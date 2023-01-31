Зачем психически больному человеку власть?

Всем давно известно: чтобы предугадывать будущее, нужно помнить и понимать прошлое. В истории современной Тувы было несколько этапов развития. Все помнят этап суверенизации Тувы при Монгуше Буяне Бадыргы, который создал ТНР и заложил основы государственности тувинцев. Затем наступил этап советизации Тувы при Салчаке Калбак-Хорековиче Токе. Это был этап бурного развития экономики республики, борьбе за здоровье нации и поголовного образования населения. При нём были созданы такие флагманы индустрии, как комбинаты «Тувакобальт» и «Туваасбест».

От Салчака Тока бразды правления перешли к Григорию Чоодуевичу Ширшину, который прославился тем, что направил националистические чувства наиболее агрессивной части населения на «выдавливание» из Тувы русских. Он так «перегнул палку», что вынужден был уступить главное кресло своему коллеге по Обкому КПСС Шериг-оолу Дизижиковичу Ооржаку, который в непростое историческое время всеобщего развала оставил след в виде сохранения русскоязычного населения республики и возведения таких предприятий, как Овчинно-шубная и Ковровая фабрики. Слабость его проявилась в том, что он не уловил веяние времени и вовремя не передал бразды правления правительством республики Василию Майлоловичу Оюну и не пересел в кресло спикера парламента.

В образовавшуюся брешь власти с помощью нашего замечательного земляка С.Шойгу пролез Шолбан Кара-оол. Так бывший торговец палёным пойлом, выпускник философского факультета Уральского университета, авторитет криминального толка, выбивший глаз русскому охраннику боулинг-клуба «Страйк», стал губернатором. 14 лет правления Кара-оола были отмечены массовым обнищанием населения республики и разграблением всех производств, созданных при С.Тока, Г.Ширшине и Ш.Ооржаке. Самыми яркими стали разрушение асбестового и кобальтового производства, кирпичных заводов, овчинно-шубного и коврового производства, оборудование которых было демонтировано и вывезено за Саяны близким другом и криминальным подельником Кара-оола, его первым заместителем, непотопляемым авантюристом Шолбан-оолом Иргитом.

ИТОГИ ПРАВЛЕНИЯ ШОЛБАНА КАРА-ООЛА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРОКРЕМЛЁВСКОГО ИЗДАНИЯ

О том, какой след оставил Ш.Кара-оол в экономике Тувы и сердцах тувинцев, можно говорить много. Однако всем известно негативное отношение оппозиции в целом и газеты «РИСК» в частности по поводу гнилого наследства, оставленного Кара-оолом и его братьями-афганцами в истории Тувы. И потому я не стану высказывать личное мнение, а обращу Ваше внимание на некоторые фрагменты из огромной публикации питерского прокремлёвского издания «Царьград», принадлежащего олигарху Малофееву, под броским названием «Миллионы на русофобии: Подлинная история хозяина Тувы», которая вышла вскоре после отставки Шолбана Кара-оола.

Вот как автор описывает ситуацию в Туве к тому времени: «Самый бедный регион. Безработица, алкоголизм, национализм». А затем продолжает: «Расследование Царьграда показывает, кто и как довёл красавицу-Туву до её нынешнего состояния». Речь в ней, конечно, о нашем незаменимом владельце вожделенной должностью губернатора региона Шолбане Кара-ооле и его покровителе министре обороны Сергее Шойгу.

Как выяснил автор, Ш.Кара-оол за 14 лет своего правления настолько глубоко пустил корни в схемы управления республикой, что, невзирая на смену власти, «Люди Кара-оола по-прежнему занимают ключевые позиции» в руководстве республики. Более того: «его влияние на политику внутри республики практически не снизилось», поскольку «в окружении экс-главы Тувы всё так же уверенно кивают на высокопоставленного уроженца этих мест, министра обороны Сергея Шойгу, к имени которого традиционно апеллировал в бытность у власти Шолбан Кара-оол». Да и сам экс-глава при случае намекал: мол, Старшой «всё равно не бросит, найдут хорошее местечко». И нашли! Отставного балбеса Шойгу пристроил сначала вице-президентом в АО «Русгидро», невзирая на то, что у того понимание гидроэнергетики на уровне незадачливого браконьера. А затем, воспользовавшись выборами в Госдуму, сделал его депутатом по спискам «Единой России», поставив на место своей скончавшейся сестры Ларисы Шойгу. Потом пристроил бездельника девятым заместителем Володина в мягкое кресло. Новая должность Кара-оола не давала доступа к бюджету, зато позволяла надувать щёки и строить из себя солидную фигуру.

И вот, «бывший руководитель республики и его братья ездят по районам, бывают на стройках в Кызыле, встречаются с депутатами и членами Общественной палаты – и вообще дают понять, что они никуда не собираются, и власть будет «преемственной». А его подельники по работе типа Дамба-Хуурака, Ощепковой, Ананьина, Бартына-Сады, Даваа и Глухова, оставаясь хоть и в меньшей степени, но востребованными новой властью, тихо сидят в закутках и ждут, когда вернётся прежняя власть.

Автор отмечает, что «примерно треть депутатов Верховного хурала так или иначе связаны с экс-руководителем региона: бывшие замы, министры, помощники», и в своих действиях руководствуются интересами семьи Кара-оол. Причём их деятельность (бездеятельность) совсем не безобидна – население республики продолжает движение в пропасть нищеты. Хотя, как считает автор, «у Тывы нет объективных причин для такого положения». Как отмечается в публикации, «ситуация в республике парадоксальная» – «федеральные дотации и субсидии выросли за последние полтора десятка лет в несколько раз, но при этом бедность продолжает увеличиваться». В республике «очень высокий уровень безработицы (18% в 2020 году!), крайне низкие доходы населения». И это – только по официальным очень заниженным показателям. На самом деле ситуация гораздо хуже.

Что очень тревожно – «сократилась численность занятого населения на сельхозпроизводстве. Размер средней заработной платы работников сельского хозяйства в два раза ниже, чем среднереспубликанский, и значительно ниже, чем прожиточный минимум». В связи с этим «продолжается отток населения из села». Как результат деятельности команды Кара-оола – «Тува, основой которой является сельское хозяйство, на сегодняшний день производит продукции сельского хозяйства в действующих ценах в два раза меньше, чем маленькая соседняя Республика Алтай», в котором населения вдвое меньше, чем в Туве.

Другой важный показатель – «жилищная обеспеченность». По официальным данным, «она одна из самых низких по стране – в среднем на одного жителя в Туве приходится 12,5 квадратного метра жилья». В республике «18% составляет доля ветхого и аварийного жилья». Это результат выполнения Программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, по которому Тува уверенно занимала при Кара-ооле последнее место в России. В связи с этим «уровень благоустройства жилищного фонда намного ниже среднероссийского. Если в среднем по России водопроводом оборудованы 77% квартир, то в Туве этот показатель равен 40%». То есть почти вдвое ниже общероссийского показателя. Так что единственное, чем может гордиться Шолбан Кара-оол, так это тем, что, скорее всего, на украденные деньги по республике понастроены различные заимки, в которых он «принимает у себя «на территории» высокопоставленных гостей – президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу». Правда, после начала СВО этим ВИП-персонам не до отдыха. В Туве их давно не было.

Глядя на экс-губернатора, невольно приходишь к мысли, что он «так привык к высокому статусу за свои 14 лет в должности, что, кажется, так до конца не осознал факта своей отставки» и всерьёз полагает, что сегодняшнее его положение – временное. И вскоре он сможет снова занять свою вожделённую должность.

СЛОН В ПОСУДНОЙ ЛАВКЕ: КАРА-ООЛ КАК ТВОРЕЦ СВОИХ НЕСЧАСТИЙ

Затем автор приходит к мысли, что отставка Кара-оола с должности главы республики была естественна, логична и ожидаема, поскольку он с самого начала своей губернаторской карьеры нажил внутри республики и вне её множество влиятельных врагов, имеющих рычаги воздействия как на внутриреспубликанскую элиту, так на федеральные органы власти. Эти рычаги были приведены в действие необдуманными неправомерными действиями самого главы. И потому «первые сигналы Кремлю республика подала уже менее чем через два года пребывания Кара-оола на высшем должностном посту», когда «в середине декабря 2008-го, парламент Тувы обратился к занимавшему на тот момент пост президента России Дмитрию Медведеву с официальным обращением, утверждённым постановлением законодательной палаты Верховного хурала – того самого, который утверждал Шолбана Кара-оола в должности ранее, в апреле 2007-го, – с требованием отправить его в отставку».

Уже тогда «парламентарии называли происходившее на тот момент в регионе кризисом государственного управления, указывая, что Кара-оол спровоцировал обострение между исполнительной и законодательной ветвями республиканской власти». «Парламент отказался тогда поддержать поправки в бюджет 2008 года: депутаты объявили о недоверии к ним, а заодно обвинили исполнительную власть в попытках устроить «двойное финансирование строительных объектов», указывая на то, что «республиканская прокуратура выявила два десятка фактов нарушений бюджетного законодательства». Депутатов не устроило, что «инвестиционная составляющая проекта бюджета оказалась самой закрытой и неясной». В этом они усмотрели «попытку увести использование бюджетных средств республики от парламентского контроля».

Депутаты «выражали уверенность, что конфронтация с парламентом и, как следствие, возникновение напряжённости требовались Кара-оолу, чтобы отвлечь внимание общественности от неспособности нового правительства решать сложные социально-экономические проблемы». В подтверждение своих доводов депутаты «приводили статистику о росте смертности (включая детскую) и преступности, об оттоке из Тувы высококвалифицированных специалистов (в основном русской национальности), о невыполнении плановых показателей в АПК, снижении индекса промышленного производства, росте безработицы». Но самое неприятное в обращении – это то, что «впервые публично была поднята тема коррупции в контексте имени самого Шолбана Кара-оола – об этом сообщили практически все ведущие информагентства России». В частности, говорилось «о скандале, связанном со строительством членами администрации личных коттеджей в природоохранной зоне, о семейственной кадровой политике, поскольку «тендерная комиссия, проводящая торги по строительным заказам, сформирована из родственников и прямых подчинённых Кара-оола, министром финансов назначен бывший бухгалтер частного предприятия Кара-оолов, родственники главы правительства возглавляют министерство природных ресурсов, министерство культуры, федеральный суд г. Кызыла, республиканский филиал ВГТРК».

Депутаты высказали своё мнение президенту России: «Мы убедились, что у Шолбана Кара-оола как руководителя субъекта нет чёткого плана по улучшению социально-экономического положения в республике, нет понимания стратегии развития в контексте государства, и он не обладает необходимыми качествами, чтобы обеспечить устойчивое развитие республики. Дальнейшее его пребывание в должности главы республики – председателя правительства Республики Тыва – может привести к тяжёлым, непоправимым для Тувы экономическим и социальным последствиям».

Однако Дмитрий Медведев был слабым, нерешительным руководителем страны и самостоятельно принимал только такие решения, которые не могли повлиять на общественные процессы. К примеру, самым значительным его решением был переход на зимнее время, который впоследствии был отменён Путиным.

«Многие аналитики тогда всерьёз полагали, что дни Кара-оола у власти сочтены. Но ошиблись». Казалось бы, назревшая отставка так и не состоялась. Коррупция в Кремле сделала своё дело. Шойгу удалось в коридорах власти скандал замять. Вместо этого, как подслащенную пилюлю, тувинской элите подбросили обновлённый проект строительства железной дороги в Туву. Забивать «золотой костыль» начала строительства в Туву под покровом ночи в суровую сибирскую стужу прибыл сам В.Путин. Но об этом пропагандистском криминальном пузыре, о котором распространил информацию петербургский информационный портал «Царьград», и о том, чем в настоящее время занимается Шолбан Кара-оол, вы сможете прочитать в следующем номере.

Кондрат Пчёлкин