Свежий анекдот
«Яндекс»: для поднятия боевого духа россиян Алиса заговорит голосами Суровикина и Кадырова.
А после следующего пересчёта выяснится, что в России наблюдается бурный экономический рост, сборная страны победила на ЧМ по футболу, а Дмитрий Анатольевич вообще не употребляет спиртное!
* * *Росстат провёл пересчёт собственных показателей ВВП, после которого выяснилось, что в России нет экономической рецессии.
А после следующего пересчёта выяснится, что в России наблюдается бурный экономический рост, сборная страны победила на ЧМ по футболу, а Дмитрий Анатольевич вообще не употребляет спиртное!
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