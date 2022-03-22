Почём нынче ваша совесть, господин министр?

Интересный вопрос: откуда берётся «беловоротничковая» преступность? Эти преступники, «зарабатывающие» себе на жизнь фальсификацией документов и разного рода мошенничеством, они что, рождаются таковыми? Или они таковыми становятся в результате некой селекции? И какова роль правоохранительной системы в «созревании» таких преступников? На это, по всей видимости, могли бы нам ответить прокурор Тувы Дябкин или министр внутренних дел республики Поляков. Не потому, что они такие уж умные или чересчур толковые. И даже не потому, что они по роду своей деятельности сталкиваются с преступниками и должны понимать их психологию. Совсем нет. Полагаю, что Дябкин и Поляков должны хорошо понимать природу преступности хотя бы потому, что порой они сами – непосредственные участники криминальных событий и активные персоны по взращиванию этой самой преступности.

В СМИ много говорилось о том, как министр Поляков бережно ограждал от полицейских проверок строителей «Терапии» в г. Кызыле, которые, по сведениям Казначейства, нанесли ущерб государству, измеряемый сотнями миллионов рублей, и до сих пор за это никто не понёс никакого наказания. Всё время ссылался на невозможность борьбы с преступностью в условиях пандемии COVID-19. Думается, что если бы он с таким же темпераментом и азартом боролся с уличной преступностью в Туве, то она, наверное, давно была ушла в прошлое.

И Дябкин, судя по всему, в этом плане мало чем отличается от своего полицейского коллеги. Если кто не верит, может поднять подшивку газеты «РИСК», в которой публиковались ответы респрокуратуры на запросы редактора по поводу неких Концессионных Соглашений, в соответствии с которыми близкие правительству строители получали право на строительство социальных объектов без проведения предусмотренных законодательством конкурентных процедур. Суть этих соглашений состояла в том, что правительство Тувы в лице министерств культуры или образования в нарушение закона само подбирало подрядчика на строительство какого-нибудь детского сада или дворца молодёжи и заключало с ним Концессионное Соглашение. По нему якобы после ввода детсада «концессионер» в лице подрядной организации собирался эксплуатировать этот объект, возвращая потраченные на строительство деньги. Всем было понятно, что никакая строительная компания никакой детсад потом эксплуатировать не станет. Это было чистой воды мошенничество, направленное на расхищение бюджетных средств чиновниками правительства.

Когда это мошенничество только начиналось, журналисты ударили в набат, требуя прокурора республики Боровкова навести в этой отрасли элементарный порядок. Однако прокурорское око Тувы оказалось совершенно слепым, а ухо – глухим. В СМИ за подписью неких гастарбайтеров со смешными фамилиями Единосяк и Насса пошли невразумительные ответы в том духе, что прокуратура не вправе вмешиваться в процесс строительства социально значимых объектов, даже если они возводятся с «некоторыми процессуальными нарушениями».

Да, подписей в этих подмётных прокурорских отписках нынешнего прокурора Дябкина вы не найдёте. Только дело в том, что Сергей Николаевич в ту пору взращивания тувинской караооловской беловоротничковой преступности трудился в роли первого заместителя прокурора Тувы Боровкова, а Насс и Единосяк находились в его непосредственном подчинении. Видимо, сознавая заведомую незаконность позиции прокуратуры Тувы по вопросу заключения липовых Соглашений, Дябкин предусмотрительно не стал подписывать эти филькины грамоты сам и поручил это сделать своим подчинённым. Тем более, что проверка УФАС показала, что заключение подобных Концессионных Соглашений является нарушением антимонопольного законодательства. И арбитражный суд это подтвердил. Теперь же он, как клоп под ковром, отсидевшись за спинами Боровкова, Насса и Единосяк, занял кресло прокурора республики. Однако при случае всегда заявляет, что поддерживает все действия Боровкова и считает их «обоснованными».

