Сергей Конвиз: Главная боль россиян – в Украине

Не будет никаким преувеличением сказать, что в настоящее время самая больная тема в российском обществе связана с ситуацией в Украине. В стране, где некогда бывшие братские народы смотрят через прицел и убивают друг друга. При этом в России до сих пор уровень поддержки действий властей остаётся достаточно высоким. Многие с чувствами радостной надежды на скорую победу и причитающиеся им лавры героев-победителей собирают своих родственников, друзей и соседей, как в той песне, «на бой кровавый, святой и правый». За собственный счёт приобретают для них форму, бронежилеты, тёплые носки, ночные прицелы и дроны-беспилотники.

МАЛОЙ КРОВЬЮ НА ЧУЖОЙ ТЕРРИТОРИИ?

Это совершают люди, скромно прожившие десятки лет без лишних благ цивилизации, отдавая всё Родине, с надеждой, «лишь бы не было войны». Но всё это благостно-патриотичное состояние в одночасье 24 февраля 2022 года закончилось, когда утром им объявили, что началась специальная военная операция России по наведению российских порядков в Украине. Названо это было не очень понимаемыми многими словами «денацификация и демилитаризация». С этого времени именно сюжет военных действий у соседей и стал определяющим для россиян, живущих телевизионными новостями.

Правда, если быть точным, этот процесс начался ещё в 2021 году, когда Путин посчитал полезным для нас объявление странам Запада ультиматума, требуя вернуть границы НАТО к состоянию 1997 года. Поначалу всё выглядело как-то картинно, когда депутат Госдумы РФ от «Единой России» О.Морозов публично озвучил желание российских властей «возвратить НАТО в границы 1997 года», обозначив это «для России стратегической задачей». Правда, пояснение о том, что «Россия будет делать это всеми возможными способами. В том числе путём создания реальных угроз безопасности «новых» натовцев путём, в том числе, размещения соответствующих ракетных систем в Калининграде», хоть и не имело конкретного смысла, тем не менее, являлось чем-то новым, ранее неизведанным, а потому настораживающим.

И всё же это мало кого в России обеспокоило. Тогда казалось очевидным, что Генштаб МО РФ и Внешняя разведка России заранее просчитали все риски и убедились, что Запад, как и в случае с Грузией в 2008 году, вмешиваться в военный конфликт России с Украиной не станет. Просто потому, что побоится лобового столкновения России и НАТО с угрозой третьей мировой войны с применением ядерного оружия, которое уничтожит большую часть человечества.

Однако спецоперация «забуксовала». Власти были вынуждены прибегнуть к частичной мобилизации. 21 сентября, когда Путин объявил о ней в своём телеобращении к нации, все осознали: быстрой победы в СВО не ожидается. Поскольку, по мнению президента, Запад вероломно нарушил наши планы и организовал поставки Украине современного вооружения. А когда он уверил россиян в том, что «Россия готова будет использовать все имеющиеся в её распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности и народа», многие убедились – это всерьёз и надолго. Более того, восприняли как угрозу вероятного ядерного сценария развития конфликта на Украине. Ну, а после слов Путина, «что для защиты граждан Россия будет использовать все имеющиеся средства» и что «это не блеф», одни пришли в ужас от воображаемого ядерного коллапса, а другие – которых оказалось подавляющее большинство – пришли в дикий восторг от того, что Россия наконец-то «поставит на колени» Украину с её западными партнёрами, включая США.

РЕЗУЛЬТАТ УЛЬТИМАТУМА ПУТИНА

При этом следует отметить, что СВО России в Украине – это не отдельный эпизод во внешней политике РФ. К этому Путин вёл страну заранее. А приобретать реальные контуры план стал в 2021 году, когда 17 декабря 2021 года Россия направила США и НАТО свои предложения по гарантиям безопасности. Документ был опубликован. В нём Путин потребовал юридически закрепить отказ от расширения НАТО на восток и неприсоединение Украины к блоку, как и других республик бывшего СССР. Кроме того, власти страны требовали не размещать подконтрольные альянсу ударные вооружения у российских границ и отвести силы альянса в Восточной Европе к позициям, начиная с 4 этапа расширения альянса. Фактически это означало не просто требование возврата к ситуации до 1997 года. Это был ультиматум о выходе из состава НАТО таким странам, как Венгрия, Польша, Чехия, Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония.

