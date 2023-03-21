    Перекрёсток мнений

Аноним, 15-03-2023 #1[ru]

Путин объясняет страждущим, почему многие регионы до сих пор не газифицированы: мол, за Уралом всего лишь 12 миллионов человек живут, хрен ли, ради этой горстки чумазых трубу тащить, перебьются. А ведь за Уралом проживают 40 миллионов человек... Многие подумали, что президент не знает страну, нет, всё он знает, он просто заспойлерил ближайшее будущее и поделился планами.

Аноним, 15-03-2023 #4[ru]

К приезду Путина Улан-Удэ зачистили от людей – и расставили через каждые 50 метров полицейских... Неужели царь с рейтингом 80% так боится «всенародной любви»?

Аноним, 15-03-2023 #7[ru]

Посмотрел фото и кадры встречи Путина с рабочими в Улан-Удэ. У меня вопрос к постановщикам спектакля – неужели в ФСО нельзя было найти пять человек, хотя бы отдаленно похожих на бурятов? Вместо них опять участвующая во всех постановках блондинка.

Аноним, 15-03-2023 #9[ru]

Вопрос Путину на авиазаводе в Бурятии: «Мешает ли дефицит кадров выполнению гособоронзаказа?» Ответ Путина: «ничего не мешает, нужно спать ложиться, и можно хрюкнуть сразу». А россиян по-прежнему ничего не настораживает?

Аноним, 15-03-2023 #1[ru]

При таких кадрах, как Брокерт, веру у народа не заслужить. Да и Донских – кто это такой? Откуда он взялся? Кадры совсем никудышные – уровень, мягко говоря, ниже плинтуса.

Аноним, 15-03-2023 #6[ru]

Глава помогает развиваться соседнему региону...

Аноним, 15-03-2023 #7[ru]

Какой потенциал в Тыве? О чем они там болтают? Огромный потенциал воров и прохиндеев разного толка – это да! В этой дыре весь бизнес убит и задушен напрочь, нормальные сюда не поедут... только такие сатанисты, как Пережогин.

Аноним, 15-03-2023 #10[ru]

Деньги по ИПСЭР разворовали, ждут новую порцию. А пока бизнесмен Иргит промышляет на угольном разрезе...

Аноним, 15-03-2023 #13[ru]

Пусть расскажут, как израсходовали деньги по ИПСЭР. Покажут продукцию, которую выпускает господин Иргит, курорт который построил господин Доржу, молоко, которое разлил в тару Тунёв. Да и другие получатели этого огромного гранта.

Аноним, 15-03-2023 #14[ru]

С такой командой балбесов дела будут намного хуже, чем были у КШВ.

Аноним, 15-03-2023 #17[ru]

Нет в Туве производства. А при Ховалыге и подавно не будет. Нет правительства, нет результата.

Аноним, 15-03-2023 #20[ru]

По стопам Гер Прокерта, очередной секс-скандал. Только теперь с бывшим ординарцем Кара-оола супер Аясом. Интересно, как отреагирует его патрон на это?

Аноним, 15-03-2023 #22[ru]

Меняются зампреды, министры... Каждый месяц, уже даже запоминать не хочется, какие-то временщики все. Не команда, а воровская шайка, которую пахан тусует, как колоду карт.

Аноним, 16-03-2023 #25[ru]

Пытаются показать, что у них начался строительный бум. А на самом деле нет даже министерства строительства – только кучка каких-то жалких тугодумов. Главное министерство строительство у них – Богусовтаптар.

Аноним, 16-03-2023 #26[ru]

Вся эта кадровая чехарда творится из-за близкого окружения. Непонятно, как эта галиматья еще держится. Не работает ни один орган, кто во что горазд. Нет никакого контроля, везде полнейший бардак. Неужели в Кремле за этим никто не смотрит?

Аноним, 16-03-2023 #27[ru]

Супер Аяс начал заниматься дзюбингом – это видео он шефу своему записал. Наверное, в знак преданности и верности.

Аноним, 16-03-2023 #28[ru]

Первый по Дзюбингу в Тыве – это Гер Прокерт. А второй уже – супер Аяс. У каждого из глав, бывшего и нынешнего, есть такие дрочилы.

Аноним, 16-03-2023 #29[ru]

Поле чудес какое-то, а не правительство, кто следующий?

Аноним, 16-03-2023 #30[ru]

Белый дом сейчас смешнее мэрии. Ни там, ни здесь нет профессионалов. Такого еще в Туве не было, начиная с 1921 года.

