Кызыл: Чтоб мэром быть, так надобно уменье...

Весеннее настроение, как и погода, очень переменчивы. Гуляя по улицам родного Кызыла и радуясь весенней, звонкой капели, бесконечным трелям прилетающих птиц, хочется думать о хорошем, прекрасном и вечном. Но вот, уважаемые друзья, никак у меня это сделать не получается. И дело даже совсем не в том, что в Кызыле особо и погулять-то негде. И не в том, что, кроме как на так называемом Арбате и остановках общественного транспорта, нет у нас больше в городе лавочек, где можно было бы свободно присесть, отдохнуть и помечтать. Отречься, так сказать, от всего того негатива, который нас окружает в повседневной жизни. Ну, не могу я вот так ходить и думать о прекрасном, когда куда ни кинь свой взор, то всюду наткнёшься на горы мусора, стаи бездомных бродячих собак, мрачные фигуры бомжей, лужи грязи и прочие бытовые неурядицы, которые окружают нас всех – жителей Кызыла. Вот, положа руку на сердце – тошнит уже от всего этого. Однако пришла на ум одна из басен русского классика Ивана Крылова. Поневоле вспомнились строки, которые сами собой перефразировались: «А вы, друзья, как не садитесь, в городскую власть всё не годитесь».

Ну не могут наши чиновники, отвечающие за развитие города, нормально работать. Или не хотят? Годами копившиеся и не решаемые проблемы кызылчан сегодня валятся на городскую власть, как снежный ком. Люди просят – вот именно, что просят – чиновников наконец-то начать работать. И это, невзирая на то, что эти самые чиновники жируют на наши же с вами деньги, которые мы в большинстве своём в виде налогов ежемесячно исправно отчисляем. Вот и получается, что мы, жители Кызыла, со своей стороны выполняем все свои обязательства, а вот чиновники делать этого совсем не спешат.

Я уже не говорю про мусор, собак, освещение – надоело повторять. В других провинциальных городах об этом почти никогда и не вспоминают. Нам всем стоит теперь только лишь мечтать о том, что когда-нибудь и мы забудем о подобных проблемах. Так как реально видно, что наш Сагаан-оол и его так называемая «команда единомышленников» из числа многочисленных помощников, советников, заместителей, руководителей департаментов и прочих городских депутатов, давно уже закрыли глаза на происходящее и мысленно обретаются в каком-то другом мире. При этом тратя своё основное время не на наведение порядка в городе, а на бесполезное мелькание в различных социальных сетях. Оно и понятно. Ведь раньше до отсутствия этих самых соцсетей, мало кто знал о том, что они не имеют ни опыта управления, ни навыков организации работы городского хозяйства. Одним словом – обычные бездари. Только – во власти. Сейчас же об этом знают и говорят практически все: от мала до велика. Именно поэтому и прекратилось такое частое проведение так называемых «прямых линий», благодаря которым наш градоначальник с умным видом мог раздувать щёки, а в людях ещё теплилась надежда на то, что их услышат и обязательно помогут.

Теперь большинство жителей Кызыла в решении тех или иных вопросов уже надеются только на себя. Взять, к примеру, вопрос переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Со страшным скрипом идёт реализация данной федеральной программы в нашем городе. Выяснять сейчас, кто виноват в такой «скрипучей» деятельности, нет смысла. Но людям от этого никак не легче. Вот и моя знакомая Валентина почти всю жизнь прожила в одном из бараков на улице Паротурбинной. Ещё года четыре назад на её двухэтажном доме появилось информационное сообщение о том, что к 2019 году данный дом будет расселён. На дворе 2022 год, а дом 1970 года постройки до сих пор стоит. Люди продолжают ходить на работу, дети в школу, а дом стоит.

Так вот, Валентина рассказала мне о том, что устала обивать пороги городской администрации. А всё дело в том, что площадь приватизированной квартиры, в которой проживает женщина – 45 квадратных метров. Новое жильё, которое предлагают матери двоих детей чиновники, на целых 4 квадрата меньше. Но это чиновников не смущает, хотя они наверняка понимают, что переселять в жильё с меньшей площадью по закону нельзя. Всеми правдами и неправдами они пытались заставить Валентину с детьми переселиться в новую квартиру и освободить её прежнюю жилплощадь. Зная свои права, женщина стоит на своём. А именно на том, сколько ей положено по закону квадратных метров жилья. Чиновники же гнут свою линию и заставляют её переселяться. На вопрос, почему всё происходит через пень-колоду, в администрации только пожимают плечами и ссылаются на утерю необходимых документов и прочую бумажную волокиту с Минстроем республики.