Следует признать, что даже у нас в стране мало кто верил в эффективность такого дипломатически-ультимативного способа решения вопроса, предложенного российскими властями. Но того, что последовало следом, от НАТО никто в РФ не ожидал. Вместо возвращения к границам НАТО 1997 года последовала совершенно непредсказуемая обратная реакция: ранее имевшие статус нейтральных скандинавские Финляндия и Швеция «неожиданно» заявили о своём намерении вступить в альянс. И уже 5 июля 2022 года в штаб-квартире НАТО были подписаны соответствующие протоколы о вступлении этих двух государств в состав блока. Так что теперь уже вступление в НАТО бывших союзных республик Грузии и Украины становилось вопросом времени. И Россия реально оказывалась в кольце врагов.

ВА-БАНК: СТАВКА – ВСЯ РОССИЯ

Такого разворота событий Путин допустить не мог, иначе это бы грозило потерей его лица перед мировым сообществом. Поэтому утром 24 февраля 2022 года, не дожидаясь, когда договоры с ДНР и ЛНР вступят в силу, президент Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) на территории Украины, ссылаясь на 51 статью Устава ООН, санкцию Совета Федерации и договоры с ДНР и ЛНР.

Россия оказалась в ловушке. Особенно учитывая, что занятые российскими войсками территории ЛДНР уже были включены в состав РФ, что закреплено в Конституции РФ. А в соответствии с этой же Конституцией (ст.67) отчуждение территорий страны запрещено под страхом уголовного и административного преследования. И они не могут быть никому переданы. Так что, исходя из этой логики, теперь не мы воюем в Украине, а она напала на территории Россию. И Путину не оставалось ничего другого, как пойти ва-банк.

Боевые действия предполагались скоротечными, учитывая несоразмерность военной мощи Украины и России, их отличающийся в разы людской, экономический и промышленный потенциал. А также в целом предполагаемую неготовность Украины к сопротивлению второй армии мира, обладающей ядерным оружием. Официально властями сроки проведения СВО никогда не озвучивались – за них это делают провластные пропагандисты государственных телевизионных каналов Киселёв, Соловьёв, Скабеева и другие. Сначала они убеждали россиян, что взятие Киева – дело двух-трёх дней. Но этого не случилось, хотя столица Украины находится на расстоянии от Беларуси менее чем в 300 км. Но ни через два-три дня, ни через десять дней войти в Киев, чтобы принять дары покорённых горожан, Шойгу так и не сумел. Колонны бронетехники, которые выдвинулись к Киеву со стороны Беларуси, так и не смогли прорваться в столицу. И это несмотря на то, что, по мнению экспертов, Россия собрала под Киевом в 12 раз больше сил, чем Украина. Убедившись в бесплодности лобовой атаки Киева, в конце марта российские войска отступили от украинской столицы на север и северо-восток, сконцентрировав силы на юге Украины и в Донбассе. А вскоре они были вынуждены вообще уйти из Киевской, Черниговской и Сумской, а затем даже и Харьковской областей. И теперь все усилия российской группировки сосредоточены на востоке и юге, главным образом на территории ЛДНР.

МИФЫ РОССИЙСКОЙ АРМИИ И РЕАЛЬНОСТЬ СИЛ ЗАПАДА

Для многих в России такой исход СВО стал неожиданным. У нас в стране десятилетиями формировался образ армии, способной успешно вести крупные сухопутные наступательные операции. Большой вклад в формирование такого отношения к армии вложил специалист по пиару наш звёздный земляк министр обороны РФ Шойгу, который создал в МО РФ целую фабрику пиара, которая занималась только тем, что более десяти лет формировала в обществе картинку великой армии под мудрым компетентным руководством. Шойгу сумел навязать обществу и президенту имидж российской армии как второй армии в мире – слаженной, грамотной, дисциплинированной и не менее чем на 70% оснащённой самым современным высокоточным оружием.

Пробуждение от сказки в ходе СВО оказалось тяжёлым – теперь многие поняли, что это были во многом пиар и показуха. Руководство войсками оказалось не готово к серьёзным военным действиям со стороны ВСУ. Там почему-то надеялись, что Киев, узнав о решимости МО РФ, тут же сдастся на милость победителя. Кстати, не надеялись на способность ВСУ противостоять нашей армии и партнёры Украины в НАТО. Это, по-видимому, и спасло Киев. Опомнившись после первых военных ударов российской армии, ВСУ под командованием генерала Залужного были приведены в повышенную боевую готовность и организовали эффективную оборону.

