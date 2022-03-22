Свой взгляд на «спецоперацию» России в Украине

Когда выйдет этот номер газеты, бойня на территории Украины, которую власти приказали называть «спецоперацией», будет продолжаться долгих 28 дней. Тотальная цензура, которую ввёл в стране Роскомнадзор, не позволяет рассказать читателям обо всех ужасах, которые имеют место сегодня в осаждённой стране. По инициативе правящей партии Госдума, Совет Федерации и президент приняли драконовский закон, по которому любая информация, не исходящая от Министерства обороны, может быть заклеймена как «фейковая». А её автору грозит за это тюремный срок до 15 лет. Поэтому, чтобы никого не подставлять под государственный террор, я буду сам в форме, которая в какой-то мере обеспечит личную безопасность, в редакторской колонке освещать то, что происходит в стране, Украине и мире сегодня. Другие авторы, дабы не попасть под санкции Путина, на эту тему ничего публиковать в газете «РИСК» не будут. Я тоже постараюсь обойтись без личных соображений на эту тему, больше опираясь на информацию из официальных источников.

Российские власти по понятным причинам всего один раз признались в потерях ВС РФ на территории Украины – 2 марта Минобороны РФ сообщило о погибших российских военнослужащих. Если относиться к ним с доверием, мы в ходе боев в Украине потеряли 498 солдат убитыми и 1597 ранеными. По другим источникам можно говорить о гибели нескольких генералов и полковников. В Туве глава республики сообщил о гибели 14 наших земляков. Больше никакой информации на сей счёт на момент подготовки номера газеты не поступало, хотя из других источников известно, что тела погибших тувинцев продолжают поступать в Туву. Тем не менее, никакого траура в связи с этим ни в республике, ни по стране в целом не объявлялось. Видимо, ждут, когда счёт пойдёт на тысячи или просто боятся испортить картину стремительной «победоносной спецоперации». Поэтому в пику паникёрам и пессимистам вместо этого 18 марта в Москве на стадионе «Лужники» состоялся митинг-концерт «Za Россию!» с участием околокремлёвских деятелей культуры и лично президента Путина.

Поскольку особенных доводов в пользу «спецоперации» против Украины в арсенале пропаганды не оказалось, главным торжественным рефреном на митинге прозвучало сомнительное утешение Захара Прилепина, что «Пушкин, Гоголь, Достоевский были бы сегодня с нами». Машков на пару с Певцовым излучали торжественную победоносность и обещали, что на Красной площади состоится парад всего российского народа, где в едином строю будут «русские, украинцы, белорусы». Так что, видимо, не только украинцев, но уже и белорусов лишили национальной идентичности, записали в число «русских» и хотят построить их в одну боевую шеренгу. Затем дуэт сменился известным в стране и изрядно набившим оскомину пропагандистским трио из Марии Захаровой, Маргариты Симоньян и Тины Канделаки. Зато публику порадовал Газманов, который спел песню «Я рождён в Советском Союзе, сделан я в СССР». Стадион охватил экстаз, хотя большинство из присутствующих, кому до 30, смутно представляли ту эпоху, в которую нас зовут вернуться Путин, Лавров и Шойгу. Тем не менее, мероприятие оказалось, как отметили журналисты «Новой газеты», «духоподъёмным» – было любопытно наблюдать, как молодёжь, появившаяся на свет через двадцать после распада этого самого Союза, в едином порыве подпевает Газманову.

Когда публика разогрелась, на сцену стремительно вышел главный творец российской действительности – задорный, свежий и бодрый, в модной итальянской куртке и свитере президент Путин. Он с места в карьер начал свою программную речь, в которой заявил, что «спецоперация» на Украине должна избавить людей от геноцида. И выразил уверенность, что «живущие на Донбассе граждане не согласились с госпереворотом на Украине». Также он помянул «пятую колонну» внутри России, которая, видимо, представляет опасность для российской государственности. Внезапно трансляция речи президента оборвалась, и все желающие могли послушать уже смонтированную речь Путина. В Петербурге также прошёл патриотический митинг-концерт. Правда, некоторым журналистам пришлось досматривать его уже в автозаке...

