Карим Сагаан-оол – мэр с профессией «племянник»

Вот в Туву пришла настоящая, а не календарная весна. Тает снег, обнажая горы мусора и собачьих фекалий. По обочинам он превращается в уродливые пригорки, а повсеместно – в огромные лужи, создавая многочисленные транспортные проблемы жителям. Взять к примеру, улицы Колхозную, Сергея Лазо, Малоенисейскую, Зелёную, Крюкова – перечислять их не хватит времени и газетной площади. Да и делать это можно бесконечно. Любой живущий на них человек Вам расскажет обо всех бытовых трудностях, с которыми он сталкивается ежедневно, только спроси его. В своё время, именно из наказов избирателей, живущих на этих самых обычных улицах Кызыла, и складывались политические и предвыборные программы депутатов разных уровней. Но другое дело – кто-то решал эти самые вопросы и становился настоящим избранником от народа, а кто-то пускал пыль в глаза, разбрасывая налево и направо пустые обещания.

В погожий день четверга решился я прогуляться до своей тётушки, что живёт на улице Карбышева. Любимая супруга решила вплотную заняться огородом и отправила меня за рассадой. Путь по улице Лермонтова неблизок и тернист. В том плане, что по пути следования мне пришлось преодолеть не одно болото из образовавшихся луж от талого снега и не один овраг, пока я добрался до ипподрома. Точнее до того пустыря, что раньше так назывался. А дальше путь мой пролегал уже по настоящей свалке. У жителей улиц Полевая и Маяковского мне удалось выяснить, что ещё в начале марта сюда прибывали большегрузные самосвалы и вываливали снег с находившимся в нём мусором. Благодаря которому сегодня территория бывшего ипподрома превратилась в некий кошмарный полигон бытовых отходов. Люди неоднократно взывали к власть имущим с просьбой навести здесь порядок и прекратить устраивать свалку. Были обращения и к депутатам от «Единой России», и к работникам мэрии. Но воз, как говорится, и ныне там. Ладно – взрослые. А как малышам можно объяснить, что всё это сделал взрослый дядя-мэр Сагаан-оол, оправдывая это безобразие «заботой» о чистоте и благоустройстве родного города.

А ведь кажется, что ещё совсем недавно вместо этой свалки было прекрасное место под названием «Госконюшня» со своим ипподромом. Были здесь и лошади, и разные конные секции. Проводились официальные соревнования и любительские заезды жокеев. Всё это было. Ипподром манил к себе азартных людей – тувинцы любят лошадей. Сегодня, это место может быть привлекательным лишь режиссерам, снимающим постапокалиптические фильмы. Да ещё разным маргинальным личностям. Хотя при грамотном подходе и сегодня наш Ипподром мог бы стать прекрасным досуговым центром, на базе которого можно было открыть не только спортивные секции, но и центр по реабилитации особенных детей. Или школу по обучению навыкам верховой езды. А по выходным можно было бы устраивать соревнования среди конезаводчиков и наездников. Уж поверьте мне, при грамотной организации данного досуга от зрителей бы отбоя не было. Тем более, у нас, у тувинцев, навыки верховой езды в крови.

Но подобные светлые идеи голову нашего мэра Сагаан-оола не посещают. Это тебе не «борьбу с однорукими бандитами» вести, коих в Кызыле сегодня на каждом углу хоть пруд пруди. Здесь ведь головой думать надо. Да и зачем ему забивать свою башку всякой всячиной? А на лошадке он и в родной деревне может покататься. А может, ему никто и не говорил о том, что в Кызыле раньше был Ипподром? А может, и не хочется ему с этим связываться? Не тот уровень понимаешь ли... Ведь сегодня все светлые свои мысли наш мэр направил на борьбу с пьянством. И начать отрезвление масс он решил не с организации конных мероприятий на Ипподроме, не с городского населения, а с жителей ЛДО. Это раньше было товарищество дачников и любителей поковыряться в земле. Люди обеспечивали себя неплохими урожаями овощей из основного борщевого набора, а особо скрупулезные и усердные садоводы умудрялись выращивать в суровых климатических условиях груши, яблоки и даже абрикосы. Случались и набеги любителей лёгкой наживы. Поэтому многие, возвращаясь с дачных участков, напевали перефразированные строки Высоцкого: «Я на дачу еду, плачу, возвращаюсь – вдрызг реву». Всё это в прошлом. Сегодня левобережные дачные общества, впрочем, как и большинство других дачных обществ, расположенных вблизи Кызыла, превратились в целые жилые трущобные микрорайоны, в которых по разным оценкам проживает порядка 50 тысяч человек. Все они, в поисках «лучшей жизни» бежали к нам из районов республики. Естественно, что каждое из садоводческих товариществ живёт своей жизнью, прописанной в уставе этого самого общества. Власти республики делают вид, что стараются обустраивать инфраструктуру на данных территориях. Но как говорится, можно девушку вывезти из деревни, но деревню из девушки не выведешь никогда.