Но время идёт, всё меняется. Экс-главу республики Кара-оола благополучно сплавили в Госдуму девятым заместителем Володина, и все, кто имел какие-либо отношения с ним, тут же попали под пресс правоохранительной системы. И Дябкин с Поляковым, как говорится, тут же «на ходу переобулись». Только если раньше прокуратура и МВД не видели очевидного мошенничества в распределении строительных подрядов, то сейчас они с таким же рвением ищут преступников в этой же среде, в создании которой сами принимали активное участие. Действуют они, как и прежде, по принципу известной басни Крылова: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!».

Но давайте обо всём по порядку и без прикрас.

Есть в республике такая строительная компания ООО «Мегастрой». Лет семь назад следствие МВД возбудило в отношении директора «Мегастроя» уголовное дело. Не станем вникать в его тонкости, поскольку за столь долгий период целой бригаде следователей так и не удалось найти доказательств того, что Джеральд Марукян что-то нарушил. Они даже предложили ему прекратить уголовное преследование за сроками давности, но он не согласился, поскольку считает себя невиновным. Тогда в головах полицаев и прокуроров родился план привлечь директора к уголовной ответственности за что-нибудь другое. По всей видимости, таким образом они хотели «разменять» эти два уголовных дела. При этом они воспользовались тем, что ООО «Мегастрой» заканчивал строительство «Дворца Молодёжи» в Кызыле именно по такому липовому Концессионному Соглашению с Министерством культуры РТ, которое в своё время «прошляпила» прокуратура. В то время, когда пресса клеймила позором её бездействие, закрывающее глаза на очевидное преступление чиновников правительства, у прокуроров и полицейских была «отмазка» – мол, строится «социально-значимый объект». А вмешательство правоохранительных органов может усложнить реализацию государственной программы... Как будто закон позволяет при возведении «социально-значимых объектов» мошенничать и воровать.

Сейчас, когда объект сдан в эксплуатацию и функционирует, те же Поляков и Дябкин принялись «кошмарить» директора. Не чиновников, которые заварили эту кашу, не Кара-оола, смывшегося в Москву, а директора ООО «Мегастрой» Д.Марукяна. Они решили, что, возводя объект, он превысил объёмы выполненных работ на... 8 млн. рублей, что зафиксировала проверка Казначейства. При этом напомню: то же Казначейство установило превышение объёмов строительных работ при строительстве «Терапии» более чем на 300 млн. рублей, однако всё тот же Поляков при этом так и не сподобился привлечь руководство ООО «Строительный Холдинг Тезис» к уголовной ответственности... В прессе много раз высказывалось предположение, что он мог получить от строителей взятку за своё бездействие. Как, впрочем, и по поводу подозрительных отношений прокурора Боровкова с руководством ООО «Энергострой». Именно он освободил строителей от возврата в бюджет незаконно полученных по признанному ничтожным госконтракту 68 млн. рублей при строительстве инженерных сооружений по ул. Дружбы в г. Кызыле.

И вот, когда «Дворец Молодёжи» сдан в эксплуатацию, правоохранители решили прикинуться слепыми и глухими и возбудили уголовное дело по необоснованному получению строителями 8 млн. рублей, невзирая нам то, что в Арбитражном суде Республики Тыва рассматривается дело по взысканию с Минкультуры РТ а пользу ООО «Мегастрой» 58 млн. рублей, недоплаченных за этот объект. Дело настолько «шито белыми нитками», что даже Кызылский городской суд отказал следствию в аресте Марукяна, поскольку никаких оснований для этого предъявлено не было. Кстати, никаких обвинений ему до сих пор не предъявлено.

Но тут оказалось, что, скорее всего, на самом деле не Марукян им нужен. Следователями, судя по всему, движет совсем другое: они интересуются не столько директором подрядной организации, сколько дорогим элитным транспортом, принадлежащим его родственникам. В ходе обысков следствие изъяло у родственников подозреваемого пять автомобилей марки «Мерседес», «Лексус», «Тойота Ландкрузер» и «Митсубиси». Чувствуя ущербность положения, следователь Ч.Араптан, скрываясь от адвоката владельца автомобилей, обратилась в Кызылский городской суд с ходатайством о наложении ареста на указанные автомобили.

