимодействии с другими правоохранительными органами и региональной властью работа в целом позволила обеспечить контроль за состоянием криминальной ситуации в республике». Поэтому «2022 год характеризуется снижением числа зарегистрированных преступлений на 22%».

Как доложил министр, «за истекший год сотрудниками полиции выявлено 139 преступлений экономической, коррупционной и налоговой направленности, что составляет 73,9% от всех выявленных правоохранительными органами преступлений данной категории». А всего «за прошлый год сотрудниками полиции задокументировано 523 противоправных деяния, из них 246 – тяжкие и особо тяжкие преступления. Пресечено 64 факта сбыта наркотиков, а также ликвидировано 6 наркопритонов. Всего из незаконного оборота полицейскими изъято свыше 280 килограммов запрещённых веществ». Если верить этим полицейским цифрам и сравнивать их с данными независимых источников, то получается, что наши тувинские правоохранители не пресекают даже 10% наркотрафика из Тувы. Так что гордиться тут особо нечем.

Однако, по заведённой традиции, «подводя итоги коллегии, Сергей Кондрашов обозначил приоритетные направления деятельности регионального ведомства на текущий год и мероприятия, направленные на совершенствование оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел», и наградил «сотрудников, добившихся высоких результатов в оперативно-служебной деятельности, и присвоение очередных специальных званий». В общем, «контора пишет», а награды не заставят ждать своих героев.

ДАЙТЕ, НАКОНЕЦ, ЛЮДЯМ ЧИСТОГО ВОЗДУХА!

Как помнится, при своём назначении 7 апреля 2021 года одной из первых проблемных задач, стоящих перед властями Тувы, врио главы Ховалыг назвал экологическую. И связанную с ней борьбу с сажей. Им же была озвучена проблема энергодефицита в республике. А решением проблемы загазованности воздушного бассейна была названа газификация домохозяйств и переход отопления на сжиженный газ. Однако за прошедшие полтора года никаких подвижек в этой части не произошло. А про газификацию домохозяйств и Кызылской ТЭЦ вообще забыли. И только почти через год после назначения врио главы республики, «в марте 2022 года случилось знаменательное событие: Правительству Тувы удалось добиться включения Кызыла в перечень 29 населённых пунктов России, которые стали участниками федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

Казалось, поезд тронулся. И можно ожидать, что скоро в Кызыле не будет зимой неба, затянутого смогом, из-за которого нечем дышать. Кто-то наивно подумал, что «участие в этой программе поможет сократить объём вредных выбросов во время отопительного сезона и решить наболевший вопрос загрязнения воздуха». Но быстро сказка сказывается, да долго дело делается. Скоро наступит новый март, а воз и ныне там. Полгода понадобилось на то, чтобы «в сентябре прошлого года при Главе Тувы был создан общественно-экспертный Совет по вопросам экологии». Его председателем почему-то назначен мало кому известный «председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов», который, похоже, не очень озабочен ситуацией с экологией Тувы. Его назначение объяснялось просто: «участие таких фигур федерального масштаба как Рашид Айдынович Исмаилов поднимает работу на качественно новый уровень». Это «поднятие на высокий уровень» изрядно затянулось. Настолько, что с такой «значительной» фигурой почти через полгода «в начале этой недели состоялось первое рабочее заседание организации».

Участие в ней принял Владислав Ховалыг. Он подтвердил, что «вопросы экологического благополучия входят в первую пятёрку основных запросов жителей республики». И это – чистая правда. «Главные проблемы сегодня – качество атмосферного воздуха во время отопительного периода в столице республики, а также переработка твёрдых коммунальных отходов». Безусловно. И третье, что нас интересует – это «экологическая ответственность инвесторов при реализации крупных проектов на территории республики». Поэтому «необходимы новые решения и новые подходы в условиях реализации федерального проекта «Чистый воздух». Правда, слова «новые решения и новые подходы» в контексте состояния дел звучат как-то нелепо, поскольку и о старых «решениях и подходах» по этой части кызылчанам ничего не известно попросту от того, что при Кара-ооле этой проблемой никто не занимался.

Впрочем, и новые власти особого энтузиазма в решении этих вопросов не проявляют. К примеру, Рашид Исмаилов бросаться в бой за экологию Тувы не стал, ограничившись лишь тем, что осторожно заметил: «проблема экологии является непростой». Да мы об этом и без него знаем. Мы же дышим этим весьма опасным воздухом каждый день, подвергая себя опасностям онкологических заболеваний. При этом московский гусь с гордостью отметил, что «включение Кызыла в федеральную программу «Чистый воздух» – очень важный шаг». Как будто этот шаг сделал именно он. А затем он пояснил, зачем нам «общественный Совет» под его руководством: задача Совета «состоит в привлечении внимания внешних независимых экспертов, а также в обеспечении диалога между республиканской и федеральной властями во всех направлениях: экономической, консультативной и информационной». Понимаете? Не в формировании пакета задач и не в создании условий для их решения, а «в обеспечении диалога между республиканской и федеральной властями». Это про что, про коррупцию, что ли? И для этого ввели в совет некоего Рашида Исмаилова?

Однако толк всё же был. И он состоял в том, что были даны поручения министрам правительства РТ. «Министр лесного хозяйства РТ» сообщил, что, по его данным, «в среднем в течение отопительного сезона одно домовладение площадью 86 кв.м. сжигает порядка 10 тыс. тонн. угля», так что в случае «перевода частного сектора с печного на электрическое отопление, удастся сократить выброс вредных веществ на 67%». К тому же «переход на электроотпление сможет пройти без угрозы энергосистеме», потребуется лишь «компенсация межтарифной разницы, которая по пгт. Каа-Хем составит 45 млн. рублей». Но, как известно, ничего бесплатного не бывает. Поэтому, как справедливо заметил «Первый заместитель гендиректора АО «Россети Сибирь Тываэнерго», «для перехода на электроотопление понадобятся средства на реконструкцию электрических сетей». А это, по некоторым подсчётам должны стать разовые затраты бюджета в размере от 4 до 6 млрд. рублей. Правда, до финиша этой программы ещё далеко – «эксперимент должен начаться 1 сентября 2023 года». Установлена цель: «к 2030 году вдвое сократить количество опасных загрязняющих выбросов по сравнению с показателями 2020 года».

По итогам совещания «было приято несколько решений». Как сообщается в публикации «ТП», «минлесхозу поручено обеспечить проведение сводного расчёта предельно допустимых выбросов в атмосферный воздух г. Кызыла. Министерству топлива и энергетики Тувы совместно с АО Тываэнерго представить расчёты прогнозной нагрузки частных домовладений при переводе на электроотопление, а также финансирования для модернизации или строительства объектов электросетевого хозяйства. Минфину РТ необходимо изучить возможность субсидирования межтарифной разницы при снижении тарифа на электроэнергию. Министерству жилищно-коммунального хозяйства РТ поручено подготовить документы для концессионного соглашения в части создания и эксплуатации объектов, на которых будет осуществляться утилизация ТКО». Будем надеяться, что 2030 год назван был назван как финал электрофикации г. Кызыла. Жаль, что, похоже, о газификации Кызыла уже все забыли.