В общем, мы стали свидетелями нового явления – присоединения Донбасса к Крыму с помощью митинга-концерта – таковы новые каноны эпохи Z.

А пока одни россияне бесновались в патриотическом угаре, другие озабочены более земными проблемами. Жительница небольшого городка Сокол под Вологдой Любовь Воробьёва разыскивает своего сына – призывника Даниила, который вопреки уверениям Шойгу оказался на Украине в плену. Когда первые сообщения о попавшем в плен солдате появились в сетях, на Воробьёвых обрушился гнев обвинений в конструировании фейков и паникёрстве, поскольку Путин ранее заявлял, что призывников-срочников из России на Украине нет. Пропагандистская волна сошла, только когда Минобороны РФ было вынуждено официально признать участие призывников в «спецоперации». Но Любовь Воробьёва ничего не может добиться от военного ведомства РФ, которое по-прежнему утверждает, что её сын «находится в расположении части», однако подтвердить это никак не может.

А тем временем кольцо недругов России стягивается в тугой узел. Вся надежда была на поддержку нашего соседа – великого Китая, однако председатель КНР Си Цзиньпин после разговора с президентом США Джо Байденом недвусмысленно заявил, что «противостояние и конфликт на Украине не выгодны ни одному человеку». Путина он, очевидно, ввиду не имел.

Заявление это не случайно. 27 февраля наш президент на встрече с Шойгу и Лавровым отдал приказ перевести российские силы ядерного сдерживания в особый режим дежурства. При этом он ссылался на некие агрессивные высказывания в адрес России со стороны стран НАТО. Кроме того, он пригрозил недругам России, что в случае участия третьих стран на стороне Украины в военных действиях на её территории, он готов дать им такой ответ, с которым они ещё не сталкивались. А поскольку ранее он заявил, что нам не нужна планета, на которой не будет России, многие это восприняли как реальную угрозу взаимоуничтожающей ядерной войны. В этом плане всем лидерам стран, которым не кажется логичным переход к третьей мировой войне с использованием ядерного оружия, есть о чём задуматься... Запад ответил решением ПАСЕ, которая исключила Россию из Совета Европы. При этом примечательно, что в поддержку резолюции высказалось 216 депутатов ПАСЕ, против не голосовал никто. И только трое – воздержались. Кроме того, ПАСЕ признала Приднестровье территорией, «оккупированной Россией».

Между тем гуманитарная катастрофа в Украине продолжается. Уже сейчас около 25% жителей страны вынужденно покинули свои дома. Об этом сообщило миграционное управление ООН. Более 12 млн. жителей Украины не могут покинуть пострадавшие районы страны из-за повышенных рисков, разрушенных дорог и мостов. В связи со «спецоперацией» в Украине Россия теряет поддержку мирового сообщества. Так она попыталась внести резолюцию ООН «о прекращении насилия в Украине», но ей не удалось набрать нужного количества голосов хотя бы для того, чтобы её приняли к рассмотрению. Никто не осмелился открыто поддержать нас. Мировые державы высказались в том духе, что таким образом Россия сознательно вводит мировое сообщество в заблуждение, на самом деле своими агрессивными действиями создавая условия для насилия в Украине.

«Спецоперация» в Украине длится уже четвёртую неделю. Поначалу пропаганда уверяла нас, что ВС РФ для захвата Киева достаточно 2-3 дня. 24 февраля власти закрыли южные аэропорты до 2 марта. Видимо, надеялись закончить «победоносную спецоперацию» к этому сроку. Сейчас Путин с подачи Шойгу заявляет, что «всё идёт по плану», во что никто не верит. А тем временем вокруг России разворачивается ожесточённая санкционная война без правил. Ведущие банки страны и Минфин находятся в изоляции, их счета за рубежом заблокированы. Большая часть золотовалютных активов страны оказалась в капкане, из-за этого 15 апреля России пророчат дефолт.