Вот тут-то и взялся наш Сагаан-оол за борьбу с алкоголизацией этого самого населения. Чем это всё закончится, было ясно сразу – очередным пшиком. Ведь этот борец уже полностью наладил соответствующую работу в Кызыле. Организовал он приюты для бездомных с горячим питанием и тёплым ночлегом, профилактическую работу среди горожан. Навёл порядок в сфере торговли и договорился с предпринимателями. Открыл различные центры досуговые, где люди разных возрастов и по интересам проводят там своё свободное время. Да, всё он это сделал? Конечно, нет. Ничего этого в Кызыле нет. И в ближайшее время не предвидится. Не тот склад ума у нашего градоначальника. Вместо того, чтобы навести порядок у себя под носом – читай в городе, этот товарищ уже лезет дальше, туда, куда его голова совсем не лезет. Ведь в Кызыле он не в силах организовать не то, что работу школьных или досуговых центров, он не может элементарного: навести чистоту и организовать приличное освещение. Но это никак не мешает ему внедрять свой накопленный в этой области опыт и среди жителей ЛДО. За что они ему должны быть теперь тоже благодарны. Впрочем, благодарны жители ЛДО и Вавилинского затона должны будут мэру и за изменение маршрутов движения общественного транспорта.

Что же касается всех без исключения дачных обществ, то их давно уже можно было бы взять под крыло администрации. Не спорю, что потребуется много времени, сил и средств на поддержание этих вновь присоединенных бомжеватых микрорайонов к городу. Ведь необходимо будет наладить не только дороги, освещение, но и обеспечить жителей медицинским обслуживанием, предоставить право на обучение и посещение детских садов. Пока этими благами цивилизации могут похвастаться лишь жители 13 микрорайона, как они себя сами называют. Нам же он известен как ЛДО. Что касается жителей Вавилинского затона, дачников Каа-Хема и правого берега, то тут картина совсем плачевная. Подтверждением тому служит и история моей соседки Саяны Сергеевны Ондар – знатока огородного искусства. Свой приусадебный участок на правом берегу она получила ещё в далёком 1980 году. За это время женщина приобрела большой агрономический опыт ведения своего хозяйства. Тайнами своими иногда делится и со мной. Делится она со мной и своими проблемами. Одна из них – дорога от дома до её приусадебного участка. Ещё пару лет назад женщина и активисты общества писали обращения в горадминистрацию по улучшению дорожного покрытия, ведущего сегодня на правый берег, об организации освещения центральных улиц. Но, то ли их не слышали, то ли не хотели замечать эти самые просьбы. Одним словом, власти их упорно игнорировали. Дачники и жители, среди которых в основном женщины, стояли на своём. Ведь на то они и женщины: могут и коня на скаку остановить, и в горящую избу войти. А тут какой-то мэр непонятного образа мышления...

В ходе долгого противостояния огородницы таки добились от городских властей того, что им проложили новый асфальт. Организовали и относительно нормальное движение общественного транспорта и даже сделали новую конечную остановку. Но вот незадача. То ли главный дорожник Тувы, то ли чиновники мэрии или ещё кто недоглядел, но до новой конечной асфальт так и не проложили. Видимо, сумели украсть столько денег, что дорожное асфальтовое полотно прервалось, не доходя до остановки. А это ни много ни мало всего каких-то 500 метров. Да и дорога сама оказалась много ниже уровня подтопления. Поэтому её прошлым летом смыло. Вот и получается, что вроде бы тебе и забота, а вроде и идите вы к чёрту на кулички со своим асфальтом, новой конечной и тем более ещё и с освещением. Не ровен час, начнёте требовать построить новую школу, детский сад и прочие необходимые инфраструктурные объекты.

Именно поэтому чиновники всеми правдами и неправдами отказываются признать дачные территории и поселения частью Кызыла. Хотя по логике вещей расположены они в действующих границах города, земли там все на кадастровом учёте. Но признать эти земли частью Кызыла — значит взвалить на себя тот груз ответственности, который нашему «прозорливому» руководителю не под силу. Ведь уже давно всем ясно, что он не может решить элементарных вопросов благоустройства и наведения чистоты в городе, о каком порядке может идти речь на окраинах этой самой агломерации?

А что же мэр? А у него, как в той песне – всё хорошо, прекрасная маркиза! В кои-то веки Сагаан-оол решил взяться за уборку территории. И полетели по закоулочкам и дебрям Кызыла громкие призывы: «Все на уборку города. Горожане должны объединиться и с мощной силой, воодушевленные речёвками от мэрии выйти на уборку улиц столицы». А что, делать ведь горожанам больше нечего. Ну, нет больше у них забот, как делать за нашего мэра его же работу. Собственным примером показать, как надо убираться он не может. Точнее сказать, не приучен этот мальчик к физическим нагрузкам. А поскольку работать он может только на словах, то и убираться жители Кызыла, по мнению градоначальника, должны сами. Ну а что, он там сам везде мусорит или его окружение? Горожане сами везде разбрасывают мусор, вот пусть сами и убирают! А ещё можно дождаться ветра. Ведь, как известно, весенний порывистый ветер – лучший дворник в Туве. Разметёт всё так, что и убирать-то и вовсе ненужно.

От сумбурных мыслей в голове аж давление подскочило. Ну, сколько можно тыкать носом, как нашкодившего котёнка, и указывать на проблемы, которые лежат на поверхности и которые наш градоначальник должен решать, словно семечки щёлкать?! Однако, раз он читает наш еженедельник и мгновенно старается исправлять все те огрехи, на которые ему указываю я, то значит ещё не всё потеряно. Значит, сам этот градоначальник хочет сделать для людей действительно что-то полезное. Ну, или хотя бы делает вид. Одно ясно. За всё время воссоединения с креслом на третьем этаже наш Сагаан-оол смог обзавестись неплохим домом, расположенном на левом берегу Енисея чуть ниже коммунального моста. Также ещё построить там же за государственный счёт сквер. Название-то прямо выбрал – «Семейный». Ну а что, гулять то ведь где-то с семьей иногда надо будет ему. Ведь не пойдёт же он по улице. А горожане пусть сами убирают мусор, вкручивают сами лампочки для освещения и занимаются созданием для себя комфортных условий для проживания. Ведь себе и своей семье он эти условия обеспечил. Причём за наш с вами счёт.

Уважаемые читатели газеты «РИСК»! Ваши комментарии, как всегда, весьма кстати. Ну, а если возникнет желание, то в них же вы можете поделиться своим опытом общения с нашей мэрией. Дабы, когда мне повезёт, и я вдруг стану мэром нашего славного городка, смог бы разговаривать с Вами на равных. Сами понимаете: хвалиться открытием кол-центра департамента соцразвития, или поздравлять очередного юбиляра с именинами – много ума не надо. А там, где нужен талант настоящего руководителя, нашего прозорливого Сагаан-оола не увидишь никогда. Возможно, после моего личного обращения к заместителю Председателя Государственной Думы, его дядя, одумается и всё же найдёт любимому племяннику другую должность. Но нашему городу требуется новый, заботливый и трудолюбивый руководитель, а не этот градоболванчик. Причём очень СРОЧНО!

А.Н. Борщёв