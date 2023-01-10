Факты, аналитика, суждения
Дефицит антибиотиков в Туве решит Эрдоган?
Главе Правительства
Республики Тыва В.Т. Ховалыгу
ЗАПРОС
Уважаемый Владислав Товарищтайович!
В редакционную почту газеты «РИСК» поступили письма граждан Тувы, которые обращают внимание прессы на длительное отсутствие в аптечной сети Тувы многих видов лекарств, в том числе жизненно необходимых антибиотиков.
Эти обращения вызвали в тувинском обществе огромный резонанс, поскольку указывает на проблемы с обеспечением лекарствами населения республики. Люди вынуждены выезжать в другие регионы страны, чтобы приобретать там необходимые лекарства. Такая ситуация нетерпима. Дело дошло до того, что люди вынуждены по этому поводу обращаться к президенту Турции Э. Эрдогану.
Учитывая, что проблема наличия в аптечной сети Тувы антибиотиков носит тотальный характер, прошу провести проверку указанных сведений и принять срочные меры для устранения лекарственного дефицита в Туве, не дожидаясь реакции из Москвы и Анкары.
О ситуации вокруг снабжения населения лекарствами, в том числе жизненно важными антибиотиками, прошу сообщить в редакцию газеты «РИСК» по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, 115, тел. 66-7-66.
С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров.
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