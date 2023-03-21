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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 11, 21 марта / Свежий анекдот
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№11, 21 марта 2023 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотЯ курю возле рюмки моей,
а по миру сочится с экранов
соловьиное пение змей
и тигриные рыки баранов.
Игорь Губерман

* * *

За анекдоты судят, пионерию возрождают, доносы процветают.
Чё там по пломбиру-то? Нормальный уже?

* * *

А я всё думаю. Вот в академии упразднили комиссию по лженауке.
И кому же теперь в недалёком будущем бороться с генетикой и кибернетикой?

(прочитано 159 раз)

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risk-inform.ru/article_10477.html

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