Получив передышку, Украина и её западные союзники занялись мобилизацией и перевооружением украинской армии. Сначала страны бывшего Варшавского Договора поставили Украине запасные части и боевые комплекты к советскому вооружению, чтобы восстановить его боеспособность. Затем пошли поставки бывших советских танков, вертолётов, военной амуниции, патронов и снарядов советского образца. Американцы срочно завезли в Украину тысячи высокоэффективных противотанковых систем Javelin и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger. Но ещё когда в июле украинская армия отступала из Северодонецка, в страну поступила первая партия реактивных систем залпового огня HIMARS. Это изменило ситуацию на поле боя и в воздухе. Минобороны РФ утратило господство в воздухе, танки и бронетехника были большей частью выведены из строя. Армия стала нести большие потери живой силы.

Однако Запад не останавливался. Пришла очередь за поставками в Украину высокоточных гаубиц М777. К апрелю 2022 года военное снаряжение, боеприпасы, новые западные системы и финансирование военных действий украинских войск было налажено.

Нужно признать: Шойгу не сумел реализовать свои обещания Путину сделать эти поставки «законной целью» и уничтожить. Появились серьёзные сомнения в том, что у Шойгу и Генштаба РФ получится в короткие сроки сломить сопротивление ВСУ. Но Путин продолжал уверять, что «всё идёт по плану» и даже бодрился, заявляя на встрече с фракциями в Госдуме в июле: «все должны знать, что мы-то по большому счёту всерьёз пока ничего и не начинали». И это несмотря на то, что уже к тому времени вскрылись присущие российской армии проблемы – как с логистикой, так и со связью, разведкой и взаимодействием. Начиная СВО, расчёт был на краткосрочную кампанию, при которой все эти проблемы – в частности, с логистикой и тыловым обеспечением – просто не успели бы возникнуть. Но сопротивление, которое оказали вооружённые силы Украины, заставило многих изменить своё отношение к ВСУ. Военные эксперты отмечают гибкую систему командования в украинской армии, умение применять современные средства ведения войны, а также наличие таких средств в её арсенале.

НУ, ВСТАВАЙ, ПРОСЫПАЙСЯ, СТРАНА ОГРОМНАЯ!

Неудачи под Киевом, в Черниговской, Сумской и Харьковской областях, сдача Изюма и Балаклеи, потеря флагмана Черноморского флота крейсера «Москва» и диверсия на Крымском мосту, нанесли большой ущерб имиджу российской армии, лично министру Шойгу и президенту Путину. Нужно было принимать меры и выправлять ситуацию. И Путин своим указом от 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Начался новый этап СВО. Было объявлено, что будет мобилизовано 300 тыс. военнослужащих. К ним добавилось до 20 тыс. заключённых, которые пополнили «ЧВК Вагнера». Если верить сведениям из МО РФ, то по состоянию на 1 ноября 2022 года в СВО дополнительно к этим силам армия была доукомплектована более чем 15 тыс. добровольцев. Судя по тому, что власти были вынуждены объявлять частичную мобилизацию, на этом число добровольцев исчерпывается, хотя им платят по нашим меркам хорошую зарплату – до 200 тыс. рублей в месяц. А в случае гибели – до 12 млн. рублей родным.

Но и такие деньги уже не очень привлекают россиян. Миллионы молодых парней, подлежащих призыву, срочно покинули страну. Уехали кто куда. В Прибалтику, Польшу, Грузию, Казахстан и даже Монголию. И там составили компанию известным артистам и спортсменам, которые покинули Родину ранее. Пока границы не были перекрыты, РФ покинуло порядка миллиона потенциальных призывников – плюс-минус 100 тысяч. Известные партийные бюрократы типа Медведева и Володина теперь придумывают способы, как испортить им жизнь – лишить собственности, поднять налоги, объявить иноагентами...

У КАЖДОГО ПОБЕДА – СВОЯ

Впрочем, мобилизация ситуацию изменила не очень. Уже 11 ноября МО РФ сообщило, что завершена переброска войск из Херсона на левый берег Днепра. Туда вошли украинские войска. Таким образом, российская армия оставила единственный областной центр Украины, который удалось занять после 24 февраля. И полностью отступила на левый берег Днепра.

По мнению экспертов, выигранная битва за Северодонецк и Лисичанск нанесла ВС РФ больше вреда, чем осеннее поражение под Балаклеей, Изюмом, Купянском и Лиманом. Примечательно, что обе противоборствующие стороны считают летнюю битву успехом: Российская армия заняла значительную часть Донбасса и сковала крупные силы ВСУ, а украинская – заставила российскую потратить огромный объём ресурсов.

Продолжение следует в следующем номере.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз