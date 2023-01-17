    Обзор прессы

УГОЛЬЩИКИ ПРАЗДНУЮТ ПОБЕДУ НАД ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ТУВЫ

«ТП» сообщила о том, что «Глава Тувы Владислав Ховалыг и генеральный директор ООО «Тувинская горнорудная компания» Валерий Куликов подписали сегодня Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве». Этим закончился определённый этап яростной борьбы владельца разреза «Каа-Хемский» олигарха Дерипаски и владыки административной власти Тувы Ховалыга, продолжавшийся более полутора лет. Как сообщается, «документ регламентирует взаимоотношения сторон, направленные на социально-экономическое развитие региона, рост объёмов производства, укрепление производственно-технической и социальной базы ООО «ТГРК», повышение его роли в социально-экономическом развитии Республики Тыва». Но это – общие слова. А практически в этом документе закреплено, что «Правительство республики обязуется обеспечить поддержку инвестиционной деятельности компании», а «ООО «ТГРК» обязуется отгружать уголь населению, в том числе, через действующие в районах топливные склады». То есть через структуры известного мошенника Иргита, аффилированного с губернатором.

«Соглашением определён перечень топливных складов в муниципальных образованиях, которые будут реализовывать твёрдое топливо населению по льготной цене, установленной властями с 1 января 2023 года». Сам перечень не опубликован, но и без того понятно, кому достанется льготный уголь, который «Тувинская горнорудная компания будет отпускать населению по цене 2619,33 рублей за тонну». Кстати, в ушедшем году цена льготного угля составляла «2220 рублей за тонну» – рост составил более 17%. И это – явный успех угольщиков. Сообщается, что «компания обязуется отгрузить населению за год 230 тыс. тонн угля» а также по программе «Социальный уголь» «безвозмездно передаст топливо для многодетных семей на сумму 21 млн. рублей».

В качестве «компенсации разрез получит разрешение на отгрузку угля на экспорт». Объёмы экспорта в публикации никак не обозначены. «Вновь подписанное соглашение будет также действовать год». Впрочем, состоится отгрузка на экспорт или нет – большой вопрос, поскольку никто не знает, что будет с санкциями в отношении России.

НАГРАДА НАСТИГЛА ВЕТЕРАНА

Газета сообщила о награждении «ветерана тувинской журналистики шеф-редактора медиахолдинга «Тывамедиагрупп» Романа Тас-оола» «званием «Заслуженный журналист Республики Тыва». Награда нашла героя в День российской печати. Нужно отдать должное Роману Всеволодовичу, он настоящий журналист и мастер своего дела. Везде, где бы он ни трудился: пресс-секретарём президента Тувы, генеральным директором телеканала «Тыва», главным редактором и шеф-редактором «ТП» – он всегда умел и по-прежнему умеет вести себя достойно, не лебезя перед начальством. Это как раз тот редкий случай, когда государева служба не ломает человека, а формирует профессионала.

С новой властью отношения Р.Тас-оола складываются не совсем ровно. Тем не менее «глава Тувы Владислав Ховалыг направил в адрес профессионалов пера и печатного дела своё поздравление», в котором зачем-то упомянул «320-летие выхода первого номера газеты «Ведомости», к которому Роман Всеволодович, скорее всего, не имеет никакого отношения. И с пафосом объявил: «Вашими глазами, через Ваши впечатления и чувства мы узнаём о всех значительных фактах в жизни республики – от важных исторических событий до повседневных забот наших земляков», во что верится слабо, поскольку известно, что глава Тувы Ховалыг газет практически не читает. Но в любом случае спасибо Ховалыгу и за это.

ИНТЕРЕСНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Ветеран тувинской журналистики Роман Тас-оол в связи с празднованием Дня российской печати опубликовал в «ТП» воспоминания «И банька с паром на спасателя», в которой описывает свои встречи с нашим знаменитым земляком Сергеем Шойгу.

Первый эпизод касается того времени, когда КПСС распустили, и наш земляк остался без работы. Они «познакомились на дамбе Малого Енисея в районе городского парка». Поскольку должность инспектора ЦК КПСС была упразднена, Шойгу «подал заявление в Великий хурал с просьбой о включении в список кандидатов на должность столичного головы». А так как Шойгу к тому времени уже давно не бывал в Туве и не имел своей команды, ему были нужны люди. Роман Тас-оол уже тогда был очень известным в республике журналистом и публиковался в республиканской «Молодёжке». Шойгу предложил ему поработать в его команде. «Не раздумывая, я дал согласие», – пишет Роман. Решение его было продиктовано тем, что «шансы на победу у Шойгу были достаточно высоки, и риск оказаться в лагере проигравших виделся ему минимальным».

Однако поиграть в команде Шойгу ему не пришлось – тот свою кандидатуру внезапно без объяснений причин снял. Интрига лопнула, не начавшись. Лишь позже стало известно, что «Шойгу предложили должность заместителя председателя Госкомитета РФ по строительству и архитектуре», и он выбрал Москву, оставив команду. Во второй раз Роману довелось встретиться «в кабинете Шойгу уже как министра по делам ЧС России на Театральной площади». Там он, реализуя свои полномочия, зарекомендовал себя «хлебосольным хозяином».

А в третий раз они встретились, играя в футбол «на спортплощадке базы МЧС». «Играли не на время, а до десяти голов». Играл он против Кужугетовича, который «пребывал в прекрасной физической форме и скоренько загнал оппонента до полусмерти». «Шойгу играл, как говорят в футболе, чистенько, в рамках правил и с видимым уважением к сопернику». В команде Шойгу играл и Жуков – «ныне – заместитель председателя Госдумы». А самым узнаваемым был «Никита Сергеевич Михалков», который «отдавался игре, «не щадя живота своего». Автор замечает, что Сергей Шойгу вёл себя просто, «так что угадать в этой компании Шойгу-министра было почти невозможно».

«Окончание дня прошло по устоявшемуся шаблону. Баня МЧС с бассейном, избиением березовыми вениками под пар с еловым запахом, чай и пиво по желанию, неспешные разговоры мужиков, благостно утомлённых футболом и паром «на спасателя». Затем Шойгу пристроил их в машину своего заместителя «генерала десантных войск и Героя Советского Союза Валерия Александровича Востротина». Как искренне восторгается автор, «такого количества генеральских погонов до того дня я не видел никогда. На всё той же базе МЧС праздновали уникальный юбилей – пятилетие создания клуба российских... генералов». Оказывается, был и такой. Его организовал Шойгу. Кстати, сейчас он Герой России, генерал Армии и министр обороны. Правда, в настоящее время ему, похоже, не до клубных гулянок. Дела в Украине идут неважно. Вот таким оригинальным образом Роман Тас-оол приобщился к праздникам генеральской элиты России.

ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ В ГОСТЯХ У МЭРА

Обычное дело – чаепитие. Пьёшь себе чаёк с мёдом и ватрушками, коротаешь времечко. Можно помечтать о будущем. Можно погутарить о прошлом и настоящем. Красота! Но бывает чаепитие и с пользой не только для здоровья, но и дела. Это когда ты пьёшь чай с начальством. Тогда полезность чаепития зависит «вовсе не от сорта напитка, а в каком кругу проходит чайная церемония». И чем выше статус пригласившего на чай, тем больше эмоций испытывает журналист или журналистка. На этот раз на чай попала редактор «ТИ» Черноусова. Она пришла в настоящий экстаз не столько от чая, сколько от общения с мэром Кызыла Сагаан-оолом. Редактор смекнула: «если в последние дни минувшего года сам мэр приглашает журналистов почаёвничать, – это значит, что разговор непременно зайдёт о проблемах насущных и итогах года».

Автор публикации не скрывает, что «нареканий у жителей Кызыла к работе столичных властей много. Где-то улицы все в снегу, там освещения нет, здесь светофор не работает, собак много, а зелёных насаждений мало, плюс затопленные подвалы, неасфальтированные дороги, сломанные колонки и горы мусора». И этот перечень причин недовольства населения «можно продолжать до бесконечности, потому как мэрия города отвечает за всю жизнедеятельность Кызыла». Однако, как отмечает автор, «от внимания граждан часто ускользает, что власти всё-таки работу свою выполняют». По крайней мере, «пожелания, замечания и даже беспредметная критика не остаются без внимания». Да и, в конце концов, считает автор, «не каждую проблему есть возможность решить, тем более – немедля».

