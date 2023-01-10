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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 1, 10 января / Коротко
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№1, 10 января 2023 года.
    Коротко

В поисках нацистов: Шолбан Кара-оол обвинил «антироссийских шакалов» в травле тувинки из Санкт-Петербурга

Депутат Госдумы и экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол («Единая Россия») обвинил «антироссийские ресурсы» в травле уроженки республики.

Петербургские СМИ сообщили, что первым в 2023 году родившимся в городе ребенком стал сын 25-летней Венеры, уроженки Тувы. Движение «Азиаты России» обратило внимание, что часть пользователей соцсетей отреагировали на эту новость оскорбительные и шовинистскими комментариями.

Кара-оол назвал людей, писавших под российскими именами, «шакалами, цель которых любым способом скомпрометировать русских, столкнуть лбами наши народы, создать межнациональный конфликт».

«Банальные мутные технологии, избитые приемы и заготовленные фразы, работа все тех же антироссийских ресурсов, откуда активно распространяются провокации», – подчеркнул депутат Госдумы, не уточняя, откуда ведутся «провокации».

Кара-оол пообещал «выявить и наказать подлецов», которые «занимаются подрывом обстановки в стране», обратившись в «инстанции».

Реальный рост цен на лекарства в России достиг почти 30%

Рост цен на лекарства в России продолжает ускоряться на фоне обвального сокращения импорта и проблем с внутренним производством, которые провоцируют в аптеках дефицит препаратов от инсулина и транквилизаторов до антибиотиков.

В ноябре потребительская корзина, собранная из 67 наименований лекарств, которые реально закупают люди, подорожала на 29,4% год к году, подсчитали эксперты «Ромира».

Темпы инфляции на рынке лекарств, измеренные по фактическим покупкам россиян, почти втрое превысили официальную цифру от Росстата, который оценил рост цен на медикаменты в 10,2% в ноябре.

По оценке «Ромира», инфляция лекарств в 2022 году состояла из двух волн: первая – с февраля по апрель – подняла индекс «цена здоровья» на 16,4%, вторая началась осенью и добавила к ценам еще более 11%.

Лекарства дорожают по мере того, как их становится все меньше. Согласно подсчетам RNC Pharma, поставки импортных препаратов в Россию октябре рухнули на 20% в физическом выражении. Накопленным итогом за 10 месяцев ввоз готовых лекарств сократился на 8,6%, до 1,36 млрд. упаковок а нерасфасованных препаратов – обвалился на 30%.

Собственное производство, зависимое от поставок импортного сырья, также столкнулось со сложностями. В октябре, по данным Ростата, фармацевтические заводы сократили выпуск на 8,5% год к году, хотя до этого фиксировали рост почти весь год, благодаря спросу на замену импорта и снабжение брошенную на СВО армии.

Продажи водки в России увеличились на 6% за 2022 год

За 11 месяцев этого года было продано на 6% больше водки, чем годом ранее. Спрос на шампанское увеличился на 8,5%, сообщает Росалкогольрегулирование. Интерес к коньяку вырос на 4,5%, к ликёроводочным изделиям крепче 25 градусов – на 27,5%. Продажа слабоалкогольной продукции (пиво, сидр) за 11 месяцев увеличилась почти на 53%.

Данная статистка была опубликована в «Известиях». Аналитики подчеркивают, что на фоне стрессовой ситуации в стране и мире, люди начинают больше пить. Но в нашем случае это также связано с тем, что россияне стали меньше путешествовать и много денег тратить внутри страны, в том числе и на алкоголь.

Внимание! «Герои» возвращаются домой: «много не бухайте, не насилуйте»

Первую группу заключенных, воевавших в Украине в составе ЧВК Вагнера, помиловали после завершения полугодового контракта. Об этом, сообщает РИА Новости, заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин.

Как отмечает агентство со ссылкой на «ЧВК Вагнера», в первой группе бывших заключенных около 20 человек. Других подтверждений помилованию, освобождению, награждению и отправки в увольнение, кроме слов Пригожина, нет.

РИА Новости также опубликовало видео, как бизнесмен жмет руки людям в камуфляже и поздравляет их с «отработкой контракта». В конце видео Пригожин призывает бывших заключенных, часть из которых, сидят перед ним с костылями и в инвалидных колясках, «много не бухать», «наркотики не употреблять», «баб не насиловать» и «не бедокурить».

