Выборы 2022 – развязка близка

Незаметно пролетели девять месяцев первого года правления Владислава Ховалыга. Можно подвести некоторые промежуточные итоги. Успешным это время для главы республики назвать сложно. С одной стороны, не секрет, что его персона не слишком устраивает нашего замечательного земляка Шойгу. Тот готов воспользоваться любой возможностью, чтобы скомпрометировать Ховалыга перед Кремлём. Конечно, если это потребуется. Людишки Кара-оола уже второй год трындят, что Ховалыгу рулить республикой осталось недолго... Но это всё слухи и эмоции. А если смотреть предметно, то ситуация вокруг главы республики складывается такая.

ПРОВАЛ РЕМОНТА ШКОЛ

Главное событие последнего месяца – реакция президента страны В.Путина на доклад о неготовности ряда школ в Туве к началу учебного года. Об этом шла речь на совещании В.Путина с правительством. Президент потребовал разобраться, почему в Туве и на Алтае не успели закончить ремонты. Правоохранительные органы Тувы тут же возбудили уголовное дело по факту халатности при проведении ремонта в восьми школах республики, что привело к нарушению прав на доступное и качественное образование 3 178 несовершеннолетних граждан и причинило ущерб государству в размере 1 800 тыс. рублей.

А всё же, почему сложилась такая ситуация? Такого в истории Тувы не было. Пока следствие только раскручивается, попробуем найти виноватых. Как уже сейчас стало известно, основная проблема – отсутствие необходимых для ремонта школ средств и чехарда среди подрядчиков. Власти разрывали договора подряда с одними, заключали новые с другими – вот время и ушло. 1 сентября наступило незаметно. Но где в это время были руководители, отвечающие за своевременный ремонт школ?

Как оказалось, главные лица, от которых зависел ремонт, в это время благоденствовали – отдыхали в заслуженных отпусках. Губернатор Ховалыг и прокурор Дябкин вышли из отпуска как раз 31 августа, когда сроки ремонтов были сорваны. Министра финансов тоже, похоже, в республике не было, как и зампреда по строительству Брокерта. Как говорится, у семи нянек дитя без глазу... На месте оказался только министр образования, но он-то как раз строительством не занимается. Думается, теперь именно они – Ховалыг, Брокерт, Достай и Дябкин – займутся поиском «крайнего», чтобы самим не нести ответственность и не отвечать перед президентом.

УБИЙСТВО В КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ

Не успела схлынуть волна от неготовности школ, как случилось непоправимое. 4 сентября трое подростков-кадетов стали фигурантами уголовного дела. Они обвиняются в убийстве 18-летнего гражданина путём нанесения ему 50 (!) ножевых ран, что и привело его к смерти. Как теперь выяснилось, в кадетском корпусе не раз проводились проверки по фактам самовольного ухода воспитанников и ненадлежащей профилактической работы.

Неформально «кураторами» закрытого учебного интерната являются братья экс-главы республики. Об этом заведении давно было известно, что там взращиваются криминальные кадры, которые затем вливаются в криминальное сообщество региона. Руководству учреждения вносились представления, однако мер по исправлению ситуации не предпринималось. В настоящее время директор кадетского корпуса задержан.

РЕКОНСТРУКЦИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ В КЫЗЫЛЕ

Другим знаковым событием можно считать взрыв при запуске фейерверков на праздновании Дня города Кызыла 10 сентября 2022 года, в котором пострадало как минимум двое граждан. Один из зарядов угодил в толпу. После оказания первой медицинской помощи пострадавшие были отправлены домой, поскольку им предписали проходить лечение амбулаторно. Глава республики В.Ховалыг поспешил всю вину за инцидент возложить на новосибирскую компанию – ООО «Большой праздник». В блогосфере полагают, что эту компанию в Туву привели Тунёв и Грицюк. Они же пролоббировали заключение контракта на проведение мероприятия.

Но дело даже не в них. Как известно, Россия проводит спецоперацию в Украине. В последнюю неделю ситуация там складывается не самым лучшим образом. Российская армия несёт большие потери и оставляет города. Впору объявлять траур. Однако в Кызыле в это время, когда на фронте гибнут наши земляки, с помпой проводят праздники.

Депутатам городского хурала, таким, как глава хурала Казанцева, её заместитель Лопсан, Тунёв, Крапивин, вместо того, чтобы заниматься собственным пиаром, лучше было бы подумать о целесообразности в столь сложное время тратить городские деньги на фуфловый китайский фейерверк. Но что им судьба простых людей? Они думают только о себе.

ВЫБОРЫ НАИМЕНЬШЕГО ЗЛА

А тем временем полным ходом идёт голосование за депутатов. Избирательный блок, который именуют партией жуликов и воров, не надеется на избирателей и запускает мошеннические избирательные технологии. Главная из них – «карусель».

Конечная цель этих выборов – решение вопроса, кто станет мэром Кызыла на ближайший срок. О тех, кто намерен участвовать в этой гонке, уже многое написано. Чем ближе финиш избирательной кампании, тем яснее становятся контуры борьбы за кресло мэра. По-прежнему основным претендентом на эту должность остаётся К.Сагаан-оол, который занимает эту должность в настоящее время.

