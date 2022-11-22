Десять вопросов губернатору Тувы

Когда 7 апреля 2020 года президент России В.В. Путин назначил Владислава Ховалыга Врио главы Республики Тыва, совершенно не выдающегося общественного и государственного деятеля, генерального директора не очень благополучного предприятия ОАО «Тываэнергосбыт», которое вскоре оказалось банкротом, мало кто верил в новаторские возможности назначенца. Однако назначение вызвало сначала шок, а затем – облегчённый вздох у большинства жителей Тувы, поскольку прежний губернатор Шолбан Кара-оол у большинства ассоциировался с бандитизмом, коррупцией, хамским отношением к простым людям и беспросветной беспринципной дремучей неспособностью управлять народным хозяйством. Все так устали от караооловского правления, что были несказанно рады смене руководителя.

Да, конечно, В.Ховалыг ранее никогда не отличался способностями хватать с неба звёзды, ни разу в жизни публично не проявил характер и стойкость. И какой бы пост он ни оставлял, его никогда никто не вспоминал с ностальгией. Но в тувинской политической тусовке к тому времени сформировалось устойчивое мнение, что Шолбан Кара-оол, пользуясь поддержкой нашего замечательного земляка Сергея Шойгу, ловко пристроившегося подле президента страны, никогда и ни при каких обстоятельствах добровольно не оставит своего, как выразился однажды Кара-оол, «вожделенного» кресла, какими бы плачевными не были результаты его правления. А убрать его с должности, учитывая влияние Шойгу в руководстве партии «Единая Россия», никто не осмелится. На судьбу Кара-оола не смогли повлиять даже официальные статистические данные, согласно которым правление Кара-оола в течение более 10 лет привело к тому, что Тува превратилась в самый бедный регион страны с самыми высокими показателями преступности, нищеты, заболеваемости туберкулёзом и сифилисом. Всё это при самой высокой поддержке на выборах кандидатов от «Единой России». И вдруг – свершилось! Кара-оола отправили в отставку, назначив на его место Ховалыга.

Назначение было настолько неожиданным, что в него многие не верили ещё несколько месяцев спустя. Считали событие 7 апреля каким-то случайным недоразумением или хитрым планом Шойгу. К тому же обещания перемен, с которыми кандидат в начальники Ховалыг выступил перед президентом Путиным, были насколько радикальными, настолько и неожиданными. Как помнится, Ховалыг пообещал Путину борьбу с бедностью, коррупцией и грязной экологией. Он заявил, что намерен газифицировать регион, чтобы избавиться от токсичной сажи, которая выделяется от сгорания угля Каа-Хемского угольного разреза. Также он обозначил как приоритетную борьбу за снижение цен на уголь и электроэнергию.

Нужно отметить, что скептики не очень поверили обещаниям Ховалыга, которые он дал президенту. Ему припомнили историю с исполнением обязанностей мэра столицы. Когда он за 10(!) лет не смог решить ни одной серьёзной проблемы. И даже был не в состоянии самостоятельно сформировать себе команду для управления городским хозяйством – за него всё до мелочей решал брат главы Юрий. А его хитро-мудрые схемы строительства привели к долгостроям, низкому качеству и непременным хищениям бюджетных средств. Время его правления ознаменовалось массовым привлечением чиновников и подрядчиков к уголовной ответственности за превышение должностных полномочий и мошенничество.

Правда, при этом самому Ховалыгу удавалось уклониться от такой участи. Он каким-то чудом до сих пор не судим. Хотя по должности не мог не являться одним из организаторов грандиозной аферы, касающейся строительства жилья по программе переселения из ветхого и аварийной жилья, а также ликвидации последствий землетрясения. Пожалуй, самая громкая афера того времени – это строительство под его личным патронажем нового аварийного многоквартирного жилого дома в Кызыле по ул. Дружбы, 3/7, жители которого до сих пор выживают в нём в антисанитарных условиях под постоянной угрозой обрушения. Другой плод его «творчества» – недостроенный панельный кооперативный жилой дом с обманутыми вкладчиками по ул. Бай-Хаакской, строительство которого заморожено на четвёртом этаже.

