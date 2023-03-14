Тувинская команда скаталась в Красноярск

В начале марта 2023 года в Красноярске состоялся Красноярский Экономический Форум. В нём приняла участие команда чиновников и бизнесменов из Тувы, которая 2 марта презентовала свои далеко идущие планы под названием «Инвестиции в будущее. Перспективные направления развития Тувы». Сказать, что тувинский стенд привлёк всеобщее внимание, было бы большим преувеличением. Тува и ранее участвовала в подобных форумах, представляя один-единственный проект – строительства железной дороги «Курагино – Кызыл». Но за 20 лет эта балалайка на одну тему так всем надоела, что на этот раз глава республики Ховалыг решил кардинально изменить подход и представил на суд участников форума иные проекты, воспользовавшись тем, что одна из площадок XIX Красноярского экономического форума была посвящена развитию Республики Тыва.

КРАСИВАЯ ОБЛОЖКА С ПУСТЫМ СОДЕРЖИМЫМ

Вниманию участников был предложен 41 проект по Республике Тыва. Среди них строительство мусороперерабатывающих заводов, создание ОЭЗ «Хандагайты», освоение месторождений ценных, драгоценных металлов и угля, строительство санатория «Уш-Белдир» и круглогодичного детского лагеря, жилищное строительство комплексной застройки в Кызыле и районах Тувы, создание сельскохозяйственных перерабатывающих производств, селекционно-племенного центра, развитие мелиорации, лесоперерабатывающее производство, подключение к единой энергетической системе России удалённых населённых пунктов, строительство социальных объектов и другие. Правда, все эти предложения, как правило, носили декларативный характер. И по ним никаких инвестиционных соглашений не предлагалось.

Выступая с приветственным словом, глава Тувы В.Ховалыг отметил особое геополитическое положение республики, стоящей на стыке России, Монголии и Китая, богатейшие лесные, водные и минерально-сырьевые ресурсы, которые делают регион уникальной базой для запуска масштабных и разнообразных инвестиционных проектов. Глава выразил уверенность, что планомерное движение республики по вопросам, решение которых «принесёт мощный синергетический эффект», позволит достичь поставленных целей в социально-экономическом развитии региона.

Правда, разговоры о «особом геополитическом положении республики, стоящей на стыке России, Монголии и Китая» тоже всем изрядно надоели, поскольку за ними до сих пор не просматривалось никакого поступательного движения. Об этом, наверное, было бы целесообразно напоминать, если бы Тува за всё время подобной говорильни хоть что-то сделала бы для его практического использования. Построила бы железную дорогу или провела газопровод до Китая. Но ничего подобного за последние 20 лет так и не произошло. Дорогу и газопровод всего лишь используют в пропагандистских целях на выборах. И затем забывают о них до следующей выборной кампании. Надо признать, что и в этот раз происходит всё та же болтовня, не претендующая на реализацию. Чтобы это понять, давайте внимательно посмотрим, о чём Ховалыг вёл речь на этом форуме.

КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ У БЕСПЕРСПЕКТИВНОГО РЕГИОНА?

Глава Тувы Владислав Ховалыг обратился к участникам: «Тува – один из перспективных регионов России, который имеет уникальную базу для реализации самых масштабных инвестиционных проектов. Используя такие инструменты, как национальные проекты, утверждена Индивидуальная программа развития Тувы». Обратим внимание на характеристику региона как «перспективный» и постараемся понять, что он означает.

Согласно статистике и заявлениям членов правительства России (в частности, вице-премьера Т.Голиковой от 14 февраля 2019 года), Тува является самым бедным в России регионом. И, что самое страшное, уровень нищеты в республике продолжает расти. Мало того: столицу Тувы Кызыл в 2020 году признали самым опасным городом России с наибольшим количеством убийств на душу населения. Ни весной, ни осенью по городу не проехать, ни пройти – кругом шайки бомжей, своры бездомных собак, неубранный снег вперемежку с сажей, ночью – слабо освещённые улицы и бездельники-полицейские. Страшно и мерзко. И это глава республики беззастенчиво называет «одним из перспективных регионов России».

В ходе презентации участникам представили инициативы, среди которых было строительство горно-обогатительного комбината на базе медно-порфирового месторождения Ак-Суг. Там без видимых успехов вот уже 20 лет поглощает федеральные бюджетные деньги убежавший в Америку олигарх Прохоров. При этом на презентации также представлено строительство угледобывающего комплекса на Межегейском месторождении Улуг-Хемского угольного бассейна, где без помощи государства успешно работает ЕВРАЗ, и создание предприятия по добыче золота на Кара-Бельдирском золоторудном месторождении. Кстати, директор Центра региональной политики РАНХиГС В. Климанов в своём выступлении признал, что «республика находится в нижней части разного рода рейтингов». Так что разглядеть перспективы в этих проектах инвесторам весьма сложно. Особенно учитывая, что местное население республики смотрит на все проекты инвестирования в добывающие предприятия весьма косо.

