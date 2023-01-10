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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 1, 10 января / Суверенитет от здравого смысла
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№1, 10 января 2023 года.
    Пишут в блогах
Пишут в блогах

Суверенитет от здравого смысла

Как выяснилось из новогоднего обращения Путина, в ушедшем году были сделаны «важнейшие шаги к обретению полного суверенитета России».

Раньше этого «полного суверенитета» и «избавления от внешнего управления и колониальной зависимости от США» требовали убогие на голову активисты НОДа – и это не вызывало ничего, кроме чувства брезгливости. Теперь о необходимости «обретения полного суверенитета» заговорил президент.

Хочется спросить: а что, раньше он был «неполный»? Правда? А можно тогда с этого места поподробнее?

Суверенитет, как известно – это независимость государства во внешней политике и верховенство государственной власти в политике внутренней.

Ну и в чем же российский суверенитет был «неполный»? Касаемо как внешней, так и внутренней политики?

Неужели внешняя политика России до 24 февраля 2022 года зависела не от президента, а от каких-то злых сил извне?

Неужели внутреннюю политику определяло вовсе не государство, а кто-то другой?

Неужели кто-то ограничивал российский суверенитет? В какой форме? Или кто-то на него покушался? Кто же, позвольте спросить? И с каким результатом?

Понятно, что никакого разумного ответа на эти вопросы нет и не может быть. А потому все разговоры о, якобы, отсутствии ранее «полного суверенитета» и необходимости его достижения – лукавая демагогия. Применяемая для того, чтобы под этим предлогом убедить граждан потерпеть, затянуть пояса и смириться с очередными трудностями.

А в завершение – популярный в последнее время анекдот.

Едет по лесу богатырь Илья Муромец. Подъезжает к озеру – лежит трехголовый Змей Горыныч.

Илья меч из ножен вынул – и на чудовище. Бьются час, два, три. Утомился Илья, вытер пот, а Змей Горыныч спрашивает:

– Илья, погоди, ты зачем вообще к озеру пришел?

– Водицы испить! – отвечает Илья.

– Ну и что? – спрашивает Змей Горыныч. – Я тебе пить мешал?

Борис Вишневский

(прочитано 110 раз)

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risk-inform.ru/article_10391.html

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