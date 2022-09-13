    Коротко

Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве жителя Тувы воспитанниками кадетского корпуса

Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства 18-летнего жителя в Республике Тыва. Тело было обнаружено 5 сентября в лесном массиве в Кызыле. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве ч. 1 ст. 105 УК РФ (максимальная санкция – до 15 лет лишения свободы). Следователи установили подозреваемых – трое несовершеннолетних жителей города 16 и 17 лет, уточняет СКР. Накануне региональная прокуратура сообщала, что фигурантами уголовного дела стали воспитанники школы-интерната «Тувинский кадетский корпус».

По версии следствия, 4 сентября около 14 часов во время совместного употребления алкоголя молодые люди поссорились, подростки нанесли «многочисленные удары ножом по телу потерпевшего». Он скончался на месте. Сейчас все подозреваемые задержаны, двое из них заключены под стражу, в отношении третьего рассматривается ходатайство о мере пресечения. Руководителю СУ СКР по Туве Константину Столбину поручено предоставить доклад о ходе расследования дела.

В школе-интернате в этом году, по данным прокуратуры, неоднократно проводились проверки исполнения законодательства. Фиксировались случаи самовольного ухода воспитанников, ненадлежащей профилактической работы и иные нарушения. По выявленным нарушениям были внесены представления уполномоченным лицам. «Надлежащих мер со стороны должностных лиц интернатного учреждения не принято, что послужило беспрепятственному доступу на территорию посторонних лиц, употреблению несовершеннолетними спиртных напитков и совершению особо тяжкого преступления», – сообщает прокуратура. Региональное управление СКР после происшествия также возбудило уголовное дело о халатности, повлекшей совершение особо тяжкого преступления несовершеннолетними.

Салют на Дне города в Кызыле начал стрелять в людей

Во время салюта в честь 108-го Дня города в Кызыле часть залпов полетела не в небо, а в толпу горожан. Видеозаписи инцидента очевидцы 10 сентября выкладывали в соцсетях. На них можно заметить, как фейерверки бьют прямо по асфальту.

Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг отметил, что все ответственные службы сейчас разбираются в причинах ЧП.

Также Владислав Ховалыг заявил о пострадавших, которым сейчас оказывают необходимую помощь. По данным детского омбудсмена Сайзаны Товуу, в результате произошедшего пострадали трое несовершеннолетних.

В правительстве России представили доклад о влиянии санкций на экономику. Его авторы предсказали рецессию до 2030 года

30 августа доклад, который готовили несколько месяцев, представили на закрытой встрече высокопоставленных чиновников. Подлинность отчета агентству Bloomberg подтвердили источники, знакомые с ходом обсуждения.

Bloomberg пишет, что «конфиденциальный отчет контрастирует с оптимистичными публичными заявлениями» российских чиновников. В документе говорится, что Россия может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией из-за санкций Запада, которые угрожают важным секторам российской экономики.

Эксперты представили три сценария развития экономики. «Стрессовый» сценарий предусматривает, что экономика достигнет дна в 2024 году и упадет на 11,9% по сравнению с 2021 годом. «Инерционный» сценарий предполагает максимальное падение ВВП в 2023 году на 8,3%. Третий сценарий, «целевой», прогнозирует восстановление экономики до довоенного уровня в 2024 году.

Все представленные сценарии прогнозируют, что санкционное давление усилится, поскольку к ограничительным мерам присоединятся новые страны. Резкий отказ Европы от российской нефти и газа может стать ударом для Кремля, говорится в докладе.

В Туве из-за лесных пожаров объявили чрезвычайную ситуацию

Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров вводится в Туве, написал в своем телеграм-канале глава республики Владислав Ховалыг 8 сентября.

Глава республики подчеркнул, что экстренные службы продолжают регистрировать новые очаги возгораний в лесах. Кроме того, Ховалыг отметил, что в Пий-Хемском районе бушуют четыре природных пожара, для тушения которых привлекли пожарных, а также специалистов министерства сельского хозяйства и военнослужащих.

За полгода Россия заработала почти 160 миллиардов евро на экспорте топлива. Больше половины купил Евросоюз

С 24 февраля по 24 августа Россия заработала около 158 млрд. евро на экспорте ископаемого топлива. По состоянию на 6 сентября страны Евросоюза потратили на закупки российского топлива более 87,5 млрд. евро, сообщает независимая международная организация CREA (Центр по исследованию энергии и чистого воздуха).

По данным организации, другими крупнейшим импортерами российского ископаемого топлива являются Китай (34,9 млрд. евро), Турция (10,7 млрд. евро), Индия (6,6 млрд. евро), Япония (2,5 млрд. евро), Египет (2,3 млрд. евро) и Южная Корея (2 млрд. евро).

CREA обращает внимание, что, несмотря на снижение объемов поставок, Россия компенсирует потери за счет увеличившейся стоимости ископаемого топлива, благодаря чему текущие доходы страны намного превышают уровень предыдущих лет.

При этом, отмечает Bloomberg со ссылкой на закрытый доклад российского правительства, сокращение поставок газа в Европу уже обходится России в один миллиард рублей в день, а полное прекращение может стоить бюджету 400 миллиардов недополученных налоговых поступлений в год. Помимо этого, в докладе говорится, что резкий отказ ЕС от российских нефти и газа может ударить по способности РФ обеспечивать свой собственный рынок.

ЕС и США увеличили закупки цветных металлов из России

Европейский Союз и Соединенные Штаты увеличили закупки основных промышленных металлов из России, несмотря на проблемы с логистикой, вызванные СВО в Украине, сообщает агентство Reuters.