Аноним, 16-03-2023 #33[ru]

Старшой теперь будет здороваться с Супер Аясом за руку?

Аноним, 17-03-2023 #35[ru]

Супер Аяс опозорил на всю страну Старшого и Младшого!!!

Аноним, 17-03-2023 #37[ru]

Уважаемый Ховалыг! Уберите псевдо-министра Сата. Этот китайский болванчик только пустой башкой трясет на совещаниях. Нас, тувинцев, за людей не считает. И теперь к нему никто не ходит. Он только щеки дует, ругает и ничего не умеет решать. Верните хотя бы Каратаеву, она хоть и русская, но к людям относится по-человечески. И старалась помогать. Сат видит себя на месте главы, и поведение – как у Вас.

Аноним, 17-03-2023 #38[ru]

Шерше ля фам! – говорят французы. И эту истину подтверждают из года в год мужчины Тувы. Ховалыга топит его жена – прекрасный врач-офтальмолог. Но обычная кухарка в общественной жизни нашей республики. Все основные кадры правительства прошли через ее субъективное мнение. Она, как царица: казнит и милует министров, вице-премьеров, назначает руководителей бюджетных организаций и учреждений. В общем и целом, глава правительства, по сути, не руководит правительством и администрациями районов.

Аноним, 17-03-2023 #39[ru]

Самое недееспособное правительство за всю его историю. Не работает ни один институт власти. Кадры ниже плинтуса, сброд с улицы какой-то...

Аноним, 17-03-2023 #41[ru]

Прокатали бездельники на КЭФ десятки миллионов рублей, а толку – ноль. Балбесы и недотепы, ничего при этих товарищах не будет! Абсолютно бестолковая кучка бездельников и бездарей.

Аноним, 17-03-2023 #42[ru]

Туву давно нужно присоединить к Красноярскому краю, и тогда будет порядок. Самостоятельно тувинцы развиваться не могут, это же видно. За 30 лет динамика только отрицательная: все разрушили, растащили, ничего нового не построили. Нет никаких производств, работать не умеют и не хотят – одно воровство да и только.

Аноним, 17-03-2023 #44[ru]

А куда пропал авантюрист Суртаев, который обещал направо и налево всем, что в Тыве построят в скором времени множество заводов и фабрик разного профиля? Даже завод по производству военных роботов в Кызыле. Этого фантазера нужно было на КЭФ пригласить, он бы там разгулялся на всю катушку.

Аноним, 17-03-2023 #48[ru]

В Тыве пора вводить внешнее управление. Новый все развалит окончательно, только и умеют федеральные деньги на стройках по карманам рассовывать. Сельское хозяйство – ноль, производство – ноль, бизнес тувинский – ноль. Команда – ноль, депутаты – ноль.

Аноним, 17-03-2023 #49[ru]

Тува катится в такую задницу, что просто жуть! Республика совершила поворот не туда! 15 лет терпели черный беспредел. Думали: вот он, луч солнца настал...

Аноним, 17-03-2023 #50[ru]

Супер Аяс надрочил себе на ж... приключений.

Аноним, 18-03-2023 #51[ru]

Это толстомордое существо выделило на борьбу с лесными пожарами в Тодже 50 тысяч рублей!!! На всю Тоджу – 50 тысяч!!! Люди, вы представьте себе всю Тоджу и 50 жалких тысяч. Суки конченные. Ворьё грёбанное, достали уже.

Аноним, 18-03-2023 #53[ru]

Как смотрит Кремль на неспособность руководить республикой? Население массово покидает регион, специалисты уже давно уехали. Белый дом – табун дебилов...

Аноним, 18-03-2023 #54[ru]

В Туве сейчас творится полный хаос. Республика не управляется совсем. Действительно, почему на это не обращают внимания в Москве? Зачем нужны эти все КЭФ для Тувы, когда там лишь просто тупо пиарятся и ничего более не делается...

Аноним, 18-03-2023 #55[ru]

Кысыгбай купила Тувагражданпроект и пытается теперь уволить его коллектив. Какую цель она преследует?

Аноним, 18-03-2023 #56[ru]

На деньги ИПСЭР Иргит и Тунев накупили себе дорогих иномарок: Мерседесы и БМВ.

Аноним, 18-03-2023 #57[ru]

Собрались грандиозные прожекты строить. Вы сначала министерство строительства организуйте, а то там сплошные недоумки находятся. И курирует его очень пакостная бестолочь!

Аноним, 18-03-2023 #59[ru]

Неужели Ховалыга устраивает реальное положение дел в республике?