Журналисты установили, что заключённые, получившие освобождение, были ворами, убийцами и наркоторговцами.

Одного из них, по данным СМИ, зовут Дмитрий Каравайчик, в июле 2019 года он был осуждён на 17 лет колонии строгого режима «за создание преступной группировки по производству и сбыту амфетамина».

Имя другого – Александр Суетов, в 2020 году его осудили на 10 лет колонии строгого режима, признав организатором преступной группировки, совершавшей грабежи ювелирных магазинов.

Также среди освобожденных оказался Дмитрий Карягин: в январе 2014 года он убил свою 87-летнюю бабушку, ветерана Великой Отечественной войны, после продажи ее квартиры. Родственникам он сказал, что бабушка переехала в Украину. Суд приговорил Карягина к 14,5 годам колонии строгого режима.

По запросу журналистов ФСИН, Генпрокуратура и Дмитрий Песков не смогли объяснить, как заключенные попадают на фронт или получают помилование. Член СПЧ Ева Меркачева заявила, что их освободили тайным указом еще до того, как вывезли из колонии.

В России за год вдвое вырос индекс тревожности граждан

Индекс тревожности россиян по итогам 2022 года вырос в 2,2 раза по сравнению с предыдущим годом. Основная причина тревожности – СВО в Украине. Об этом говорится в докладе коммуникационного агентства КРОС.

Эксперты анализировали повестку СМИ и социальных сетей в регионах России. Выяснилось, что больше всего россиян волнует боевые действия в Украине и связанные с ними темы: эскалация конфликта с Западом и возможное применение ядерного оружия, диверсии и обстрелы территории России.

В 83 регионах эти темы входят в Топ-3 тревог, причём в 70 субъектах они занимают первое место. Только в двух – в Мордовии и Якутии – СВО в Украине вытеснили другие триггеры: инфляция и лесные пожары.

Инфляция попала в тройку основных тревог в 71 регионе, мобилизация – в 43 (это более половины субъектов России). Диверсии волнуют 19 регионов, лесные пожары – 12. Среди других причин – уход иностранных брендов с российского рынка, отъезд знаменитостей из России, а также финансовые мошенники, экологические проблемы и выезд за границу.

В Китае около 9 тысяч человек в день умирает от COVID-19

В Китае от коронавирусной инфекции умирают, вероятно, около 9 тысяч человек в день. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на британскую аналитическую компанию Airfinity.

По подсчетам организации, общее количество смертей с 1 декабря, вероятно, достигло 100 тысяч, при этом всего заразились 18,6 миллиона человек. В публикации отмечается, что китайские власти сообщают только о нескольких тысячах случаев заражений в день, а с 7 декабря официально сообщалось всего о 10 случаях смерти от коронавирусной инфекции.

Airfinity прогнозирует, что смертность достигнет пика 23 января 2023 года и составит около 25 тысяч человек в день, а с декабря общее число смертей достигнет 584 тысяч человек.

По мнению эпидемиологов, из-за политики тотальной изоляции заболевших большинство жителей Китая не смогли выработать иммунитет к коронавирусу.

Между тем власти Китая открывают границу и планируют с 8 января отменить ПЦР-тестирование при въезде в страну, но при этом по-прежнему нужно будет предоставить на таможне результаты теста, полученные за 48 часов до въезда.

Экспорт российской нефти сократился на 22% в декабре

Экспорт российской сырой нефти в декабре 2022 сократился на 22% по сравнению со средним значением по году, сообщает TheWallStreetJournal со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Аналитики отмечают, что на фоне введения потолка цен экспорт нефти в декабре составил 2.5 млн. баррелей в сутки в среднем. В исследовании сказано, что санкции не коснулись небольшой группы покупателей российской нефти, куда вошли Индия, Китай, Турция и Болгария. Кроме того, на снижение поставок нефти могли повлиять зимняя погода и снижение спроса со стороны Китая.

Страны Евросоюза ввели потолок цен на российскую нефть в начале декабря. Спустя две недели они также ввели потолок цен на поставки газа, который начнет действовать с середины февраля. Максимальная цена на нефть будет составлять 60 долларов за баррель. В первую неделю действия ценового потолка и запрета на поставки российской нефти по морю экспорт из России снизился на 54%. Ограничение цен на российскую нефть стало частью очередного пакета санкций в ответ на вторжение России в Украину.

Президент России Владимир Путин в ответ запретил поставки российской нефти и нефтепродуктов странам, которые используют потолок цен.

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