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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 12, 28 марта / Перекрёсток мнений
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№12, 28 марта 2023 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 22-03-2023 #6[ru]

– Замечательный вчера выдался денек! Никто не ссорился, никто никого не упрекал, на чистую воду не выводил. Даже про войну слегка подзабыли. – А что случилось? – Все наслаждались репой...

Аноним, 24-03-2023 #10[ru]

Путин растерял и силу, и авторитет в затеянной им войне. Все, что ему осталось – прикрыться чужим величием. Кажется, ему даже нравится роль вассала. Да и не только ему – всей его мафиозной клике, достаточно посмотреть на сияющие подобострастием физиономии на фотографиях со встречи товарища Си в Москве. https://t.me/strelkovii/4303

Аноним, 25-03-2023 #12[ru]

«Русский мир» по Путину – это когда чеченцы Кадырова и сирийцы Асада убивают мирных украинцев, которые «с русскими один народ»? Я ничего не упустил в логике «вождя»?

Свежий анекдот

Аноним, 22-03-2023 #2[ru]

– Всё пропало! Си на встрече в Кремле назвал Путина дорогим другом. – Да меня тоже на AliExpress называют дорогим другом, когда хотят что-то впарить...

Алчность и национализм в одном флаконе

Аноним, 22-03-2023 #2[ru]

Кысыгбаи жуткие националисты, особенно Долаана Александровна, она всегда говорила и говорит, что Русским предпринимателям в Тыве делать нечего, что они отнимают у них хлеб. По поводу кошелька КШВ, как были таковыми, так и остались сейчас, иначе за какие такие красивые глазки отдали бы без процедуры торгов им сразу 2 школы, общей сметной стоимостью более 3-х миллиардов рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом города Кызыл, вот и вдумайтесь друзья, кто стоит за этими шовинистами которые только изображают из себя строителей, а по факту теневые делюганы

Аноним, 22-03-2023 #3[ru]

Брокерт плевать хотел на судьбу Тувагражданпроекта, ему как скажут, он так и сделает, своего мнения нет у этого человека, скользкий как Уж

Аноним, 22-03-2023 #5[ru]

Кысыгбаи строят торгово-развлекательный центр с гостиницей в центре города за арбитражным судом, для КШВ, поэтому их и заваливают миллиардными госзаказами, факты коррупции на лицо

Аноним, 22-03-2023 #6[ru]

Из того что стали отдавать проектирование таким прохиндеям как Пережогин и обвалился Тувагражданпроект, все эти Брокерты ничего не сделали чтобы сохранить единственный проектный институт в Туве

Аноним, 22-03-2023 #7[ru]

Ничего, никто и никогда делать не будет. Нацизм в Туве был, есть и будет. Уезжать нужно, уезжать. Эти узколобые злобные каракарлики и сами жить не умеют и другим не дадут. И не только русским.

Аноним, 23-03-2023 #10[ru]

Они пожалуй одни из самых главных кошельков семьи Кара-оол, из низкосортных торгашей быстро превратились в миллиардеров, обнал, неуплата и скрытие налогов, серые схемы зарплат, кидание людей и субподрядчиков, вот тот малый список махинаций, который тянется за этими не чистыми на руку предпринимателями

Аноним, 23-03-2023 #11[ru]

Долана Александровна очень алчная и жадная, ненавидит всех вокруг, постоянно устраивает склоки и скандалы, любит сплетни и интриги и всегда лебезит перед властью, вот такой вот послужной список у этой злой и несчастной женщины

Аноним, 23-03-2023 #13[ru]

Русский коллектив сейчас разгонят, а на месте Тувагражданпроекта построят какой-нибудь другой объект, вероятнее всего для своего высокого покровителя

Аноним, 23-03-2023 #14[ru]

Раздербанивание проектного института идет под чутким контролем Брокерта, заинтересованного в том, чтобы проектными работами занимались только приезжие проектировщики из Красноярска, Абакана, Новосибирска и других городов

Аноним, 23-03-2023 #20[ru]

Везде где чуткий контроль Брокерта, везде разруха и ступор, инстаграмщик только самолюбованием занят

Аноним, 23-03-2023 #21[ru]

Одними из главных спонсоров покатушек на КЭФ-2023 как раз являются эти самые Кысыгбаи

Аноним, 23-03-2023 #22[ru]

Судьба Тувагражданпроекта находится в руках нечистых на руку людей! Спасите коллектив проектной организации от этих районных торгашей

Аноним, 23-03-2023 #24[ru]

