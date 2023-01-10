Что по чём
Цены на продукты питания по состоянию на 9 января 2023 года (в рублях)
|
№ п/п
|
Наименование продукта
|
Хороший
|
Батон
|
45 Магазин
|
Добрый
|
Рыба/Мясо
|
Ярче
|
1.
|
Мука
|
в/с, 1 кг
|
85 (+49)
|
- (45)
|
98 (+6)
|
75 (-7)
|
90 (-5)
|
35 (-3)
|
«Алейка», 1 кг
|
-
|
45 (+3)
|
57 (+3)
|
50 (+10)
|
55 (-10)
|
36
|
2.
|
Сахар
|
песок, 1 кг
|
70 (-10)
|
80
|
76
|
88
|
90
|
72 (+2)
|
3.
|
Яйца
|
1 кат., 10 шт.
|
80 (+10)
|
84 (+24)
|
86 (+8)
|
83 (+8)
|
-
|
69
|
4.
|
Масло растительное
|
|
130
|
130
|
139 (+2)
|
143 (-3)
|
155 (-2)
|
128 (-4)
|
5.
|
Масло сливочное
|
«Крестьянское», 1 кг
|
944 (+280)
|
556 (-130)
|
762 (-112)
|
911 (-43)
|
1100 (-100)
|
665 (-65)
|
6.
|
Сыр
|
«Российский», 1 кг
|
600
|
588 (-42)
|
876 (-149)
|
1100
|
850 (-30)
|
- (760)
|
7.
|
Молоко
|
«Простоквашино»
|
- (85)
|
85
|
151 (+51)
|
- (95)
|
- (101)
|
146 (+56)
|
«Литвиновское»
|
-
|
-
|
- (89)
|
85
|
-
|
76
|
«Семёнишна»
|
70
|
74 (-5)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8.
|
Мясо говядина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
-
|
420
|
-
|
325 (-60)
|
-
|
9.
|
Мясо свинина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
-
|
429
|
-
|
280 (-35)
|
-
|
10.
|
Курица (цыплёнок)
|
бройлер, 1 кг
|
196 (-12)
|
252 (-1)
|
260
|
259
|
240
|
190
|
11.
|
Хлеб
|
|
30 (+1)
|
35
|
32 (+3)
|
34 (+2)
|
34
|
30
|
12.
|
Картофель
|
1 кг
|
25
|
26
|
35
|
37
|
-
|
35
|
13.
|
Капуста
|
1 кг
|
25 (+2)
|
26 (+5)
|
45 (+5)
|
40
|
-
|
45 (+10)
|
14.
|
Свекла
|
1 кг
|
45 (+15)
|
31 (+3)
|
45
|
52
|
-
|
38 (+3)
|
15.
|
Морковь
|
1 кг
|
- (25)
|
29 (+3)
|
45
|
52
|
-
|
38 (+3)
|
16.
|
Лук
|
1 кг
|
40 (+5)
|
42 (+11)
|
45 (+5)
|
52 (+10)
|
-
|
45 (+10)
|
17.
|
Крупа гречневая
|
1 кг
|
70 (-30)
|
70 (-30)
|
152
|
93
|
105
|
70 (-70)
|
18.
|
Рис
|
1 кг
|
69 (-9)
|
80 (-10)
|
112
|
130 (+36)
|
145 (+30)
|
85
|
19.
|
Лапша «Ролтон»
|
|
23
|
26
|
27
|
25
|
-
|
20
|
20.
|
Лапша «Доширак»
|
|
60 (+34)
|
-
|
35
|
31 (+1)
|
-
|
22
|
21.
|
Макаронные изделия
|
1 кг
|
37 (-3)
|
40
|
62
|
51
|
50 (-2)
|
55 (+17)
* В скобках указано изменение цены по сравнению с ценами на 10 декабря 2022 года.
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