Следует отметить, что Ховалыг, пересев со временем в кресло главы республики, даже не пытается решить проблемы людей, которые появились при его живом участии в должности мэра Кызыла, которую он безуспешно занимал долгих 10 лет. Скорее, наоборот: назначенный им министр строительства Хунай-оол вместо того, чтобы искупить вину своего босса и представить жильцам нового аварийного дома пригодное для жизни жильё, отчаянно судится с ними, проявляя чудеса изворотливости.

Но не будем о грустном. Сегодня тема о другом. 26 ноября глава республики Ховалыг решил провести «Прямую линию», на которой обещал ответить на все злободневные вопросы жителей республики. Поверим ему на слово, хотя ранее он обычно отвечал только на заранее согласованные вопросы. Итак, начнём.

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Уважаемый Владислав Товарищтайович, просим Вас ответить на следующие вопросы, разрешение которых интересует граждан.

1. Что предпринимает правительство Тувы для снижения тарифов на уголь и электроэнергию, которые почему-то в разы выше в Туве по сравнению с соседними сибирскими регионами?

2. Какие меры принимаются для газификации Кызыла? Что в этом направлении практически сделано? Когда газ придёт в домовладения, которые отапливаются в настоящее время углём?

3. Когда будет исполнено вступившее в законную силу решение суда о переселении жильцов жилого дома по ул. Дружбы, 3/7 из нового жилого многоквартирного дома, признанного аварийным?

4. Будет ли достроен кооперативный жилой дом в Кызыле, «замороженный» на стадии строительства 4-го этажа, и когда правительство включит дольщиков дома в число обманутых вкладчиков?

5. Почему прожиточный минимум в Туве ниже, чем в соседних регионах России, где отсутствуют северные надбавки, а цены на большинство основных товаров и услуг в разы ниже, чем в Туве? Когда правительство РТ разработает порядок исчисления МРОТ в соответствии с запросом известного экономиста Валерия Салчака? Этот вопрос касается большого числа граждан республики, поскольку напрямую касается всех бюджетных выплат: пособий, стипендий и т.д.

6. Чем Вы можете объяснить кадровую чехарду в правительстве Тувы, когда в течение полугода в кресле министра меняется по 3-5 претендентов? У Вас отсутствует команда, которая в состоянии решать назревшие проблемы, или расстаётесь с теми, кто замешан в коррупции? Как Вы объясните досрочный уход министра образования Храмцова и министра топлива и энергетики Дагба? Если они были не подготовленными к исполнению своих обязанностей, то по каким критериям Вы отбирали их при назначении?

7. Намерены ли Вы рассмотреть предложения известного экономиста республики Валерия Салчака о приоритетном развитии сельского хозяйства республики? Если «ДА», то когда можно это ожидать?

8. Считаете ли Вы серьёзной проблемой продолжающийся отток русскоязычного населения из республики и что можете предложить русским в Туве для решения этой проблемы?

9. Какие меры Вы планируете для борьбы с наркотрафиком из республики?

10. В Туве когда-нибудь начнётся реальная борьба с бедностью? Когда правительство начнёт готовить в Кызыле земельные участки под ИЖС и проводить публичные аукционы по продаже земли под индивидуальное строительство? Или оно намерено продолжить практику «Богусовтаптар»?

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Направляю в Ваш адрес данные вопросы заранее, чтобы Ваши помощники имели время для выработки ясной внятной позиции власти по данным направлениям. В случае, если жители республики услышат от Вас исчерпывающие ответы, редакция газеты будет рада довести Вашу позицию до читателей газеты «РИСК». Если же Вы не найдёте достойных ответов на актуальные вопросы и проигнорируете их, то газета оставляет за собой право прокомментировать такую позицию правительства Тувы.

С уважением, гл. редактор газеты Л.Ф. Петров.