В своём выступлении Климанов отметил: «Для реализации всех выдвинутых проектов Тувы есть такой уникальный инструмент, который применяется для очень ограниченного числа регионов России – это Индивидуальная программа социально-экономического развития (ИПСЭР), принятая федеральным правительством, в соответствии с которой есть специальный набор финансовых инструментов для инвесторов, которые сюда зайдут». Конечно, с чиновником можно было бы в этой части согласиться, если бы ИПСЭР в республике не была превращена в кормушку для приближённых к главе правительства, которые попросту разворовывают бюджет почти законным образом без какой-либо пользы для экономики республики. К примеру, спекулянт Доржу в 2020 году получил 400 млн. рублей на реконструкцию курорта «Чедер». Он обязался запустить курорт через год. Затем этот срок перенесли на сентябрь 2022 года. А воз и ныне там. Ещё хуже результат «инвестирования» у другого друга главы – проходимца Иргита, который получил по ИПСЭР 800 млн. на создание передовой деревообработки. Но никакой отдачи нет до сих пор. Поскромнее, но тоже десятки миллионов получил «передовик» сельхозпроизводства Санников. Кстати, они с Иргитом женаты на родных сестрах. Результат – аналогичный тому, что получили Иргит и Доржу.

Странно, но о перспективах вложения в тувинские предприятия почему-то докладывал руководитель Агентства по туризму РТ Ай-Хан Догур-оол. Хотя совершенно очевидно, что для туризма активное освоение природных богатств, по крайней мере, нежелательно.

Но всё же хоть что-то позитивное происходило в Красноярске? Конечно. Об этом – ниже.

ЗАКЛЮЧЕНЫ КОНТРАКТЫ ПОЧТИ НА ДВА МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ, НО ЕСТЬ НЮАНС...

Правительство Тувы и Сибирская генерирующая компания (СГК) договорились о совместном развитии энергетического комплекса Республики в рамках соглашения о сотрудничестве, которое на Красноярском экономическом форуме подписали Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг и генеральный директор АО «Сибирская угольная энергетическая компания» и ООО «Сибирская генерирующая компания» Максим Басов. Будет проведена реконструкция теплосетевой инфраструктуры Кызыла и пгт. Каа-Хем, будет наращиваться мощность Кызылской ТЭЦ, что позволит подключать к ней частный сектор. Это поможет снизить уровень загазованности воздушного бассейна и должно частично снять проблему вечной сажи в Кызылской агломерации.

Как сообщается, Тува подписала более 10 соглашений в разных сферах торгово-экономического и строительного межрегионального сотрудничества. Как пояснил зампред правительства республики Донских, всего контрактов было подписано на общую сумму более 1,8 миллиарда рублей. Он очень рад, что «на форуме удалось заключить соглашение с компанией «Лунсин». Также он выразил удовлетворение тем, что было заключено «соглашение с компанией «Трансстрой». Но дело в том, что и «Лунсин», и «Трансстрой» уже трудятся в Туве. Потому ехать в Красноярск, чтобы заключать с ними какие-то Соглашения, не было никакой нужды – достаточно было всего лишь пригласить их в правительство Тувы в Кызыле и предложить Соглашение. Так что как минимум вызывает недоумение заявление зампреда Донских о том, что «это очень важные достижения, которые удалось заключить в рамках КЭФ-23». С одной стороны, по таким заявлениям видно, из каких людей состоит команда Ховалыга, насколько поверхностны и безответственны люди, в ней работающие. С другой стороны, известна поговорка: «Сам себя не похвалишь – никто не похвалит!». Видимо, по такой схеме работает и Донских: «Сам сделал – сам похвалил!»

Наверное, читатели отметили цифру, указывающую на объём заключенных на форуме Соглашений – 1,8 миллиарда рублей. А это много или мало? К примеру, сумма расхищенных по ИПСЭР бюджетных средств в республике раза в два больше этой цифры. А с другой стороны, на полях Красноярского экономического форума было подписано 69 соглашений на сумму порядка 565 млрд. рублей. Да, это совсем не 1,8 млрд. рублей. Суммы не сопоставимы.

ЕСТЬ ЛИ У ХОВАЛЫГА ВРЕМЯ НА ЗАВОЕВАНИЕ НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ?

Кто-то из читателей, прочитав статью, скажет: опять критика. Снова не нравится политика Ховалыга. И чем не угодил? Но дело как раз не в нём.

Да, действительно, всем (или почти всем) стало лучше от того, что Кара-оола уволили. Раньше надо было. Ховалыг хорошо начал, объявив о своих приоритетах: борьба с сажей через газификацию, с коррупцией через обновление кадров, открытость действий правительства, в том числе по распределению ресурсов и государственных заказов. Общество встретило это «на ура!», обоснованно рассчитывая на перемены. Но движение в этом направлении настолько черепашье, что уже все уверены: при таких темпах преобразований срока правления Ховалыга на решение этих проблем явно не хватит.

Времени у него – в обрез. Через год – выборы президента России. Бывший глава всем хорошо известным путём выдал на гора несусветные проценты голосования. Теперь Ховалыгу необходимо, как минимум, их повторить. А лучше – поднять планку народного доверия ещё выше. Но времена меняются. Если у России к тому времени не будет позитивных перемен в Украине, «рисовать» итоги голосования будет чрезвычайно трудно. К тому же караооловские художества проходили благодаря вере людей в то, что он при поддержке Шойгу – всерьёз и надолго. Такой веры в Ховалыга нет. И не будет. Так что «рисовать» итоги голосования будет сложнее. Но веру народа можно заслужить. У Ховалыга впереди год. Дерзайте, товарищ!

Кондрат Пчёлкин