Аноним, 18-03-2023 #63[ru]

У Ховалыга может быть и получилось бы править, если бы он первого зама нормального себе поставил, а не этого лоботряса Брокерта. Нормального русского зама, который будет вникать во все проблемы и тянуть все. На нынешнее же положение дел без смеха или слез нельзя смотреть.

Аноним, 18-03-2023 #64[ru]

Ничего при этих не будет, ни газа, ни дешевого электричества и угля. Цены на жилье еще выше вверх, чем при Кара-ооле стали. Одно сплошное балабольство и пустобрехство, нет ни производств, ни переработки, нет сельского хозяйства. Ничего нет, есть только воровство бюджета и земли.

Аноним, 18-03-2023 #65[ru]

Он за два года с кадрами ничего решить не смог, о каком потенциале республики болтает там на КЭФ? Цирковые артисты...

Аноним, 18-03-2023 #66[ru]

Инсайдерская информация из Кремля: в Ховалыге ошиблись.

Аноним, 15-03-2023 #1[ru]

Какой смысл строить больше гостиниц? Азимут стоит почти пустой всегда, что показывать собрались? Туризм не развит, турбаз нет, сервиса нет, персонала нет, человеческий ресурс исчерпан почти на 100%. Местное население работать не приучено, сидят на пособиях и т.д. Горнолыжный курорт уже построили на станции Тайга, пусть там этот Брокерт катается. Убожество одно, везде криминал и дикость...

Аноним, 15-03-2023 #2[ru]

Тыва – регион бездельников и воров.

Аноним, 15-03-2023 #9[ru]

Туризм в Тыве – ни Богу свечку, ни чёрту кочерга. В Советское счастливое детство и на Чедере отдыхал с дедушкой, и на Уш-Белдир летал отдыхать, причём не один раз. С монгольцами там познакомился. Всё работало, всё было доступно и для взрослых, и для детей. А кто-нибудь видел на Чедере отдыхающих Шойгу, Карлика, Ховалыка? Зачем им Ваш Чедер, Хадын и весь остальной «тугизм» усрался? Главное – деньги у Путина выпросить, а потом украсть!..

Аноним, 16-03-2023 #15[ru]

Серебряный шар монополист по продаже алкоголя в Туве. Хакасы выгребают деньги, а наше правительство им помогает. На наших предпринимателей плевать, и нашим лицензии не дают. Тухлое продажное правительство – валите воевать.

Аноним, 16-03-2023 #16[ru]

Правительство Тывы поддерживает бизнес Хакасии – это очевидно уже давно. На своих предпринимателей им плевать.

Аноним, 16-03-2023 #17[ru]

Бедный Кара-кольшик Тунев скоро вылетит в трубу.

Аноним, 17-03-2023 #18[ru]

Причём тут Хакасия? Если в Тыве жадные безмозглые чиновники свой же народ обирают. Так причём тут Хакасия? Привет Бичелдею-Шойгу!

Аноним, 17-03-2023 #19[ru]

Тунев опять придумал какое-то новое пойло для молодёжи и водителей – называется это средство Кара-бух. Или Кара-бык. Что-то вроде этого. Эксперименты над молодежью Тувы продолжаются, то ли еще будет...

Аноним, 18-03-2023 #24[ru]

А что так? Бичелдейку главой поставьте. Он же рвался к власти. Русских выжил. Вот и пускай порулит. Мразь липкая.

Аноним, 18-03-2023 #25[ru]

В Туве сейчас происходит полное безвластие... Республика брошена на самотек, без внешнего управления никак нельзя!

Аноним, 18-03-2023 #26[ru]

Бичилдейка – старый трансгендер, попавшийся на воровстве у родной же республики. Сейчас, наверное, в музее подворовывает. Одно сплошное ворье в этой республике осталось. Зато как и хотел теперь – без русских!

Аноним, 18-03-2023 #30[ru]

Неужели глава Тувы покинет скоро пост по собственному? Кара-оола не рассматривают? Кто будет?

Аноним, 16-03-2023 #1[ru]

«Чиновники призывают народ сплотиться». А что же тогда было до этого? Чиновники – отдельно, бараны (народ) – отдельно, так что ли? Вот ты и проговорился!

Аноним, 15-03-2023 #6[ru]

Совет Федерации одобрил закон о «дискредитации» наёмников ЧВК «Вагнера». Максимальное наказание – 15 лет колонии. Сенатор от Тувы Нарусова – единственная, проголосовавшая «против». Она спросила: будет ли убийство кувалдой под видео составом для статьи? Но ответа не получила.