Журналистка полагает, что «жители не обязаны учитывать, сколько времени, сил и средств потрачено на исправление той или иной ситуации, например, на то же благоустройство общественных пространств», однако «главное для нас – результат, почему-то часто не оправдывающий ожиданий». Она предлагает, «прежде чем пускаться в критику, разве не логично было бы знать всё о жизни родного города?» По мнению автора, «именно над этой информационной задачей задумались в администрации Кызыла». Теперь «в мэрии создают свою структуру развития региона» и хотят установить «обратную связь с гражданами через различные информационные площадки». Мэр сформулировал задачу так: «если раньше для ответа на обращение жителя отводился тридцатидневный срок, то сегодня на такое заявление, оставленное в соцсетях, мы должны за четыре часа не только ответить, но и постараться решить проблему». И тут же добавил: «оперативно удаётся решить практически половину поступивших обращений жителей», во что верится с трудом. Скорее всего, судя по ситуации в городе, только половина проблем доходит до центра принятия решений.

Как сообщил мэр, «АО «Русатом Инфраструктурные решения» и Департамент городского хозяйства мэрии города Кызыла запустили в промышленную эксплуатацию программный комплекс «Умный Кызыл». Этот проект «направлен на создание комфортной и безопасной цифровой среды для граждан и автоматизацию системы управления ресурсами и сервисами города. В 2023 году начнёт работать ключевой модуль «Городские проблемы», куда жители с любыми вопросами могут обращаться с персонального компьютера, ноутбука, мобильного телефона». Тогда «будет достаточно сфотографировать проблему и разместить на площадке «Городские проблемы», где будет указаны контактные данные ответственного лица и сроки исполнения».

Как выяснилось, мэр озадачен тем, что «из устойчивого звена обратной связи выпадает огромная часть жителей столицы, а именно: пенсионеры, которые довольно часто обращаются в редакцию», поскольку не очень понимают, как можно обратиться к мэру. Например, они не знают, что за новые автобусные маршруты, проходящие по ул. Ленина, организованы в Кызыле: «Почему по ним нет информации для пожилых людей, на табличке прочитать мелкий шрифт невозможно, если бы напечатали в газете, то мы могли пользоваться данной услугой», – негодуют пенсионеры.

Журналисты заметили мэру: «мэрия Кызыла вошла в топ лучших органов власти по обратной связи с населением», однако «эту самую обратную связь удаётся не всегда оперативно получить даже журналистам». Что уж тут говорить о пенсионерах. За 11 месяцев поступило 9 тысяч обращений, и разобраться в этом потоке жалоб непросто. Тем более, если учесть, что журналисты получить ответ так и не смогли. Так что, по мнению автора, «об «устойчивой обратной связи с людьми» пока говорить очень преждевременно». Из публикации стало известно, что «согласно действующему законодательству, маршруты, связанные с пгт. Каа-Хем и Сукпаком, мэрия передала Миндортрансу» и начала «развивать только свои маршруты». К слову, «приобрели 60 единиц общественного транспорта». Правда, «количество маршруток с этого времени сократилось вдвое».

Затем мэр сообщил, что «первая в истории Кызыла программа озеленения утверждена на три года». «Кызыле за это время должны высадить 12 тысяч саженцев, часть их закупили». «Сирень из Минусинска для сквера в Спутнике, пока 300 саженцев в комбинате «Благоустройство» дожидаются весенней высадки». Планируют возродить «некогда зелёную ул. Щетинкина-Кравченко».

Ну, а «важнее проблемы общественного транспорта, может быть только одно – собачий вопрос». Однако распространяться об этом не станем, поскольку стало известно, что правительство Тувы сняло финансирование строительства собачьего приюта в Кызыле. Об этом – в следующих номерах газеты.