Его могла остановить только смерть

НА СМЕРТЬ ЛИХОГО НЕГОДЯЯ Затих солдат, поборник власти.

Скончался вмиг, окутанный молвой,

Что он – подлец, что он – насильник,

Убийца, вор, наркобарон.

Не вынесла карма героя позора подленьких дел.

Закончил он жизненный путь и свой беспредел...

Умер человек. В этом нет ничего нового. Да, мы все не бессмертны. Следует выразить соболезнования родным и близким и сказать на панихиде в его адрес уважительные слова. Об умершем или хорошо, или ничего. Вот и всё. А большего ему от нас уже никогда не понадобится.

Но это всё сказанное касается обычного рядового человека. А когда умирает человек известный: общественный или государственный деятель, выдающийся учёный или криминальный авторитет – его смерть не может не вызвать кучи эмоций. Юрий Валерьевич Кара-оол как раз таким и был. Более того, он одновременно сочетал в себе качества и депутата, и главного советника главы республики и заместителя председателя Госдумы, и смотрящего по Туве, и предводителя криминального сообщества республики. Любое вольное или невольное упоминание о нём приводило в трепет многих. Часть тувинского общества его уважала, но абсолютное большинство – боялось до тошноты и рвоты, до потери сознания и человеческого достоинства.

Он реально наводил на очень многих людей животный страх. Его боялись многие. А друзья и подельники – уважали. Его имя даже не требовало упоминания фамилии. Все отлично понимали, о ком шла речь. Шёпотом его называли не иначе, как «отморозок». В любых ситуациях, которые касались решения кадровых вопросов, сбора денег с предпринимателей или бюджетников, проведения праздников староверов, отъёма собственности, запугивания или даже ликвидации кого-то неугодного Юра Кара-оол был просто незаменим.

И вот случилось невероятное: скоропостижная смерть настигла его прямо у него дома в постели. Тут же поползли слухи, что умер он то ли от передоза, то ли после длительного запоя, то ли от инсульта или инфаркта. Но всё это, скорее всего – досужие вымыслы. На самом деле, похоже, шунтированное сердце закоренелого вояки на 61-м году жизни не выдержало бешеной гонки за власть и ресурсы – и остановилось. Теперь отреагировать на случившееся можно только одним, просто сказать: пусть земля ему будет пухом. Хотя, наверное, далеко не у всех на это повернётся язык. Но следует осознавать: это не просто умер человек. Вмести с ним в Туве уходит целая эпоха. Вспомним о его славных вехах жизни.

Родился он в районном захолустье в семье обычного, без выдающихся педагогических достоинств учителя, озлобленного кучей врождённых недостатков. Дети росли малорослые, с серьёзными физическими и психологическими недостатками. По отцовской линии всем передалась сердечная недостаточность. Это подвигало трёх братьев к занятию физическими упражнениями. А Юра вообще подался в военное училище и занялся политработой. Потом была служба в действующих войсках в Афганистане. Там он хлебнул горечи сполна. Говорят, даже, по примеру брата Лёни, пристрастился к наркотикам. Но переборол и это. Демобилизовался и со шрапнелью в голове вернулся на родину в Туву. А когда брат Шолбан закончил Уральский университет, они возглавили афганское братство республики и занялись самым эффективным в то время почти легальным бизнесом: торговлей шмурдяком. Сколотили немалое состояние, овладели сетью магазинов и рестораном со стриптизом. Стали депутатами Верховного Хурала. Время было смутное. Они воспользовались этим и продвинули брата Шолбана в спикеры парламента. Сыграло свою роль в этом противостояние президента республики Шериг-оола Ооржака и мэра столицы Александра Кашина.