Валентина – дама крупная, и просто так с кондачка её с места не сдвинуть. Так и по сей день ждёт она свою новую квартиру, которая будет не меньше площади её нынешнего жилья. Ведь никакой другой альтернативы у неё нет. Как нет альтернативы и у других таких же жителей этого дома. Мало того, в освободившиеся квартиры мэрия продолжает заселять непонятно откуда взявшихся людей. И вот уже у Валентины появились новые соседи, которых она в этом доме никогда не видела...

Таких семей, как у неё, годами ждущих своего переселения, сегодня в Кызыле невероятно много. Известно, что в России только Тува не выполняет программу переселения. Больше таких регионов не осталось. Оно и понятно: немногим удается добиться своего и найти эту самую правду.

Или другой пример. Который год подряд бесхозным стоит бывшее общежитие на улице Лопсанчапа, 2. Уже и окон нет, и дверей. А здание стоит! Всем своим видом привлекает разного рода асоциальных элементов, притягивая их к себе, как магнит. К сожалению, дальнейшую судьбу этого дома мне выяснить так и не удалось. Уж очень «засекречена» информация по данному объекту. Не удивлюсь, если в дальнейшем на этом самом месте мы увидим не новостройку в виде жилого многоквартирного дома, а очередной торговый центр, принадлежащий одному из приближенных к мэрии предпринимателей.

Или взять, к примеру, бабушку Аржаану Опей-ооловну, что проживает на улице Восточная. Уже несколько дней бабуля элементарно не может купить угля. Ближайший склад к дому – территория бывшего Гортопа. Организация, некогда процветавшая, сегодня влачит жалкое существование. Так вот, после недели поездок туда-сюда, бабушка так и не смогла приобрести уголь в Гортопе. Пришлось искать частников, готовых по своей, естественно, цене привезти ей пару тонн угля.

Вот и получается, что чиновники городской администрации ни на один вопрос не могут толком ответить. Да, впрочем, скорее всего, и не хотят ничего решать. Будь то обеспечение родных для них горожан углём или решение вопроса по переселению из ветхого и аварийного жилья.

И ведь самое главное, что на всё это у них имеется оправдание. Мы работаем, мы решаем, совместными усилиями с правительством республики и т.д., и т.п. Перечисляют эту массу придуманных на ходу отговорок, при этом раздувая от важности свои щёки и любуясь собой в социальных сетях. Вот чем в настоящее время занимается городская администрация. В очередной раз у меня лично возникает вопрос, ну и зачем мне тогда эта бесполезная свора чиновников, состоящая из депутатов, специалистов, начальников отделов и прочих прихлебателей, если решить ни один вопрос без помощи правительства они не могут? Сколько ещё мы с вами будем терпеть это откровенное безобразие, кормить этих самых дармоедов?!!

Вселяет надежду то, что некоторые работники городской администрации всё же читают наш еженедельник. И, по всей видимости, со страниц газеты и черпают идеи, как хоть чуточку улучшить условия проживания в нашем с вами городе. С «радостными лицами» вооружившись шанцевым инструментом, чиновники вышли-таки на уборку улиц города. Правда, так и не ясно, где проводился субботник, и какую территорию удалось избавить от оттаявшего мусора офисным клеркам? Скорее всего, это похоже на «отработку приказа» сверху. А может, это и был очередной пиар-ход, дабы отвлечь людей от заскорузлых проблем. Ведь, ясное дело, за пару часов очистить наш Кызыл от мусора, копившегося годами, просто физически невозможно. Но это совсем не тяготит власть предержащих.

Тем временем так и остаются неухоженными и неочищенными от снега и мусора так называемые дорожки здоровья. Вот и в очередном прямом эфире, наш «сверхмудрый» градоначальник призвал всех соблюдать чистоту и выходить на субботники.

Вспомнил классика в начале статьи я не случайно. Никак не получается у нашего градоначальника и его помощников решить хоть какую-нибудь проблему. Вот они и так садятся, и так присядут, и там вроде бы совещание проведут, а вот там встречу. Но реальной работы как не было, так и нет.

А наш градоначальник, недавно, кстати, видел его пуляющим стрелы из лука, мне больше напоминает героя одной из сказок. Но тот-то хоть попал в Лягушку-Царевну, которая впоследствии и помогла ему справиться со всеми тяготами. Куда мечет свои стрелы наш «иванушка», никому кроме него неизвестно.

Уверен, что скоро мы обязательно проснёмся в другом, лучшем месте. Но уже с настоящим градоначальником, рвущимся в бой для реальной, полезной людям работы. Ведь как говорил профессор Преображенский, разруха ведь она не в туалетах, пусть даже и расположены они в здании мэрии Кызыла, разруха – в головах! Поэтому сегодня именно то время, когда стоит отправить эту голову отдохнуть. Придёт новый человек, который обязательно сделает наш город комфортным. Я так думаю.

Всегда ваш А.Н. Борщёв.