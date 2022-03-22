    Перекрёсток мнений

Аноним, 16-03-2022 #1[ru]

Мы НЕ развили промышленность, когда у нас был доступ к инвестициям, технологиям, оборудованию, специалистам, мировым рынкам сырья и сбыта продукции, не было проблем с логистикой и расчётами. Объясните мне, оптимисты, о каком импортозамещении идёт речь сейчас, без всего этого?

Аноним, 16-03-2022 #2[ru]

Как сказал наш классик (мэр Вологды Шулепов): «Нужно помочь населению справиться с этой ситуацией и пережить это тяжелое время. Понятно, что придет весна – пойдет крапива, и будет легче. Но до весны еще дожить надо». Вот вам и всё импортозамещение...

Сергей_Талк, 19-03-2022 #4[ru]

Уверен, что главной ошибкой Владимира П. является то, что он назначил министром обороны человека с маршальскими звёздами, который никогда не был майором. Да-да, обыкновенным майором! А о каком мышлении можно говорить у блатного жулика из строительного института? Который умеет красть на тактическом, оперативном и стратегическом уровне? И который заполонил министерство своими секретаршами в генеральском звании. Ну, вот и результаты соответствующие! Я не удивлюсь, если ядерная бомба тоже уже украдена и сдана на цветные металлы.

Аноним, 17-03-2022 #1[ru]

До Байсарова с Кара-оолом похоже еще не дошло, что пора «окапываться» (если уж вовремя сбежать не успели) – время воровства и осваивания бюджета подошло к концу. На фоне провала «маленькой победоносной войнушки на чужой территории малой кровью» Путин объявил о поиске внутренних врагов. Либерастов и иноагентов маловато, и на них большого рейтинга не сделаешь. А вот жирные упитанные коррупционеры – самое сладкое блюдо для показательной казни на потеху обнищавшему населению.

Аноним, 16-03-2022 #1[ru]

«Если есть возможность, сажайте картошку, морковку и свеклу, заводите кур и свиней» – добро пожаловать в первобытно-общинный строй. Как говорится, «не жили хорошо – неча и начинать!» Всего лишь одна безумная тварь одним движением пальца лишила будущего около 200 миллионов человек...

Аноним, 17-03-2022 #3[ru]

Абрам стырил у Богуса мильён баксов, пока тот бухал. И теперь катается по Сочам припеваючи.

Аноним, 16-03-2022 #1[ru]

Все это хорошо. Сагаан-оола ненавидят даже бродячие собаки, не говоря уж о горожанах. Но вот вы уверены, что в России к осени будут какие-то выборы? В «непростое» время живем, понимаешь. Карла, кстати, уже проголосовал за принятие закона об уничтожении выборов: «Госдума РФ в третьем чтении приняла законопроект о дистанционном электронном голосовании». Теперь не надо напрягаться, бегать по участкам, подкупать участковые комиссии – все будет рисоваться в одном темном кабинете...

Аноним, 17-03-2022 #2[ru]

Что-то этот Сагаан-оол опухшим сильно выглядит. И каждый день все больше и больше!

Аноним, 17-03-2022 #3[ru]

Жадный Аяс спит и видит быть в кресле мэра.

Аноним, 17-03-2022 #4[ru]

Кадры у горе-мэра совсем никудышные. Один зам мэра по строительству чего только стоит! То ли Чооду, то ли Чуду, то ли Чудо... Сидит не на своём месте, полнейший ноль и балбес. Скорее всего, какой-нибудь родственник мэра, поэтому и взят работяга на службу.

Аноним, 18-03-2022 #5[ru]

Бродячие собаки жрут от голода друг друга. Похоже, это новая тактика мэра по борьбе с ними!

Аноним, 18-03-2022 #6[ru]

Собакооловичи.

Аноним, 18-03-2022 #7[ru]

Саган-оол, почисти тротуары от льда, хотя бы в центре города! Невозможно ходить по тротуарам! Сходи хоть раз пешком сам и посмотри, что творится!

Аноним, 19-03-2022 #8[ru]

Город весь засран, сейчас повылазили подснежники. Ужас просто! Раньше, давным-давно при Зое Сат Кызыл был очень чистым и уютным городом. Во что его сейчас превратили?! Это сравнимо с африканскими трущобами. Цивилизация покинула Кызыл – остались такие балбесы, что просто диву даёшься! Город очень неуютный и абсолютно некомфортный для проживания людей.

Аноним, 17-03-2022 #1[ru]

В продолжении темы об услужливых кавказцах: Некто по фамилии адам тыккеев, славно лизнул, видимо, своему шефу, доказывая свою преданность и услужливость. Вот такие вот холуи и подлизы. Жопализы. P.S. Подробное описание в комментариях.

Аноним, 18-03-2022 #2[ru]

Там комментируют в основном его шестёрки и жополизы такие же, как и Тыккеев этот, печальный цунарэфа

Аноним, 18-03-2022 #3[ru]

Среди его комментаторов нормальных (настоящих) людей нет, в основном это либо фэйки, либо приспешники и лизоблюды.

Аноним, 18-03-2022 #4[ru]

Охранники, помощники, шестёрки, лизоблюды и прочая не чистая на руку челядь.

Аноним, 16-03-2022 #1[ru]

Прокуратура сегодня занята борьбой с фейками о нашей «доблестной» армии. Ей не до бродячих собак и не до порядка в городе.

Аноним, 17-03-2022 #2[ru]

Не убивайте собак – это наш корм на ближайшие годы!