КАК ВЛАСТЬ СРОСЛАСЬ С КРИМИНАЛОМ

С этого времени кара-ооловское братство превратилось в серьёзный фактор повседневной жизни Тувы. Теперь уже было трудно различать республиканскую и муниципальную власть от власти криминалитета. Везде «торчали уши» Шолбана Кара-оола и его славных «боевых братьев». Ни одно мало-мальски значимое политическое или криминальное событие не проходило без их участия. Ни один самый «сладкий» объект недвижимости не мог ни к кому отойти без их ведома. Их мощь и возможности были таковыми, что президент Ооржак вынужден был на их «шалости» закрывать глаза. А шалости бывали разные. Однажды у них кто-то обокрал магазин и при этом убил продавщицу. Братья начали поиск преступника самостоятельно. А тот, как только узнал об этом, тут же сам явился в прокуратуру с повинной, посчитав, что лучше «отмотать десятку», чем его убьют другие преступники. И даже после того, как у него закончился срок, он в республику не вернулся – мало ли что...

В целом с приходом в парламент братьев кара-оолов власть в республике всё больше срасталась с криминалом. В орбиту этой связки благодаря «крыше» федерального министра Шойгу вовлекались не только обычные чиновники и силовики, но часто и местные судьи. К примеру, однажды Шолбан Кара-оол в пьяном угаре в боулинг-клубе «Страйк» при соучастии замминистра внутренних дел Тувы Байкара, зам. начальника наркодури республики Пирингиле и местного мясного воротилы и авантюриста Иргита без всякой причины до полусмерти вчетвером избили мастера спорта по дзюдо охранника клуба Иванова, чуть не лишив его глаза. А потом так запугали русского великана, что он явился в прокуратуру и подписал им бумаги об отказе от уголовного преследования. Так что Шолбану за это преступление ничего и не было. Наверное, и в этом случае без участия Шойгу дело не обошлось. Оказалось, что подобные поступки в России в чести – вскоре по протекции всё того же федерального министра он занял кресло главы республики...

Мало того, видимо, также не без участия Шойгу, уничтожив следы того преступления в информационных базах МВД и прокуратуры РФ, Шолбан Кара-оол настолько ощутил свою безнаказанность, что подал заявление министру МВД Тувы на журналистку Аллу Донгур-оол, которая набралась смелости рассказать об этом криминальном случае публично в СМИ. Он потребовал привлечения её к уголовной ответственности «за клевету», поскольку якобы всё это – её вымысел. Самое интересное и шокирующее в этой ситуации было то, что Кызылский городской и тувинский Верховный суды, следуя интересам семьи кара-оолов, закрыли глаза на реальные доказательства её невиновности и признали Аллу виновной в клевете. И, соответственно, привлекли её к уголовной ответственности, невзирая на то, что она никакого преступления не совершала и всего лишь огласила для всех известную правдивую информацию.

При этом Кара-оол так запугал прокурора республики, что тот запретил своим подчинённым являться в суд для дачи правдивых показаний. И наш суд послушно, абсолютно безосновательно признал её виновной. И назначил наказание. Но не всегда братьям кара-оолам удавалось шельмовать людей с помощью продажных или запуганных судей и прокуроров. Благодаря настырности адвокатов Аллы Верховный суд России, куда не дотянулась рука бандитствующей семейки, этот приговор отменила как необоснованный и незаконный. В итоге она была оправдана.

В другом случае отличился старший брат – Леонид Кара-оол. Будучи в статусе кандидата в депутаты тувинского парламента от партии «Единая Россия», он по прилёте в аэропорт Красноярска был задержан с поличным за перевозку целого чемодана наркотиков. Но задержали его с дурью не наши чекисты. Они только «информировали» своих коллег в Красноярске. В итоге Лёня отделался тремя годами колонии, из которых «мотать» пришлось только год – сердобольный судья освободил лохонувшегося наркодилера «по состоянию здоровья». Лояльность суда была обусловлена тем, что к тому времени брат Шолбан при поддержке всё того же федерального министра Сергея Шойгу получил статус главы республики.

Уже потом на юге республики случится несчастье с неким охотником, которого один из братьев (скорее всего – Лёня) в пьяной драке застрелил из очень редкого и чрезвычайного дорогого охотничьего ружья. Но вскоре совершенно другой, посторонний человек, у которого заведомо не могло быть подобного ружья, купился на посулы и взял вину на себя. А следствие эту «подставу» с удовольствием проглотило. В настоящее время он ждёт «справедливого приговора».

ТЕНЕВОЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ТУВЫ

Но это – о братьях Юры. А его самого история не менее увлекательна. Бессменный депутат тувинского парламента от партии «Единая Россия», он постоянно удивлял. К примеру, многих позабавило сообщение о нём в СМИ о том, как в пьяном кураже почти голым (в одних носках), он, размахивая и постреливая из пистолета, бегал по коридорам тувинского парламента и запугивал находившихся там людей.

По некоторым сведениям, за ним могут числиться несколько убийств. Он был непременным участником большинства криминальных разборок. Был большим мастером отжима собственности. Часто уходил в запои, несмотря на больное шунтированное сердце. Такова интересная и увлекательная судьба внезапно скончавшегося депутата.

Но внезапная смерть элитного единороса – это не только его личная трагедия. На самом деле Юрий Валерьевич в последние 20 лет являлся чрезвычайно влиятельным в республике и политиком, и государственным деятелем, и бизнесменом, и даже в некотором роде криминальным авторитетом. Он был и кассиром, и мозговым центром, и стратегом, и тактиком как семьи кара-оолов в целом, так и экс-главы республики Шолбана Кара-оола в частности. А после того, как президент Путин без согласования с нашим замечательным земляком Шойгу 7 апреля 2021 года досрочно отправил Шолбана Кара-оола в отставку, именно Юрий превратился в центр принятия решений по действиям, которые должны были привести к досрочной отставке нынешнего главы республики.

По некоторым сведениям, именно он являлся лидером в региональной группировке, состоящей из чиновников от Ощепковой до Ананьина, включая Бартына-Сады, Брокерта, Фортуну и других рангом пониже чиновников. Они почти в открытую готовили возвращение команды Кара-оола во власть в республике. Не секрет, что Юра пользовался особым личным доверием министра Шойгу и даже порой исполнял его щепетильные поручения. Роль Юрия в подобных делах трудно переоценить. К примеру, в пору, когда его брат являлся главным чиновником республики и распоряжался бюджетом, именно о его брате говорили как об основном сборщике «подати» со строителей и торговцев. Именно он в семье отвечал за итоги различных голосований и всегда выполнял задания, контролируя деятельность избиркомов. Его реально опасалась вся республика. Мало кто осмеливался ему открыто перечить.

КТО ЗАЙМЁТ ПУСТОЕ МЕСТО?

И вот в одночасье его не стало. Республика как осиротела. По крайней мере, из тех, кто окружает Шолбана, его заменить некому. Мог бы примерить его роль на себя Шолбан-оол Иргит, но между ним и Шолбаном Кара-оолом после отставки последнего «пробежала кошка». И доверие он потерял. А ситуация в республике в настоящее время накалена до предела. Команда бывшего главы устами Ощепковой и Оруспая распускает слухи о скорой смене власти в республике. Ни для кого не секрет, что экс-глава республики Кара-оол оставил Туву разорённой. Это при нём Тува была официально занесена в список самых бедных регионов России. СВО накладывает свой отпечаток на ситуацию в регионе, которая, по большому счёту, характеризуется словами «денег нет» от слова «совсем».

Как известно, смерть никогда не приходит вовремя. Но в случае с Кара-оолом она случилась для всего его окружения как никогда некстати. И теперь многие планы тандема Шойгу–Кара-оола могут быть «поставлены на паузу». Действующий глава республики неожиданно получил передышку в борьбе за сохранение своего статуса. Юра был универсальным солдатом семьи. И восполнить эту утрату пока некем. Так что можно с уверенностью констатировать: вся эта государственно-бандитская группировка в одночасье осиротела. Но, как говорится, свято место пусто не бывает. У каких-нибудь дамбахуураков или монгалов появился шанс стать полезными в борьбе за власть.

Впрочем, время покажет.

Кондрат Пчёлкин