Согласно официальным данным UnitedNationsComtrade, в марте-июне импорт из России основных цветных металлов в ЕС и США увеличился на 70%, а общая стоимость экспорта алюминия и никеля на Запад за то же время составила $1,98 млрд.

Российский «Русал» – крупнейший в мире производитель алюминия за пределами Китая, на его долю приходится около 6% оценочного мирового производства. Импорт российского алюминия по семи основным направлениям прошлого года в марте-июне составил в среднем 221 693 тонны в месяц, что на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 4% выше, чем среднемесячное значение за весь 2021 год, отмечает Reuters.

Евросоюз в течение четырех месяцев после начала СВО был крупнейшим покупателем необработанного алюминия из России, импортируя в среднем 78 207 тонн в месяц в марте-июне, что на 13% больше, чем за тот же период прошлого года, пишет Reuters.

Также, по данным агентства, ежемесячный импорт российского алюминия в США составил в среднем 23 049 тонн в марте-июне, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На долю России приходится около 10% мирового производства никеля. Импорт никеля из России по трем основным направлениям в марте-июне вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соединенные Штаты продемонстрировали самый большой рост, увеличив импорт на 70% по сравнению с прошлым годом, в то время как поставки в ЕС выросли на 22%.

По мнению аналитиков, скачок цен на металлы после вторжения стал дополнительным стимулом для продолжения экспорта. Западу трудно оказать давление на российскую экономику, поскольку высокие доходы от продажи нефти помогли компенсировать последствия санкций, считает агентство.

Власти Тувы заявили о нехватке денег на школьные обеды. Они подорожали на треть

Министерство образования Тувы просит федеральное Минпросвещения добавить денег на школьные обеды. Стоимость продуктового набора увеличилась практически на треть.

Средняя стоимость одноразового питания учащихся начальных классов в день в 2021-2022 учебном году была утверждена правительством региона в сумме 64,56 рублей. Однако стоимость продуктового набора выросла. По расчетам регионального минобра, цена горячего питания для начальных классов составляет 85 рублей в день на одного ученика. Выделенных на эти цели средств может не хватить до конца этого года, отмечается в сообщении правительства Тувы.

Точное количество учеников в начальных классах, которым полагается горячий завтрак или обед в новом учебном году, станет известно к концу сентября, когда в школах сформируются окончательные списки учащихся. В настоящее время все ученики начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием, заявили чиновники.

«О сложившейся ситуации министерство образования Тувы проинформировало федеральное Минпросвещения, в адрес которого также была направлена заявка на дополнительное финансирование. По расчетам регионального минобра, необходимы еще не менее 50 млн. рублей, чтобы выполнить обязательства по горячему питанию школьников с 1 по 4 классы до конца года», – говорится в сообщении.

Деньги на организацию школьного питания в этом месяце уже направлены в муниципалитеты. Всего же на эти цели в 2021-2022 учебном году было предусмотрено 393,6 млн. рублей.

«Господа, вы будете прокляты своей страной». Пугачёва ответила на критику Михалкова словами героини его фильма

Певица Алла Пугачева опубликовала в инстаграме пост, посвященный режиссеру Никите Михалкову, в котором выложила отрывок из финальной сцены фильма Михалкова «Раба любви», в которой героиня Елены Соловей говорит: «Господа. Господа, вы – звери. Господа, вы будете прокляты своей страной, солдаты».

«Прекрасный фильм. Прекрасный режиссер. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?» – подписала видеоролик Пугачева.

За последние полгода Михалков неоднократно критиковал Пугачеву, которая уехала из России вскоре после начала СВО (о ее возвращении стало известно 27 августа).

Телеграм-канал «Можем объяснить» пишет, что после возвращения Пугачевой Михалков сказал о ней: «Интересно, на что они рассчитывали, вернувшись в Россию (я про крыс, которые сразу предали свою Родину)?». Российские СМИ писали, что, по мнению Михалкова, у Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина нет будущего в России, а сами они никому не нужны.

Глава Кузбасса предложил забрать у РЖД строительство Восточного полигона: практически у всех регионов Сибири упал вывоз угля

Власти должны передать Минстрою РФ функции по строительству Восточного полигона, которым сейчас занимаются «Российские железные дороги», заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв. Он рассказал о проблемах сибирских регионов на фоне эмбарго на уголь из-за срыва показателей второго этапа расширения железной дороги.

«В августе 2018 года состоялось заседание комиссии по топливно-энергетическому комплексу, на котором было принято решение о втором этапе развитии Восточного полигона. Были зафиксированы показатели – и опять они не исполняются, – заявил Цивилёв на Восточном экономическом форуме (цитата по его телеграм-каналу). – Четыре года подряд объемы вывоза угля в Кузбассе стоят одинаково на одном уровне. Ни одной тонны не приросло. Президент РФ Путин утвердил специальный для Кузбасса план, по которому к нашим 53 млн. тоннам на Восток должно было каждый год прибавляться по 5 млн. тонн. Мы должны были с 53 млн. выйти на 68 млн. То есть, в этом году у нас должно было быть 58».

В условиях европейского эмбарго на российский уголь единственный выход – это Восточный полигон, считает Цивилёв: «Могу сказать, что влияние эмбарго на нашу отрасль меньше, чем нестроительство Восточного полигона. Могу сказать, что все субъекты Сибирского федерального округа от этого страдают. У них у всех практически вывоз угля упал. И это серьезно влияет на экономику каждого региона Сибири».