Свежий анекдот
Я курю возле рюмки моей,
а по миру сочится с экранов
соловьиное пение змей
и тигриные рыки баранов.
Игорь Губерман
Чё там по пломбиру-то? Нормальный уже?
И кому же теперь в недалёком будущем бороться с генетикой и кибернетикой?
а по миру сочится с экранов
соловьиное пение змей
и тигриные рыки баранов.
Игорь Губерман
* * *За анекдоты судят, пионерию возрождают, доносы процветают.
Чё там по пломбиру-то? Нормальный уже?
* * *А я всё думаю. Вот в академии упразднили комиссию по лженауке.
И кому же теперь в недалёком будущем бороться с генетикой и кибернетикой?
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