Тут как назло в некоторых регионах с полок магазинов пропали отечественные продукты: сахар, мука и подсолнечное масло. Кто-то пытается нажиться на войне. К тому же мы можем скоро остаться без импорта. В связи с этим в настоящее время прорабатывается вопрос организации «серого импорта». Кто не знает, поясняю: параллельным «серым» импортом называют ввоз в страну товаров с товарным знаком без разрешения его правообладателя. Такое название процесс получил из-за того, что происходит параллельно с импортом товаров через официальных дилеров. Для нашей страны он стал особенно актуальным в связи с отказом ряда компаний поставлять свою продукцию в Россию. Товар будет, конечно, худшего качества, чем оригинальный, и дороже, к тому же сомнительного происхождения. Но иначе на наших прилавках не будет никакого. Но для ускоренной организации даже такого криминального производства нужны время и деньги. Да и фирмы-обладатели товарных знаков вряд ли будут сидеть, сложа руки, и спокойно наблюдать, как их грабят. Криминальных «импортёров» они будут нещадно выявлять и штрафовать. Но у России, если она не помирится со всем цивилизованным миром и не выведет свои войска из Украины, пока другого пути нет.

Запад объявил нам беспощадный санкционный бойкот. Начал он с финансовых акций, арестовав 300 млрд. долларов, половину золотовалютных резервов страны. Так что в настоящее время крупные банки фактически отрезаны от мировой финансовой системы. Одновременно авиакомпании лишились доступа к небу, самолётам и запчастям, а США и Канада отказались покупать у нас нефть и газ. В связи с этим в этом году Россия может недосчитаться до 30% годового объёма ВВП. Это по меньшей мере на 130 млрд. долларов. Но последствия уже сказываются – тендер «Зарубежнефти» по продаже шести партий нефти Urals признан несостоявшимся, поскольку никто из покупателей не откликнулся на предложение. Норвежская компания Equinor прекратила торговлю российской нефтью и нефтепродуктами. Запад, похоже, всерьёз намерен обойтись без российских энергоносителей, если Путин продолжит военные действия в Украине.

Тува находится далеко от войны. Но и к нам прибывают тела погибших, к нам должны приехать беженцы из Донбасса. Погибшим гарантируется захоронение за казённый счёт, беженцам – кров. Откровенно жаль и родственников первых, и прибывающих. Всем им несладко. Нормально адаптироваться в Туве они точно не смогут. Только усилят напряжение в тувинском обществе, где уже девять лет как не могут решить проблему переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Хлебнут они у нас немного нашей специфичной нищеты и направятся обратно в тёплые края. Хорошо, если путинская «спецоперация» закончится к осени. А если нет? Им что, зимовать в Кызыле, где даже путём угля не купишь для обогрева жилья? Где Тунёв и Доржу ломят цены за продукты. В общем, всем понятно, что Тува для них никаким раем на земле точно не станет. Впрочем, поживём – увидим.

В следующих номерах газеты и постараюсь заглянуть немного вперёд и предположить, с чем мы все столкнёмся в России после окончания Путиным украинской «спецоперации». Если ему удастся с честью выйти из этой кампании, возможен один вариант развития событий. Если это не удастся и нашим военнослужащим придётся довольствоваться тихим отходом с позиций, как это случилось в Афганистане, будет другой сценарий. Но в любом случае России придётся заплатить огромную цену за то, что сейчас творится в Украине. Думаю, что, как в своё время в Афганистане, эту войну нам выиграть не удастся. И не удастся извлечь из неё какие-то выгоды. Но об этом в следующих номерах газеты.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз.