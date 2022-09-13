Сергей Конвиз: В Украине беда – контрнаступление вместо референдума

Как известно, близкое видится на расстоянии. С того памятного 24 февраля, когда Россия начала свою спецоперацию в Украине, и в стране, и мире многое изменилось. Запад, как и обещал, обрушил на Россию тяжелейшие, ранее невиданные санкции. Перед ними ограничения, введённые когда-то против Ирана или КНДР, кажутся несерьёзными. Они уже разрушили в России авиационную и автомобилестроительную отрасли и продолжают поглощать успехи, достигнутые Россией с 2001 года.

РАЗВЕНЧАНИЕ МИФА О МОГУЩЕСТВЕ РОССИЙСКОЙ АРМИИ

Первым разочарованием явился совершенно неожиданный факт, что заявление о грандиозном перевооружении российской армии оказался сладостным мифом. Наша армия не только слабо приготовилась к сопротивлению украинской армии, но и, как оказалось, значительно уступает западным вооружениям по дальности, скорострельности, точности и мобильности. Это не только затрудняет продвижение российских войск, но и порой приводит к тому, что нашим войскам вместо движения вперёд приходится обороняться от контрнаступления украинских войск. И даже оставлять города, как это случилось на киевском направлении и сейчас происходит под Харьковом.

Как теперь видится, украинской пропаганде удалось распространением фейков о подготовке контрнаступления на Херсон сбить с толку наших военных стратегов. 29 августа украинская армия официально объявила о начале контрнаступления в Херсонской области. Но атаки подразделений ВСУ были малочисленными. Так что в тот же день Минобороны РФ заявило, что контрнаступление ВСУ провалилось. Правда, для этого пришлось стянуть туда свои резервы из Харьковской области. И тут выяснилось, что Киев основные силы направил не на Херсон, а на Харьков.

Три дня упорных боёв привели к тому, что президент Зеленский заявил о наступлении в нескольких направлениях. 8 сентября стало известно, что украинские войска взяли узловой город Балаклея на юге Харьковской области. А уже 9 сентября Генштаб ВСУ отчитался об успешном продвижении в районе Купянска. 10 сентября ВСУ заняли не только Балаклею, но и Изюм с Купянском. 11 сентября ВСУ вышли на границу с Россией в районе Белгородской области и с боями начали продвигаться в направлении Лисичанска Луганской области.

«ПЕРЕГРУППИРОВКА», ПОДОЗРИТЕЛЬНО ПОХОЖАЯ НА БЕГСТВО

Генштаб МО РФ этот факт подтвердил, заявив, что «в течение трёх суток проведена операция по свёртыванию и переброске Изюмско-Балаклейской группировки войск в ДНР для достижения целей спецоперации и наращивания усилий на донецком направлении».

Всего, по словам президента Украины, с начала осени в ходе контрнаступления ВСУ на юге и востоке страны были освобождены десятки населённых пунктов на территории более тысячи квадратных километров. За три дня боёв ВСУ вторглись на территории, ранее занятые нашими войсками, на 50 км. Как сообщают из Киева, в Балаклее наши войска оставили склады с боеприпасами и ГСМ, а также тяжёлые вооружения. В городе остались тысячи наших сторонников, которые ранее активно поддержали российские войска. Теперь с ними разбираются в СБУ.

Минобороны РФ на сей счёт ничего не поясняет. А к успехам ВС РФ можно отнести сообщение Министерства обороны России от 9 сентября, в котором сообщается об уничтожении в районе населённого пункта Червоный Донец Харьковской области американской ракетной системы HIMARS. Правда, украинская сторона эти сведения не подтверждает и заявляет, что это – фейк. Ранее американцы сообщали, что украинцы делают фанерные модели HIMARS, которые для российских беспилотников неотличимы от настоящих боевых машин.

РЕФЕРЕНДУМ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

Что делать российским властям в новых условиях, непонятно. Известно лишь, что они планировали проведение 11 сентября референдума по вхождению в состав России Харьковской области со столицей в Купянске, а также других «освобождённых» областей. Сейчас референдумы отменены и объявлена новая дата их проведения – 4 ноября. С таким заявлением 7 сентября выступил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Он объявил, что референдумы о присоединении к России самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также занятых российскими войсками территорий Запорожской и Херсонской областей Украины будет правильно и символично провести 4 ноября, в День народного единства.

Впрочем, и эта дата может измениться, поскольку министр обороны Украины Залужный заявляет о скором разворачивании военных действий с переносом их в Крым. О серьёзности его заявлений можно судить по тому, что он заявляет о потребности войск для этой операции в пределах 80 тыс. военнослужащих. Однако Россия в любом случае не может потерять Крым, поскольку это будет означать поражение в спецоперации.

Думается, что президент Путин на такой сценарий спецоперации не согласится. В связи с чем вновь началась возня вокруг персоны министра обороны РФ Сергея Шойгу. Теперь объявились недруги министра в близком кругу президента Путина. Одни пророчат кресло Шойгу генералу Золотову. Другие в открытую просят президента назначить Кадырова министром обороны.

ПОДГОТОВКА СЧЁТА ЗА СПЕЦОПЕРАЦИЮ

Такая ситуация не может не влиять на настроения российской элиты. Например, в СМИ было опубликовано заявление российского миллиардера Фридмана, который находится под санкциями Великобритании и Евросоюза. Он предложил перевести миллиард долларов США украинскому Альфа-банку для реализации проектов восстановления Украины после окончания спецоперации. По всей видимости, предложение Фридмана направлено на то, чтобы убедить Великобританию отменить ограничения, которые были введены в его отношении. Как известно, крупный бизнес всегда видит перспективу намного лет вперёд.

Одновременно власти Украины сообщили, что они намерены добиться от России репарации в размере 300 млрд. долларов США за ущерб, нанесённый в ходе спецоперации. Этого Украина собирается добиться через соответствующее решение Генеральной ассамблеи ООН, в которой, как известно, у США устойчивое количество единомышленников. Украина намерена добиваться доступа к активам Банка России, которые были заморожены в странах «Большой семёрки». Их объёмы соответствуют заявленной сумме компенсации. Так Украина оценивает ущерб от разрушения инфраструктуры, домов и промышленных объектов в стране. Кроме того, Киев требует доступ к зарубежным активам российских госпредприятий и конфискованной собственности российских олигархов. И это – без учёта претензий граждан Украины.

А между тем Польша и страны Балтии продолжают давление на Евросоюз, принуждая принять решение об ограничении возможностей россиян получать Шенгенские визы. И дело идёт к тому, что теперь такие визы смогут получать только очевидные оппозиционеры из России, журналисты и нуждающиеся в медицинской помощи. Туристам и прочим придётся довольствоваться поездками в Египет или Турцию.

НА ВОЛОСКЕ ОТ ЯДЕРНОЙ КАТАСТРОФЫ

Другим важным событием является приезд комиссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию, которая с конца февраля 2022 года находится под контролем российских военных. МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам поездки делегации своих экспертов. Как установили эксперты, на Запорожской АЭС нарушены все семь обязательных компонентов ядерной безопасности.

Как известно, Запорожская атомная станция – крупнейшая в Европе, на её территории расположено шесть ядерных реакторов. Уже полгода станция находится под контролем российских военных. Главный вывод комиссии – ситуация на станции угрожающая. Почти каждый день в непосредственной близости от Запорожской АЭС, в городе-спутнике Энергодаре, и на самой станции раздаются взрывы. Россия обвиняет в обстрелах Вооружённые силы Украины. Киев говорит о «ядерном терроризме» со стороны Кремля и об огромной опасности, грозящей из-за этого всему миру. Украина настаивает на демилитаризации территории, прилегающей к станции. Российская сторона не соглашается, заявляя, что российские военные охраняют станцию от нападения украинцев.

Главный вопрос, на который должна была ответить миссия МАГАТЭ, – насколько реальна (или точнее, насколько велика) угроза масштабного радиационного загрязнения? «Продолжающиеся обстрелы могут повредить другие жизненно важные системы и оборудование предприятия, привести к тяжёлым последствиям – в том числе к неограниченному выбросу радиоактивных материалов в окружающую среду. Поэтому любых обстрелов, угрожающих безопасности ЗАЭС, необходимо избегать», – настаивает агентство.

В ночь на 11 сентября стало известно, что последний работавший энергоблок Запорожской АЭС – шестой – отключили от энергосети и начали готовить к переводу в холодное состояние. Из-за не прекращающихся обстрелов станция была отключена от энергосети, соединяющей ее с энергосистемой Украины, в результате чего стало невозможно поддержание питания собственных мощностей.

Таким образом, атомная станция остаётся очень опасным объектом, на котором может произойти радиоактивное заражение, которое, по версии экспертов, может распространиться как на территорию Украины, так и России.

ПУТИНУ ТРЕБУЕТСЯ НОВЫЙ ПЛАН

Судя по всему, боевые действия в Украине в ближайшие месяцы не затихнут. Скорее наоборот: они будут вестись более ожесточённо и с применением более мощного вооружения. Россия ожидает пополнения оружием из КНДР и Ирана, а Украина надеется на поддержку Евросоюза и США. Как сообщается в СМИ, Украина мобилизовала более 800 тыс. военных запаса, из которых значительная часть прошла или проходит стажировку в Польше, Румынии, Германии и Великобритании. Как известно, в России мобилизация не объявлена. И на фронт идут только добровольцы. Похоже, их не хватает для решения всех поставленных главнокомандующим задач. Теперь уже никто не повторяет, как мантру, что спецоперация в Украине идёт по плану... «Плановой» сдачу городов обычно не называют.

А тем временем в немецком городке Рамштайн стартовала встреча по оборонной поддержке Украины. На неё прибыли генсек НАТО Столтенберг и представители 50 стран. Участники встречи планируют обсудить ситуацию в Украине и проблемы безопасности. Ожидается, что будут приняты решения о поставках в Украину оружия, боеприпасов и зимней амуниции – союзники Украины полагают, что следует готовиться к боевым действиям на всю приближающуюся зиму.

О том, как будут развиваться события в Украине, мы узнаем на днях. Скорее всего, в связи с обострением ситуации на фронтах наш главнокомандующий президент России В.Путин сделает специальное заявление.

Сергей Конвиз