А вот с этого места давайте поподробнее.

Как помните, уголовное дело было возбуждено в отношении директора. А конфисковали машины, принадлежащие его брату. Исходили из того, что машины только числятся на Раймонде, а на самом деле принадлежат Джеральду и, возможно, куплены на деньги, похищенные при строительстве «Дворца Молодёжи».

С одной стороны, в России действует принцип презумпции невиновности, в соответствии с которым гражданин считается невиновным до тех пор, пока его вина не подтверждена вступившим в законную силу приговором суда. Ни в отношении директора, ни в отношении его брата такого приговора нет. Его брат Раймонд – дееспособный взрослый человек, всю свою жизнь зарабатывающий своим трудом. Следователь Ч.Араптан заявила в суде, что Раймонд Марукян по некоторым сведениям не имел таких доходов в 2021 году, чтобы мог приобрести такие машины. Странно, что судья Р.Монгуш приняла на веру такие слабые доводы. Во-первых, никаких доказательств того, что Раймонд не сам приобретал автомобили, а на деньги своего брата, суду представлено не было. Во-вторых, автомобили были приобретены до того, как ООО «Мегастрой» приступил к строительству этого объекта. И потому никакой связи между этими событиями не имеется. В-третьих, следователь обязан был известить Джеральда и Раймонда о месте и времени рассмотрения его ходатайства в суде по поводу ареста машин. Ничего этого сделано не было, что является грубым нарушением законодательства и достаточным основанием для признания постановления суда незаконным.

Но есть и другие детали произошедшего, которые наводят на определённые мысли, что все эти грубые нарушения закона не случайны. К примеру, следователь СУ УМВД России по г. Кызылу Араптан Ч.А. попросила суд наложить арест на регистрационные действия а/м марки «Мицубиси L200 2,5» (Пикап) 2011 г.в. , принадлежащий Раймонду Марукяну, оценив её в 1200 тыс. рублей. А значительно более дорогой джип марки «Mersedes Benz AMG G63» она почему-то оценила на 200 тыс. дешевле, чем старенький пикап. И сразу на ум приходит мысль, что шикарный джип стоимостью в 28 млн. рублей совсем не случайно оценён в какой-то жалкий миллион. Просто кому-то очень важному захотелось поживиться на армянской беде и немного разбогатеть. Эта мысль становится более реальной, когда узнаёшь, что суд постановил передать на хранение пикап «Мицубиси L200» – Марукяну, а джип «Mersedes Benz AMG G63» и другие шикарные автомобили – следователю Араптан Ч.А. Весь этот полицейский беспредел выстроился в одну логическую цепочку, когда стало известно, что ещё до суда машины лично осматривал министр Поляков, о чём проговорилась следователь, и дал указание «Mersedes Benz AMG G63» поставить в его гараж и «присмотреть за ним», подтверждая слухи о том, что следователь Араптан Ч.А. действует в интересах министра и что тот в ожидании перевода из Тувы подыскивает себе приличное авто, чтобы на нём уехать.

Остаётся выяснить, почему к этому беспределу так спокойно относится прокурор Дябкин? Неужели в армянском гараже и ему тоже подобрали за недорого приличный автомобиль? Там же кроме автомобиля марки «Mersedes Benz AMG G63» имеются и другие на халяву оценённые авто. Это «Тойота Лендкрузер 200» и два «Лексус LX570»... Как мы знаем по истории с ООО «Энергострой», прокуроры – тоже люди. И деньги, как говорится, не пахнут...

Мы будем и дальше отслеживать события вокруг попытки недобросовестных попыток правоохранителей присвоить чужое имущество.

Редакция