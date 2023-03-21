    Свежий анекдот

Я курю возле рюмки моей,а по миру сочится с экрановсоловьиное пение змейи тигриные рыки баранов.

* * *

За анекдоты судят, пионерию возрождают, доносы процветают.Чё там по пломбиру-то? Нормальный уже?

* * *

А я всё думаю. Вот в академии упразднили комиссию по лженауке.И кому же теперь в недалёком будущем бороться с генетикой и кибернетикой?