Очень дурной тон так себя вести публично, являясь сестрой Шолбана Кара-оола

Аноним, 23-03-2023 #27[ru]

Геноцид устроили Русскому коллективу эти последователи Бичилдея, главного шовиниста Тывы

Аноним, 23-03-2023 #30[ru]

При Кара-ооле строительством стали заниматься все кому не лень, профессиональных же кадров задвинули куда подальше лишив их работы, так и начали лезть в строительство всякие там Доржу, Иргиты, Кысыгбаи, Байбеки и Хайдыпы, то что налепили эти деятели теперь или разрушается или уродует вид города, вот поэтому Тува и получила такой печальный итог, благодаря 15-летнему развалу отрасли

Аноним, 24-03-2023 #36[ru]

Серебрянный шар основной продавец алкоголя. 95% алкоголя торгует этот Абаканский предприниматель в Тыве. Местных предпринимателей правительство Тывы выдавило освободив этот рынок для серебряного шара. При Кара-ооле такого не было он защищал местный бизнес.

Аноним, 24-03-2023 #40[ru]

#36 Защищал, местных бутлегеров, таких как Тунев, здесь не поспоришь

Аноним, 24-03-2023 #41[ru]

Интересно, теперь будут брать на официальные встречи, для приветственного рукопожатия Супер Аяса или нет?

Аноним, 25-03-2023 #42[ru]

Брокерт отправил в отставку уже двух глав Республики, как говорится в той самой поговорке: Бог троицу любит

Аноним, 25-03-2023 #44[ru]

Строительство дворца в природоохранной зоне, делов-то, ведь как говорят эти мерзавцы, в прокуратуре у них все схвачено, за все заплачено, а уж в какой-то мэрии и подавно!

Аноним, 25-03-2023 #46[ru]

Сотрудники Гражданпроекта фактически выброшены на улицу как бездомные собаки, как можно так обращаться с творческими людьми? Редакция газеты просто обязана их защитить от произвола нового владельца

Аноним, 25-03-2023 #47[ru]

Сколько можно хапать ртом и жопой, алчные, жадные, гадкие, мелочные людишки

Аноним, 26-03-2023 #65[ru]

Возомнившие себя «небожителями», так называемая каста неприкасаемых, не отвечают за свои действия и принимаемые якобы ими решения... Есть «госпрограмма» по строительству жилья. И её нужно выполнить. И вот эти «конфетти» её выполняют. А как, никого не волнует. Каракарлик вам обещал: Одно село – один продукт. Вот он его и выполнил. В Тыве теперь одно село – это Кызыл. И куча чабанских стоянок вокруг него. Получите и не вякайте. А сам в Москву свалил. Не хочет в селе жить...

Аноним, 26-03-2023 #67[ru]

Тыва – это дно, нет никакого смысла развивать этот регион пока не приедет новый человеческий ресурс, то что сейчас есть не способно даже самих себя прокормить, а уж что-то создавать тем более

Коротко

Аноним, 24-03-2023 #4[ru]

Неофициальный патрон Тувы Юрий Кара-оол тихо скончался у себя дома от сердечного приступа... И кто теперь будет думать за Шолбана Валерьевича?

Аноним, 24-03-2023 #5[ru]

#4, неправильно: кто будет запугивать врагов Шолбана Валерьевича?

Аноним, 24-03-2023 #6[ru]

А лучше: кто будет собирать дань со строителей, организовывать фальсификации на выборах, координировать действия властей и криминала?

Аноним, 25-03-2023 #11[ru]

#4 Закончилась целая эпоха, эпоха бандитизма и криминала

Сергей Конвиз: Спецоперация в Украине приносит новые неприятные сюрпризы

Аноним, 22-03-2023 #3[ru]

Пригожин приготовил отличное праздничное блюдо к приему Путиным Си Цзиньпина. Вагнеровцы напали на золотой рудник Чимболо на юге Центральноафриканской республики и убили девять китайских работников шахты. Рудник находится в управлении китайской Gold Cost Group, как минимум еще двое сотрудников ранены.

Аноним, 22-03-2023 #4[ru]

Когда Международный уголовный суд заводит дело на Путина, смешно всем, кроме Путина, и когда Путин заводит дело на судей Международного уголовного суда, смешно всем, кроме Путина. Но есть нюанс...

Аноним, 22-03-2023 #5[ru]

Честно, я восхищаюсь эффективностью Львовой-Беловой! За год сумела в одиночку собрать материал на Гаагу для Путина. Возможно, даже Нобелевку получит, сидя в гаагской камере

Аноним, 22-03-2023 #6[ru]

Си Цзиньпин прилетел в Москву на встречу с Путиным, находящимся в международном розыске, и все теперь гадают, что это – встреча лидеров или воровская сходка?

Аноним, 22-03-2023 #9[ru]

Си Цзиньпин: «Я знаю, что в будущем году в вашей стране пройдут очередные президентские выборы. Благодаря вашему сильному руководству за последние годы в России добились значительных успехов в деле достижения успехов и процветания страны. Уверен, что российский народ сильно вас поддержит в ваших добрых начинаниях».

Восточный хозяин не только дал ярлык на правление, но и намекнул, что у страны ещё будет как минимум год! Ура, товарищи! Значит, плошку риса тоже дадут, конечно, не всем, но, по крайней мере, надежда есть у каждого!

Аноним, 22-03-2023 #12[ru]

РФ готова вернуть вывезенных из Украины детей, когда там будут безопасные условия, заявил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя. То есть, В.В. Путин готов обменять украинских детей на отмену ордера Международного уголовного суда? Вы уже торгуетесь (с).

Аноним, 22-03-2023 #14[ru]

Сергей Шойгу о возможных поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном: пройдена еще одна ступенька, их остается все меньше. Красные линии закончились, теперь начались ступеньки. Что дальше?!

Аноним, 22-03-2023 #15[ru]

Ну вот, трибунал еще не начался, а Шойгу уже такой грустный, как будто его ведут на электрический стул. На видео он говорит, что «любая война заканчивается миром», но не говорит, чем закончится их проклятая СВО. Хотя – знает. Знает, что закончится все полным позором, разгромом и Гаагским трибуналом. Причем, очень скоро...

Аноним, 23-03-2023 #20[ru]

Новости второй армии мира: Россия сняла с хранения советские танки Т-54, которые были приняты на вооружение еще во второй половине 1940-х годов. Что дальше? Из музеев вывезут Т-34?

Аноним, 23-03-2023 #21[ru]

...Разберём по фактам, чем закончилась встреча Пекина и Москвы: 1. Крым российским никто не признал. 2. О новых захваченных территориях и речи не было. 3. Вооруженную помощь РФ Китай отказался предоставить. 4. Китай не выступил в открытую на стороне РФ. Вообще НИ-ЧЕ-ГО из влажных фантазий шизоидов! Товарищ Си даже не утруждал себя обещаниями. Приехал, и все сразу склонились. То есть, натирать губами китайский нефритовый стержень придется не просто бесплатно, а ещё доплачивать из российского бюджета нужно будет.

«Скончался депутат Верховного Хурала Юрий Кара-оол»

Аноним, 22-03-2023 [ru]

О мертвых или хорошо или ничего: так вот – Ох, отмучился бедненький в Комитете Верховного Хурала.

Аноним, 22-03-2023 [ru]

наконец-то! сколько людей убил сам вместе с братьями, сколько жизней они разрушили, теперь хоть сам в гроб ляжет. Земля металлом жестокому и опасному человеку!

Аноним, 22-03-2023 [ru]

убийца, наркобарон, бутлегер, сына так же воспитал: на чульдум сбил человека, и ничего не было ему. Еще один брат леонид, по слухам, убил человека в лесу несколько лет назад – тоже братья вышли сухими из воды

Аноним, 22-03-2023 [ru]

Зачем вы так оскорбляйте человека?! Лучше пожелайте ему здоровья и благополучия!

Аноним, 22-03-2023 [ru]

Погиб? От чего? Участник СВО? Или не вышел победителем в борьбе с зелёным змием?

Аноним, 24-03-2023 [ru]

Шолбану Кара-оолу каюк.

Аноним, 25-03-2023 [ru]

Событие знаменательное – Юра Кара-оол был заметной фигурой в Туве. Он был способен и на воровство, и на убийство, проигрывал в казино огромные деньги. Его смертельно боялись и друзья и враги. Другого такого Шойгу уже не найдёт среди тувинцев.

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Как Шолбан Кара-оол покалечил охранника Иванова: http://www.youtube.com/watch?v=YfgVCaRJp04 Иванов обвиняет будущего главу республики Тыва Шолбана Кара-оола в том, что он в 2006 году в пьяном виде в боулинг-клубе покалечил его сына-охранника.
http://www.youtube.com/watch?v=YfgVCaRJp04
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«Матвеич покупал пиво в банках, осторожно переливал его в отечественные бутылки, а потом употреблял. Так он унижал западный мир» (Кир Булычев, «Вид на битву с высоты»).

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