Судя по блогосфере, главе Ховалыгу пока не удаётся накопать на него достаточного компромата, чтобы дискредитировать в глазах чиновников Администрации Президента. Самым значительным из имеющегося арсенала материалов, способных отодвинуть Сагаан-оола от кресла мэра, является незадекларированное приобретение долевого участия в строящемся жилом доме. Однако вряд ли такой компромат сработает, поскольку внесение оплаты в счёт строящегося дома доходом не является. А станет таковым только тогда, когда дом будет построен, сдан в эксплуатацию и дольщик получит в нём свою квартиру. Наверное, расчёт делается на то, что послушные депутаты покорно проголосуют за вынесение мэру какого-нибудь порицания, что и повлечёт устранение его от участия в конкурсе. Но в этом случае последнее слово в любом случае будет за Администрацией Президента, которая вполне может просто запретить Ховалыгу «гнать волну» на Сагаан-оола.

Последний, кстати, достаточно грамотно ведёт свою пиар-кампанию. Без бахвальства, назойливости и обливания грязью своих оппонентов. Но если такое всё же случится, другим кандидатом, на которого, скорее всего, поставит Ховалыг, может стать сын президента Тувы Андриан Ооржак, у которого есть всё необходимое, чтобы получить поддержку Хурала.

Скорее всего, Ховалыгу не очень хочется продвигать Ооржака «наверх», зная его амбиции и возможности. Но для него всё же лучше сын президента, чем череда кара-ооловской плесени типа Крапивина, Лопсана, Тунёва или кого-то ещё из этого ряда. Эти всегда будут готовы «подставить ножку» главе республики в надежде получить бонус от Шойгу. Достаточно вспомнить, почему в 2021 году Кириенко остановил свой выбор на Ховалыге. Причина ясна – Шойгу. Точно по такому же раскладу Ховалыг может остановить свой выбор на Ооржаке. И, скорее всего, так и сделает.

Конечно, Андриан – это вам не Богусов. С ним вряд ли удастся дружно «пилить бюджет». Но Богусов сам виноват, что перестал быть перспективным градоначальником: рано высунулся, многого захотел и в итоге получил «чёрную метку». Да, безусловно, Ховалыгу хотелось, чтобы Богусов построил ему на халяву заимку на Малом Енисее и логистический центр в Каа-Хемском районе. Было бы недурно организовать «Богусовтаптар» на птицефабрике, на Правом берегу Енисея или за Магистральной улицей в южной части города поперёк ул. Интернациональной. Но все эти схемы заведомо криминальны и находятся под прицелом не только блогеров и СМИ, но и правоохранителей. В общем, Богусов из-за своего длинного языка превратился в токсичную личность, с которым опасно делать деньги. Так что Ховалыгу для выживания придётся свернуть «Богусовтаптар». А самому «предпринимателю» снова придётся уйти в подполье, куда ранее он отправлялся не раз.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Похоже, главный козырь в рукаве Ховалыга – печальные итоги деятельности министра обороны РФ Сергея Шойгу, которые значительно сокращают аппаратные возможности нашего замечательного земляка. Наверное, после последних грустных событий в Харьковской области возможности Шойгу влиять на Путина при принятии решений по Туве значительно «сморщились». И можно было ожидать, что у нашего звёздного земляка не хватит аппаратных возможностей для «продавливания» кандидатуры К.Сагаан-оола на очередной срок мэрства в Кызыле. Но, похоже, таким предположениям сбыться не дано. Как показали по ТВ 10 сентября, Шойгу и Путин на учениях «Восток-2022» демонстрировали полное взаимопонимание. И по некоторым сведениям, даже в случае, если Шойгу уйдёт с должности министра обороны, ему уготовано кресло руководителя будущей Госкорпорации «Сибирь». Тогда он будет иметь даже больше возможностей (и оснований!) для влияния на любые решения по Туве. Не думаю, что такие перспективы радуют главу республики, который и без Шойгу умудрился рассориться со многими влиятельными людьми в республике. И по большому счёту утратил доверие тех, кто оказывал ему содействие после назначения врио губернатора.

А тем временем прошло голосование за депутатов городского парламента. Его итоги тоже должны мало радовать главу, поскольку ЕР, как и ожидалось, получила на выборах более 75% голосов (я ранее предполагал, что эта цифра составит 76%). Таким образом, столица показала, что власть в Кызыле стабильна и оснований для смены курса не имеется. А значит, фигура мэра Сагаан-оола устраивает избирателей. И уже потому должна устраивать городских депутатов, среди которых большинство – депутаты прежнего созыва. Кстати, два мандата должны достаться коммунистам, по одному – либерал-демократам и «новым людям». И только эсеры господина Миронова оказались за бортом выборов.

Таким образом, в итоге может случиться, что основными претендентами на должность мэра столицы станут К. Сагаан-оол и А. Ооржак. Для массовки добавят ещё кого-нибудь, про кого мы до сих пор не слышали. Выбор, конечно, за Ховалыгом. Но с учётом мнения Шойгу. Однако глава в случае «неправильного» решения может поплатиться своей должностью. А в целом уже сейчас понятно, что в результате городских выборов Ховалыг не только не укрепил свои позиции, но в целом уступил Кара-оолу, который вышел из них победителем, не слишком при этом напрягаясь.

Впрочем, не буду забегать вперёд. Давайте дождёмся официальных итогов выборов и объявления конкурса на должность мэра столицы. О том, какой расклад будет в новом городском хурале и кем там будут представлены персоналии, поразмышляем в следующем номере газеты.

Кондрат Пчёлкин